Основную часть ущерба нанесли ракеты, их было слишком много для наших ресурсов ПВО, – Бескрестнов (Флеш)
Во время атаки в ночь на 24 мая российские войска сделали ставку на массовость, а не на эффективность.
Об этом в соцсети Facebook сообщил советник министра обороны Сергей (Флеш) Бескрестнов, сообщает Цензор.НЕТ.
Тактика врага
По словам Бескрестнова, "основную часть ущерба снова нанесли ракеты. К сожалению, ракет было слишком много для наших ресурсов ПВО".
Что касается "Шахедов", отметил он, Силы обороны продемонстрировали лучшие показатели, чем в среднем за полугодие.
"На этот раз доля перехватчиков уже составила более 40% от всех сбитых "Шахедов". Положительная динамика работы Министерства обороны и Сил обороны Украины за последние 4 месяца очевидна", — отметил Бескрестнов.
По его словам, "Шахеды" на этот раз, как и в прошлый раз, использовали тактику массированной атаки, залетая по одним маршрутам, пытаясь перегрузить ПВО.
"Реактивные "Шахеды" в небольшом количестве пытались атаковать Киев с севера, при этом применялись как "Герань-3", так и "Герань-4". "Шахедов" с управлением было мало, в этой атаке враг делал ставку на массовость, а не на эффективность. Попыток управлять "Шахедами" с РБ на этот раз не фиксировалось. Делать выводы пока рано. Возможно, потому что весь удар был на Киев, а не на западную часть Украины, как в прошлый раз", — предполагает Флеш.
По его мнению, цели в Киеве были выбраны противником лишь как повод для удара по городу.
"Например, завод на Лукьяновке, где за годы войны ракетами уже давно разнесли все, что можно было, или территория командования Сухопутных войск, где с первого дня войны никого нет, как и на всех подобных объектах Киева. Ничего технологически или тактически нового для себя в этой атаке я не увидел", - добавил советник министра обороны.
Массированная атака 24 мая
- Ранее сообщалось о массированном ударе РФ по Киеву: погиб человек, более 20 пострадавших, есть значительные разрушения в 8 районах.
- По обновленной информации, в Киеве на данный момент двое погибших, более 80 пострадавших. Трое человек в тяжелом состоянии.
- Станция метро "Лукьяновская" закрыта после массированного обстрела РФ: есть повреждения.
- Также враг массированно атаковал Киевскую область ракетами и дронами: есть раненые и последствия во всех районах.
- По данным Игната, по Белой Церкви враг нанес удар ракетой "Орешник".
- Впоследствии стало известно, что в Киевской области двое погибли вследствие атаки РФ, среди раненых есть младенец.
- Кроме того, рашисты атаковали Кировоградскую область: повреждены дома.
- В Черкассах повреждено многоэтажное здание, 11 пострадавших.
Можна допустити,що це помста пуйла за козиря,або, наскільки слуги втягнулись в небезпечну гру з Д.
90 ракет і 600 беспілотників - вартістю приблизно 1 млрд(!)$ , аби зруйнувати пару будинків , ТЦ і кілька гаражів ?!
Як і процент збиття в 90%,ті ж інші 10 можуть геть знищити економіку з часом,якщо не зупинити війну.