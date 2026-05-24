Новости Массированный комбинированный удар
2 279 25

Основную часть ущерба нанесли ракеты, их было слишком много для наших ресурсов ПВО, – Бескрестнов (Флеш)

атака на Киев 24 мая

Во время атаки в ночь на 24 мая российские войска сделали ставку на массовость, а не на эффективность.

Об этом в соцсети Facebook сообщил советник министра обороны Сергей (Флеш) Бескрестнов, сообщает Цензор.НЕТ.

Тактика врага 

По словам Бескрестнова, "основную часть ущерба снова нанесли ракеты. К сожалению, ракет было слишком много для наших ресурсов ПВО".

Что касается "Шахедов", отметил он, Силы обороны продемонстрировали лучшие показатели, чем в среднем за полугодие.

"На этот раз доля перехватчиков уже составила более 40% от всех сбитых "Шахедов". Положительная динамика работы Министерства обороны и Сил обороны Украины за последние 4 месяца очевидна", — отметил Бескрестнов.

По его словам, "Шахеды" на этот раз, как и в прошлый раз, использовали тактику массированной атаки, залетая по одним маршрутам, пытаясь перегрузить ПВО.

"Реактивные "Шахеды" в небольшом количестве пытались атаковать Киев с севера, при этом применялись как "Герань-3", так и "Герань-4". "Шахедов" с управлением было мало, в этой атаке враг делал ставку на массовость, а не на эффективность. Попыток управлять "Шахедами" с РБ на этот раз не фиксировалось. Делать выводы пока рано. Возможно, потому что весь удар был на Киев, а не на западную часть Украины, как в прошлый раз", — предполагает Флеш.

По его мнению, цели в Киеве были выбраны противником лишь как повод для удара по городу.

"Например, завод на Лукьяновке, где за годы войны ракетами уже давно разнесли все, что можно было, или территория командования Сухопутных войск, где с первого дня войны никого нет, как и на всех подобных объектах Киева. Ничего технологически или тактически нового для себя в этой атаке я не увидел", - добавил советник министра обороны.

Массированная атака 24 мая 

  • Ранее сообщалось о массированном ударе РФ по Киеву: погиб человек, более 20 пострадавших, есть значительные разрушения в 8 районах.
  • По обновленной информации, в Киеве на данный момент двое погибших, более 80 пострадавших. Трое человек в тяжелом состоянии.
  • Станция метро "Лукьяновская" закрыта после массированного обстрела РФ: есть повреждения.
  • Также враг массированно атаковал Киевскую область ракетами и дронами: есть раненые и последствия во всех районах.
  • По данным Игната, по Белой Церкви враг нанес удар ракетой "Орешник".
  • Впоследствии стало известно, что в Киевской области двое погибли вследствие атаки РФ, среди раненых есть младенец.
  • Кроме того, рашисты атаковали Кировоградскую область: повреждены дома.
  • В Черкассах повреждено многоэтажное здание, 11 пострадавших.

Топ комментарии
+8
Треба було менше пиНдіти в СМІ, що комплекси ППО майже пусті.
24.05.2026 20:22 Ответить
+7
Те що "ресурсів ППО мало" на пятому році обстрілів це як розуміти? Мало наклянчили у партнерів?, грошей не вистачило?, чи повні ідіоти не спромоглися утриматись від крадіжки бюджетних коштів і профінансувати завершення вітчизняних проектів ППО? Памятаєте як Зєлєнскій "рятував" сержанта Журавля? От так він кожного українця "рятує" і зараз...
24.05.2026 20:30 Ответить
+3
Під час урочистого прийому ***** в Китаї воєнний оркестр виконав "Танець маленьких лебедів" із балету "Лебедине озеро" Петра Чайковського. ***** обідилось і вирішило показати, що він теж не лох, але проти імператора рипатись сцикотно. Тому гахнув куди попало, без розвідки, без підготовки, хоч на гаражі, зато ж какашніком.
24.05.2026 20:00 Ответить
та ну тю зрозумiло кеп.
24.05.2026 19:57 Ответить
То для зрадофілів текст.
24.05.2026 20:08 Ответить
Тільки гаражі не під Києвом, а ж під Білою Церквою.
24.05.2026 20:09 Ответить
Та ніхто ж не знає куди те гівно мало гепнутись. Гаражі така собі ціль, за вартість какашніка можна було б скупити всі гаражі і паркомісця в БЦ. Ще б трошки і для Києва б вистачило.
24.05.2026 20:15 Ответить
Сі ще той тролль
24.05.2026 20:10 Ответить
Дозвольте з вами не погодитись. Це зовсім не тролінг, це був офіційний візит, в китайців там дуже жорстко з етикетом. І коли таке включають, то це десь те саме, що сказати прямо - "Ти скоро здохнеш". Це ***** і вибісило.
24.05.2026 20:18 Ответить
А він же , під час попередеднього візиту , обіцяв Сі до 150 років дожити ...
24.05.2026 20:20 Ответить
Ну, мабуть, щось пішло не так
24.05.2026 20:30 Ответить
Навіть китайці натякають, давай вже закінчуй з цією війною
24.05.2026 20:40 Ответить
Найбільша атака на столицю?
Можна допустити,що це помста пуйла за козиря,або, наскільки слуги втягнулись в небезпечну гру з Д.
24.05.2026 20:14 Ответить
А тепер найцікавіше - який результат ?
90 ракет і 600 беспілотників - вартістю приблизно 1 млрд(!)$ , аби зруйнувати пару будинків , ТЦ і кілька гаражів ?!
24.05.2026 20:18 Ответить
За їх задумом, теоретично, у всіх би мала б початись паніка та істерика, організуватись мітинги за мир будь-якою ціною, та хоч за рахунок капітуляції. Але я сьогодні ходив гуляти і, практично, всім похер. Звичайна неділя в Києві, ніби нічого й не було, всі кудись швеньдяють, а в парку то взагалі аншлаг.
24.05.2026 20:29 Ответить
Це один день експортного прибутку РФ від продажу енергоносіїв, такий обстріл вони можуть собі дозволити щомісяця без особливого напрягу.
24.05.2026 20:31 Ответить
Арифметика не проходить: там мають з чого брати,там людські ресурси,роб.сила,в т.ч. не йдуть в ніяке порівняння.
Як і процент збиття в 90%,ті ж інші 10 можуть геть знищити економіку з часом,якщо не зупинити війну.
24.05.2026 20:38 Ответить
для цієї війни, для росії 1 мільярд це хуня, вони на війну витрачають десь мільярд в день
24.05.2026 20:40 Ответить
Звісно кацапи хочуть , аби всі так думали ... але - "За підсумками січня-квітня 2026 року дефіцит федерального бюджету рф сягнув близько $158 млрд (11,72 трлн рублів), що становить 2,5% ВВП. Цей показник перевищив річний запланований бюджетний план у півтора рази всього за перші чотири місяці"
24.05.2026 21:05 Ответить
Нічо, Трамп допоможе.
24.05.2026 21:14 Ответить
Дозвольте, я контрольний зроблю. Там крім федерального є ще регіональні бюджети, дефіцит яких заплановано 2 трл фублів на 2026. Але ж буде більше, там так завжди. А ще є борги держ. компаній, в однієї ржд тільки під 4 трл фублів. А вона ж там не одна, їх багато. І якщо то підсумувати і порівняти із запланованими доходами на 2026 в 40 трл, то в мене до шановного панства BOITAN NICOLAE, Lemberg #565313, Вячеслав Рюйтер , виникає питання - якщо "без особливого напрягу", "там мають з чого брати", "для росії 1 мільярд це хуня", то дефіцит більш ніж в 50% доходів бюджету звідки намалювався?
24.05.2026 21:19 Ответить
Ага, собакі такі - взяли і секрет Полішенеля розкрили )
24.05.2026 21:12 Ответить
Це все зрозуміло. А от що не зрозуміло, то це як наші ракети, які повинні були б знищувати мацкву , перетворилися на фламіндічі , корпоративи династія та інші багатомільярдні схеми розкрадання зеленою шоблою?
24.05.2026 20:53 Ответить
Позитивна динаміка роботи Міністерства оборони та Сил оборони України за останні 4 місяці очевидна", - зазначив Бескрестнов. Джерело: https://censor.net/ua/n4004850 -молодець, не забув шефа похвалити
24.05.2026 21:04 Ответить
Жодна ППО у світі не дає 100% збиття.Війна з Іраном це показала.Те що зробила наша ППО взагалі чудо.Тільки уявить що прилетіло б в ціль хоч 50% підарських ракет/шахедів.
24.05.2026 21:14 Ответить
 
 