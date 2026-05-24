1 335 18

Основну частину збитків завдали ракети, їх було надто багато для наших ресурсів ППО, - Бескрестнов (Флеш)

атака на Київ 24 травня

Під час атаки в ніч на 24 травня російські війська зробили ставку на масовість, а не на ефективність.

Про це в соцмережі фейсбук повідомив радник міністра оборони Сергій (Флеш) Бескрестнов, інформує Цензор.НЕТ.

Тактика ворога 

За словами Бескрестнова, "основну частину збитків знову завдали ракети. На жаль, ракет було занадто багато для наших ресурсів ППО".

Щодо "Шахедів", зауважив він, Сили оборони продемонстрували кращі показники, ніж у середньому за півріччя.

"Цього разу частка перехоплювачів вже склала понад 40% від усіх збитих Шахедів. Позитивна динаміка роботи Міністерства оборони та Сил оборони України за останні 4 місяці очевидна", - зазначив Бескрестнов.

За його словами, "Шахеди" цього разу, як і минулого, використовували тактику масованої атаки, залітаючи одними маршрутами, намагаючись перевантажити ППО.

"Реактивні "Шахеди" у невеликій кількості намагалися атакувати Київ з півночі, при цьому застосовувалися як "Герань-3", так і "Герань-4". "Шахедів" з керуванням було мало, у цій атаці ворог робив ставку на масовість, а не на ефективність. Спроб керувати "Шахедами" з РБ цього разу не фіксувалося. Висновки робити зарано. Можливо тому, що весь удар був на Київ, а не на західну частину України, як минулого разу", - припускає Флеш.

На його думку, цілі в Києві були обрані противником лише як привід для удару по місту.

"Наприклад, завод на Лук’янівці, де за роки війни ракетами вже давно рознесли все, що можна було, або територія командування Сухопутних військ, де з першого дня війни нікого немає, як і на всіх подібних об’єктах Києва. Нічого технологічно чи тактично нового для себе в цій атаці я не побачив", - додав радник міністра оборони.

Масована атака 24 травня 

  • Раніше повідомлялося про масований удар РФ по Києву: загинула людина, понад 20 постраждалих, є значні руйнування у 8 районах.
  • За оновленою інформацією, у Києві наразі двоє загиблих, понад 80 постраждалих. Троє людей у важкому стані.
  • Станція метро "Лук’янівська" зачинена після масованого обстрілу РФ: є пошкодження.
  • Також ворог масовано атакував Київщину ракетами та дронами: є поранені і наслідки у всіх районах.
  • За даними Ігната, по Білій Церкві ворог ударив "Орєшніком".
  • Згодом стало відомо, що на Київщині двоє загиблих через атаку РФ, серед поранених немовля.
  • Окрім того, рашисти атакували Кіровоградщину: пошкоджено будинки.
  • У Черкасах пошкоджено багатоповерхівку, 11 постраждалих.

ракети росія атака Бескрестнов Сергій Флеш
Топ коментарі
+2
Треба було менше пиНдіти в СМІ, що комплекси ППО майже пусті.
24.05.2026 20:22 Відповісти
+1
та ну тю зрозумiло кеп.
24.05.2026 19:57 Відповісти
+1
Під час урочистого прийому ***** в Китаї воєнний оркестр виконав "Танець маленьких лебедів" із балету "Лебедине озеро" Петра Чайковського. ***** обідилось і вирішило показати, що він теж не лох, але проти імператора рипатись сцикотно. Тому гахнув куди попало, без розвідки, без підготовки, хоч на гаражі, зато ж какашніком.
24.05.2026 20:00 Відповісти
24.05.2026 19:57 Відповісти
То для зрадофілів текст.
24.05.2026 20:08 Відповісти
Те що "ресурсів ППО мало" на пятому році обстрілів це як розуміти? Мало наклянчили у партнерів?, грошей не вистачило?, чи повні ідіоти не спромоглися утриматись від крадіжки бюджетних коштів і профінансувати завершення вітчизняних проектів ППО? Памятаєте як Зєлєнскій "рятував" сержанта Журавля? От так він кожного українця "рятує" і зараз...
24.05.2026 20:30 Відповісти
24.05.2026 20:00 Відповісти
Тільки гаражі не під Києвом, а ж під Білою Церквою.
24.05.2026 20:09 Відповісти
Та ніхто ж не знає куди те гівно мало гепнутись. Гаражі така собі ціль, за вартість какашніка можна було б скупити всі гаражі і паркомісця в БЦ. Ще б трошки і для Києва б вистачило.
24.05.2026 20:15 Відповісти
Сі ще той тролль
24.05.2026 20:10 Відповісти
Дозвольте з вами не погодитись. Це зовсім не тролінг, це був офіційний візит, в китайців там дуже жорстко з етикетом. І коли таке включають, то це десь те саме, що сказати прямо - "Ти скоро здохнеш". Це ***** і вибісило.
24.05.2026 20:18 Відповісти
А він же , під час попередеднього візиту , обіцяв Сі до 150 років дожити ...
24.05.2026 20:20 Відповісти
Ну, мабуть, щось пішло не так
24.05.2026 20:30 Відповісти
Навіть китайці натякають, давай вже закінчуй з цією війною
24.05.2026 20:40 Відповісти
Найбільша атака на столицю?
Можна допустити,що це помста пуйла за козиря,або, наскільки слуги втягнулись в небезпечну гру з Д.
24.05.2026 20:14 Відповісти
А тепер найцікавіше - який результат ?
90 ракет і 600 беспілотників - вартістю приблизно 1 млрд(!)$ , аби зруйнувати пару будинків , ТЦ і кілька гаражів ?!
24.05.2026 20:18 Відповісти
За їх задумом, теоретично, у всіх би мала б початись паніка та істерика, організуватись мітинги за мир будь-якою ціною, та хоч за рахунок капітуляції. Але я сьогодні ходив гуляти і, практично, всім похер. Звичайна неділя в Києві, ніби нічого й не було, всі кудись швеньдяють, а в парку то взагалі аншлаг.
24.05.2026 20:29 Відповісти
Це один день експортного прибутку РФ від продажу енергоносіїв, такий обстріл вони можуть собі дозволити щомісяця без особливого напрягу.
24.05.2026 20:31 Відповісти
Арифметика не проходить: там мають з чого брати,там людські ресурси,роб.сила,в т.ч. не йдуть в ніяке порівняння.
Як і процент збиття в 90%,ті ж інші 10 можуть геть знищити економіку з часом,якщо не зупинити війну.
24.05.2026 20:38 Відповісти
для цієї війни, для росії 1 мільярд це хуня, вони на війну витрачають десь мільярд в день
24.05.2026 20:40 Відповісти
24.05.2026 20:22 Відповісти
 
 