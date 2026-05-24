Основну частину збитків завдали ракети, їх було надто багато для наших ресурсів ППО, - Бескрестнов (Флеш)

Під час атаки в ніч на 24 травня російські війська зробили ставку на масовість, а не на ефективність.

Про це в соцмережі фейсбук повідомив радник міністра оборони Сергій (Флеш) Бескрестнов, інформує Цензор.НЕТ.

Тактика ворога

За словами Бескрестнова, "основну частину збитків знову завдали ракети. На жаль, ракет було занадто багато для наших ресурсів ППО".

Щодо "Шахедів", зауважив він, Сили оборони продемонстрували кращі показники, ніж у середньому за півріччя.

"Цього разу частка перехоплювачів вже склала понад 40% від усіх збитих Шахедів. Позитивна динаміка роботи Міністерства оборони та Сил оборони України за останні 4 місяці очевидна", - зазначив Бескрестнов.

За його словами, "Шахеди" цього разу, як і минулого, використовували тактику масованої атаки, залітаючи одними маршрутами, намагаючись перевантажити ППО.

"Реактивні "Шахеди" у невеликій кількості намагалися атакувати Київ з півночі, при цьому застосовувалися як "Герань-3", так і "Герань-4". "Шахедів" з керуванням було мало, у цій атаці ворог робив ставку на масовість, а не на ефективність. Спроб керувати "Шахедами" з РБ цього разу не фіксувалося. Висновки робити зарано. Можливо тому, що весь удар був на Київ, а не на західну частину України, як минулого разу", - припускає Флеш.

На його думку, цілі в Києві були обрані противником лише як привід для удару по місту.

"Наприклад, завод на Лук’янівці, де за роки війни ракетами вже давно рознесли все, що можна було, або територія командування Сухопутних військ, де з першого дня війни нікого немає, як і на всіх подібних об’єктах Києва. Нічого технологічно чи тактично нового для себе в цій атаці я не побачив", - додав радник міністра оборони.

Масована атака 24 травня

Раніше повідомлялося про масований удар РФ по Києву: загинула людина, понад 20 постраждалих, є значні руйнування у 8 районах.

За оновленою інформацією, у Києві наразі двоє загиблих, понад 80 постраждалих. Троє людей у важкому стані.

Станція метро "Лук’янівська" зачинена після масованого обстрілу РФ: є пошкодження.

Також ворог масовано атакував Київщину ракетами та дронами: є поранені і наслідки у всіх районах.

За даними Ігната, по Білій Церкві ворог ударив "Орєшніком".

Згодом стало відомо, що на Київщині двоє загиблих через атаку РФ, серед поранених немовля.

Окрім того, рашисти атакували Кіровоградщину: пошкоджено будинки.

У Черкасах пошкоджено багатоповерхівку, 11 постраждалих.

