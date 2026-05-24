УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9131 відвідувач онлайн
Новини Масований комбінований удар
1 757 5

Будівля НБУ постраждала після нічної атаки РФ на Київ

Будівля НБУ зазнала пошкоджень після атаки РФ на Україну 24 травня

Будівля Національного банку України зазнала незначних пошкоджень унаслідок нічної ворожої атаки РФ на Київ.

Про це повідомив голова НБУ Андрій Пишний, цитує Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Наслідки атаки для будівлі Нацбанку

Очільник Національного банку підкреслив, що деталі інциденту не розголошуються з міркувань безпеки та додав, що робота з відновлення вже триває.

За його словами, працівники банку не постраждали, а фінансова система продовжує працювати у штатному режимі.

"Будівля НБУ трохи відчула наслідки нічної атаки. Деталей не буде – не тішитиму ворога. Тим більше, що наша команда вже працює із цим. Все відремонтуємо і все відновимо", - додав Пишний. 

Також він зазначив, що наступного дня робота установи відновиться у звичному режимі.

Також читайте: Основну частину збитків завдали ракети, їх було надто багато для наших ресурсів ППО, - Бескрестнов (Флеш)

Робота банківської системи після обстрілу

Андрій Пишний повідомив, що надходять дані про пошкодження будівель і відділень низки банків.

Водночас, за його словами, жертв немає, а роботу фінансової системи обіцяють забезпечити за будь-яких умов.

Він додав, що емоційний стан і мотивація команди залишаються високими, а головним завданням є стабільність роботи системи.

Читайте: Уражений будинок з квартирами Зеленського, Міндіча, Деркача, Іванющенко. ФОТО

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Україна ініціювала термінові засідання ООН, ОБСЄ, Ради Європи та ЮНЕСКО через атаку РФ, – Сибіга

Масована атака РФ 24 травня?

  • Раніше повідомлялося про масований удар РФ по Києву: загинула людина, понад 20 постраждалих, є значні руйнування у 8 районах.
  • За оновленою інформацією, у Києві наразі двоє загиблих, понад 80 постраждалих. Троє людей у важкому стані.
  • Станція метро "Лук’янівська" зачинена після масованого обстрілу РФ: є пошкодження.
  • Також ворог масовано атакував Київщину ракетами та дронами: є поранені і наслідки у всіх районах.
  • За даними Ігната, по Білій Церкві ворог ударив "Орєшніком".
  • Згодом стало відомо, що на Київщині двоє загиблих через атаку РФ, серед поранених немовля.
  • Окрім того, рашисти атакували Кіровоградщину: пошкоджено будинки.
  • У Черкасах пошкоджено багатоповерхівку, 11 постраждалих.

Дивіться також: Близько 100 людей постраждали, ще чотири загинули через нічні удари РФ по Україні: Потрібні конкретні кроки для посилення ППО, - Зеленський. ФОТОрепортаж

Автор: 

Київ (20744) НБУ (10811) атака (1534) Пишний Андрій (209)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
хто такий вова?
показати весь коментар
24.05.2026 20:31 Відповісти
Напевно знову Порошенко винен?
показати весь коментар
24.05.2026 20:34 Відповісти
Тільки на 50%. Решта - то Рубіо, НАТО, ЄС і Трамп особисто.
показати весь коментар
24.05.2026 20:59 Відповісти
Зовсім ні.Мер.
показати весь коментар
24.05.2026 21:13 Відповісти
Ой, бяда-бяда-огорченіє! Тепер для безпідставних санкцій проти ворогів найвеличнішого потрібно буде витрачати на 20 хвилин більше часу? Чи "двушка на москву" буде довше йти? А може на "Династію" кошти розбомбило?
Капець трагедія!
Пишний, пиши заяву з "третього конверту" (с) анєкдот
показати весь коментар
24.05.2026 20:58 Відповісти
 
 