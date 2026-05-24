Уражений будинок з квартирами Зеленського, Міндіча, Деркача, Іванющенко. ФОТО

Внаслідок атаки РФ в ніч на 24 травня пошкоджень зазнав будинок на Грушевського, 9а у Києві, де розташовані квартири, зокрема, президента Володимира Зеленського та підозрюваного в корупції бізнесмена Тімура Міндіча.

Про це повідомляє "УП", публікуючи фото пошкодженого будинку, інформує Цензор.НЕТ.

Будинок пошкоджено 

Зокрема, на фото видно діру в будинку та вибиті вікна.

За даними видання, пошкодження сталися унаслідок падіння уламків збитих повітряних цілей.

Також пошкоджений сусідній бізнес-центр "Summit".

Хто має квартири в цьому будинку?

Раніше видання Texty.org.ua розповідало, хто володіє квартирами в будинку на Грушевського, 9а. Зокрема, серед мешканців донька ексспікера парламенту Володимира Рибака Наталія, а також його невістка Ірина Фріденталь, донька донецького цеховика Михайла Фріденталя. 

Тут є квартира в Даяни Іванющенко, доньки колишнього нардепа-регіонала Юрія Іванющенка, відомого як авторитет Юра Єнакієвський, який зараз у бігах.

А також помешкання сина колишнього нардепа-регіонала та ексголови Вищого господарського суду Дмитра Притики.

Колишній нардеп-регіонал Володимир Зубик, співзасновник будівельної компанії "Інтергал-Буд", купив квартиру на Грушевського доньці Юлії. Тут також має нерухомість його дружина Ірина Діль.

Ще один колишній регіонал, а нині сенатор РФ, державний зрадник Андрій Деркач придбав у цьому будинку помешкання доньці Тетяні Тереховій.

За даними журналістів, у будинку на Грушевського також має житло й Владислава Калєтнік, донька оголошеного в розшук ексочільника митниці та колишнього нардепа від КПУ Ігоря Калєтніка.

Серед власників нерухомості ексрегіонал Володимир Макеєнко, який володів телеканалом "Прямий" до 2021 року; брат колишнього нардепа від СПУ та міністра транспорту Миколи Рудьковського Сергій; директор благодійного фонду Віктора Медведчука Дмитро Шуст.

Що передувало?

  • Раніше повідомлялося про масований удар РФ по Києву: загинула людина, понад 20 постраждалих, є значні руйнування у 8 районах.
  • За оновленою інформацією, у Києві наразі двоє загиблих, понад 80 постраждалих. Троє людей у важкому стані.
  • Станція метро "Лук’янівська" зачинена після масованого обстрілу РФ: є пошкодження.
  • Також ворог масовано атакував Київщину ракетами та дронами: є поранені і наслідки у всіх районах.
  • За даними Ігната, по Білій Церкві ворог ударив "Орєшніком".
  • Згодом стало відомо, що на Київщині двоє загиблих через атаку РФ, серед поранених немовля.
  • Окрім того, рашисти атакували Кіровоградщину: пошкоджено будинки.
  • У Черкасах пошкоджено багатоповерхівку, 11 постраждалих.

Перечитав список жильців і зрозумів, що найвеличніший мародер-наркоман однозначно серед своїх!
24.05.2026 19:07 Відповісти
Так це і є"центр прийняття рішень"?.Головне, що жоден Вова не постраждав і унітаз.)
24.05.2026 19:07 Відповісти
Даяна ***** Іванющєнко,доця єнакієвського бандюка. Це як дворового пса назвать-Цезарь. Е-еліта.
24.05.2026 19:17 Відповісти
Вовина хата у Династії не постраждала
24.05.2026 19:07 Відповісти
****** на ригоАНАЛІВ руку підняв??
Єнакієський, мабуть уже повертається в Україну з двічі несудимим, щоб дати відсіч ******???
24.05.2026 19:45 Відповісти
І у Криму теж.
24.05.2026 19:45 Відповісти
мабуть " двушечка на москву запізнилась" ,******** псіханув
24.05.2026 20:09 Відповісти
Треба збір на донати провести постраждалим
24.05.2026 19:54 Відповісти
пізно кацапи вдарили по "центру рєшеній"

Є ще один. Це там, де єрмаковська гадалка живе.
Хм....Я думав вони в хрущовках живуть...
24.05.2026 19:08 Відповісти
в хрущовках народ живе,а слуги заслуговують на нормальні умови
і скільки Зеленському і Міндічу відвалять на новий ремонт
24.05.2026 19:09 Відповісти
я б на місці ЗЄлі залишив оті руйнації, щоб можна було нарешті навести хоча б один !!! доказ замахів грьобаних 100 чеченських диверсійних груп на його безцінне життя.

але ж воно дурне ...

але ж воно дурне ...

.
Іба , норм такий Тераріум 👉🤮🏛️
"Шашличникам" прилетіло.
Friendly fire.
Тепер ясно чому Сивоха скликає сходняк ООН.
так сівохо ж здох , коли на лавочці обіссявся
Особисто я вважаю, що Зеля має змінити стратегію, маштабувати те що можна маштабувати в приватних господарствах, наклепати ціх клятих дронів і у путь, впевнений що його підтримає в цьому народ. Замість отого терору з тцк, яке не несе ніякої кориті.
та ви дужє наївний , не для того зе мафія всі 7 років , знищували успішні ракетні програми і боролись з виробниками дронів , щоб мати монополію на озброення з фсбшним Даніловим-Шейтельманом , для відмивання , чорної каси На плівках , міндіч кажє , продамо частку ФаЙер поінт і виведемо кеш аут Дрони Касьянов набагато дешевше і долітали домоскви , а ці " фламіндічи" з 200 тільки два і то хер зна куди Я вважаю , що цє не тільки мародерство накрові, а САБОТАЖ під контролем афериста
Я Вам скажу що Зеленський відноситься до тих євреїв, яких врятували українці, там Цукермен невідома насправді особа. Слухайте, ну не було у Дніпрі геноциду євреїв, як це було у Києві. Так, вони дуже корупційні, але не вороги нам.
Одна нищіта.Непосильною працею заробляли. Взагалі там @уєта і суєта.
яке горе... рмонтують певно в чергу №1
Мабуть в вечірньому "гундосику" його фани почують що "Расія цілілась по цвіту нації", і зебарани ж повірять в це.
та шось у тих харомах, ні одну племену особину, не забанили , бо вони по монаках ночують ....
А кукурікання ішака про таке неподобство буде? Чи це чмо стидається признатись про існування такого помешкання.
Оце так, не ми спалили корупційне лігво, а наші болотні вороги.
жаль что целый
Ну що ж,друзі,я думаю,всі зі мною погодяться-нам треба трошки затягти паски і допомогти всім цим достойним людям відремонтувати житло пошкоджене злим Путіним!
кодло змеинное и уживались же
А по цьому маєтку не влучили.
гаражі побити ?
Він в бункері,в цій квартирі ніщо не страшно
Я сам лично видел, как Зеленский сидел на крыше этого дома и с Пулемета сам лично сбивал шахеды и ракеты, так как он человек очень скромный, поэтому вряд ли это расскажет, поэтому рассказываю я! Нашему великому Президенту уже памятник надо ставить за его мужество и незламність!
24.05.2026 19:51 Відповісти
Відомий чукотський скульптор обов'язково втілить вашу фантазію у тій самій субстанції, завдяки якій він, власне, і прославився 😂
з Міндічем і Єрмаком сидів на даху

пропав, мінімум, п'ятирічний бюджет України! все буде кинуто на ремонт по самим останнім євростандартам, а сама будова буде оголошена "ударной камсамольськой!" ))
А де всі наші НАБУ, ДБР, СБУ, Фінмоніторинг, ДФС, податківці, і т. п., ну коротше ті, хто повинен задати питання всім цим власникам і в Кончі теж - де, **** гроші взяв на все це??????? Як - де? А вони всі живуть теж там чи поряд, а також судді, прокурори, які все це повинні розслідувати!
шопопало.
Зібрати б пару сотень типів з явно кримінальними нахилами, заблокувати вхід в будинок і винищити з першого до останнього поверху всю оту "межпуху". Така концентрація гнид в одному місці рідко трапляється - куди не ткни - бандит, зрадник, корупціонер, аферист, гніда...
Операція відволікання від корупційного зашквару агентів
Можна подумати ЗЕ стоїть зі шпателем і чекає чергового ремонту. Їм усім пох, зроблять ще краще.
Зрозуміло. Під масованим обстрілом була проведена операція прикриття агентів кремля.
Прям заповідник мерзоти
Судячи з призвіщ мешканців, можна сказати - уражено патріотичний осередок України💩
Ця 22-поверхова висотка, зведена впритул до Маріїнського парку. Початково на цій ділянці знаходився дитячий садок, приватизований структурами Порошенка під офіс партії «Солідарність».
Він планував збудувати там скромніший будинок, але через політичні пертурбації на початку 2000-х землю у нього забрали.
Нові забудовники порушили архітектурні норми і звели масштабний хмарочос.
Петро Порошенко та його родина тривалий час були зареєстровані та мешкали у сусідньому історичному будинку («сталінці») за адресою Грушевського, 9, який у народі згодом почали називати «будинком Порошенка».
Після того, як Порошенко у грудні 2001 року перейшов у партію «Наша Україна», опозиційну до тодішнього президента Леоніда Кучми, у нього відібрали ділянку під приводом передачі її посольству Росії.
Однак територія перейшла новим власникам, наближеним до міністра транспорту Георгія Кірпи.
Орки по осередку нашої корупції шандарахнули .
пляді зелені, цемент вам в пасть...
Золотий толчок Міндіча мабуть теж попав під роздачу.
Пох.
Нахор ця новина? Що вони типу теж нещасні? Люди втратили єдине житло, а ці не обідніють 🤬
інколи навіть кооперативи воюють...
Классный дом. По периметру колючку поставить и готовый филиал хаты деда Лукьяна.
Экономия...
