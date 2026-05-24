Уражений будинок з квартирами Зеленського, Міндіча, Деркача, Іванющенко. ФОТО
Внаслідок атаки РФ в ніч на 24 травня пошкоджень зазнав будинок на Грушевського, 9а у Києві, де розташовані квартири, зокрема, президента Володимира Зеленського та підозрюваного в корупції бізнесмена Тімура Міндіча.
Про це повідомляє "УП", публікуючи фото пошкодженого будинку, інформує Цензор.НЕТ.
Будинок пошкоджено
Зокрема, на фото видно діру в будинку та вибиті вікна.
За даними видання, пошкодження сталися унаслідок падіння уламків збитих повітряних цілей.
Також пошкоджений сусідній бізнес-центр "Summit".
Хто має квартири в цьому будинку?
Раніше видання Texty.org.ua розповідало, хто володіє квартирами в будинку на Грушевського, 9а. Зокрема, серед мешканців донька ексспікера парламенту Володимира Рибака Наталія, а також його невістка Ірина Фріденталь, донька донецького цеховика Михайла Фріденталя.
Тут є квартира в Даяни Іванющенко, доньки колишнього нардепа-регіонала Юрія Іванющенка, відомого як авторитет Юра Єнакієвський, який зараз у бігах.
А також помешкання сина колишнього нардепа-регіонала та ексголови Вищого господарського суду Дмитра Притики.
Колишній нардеп-регіонал Володимир Зубик, співзасновник будівельної компанії "Інтергал-Буд", купив квартиру на Грушевського доньці Юлії. Тут також має нерухомість його дружина Ірина Діль.
Ще один колишній регіонал, а нині сенатор РФ, державний зрадник Андрій Деркач придбав у цьому будинку помешкання доньці Тетяні Тереховій.
За даними журналістів, у будинку на Грушевського також має житло й Владислава Калєтнік, донька оголошеного в розшук ексочільника митниці та колишнього нардепа від КПУ Ігоря Калєтніка.
Серед власників нерухомості ексрегіонал Володимир Макеєнко, який володів телеканалом "Прямий" до 2021 року; брат колишнього нардепа від СПУ та міністра транспорту Миколи Рудьковського Сергій; директор благодійного фонду Віктора Медведчука Дмитро Шуст.
Що передувало?
- Раніше повідомлялося про масований удар РФ по Києву: загинула людина, понад 20 постраждалих, є значні руйнування у 8 районах.
- За оновленою інформацією, у Києві наразі двоє загиблих, понад 80 постраждалих. Троє людей у важкому стані.
- Станція метро "Лук’янівська" зачинена після масованого обстрілу РФ: є пошкодження.
- Також ворог масовано атакував Київщину ракетами та дронами: є поранені і наслідки у всіх районах.
- За даними Ігната, по Білій Церкві ворог ударив "Орєшніком".
- Згодом стало відомо, що на Київщині двоє загиблих через атаку РФ, серед поранених немовля.
- Окрім того, рашисти атакували Кіровоградщину: пошкоджено будинки.
- У Черкасах пошкоджено багатоповерхівку, 11 постраждалих.
Єнакієський, мабуть уже повертається в Україну з двічі несудимим, щоб дати відсіч ******???
Хм....Я думав вони в хрущовках живуть...
але ж воно дурне ...
Він планував збудувати там скромніший будинок, але через політичні пертурбації на початку 2000-х землю у нього забрали.
Нові забудовники порушили архітектурні норми і звели масштабний хмарочос.
Однак територія перейшла новим власникам, наближеним до міністра транспорту Георгія Кірпи.
Экономия...