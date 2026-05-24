Уражений будинок з квартирами Зеленського, Міндіча, Деркача, Іванющенко. ФОТО

Внаслідок атаки РФ в ніч на 24 травня пошкоджень зазнав будинок на Грушевського, 9а у Києві, де розташовані квартири, зокрема, президента Володимира Зеленського та підозрюваного в корупції бізнесмена Тімура Міндіча.

Про це повідомляє "УП", публікуючи фото пошкодженого будинку, інформує Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Будинок пошкоджено

Зокрема, на фото видно діру в будинку та вибиті вікна.

За даними видання, пошкодження сталися унаслідок падіння уламків збитих повітряних цілей.

Також пошкоджений сусідній бізнес-центр "Summit".

Хто має квартири в цьому будинку?

Раніше видання Texty.org.ua розповідало, хто володіє квартирами в будинку на Грушевського, 9а. Зокрема, серед мешканців донька ексспікера парламенту Володимира Рибака Наталія, а також його невістка Ірина Фріденталь, донька донецького цеховика Михайла Фріденталя.

Тут є квартира в Даяни Іванющенко, доньки колишнього нардепа-регіонала Юрія Іванющенка, відомого як авторитет Юра Єнакієвський, який зараз у бігах.

А також помешкання сина колишнього нардепа-регіонала та ексголови Вищого господарського суду Дмитра Притики.

Колишній нардеп-регіонал Володимир Зубик, співзасновник будівельної компанії "Інтергал-Буд", купив квартиру на Грушевського доньці Юлії. Тут також має нерухомість його дружина Ірина Діль.

Ще один колишній регіонал, а нині сенатор РФ, державний зрадник Андрій Деркач придбав у цьому будинку помешкання доньці Тетяні Тереховій.

За даними журналістів, у будинку на Грушевського також має житло й Владислава Калєтнік, донька оголошеного в розшук ексочільника митниці та колишнього нардепа від КПУ Ігоря Калєтніка.

Серед власників нерухомості ексрегіонал Володимир Макеєнко, який володів телеканалом "Прямий" до 2021 року; брат колишнього нардепа від СПУ та міністра транспорту Миколи Рудьковського Сергій; директор благодійного фонду Віктора Медведчука Дмитро Шуст.

Читайте також: Унаслідок масованого удару РФ у Києві пошкоджені офіси німецьких мовників DW та ARD: Мерц засудив атаку

Що передувало?

Раніше повідомлялося про масований удар РФ по Києву: загинула людина, понад 20 постраждалих, є значні руйнування у 8 районах.

За оновленою інформацією, у Києві наразі двоє загиблих, понад 80 постраждалих. Троє людей у важкому стані.

Станція метро "Лук’янівська" зачинена після масованого обстрілу РФ: є пошкодження.

Також ворог масовано атакував Київщину ракетами та дронами: є поранені і наслідки у всіх районах.

За даними Ігната, по Білій Церкві ворог ударив "Орєшніком".

Згодом стало відомо, що на Київщині двоє загиблих через атаку РФ, серед поранених немовля.

Окрім того, рашисти атакували Кіровоградщину: пошкоджено будинки.

У Черкасах пошкоджено багатоповерхівку, 11 постраждалих.

Дивіться також: Офіс БФ "Лелека-Україна" зазнав пошкоджень через масовану атаку РФ по Києву. ФОТОрепортаж