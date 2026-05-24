Около 40% экспонатов музея "Чернобыль" в Киеве безвозвратно утрачены, — МВД

последствия удара РФ по Национальному музею "Чернобыль"

Вследствие российского нападения в ночь на 24 мая около 40% экспонатов Национального музея "Чернобыль" были безвозвратно утрачены.

Об этом сообщило Министерство внутренних дел, информирует Цензор.НЕТ.

Работа спасателей продолжается 

В ведомстве рассказали, что спасатели ГСЧС более 15 часов ликвидировали пожары, возникшие вследствие комбинированной атаки России по нашим городам и громадам. Демонтаж опасных конструкций продолжается до сих пор.

40% экспонатов музея "Чернобыль" уничтожены

"Сегодняшним ударом Россия пыталась уничтожить не только жизни, но и память. Около 40% музейных предметов из экспозиции Национального музея "Чернобыль" безвозвратно утрачены", — говорится в сообщении.

Отмечается, что спасатели и сотрудники музея сразу после удара начали эвакуацию экспонатов. В частности, удалось сохранить предметы из фондохранилищ, картину Марии Примаченко и флаг Украины, который был установлен на ЧАЭС сразу после деоккупации в 2022 году.

Ранее сообщалось, что РФ нанесла удар по заповеднику "Древний Киев", уничтожен музей "Чернобыль", повреждены исторические памятники. 

Топ комментарии
А потім вони сміються "хаха история Украини нет у ВАС ИСТОРИИ" - ну да якщо 400 років її красти знищувати і присвоювати - то десь так
24.05.2026 22:07 Ответить
видно ви плаваєте.

Україна це країна. Вона десь з 13 століття. Відколи ці землі називають Україною. А держави тут були різні - і УРСР і Гетьманщина і Річ Посполита і тд - це все історія України
24.05.2026 22:29 Ответить
Чорнобиль це історія УРСР, а не України.
От якби музей ЗУНР рознесли у хлам, тоди вой стоял би довго.
24.05.2026 22:27 Ответить
Але у ******** патріотів радянський період проходить під номінацією геноциду нації.
І тому музей Чорнобиля чи Дніпрогесу сприймається менш статусно, ніж музей патріарха Мстислава у Полтаві чи штаб-квартира Петлюра у Києві.
24.05.2026 22:36 Ответить
нуууу колаборанти це теж історія України. Історія України це і УПА і Ковпак - перші боролись щоб в України як країни була своє незалежна держава, другий - боровся за васальну державу на території України - УРСР.

Але це все територія України і її історія. Я відкрию вам таємницю

- Голодомор в більшості робився руками місцевих комуністів
- Мазепа програв битву бо за нього було 3-5 000 козаків а на стороні Петра більше 15 000 і ще десь під 100 000 просто не явились взагалі ні там ні там
- УНР програла бо Дуже багато населення повірили комуністичній пропаганді ( по факту 2019 рік це такий собі ******** ремейк)
24.05.2026 22:43 Ответить
Ви конкретно згодні чи незгодні, що зараз, за ​​цієї незалежної влади, радянський період вважається чорним в історії України і ми жили в колонії рф?
Адже все радянське зараз під забороною, хоча це й історія - ви це розумієте та приймаєте як є?
24.05.2026 22:50 Ответить
УРСР була залежною державою. Так це була колонія Москви. Приблизно як Індія в Англії.

Москва викачувала звідси людський потенціал - 10 млн загинуло лише в 2 світовій. Без УРСР СССР був би знищений точно, ресурси - вугілля, сталь, їжу і тд.

Зрозуміло що радянський період негативний - нас окупували, зробили псевдо державу НЕ незалежну і суверенну. І знищували людей і викачували ресурси
24.05.2026 22:55 Ответить
Якщо ми були колонією, то чому тоді українців було понад 50 мільйонів за часів срср i ми розмножувалися як кролики?
У колоніях таке не бувае.
А при незалежності йде постійне зменшення населення, вимирання тощо.
24.05.2026 23:02 Ответить
- багато сільського населення
- в містах були здебільшого ті хто переїхав з міста
і того культура відтворення була інше

зараз ера ІТ, фемінізму і постіндустріалізму тому відтворення впало всюди - подивіться на південну Корею чи Японію
24.05.2026 23:12 Ответить
якого хріна взагалі в місті яке утюжать 5й рік виставляють реальні експонати і цінності в музеях замість їх копій і фотографій і не зберігають оригінали в захищених сховищах
24.05.2026 22:36 Ответить
Які цінності можуть бути у музеї Чорнобиля?
24.05.2026 22:42 Ответить
 
 