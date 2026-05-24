Около 40% экспонатов музея "Чернобыль" в Киеве безвозвратно утрачены, — МВД

Вследствие российского нападения в ночь на 24 мая около 40% экспонатов Национального музея "Чернобыль" были безвозвратно утрачены.

Об этом сообщило Министерство внутренних дел, информирует Цензор.НЕТ.

Работа спасателей продолжается

В ведомстве рассказали, что спасатели ГСЧС более 15 часов ликвидировали пожары, возникшие вследствие комбинированной атаки России по нашим городам и громадам. Демонтаж опасных конструкций продолжается до сих пор.

40% экспонатов музея "Чернобыль" уничтожены

"Сегодняшним ударом Россия пыталась уничтожить не только жизни, но и память. Около 40% музейных предметов из экспозиции Национального музея "Чернобыль" безвозвратно утрачены", — говорится в сообщении.

Отмечается, что спасатели и сотрудники музея сразу после удара начали эвакуацию экспонатов. В частности, удалось сохранить предметы из фондохранилищ, картину Марии Примаченко и флаг Украины, который был установлен на ЧАЭС сразу после деоккупации в 2022 году.

Ранее сообщалось, что РФ нанесла удар по заповеднику "Древний Киев", уничтожен музей "Чернобыль", повреждены исторические памятники.

