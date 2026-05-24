Около 40% экспонатов музея "Чернобыль" в Киеве безвозвратно утрачены, — МВД
Вследствие российского нападения в ночь на 24 мая около 40% экспонатов Национального музея "Чернобыль" были безвозвратно утрачены.
Об этом сообщило Министерство внутренних дел, информирует Цензор.НЕТ.
Работа спасателей продолжается
В ведомстве рассказали, что спасатели ГСЧС более 15 часов ликвидировали пожары, возникшие вследствие комбинированной атаки России по нашим городам и громадам. Демонтаж опасных конструкций продолжается до сих пор.
40% экспонатов музея "Чернобыль" уничтожены
"Сегодняшним ударом Россия пыталась уничтожить не только жизни, но и память. Около 40% музейных предметов из экспозиции Национального музея "Чернобыль" безвозвратно утрачены", — говорится в сообщении.
Отмечается, что спасатели и сотрудники музея сразу после удара начали эвакуацию экспонатов. В частности, удалось сохранить предметы из фондохранилищ, картину Марии Примаченко и флаг Украины, который был установлен на ЧАЭС сразу после деоккупации в 2022 году.
Ранее сообщалось, что РФ нанесла удар по заповеднику "Древний Киев", уничтожен музей "Чернобыль", повреждены исторические памятники.
От якби музей ЗУНР рознесли у хлам, тоди вой стоял би довго.
Україна це країна. Вона десь з 13 століття. Відколи ці землі називають Україною. А держави тут були різні - і УРСР і Гетьманщина і Річ Посполита і тд - це все історія України
І тому музей Чорнобиля чи Дніпрогесу сприймається менш статусно, ніж музей патріарха Мстислава у Полтаві чи штаб-квартира Петлюра у Києві.
Але це все територія України і її історія. Я відкрию вам таємницю
- Голодомор в більшості робився руками місцевих комуністів
- Мазепа програв битву бо за нього було 3-5 000 козаків а на стороні Петра більше 15 000 і ще десь під 100 000 просто не явились взагалі ні там ні там
- УНР програла бо Дуже багато населення повірили комуністичній пропаганді ( по факту 2019 рік це такий собі ******** ремейк)
Адже все радянське зараз під забороною, хоча це й історія - ви це розумієте та приймаєте як є?
Москва викачувала звідси людський потенціал - 10 млн загинуло лише в 2 світовій. Без УРСР СССР був би знищений точно, ресурси - вугілля, сталь, їжу і тд.
Зрозуміло що радянський період негативний - нас окупували, зробили псевдо державу НЕ незалежну і суверенну. І знищували людей і викачували ресурси
У колоніях таке не бувае.
А при незалежності йде постійне зменшення населення, вимирання тощо.
- в містах були здебільшого ті хто переїхав з міста
і того культура відтворення була інше
зараз ера ІТ, фемінізму і постіндустріалізму тому відтворення впало всюди - подивіться на південну Корею чи Японію