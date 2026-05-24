Близько 40% експонатів музею "Чорнобиль" у Києві безповоротно втрачені, - МВС
Внаслідок російської атаки в ніч на 24 травня близько 40% предметів Національного музею "Чорнобиль" були безповоротно втрачені.
Про це повідомило Міністерство внутрішніх справ, інформує Цензор.НЕТ.
Роботи рятувальників тривають
У відомстві розповіли, що рятувальники ДСНС понад 15 годин ліквідовували пожежі, які виникли внаслідок комбінованої атаки Росії по наших містах і громадах. Демонтаж небезпечних конструкцій триває досі.
40% експонатів музею "Чорнобиль" знищено
"Сьогоднішнім ударом Росія намагалася знищити не лише життя, а й пам’ять. Близько 40% музейних предметів з експозиції Національного музею "Чорнобиль" безповоротно втрачені", - сказано в повідомленні.
Зазначається, що рятувальники та працівники музею одразу після удару розпочали евакуацію експонатів. Зокрема, вдалось зберегти предмети з фондосховищ, картину Марії Примаченко та прапор України, який був встановлений на ЧАЕС одразу після деокупації у 2022 році.
Раніше повідомлялося, що РФ завдала удару по заповіднику "Стародавній Київ", знищено музей "Чорнобиль", пошкоджено історичні пам’ятки.
