Близько 40% експонатів музею "Чорнобиль" у Києві безповоротно втрачені, - МВС

наслідки влучання РФ у Національний музей "Чорнобиль"

Внаслідок російської атаки в ніч на 24 травня близько 40% предметів Національного музею "Чорнобиль" були безповоротно втрачені.

Про це повідомило Міністерство внутрішніх справ, інформує Цензор.НЕТ.

Роботи рятувальників тривають 

У відомстві розповіли, що рятувальники ДСНС понад 15 годин ліквідовували пожежі, які виникли внаслідок комбінованої атаки Росії по наших містах і громадах. Демонтаж небезпечних конструкцій триває досі.

40% експонатів музею "Чорнобиль" знищено 

"Сьогоднішнім ударом Росія намагалася знищити не лише життя, а й пам’ять. Близько 40% музейних предметів з експозиції Національного музею "Чорнобиль" безповоротно втрачені", - сказано в повідомленні.

Зазначається, що рятувальники та працівники музею одразу після удару розпочали евакуацію експонатів. Зокрема, вдалось зберегти предмети з фондосховищ, картину Марії Примаченко та прапор України, який був встановлений на ЧАЕС одразу після деокупації у 2022 році.

Раніше повідомлялося, що РФ завдала удару по заповіднику "Стародавній Київ", знищено музей "Чорнобиль", пошкоджено історичні пам'ятки. 

А потім вони сміються "хаха история Украини нет у ВАС ИСТОРИИ" - ну да якщо 400 років її красти знищувати і присвоювати - то десь так
24.05.2026 22:07
 
 