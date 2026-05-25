У Києві триває ліквідація наслідків атаки РФ: кількість постраждалих зросла до 87. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
У Києві після масованої атаки зросла кількість постраждалих до 87 осіб, серед них діти. Двоє людей загинули, пошкоджено десятки об’єктів інфраструктури.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у ДСНС України.
"Кількість постраждалих у Києві після масованої атаки зросла до 87 людей, серед них троє неповнолітніх. Двоє людей загинули", - зазначили у ДСНС.
Пошкодження цивільної та адміністративної інфраструктури зафіксовані на 49 локаціях столиці. У Шевченківському районі, де внаслідок влучання зруйновано під’їзд п’ятиповерхівки, рятувальники деблокували тіла двох загиблих жінок.
Ліквідація наслідків атаки
Рятувальники демонтували 165 кв. м пошкоджених залізобетонних плит. Кінологи обстежили понад 100 кв. м території, а психологи ДСНС надали допомогу 112 особам. Ліквідація наслідків триває.
Що передувало?
Раніше повідомлялося про масований удар РФ по Києву:
- Станція метро "Лук’янівська" зачинена після масованого обстрілу РФ: є пошкодження.
- Також ворог масовано атакував Київщину ракетами та дронами: є поранені і наслідки у всіх районах.
- Згодом стало відомо, що на Київщині двоє загиблих через атаку РФ, серед поранених немовля.
- Окрім того, рашисти атакували Кіровоградщину: пошкоджено будинки.
- У Черкасах пошкоджено багатоповерхівку, 11 постраждалих.
