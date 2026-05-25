1 813 4

У Києві триває ліквідація наслідків атаки РФ: кількість постраждалих зросла до 87. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У Києві після масованої атаки зросла кількість постраждалих до 87 осіб, серед них діти. Двоє людей загинули, пошкоджено десятки об’єктів інфраструктури.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у ДСНС України.

"Кількість постраждалих у Києві після масованої атаки зросла до 87 людей, серед них троє неповнолітніх. Двоє людей загинули", - зазначили у ДСНС.

Пошкодження цивільної та адміністративної інфраструктури зафіксовані на 49 локаціях столиці. У Шевченківському районі, де внаслідок влучання зруйновано під’їзд п’ятиповерхівки, рятувальники деблокували тіла двох загиблих жінок.

Ліквідація наслідків атаки

Рятувальники демонтували 165 кв. м пошкоджених залізобетонних плит. Кінологи обстежили понад 100 кв. м території, а психологи ДСНС надали допомогу 112 особам. Ліквідація наслідків триває.

Наслідки масованої атаки на Київ: 87 поранених і руйнування
Наслідки масованої атаки на Київ: 87 поранених і руйнування

Що передувало?

Раніше повідомлялося про масований удар РФ по Києву

  • Станція метро "Лук’янівська" зачинена після масованого обстрілу РФ: є пошкодження.
  • Також ворог масовано атакував Київщину ракетами та дронами: є поранені і наслідки у всіх районах.
  • Згодом стало відомо, що на Київщині двоє загиблих через атаку РФ, серед поранених немовля.
  • Окрім того, рашисти атакували Кіровоградщину: пошкоджено будинки.
  • У Черкасах пошкоджено багатоповерхівку, 11 постраждалих.

Піндоси так і не зробили ніякої заяви за такий відвертий факт тероризму і косоокі теж. Все що треба знати про лицемірів.
25.05.2026 07:58 Відповісти
25.05.2026 08:03 Відповісти
Гроза гаражів: залишки "Орєшніка" передали на експертизу
25.05.2026 08:09 Відповісти
 
 