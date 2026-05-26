Рубио передал Трампу послание Путина после разговора с Лавровым

Госсекретарь США Марко Рубио передал Дональду Трампу послание от Владимира Путина, полученное во время беседы с Сергеем Лавровым. Содержание послания не разглашается.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил журналист Alex Raufogle в сети Х.

"Рубио только что сообщил журналистам, что Лавров передал сообщение от Путина, предназначенное для Трампа, которое, по словам Рубио, он передал", - написал журналист.

По его словам, госсекретарь США также преуменьшил значение предположений о том, что Россия якобы прямо призвала Вашингтон вывести персонал посольства из Киева в связи с анонсированными ударами со стороны Москвы.

"Опасность всех этих войн, поскольку они продолжаются, а затем продолжаются, заключается в том, что они всегда несут угрозу эскалации", – сказал Рубио.

Что предшествовало?

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров поговорил по телефону с госсекретарем США Марко Рубио и озвучил ему новые угрозы о "системных ударах" России по Киеву.

