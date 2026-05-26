Рубио передал Трампу послание Путина после разговора с Лавровым

Госсекретарь США Марко Рубио передал Дональду Трампу послание от Владимира Путина, полученное во время беседы с Сергеем Лавровым. Содержание послания не разглашается.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил журналист Alex Raufogle в сети Х.

"Рубио только что сообщил журналистам, что Лавров передал сообщение от Путина, предназначенное для Трампа, которое, по словам Рубио, он передал", - написал журналист.

По его словам, госсекретарь США также преуменьшил значение предположений о том, что Россия якобы прямо призвала Вашингтон вывести персонал посольства из Киева в связи с анонсированными ударами со стороны Москвы.

"Опасность всех этих войн, поскольку они продолжаются, а затем продолжаются, заключается в том, что они всегда несут угрозу эскалации", – сказал Рубио.

Что предшествовало?

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров поговорил по телефону с госсекретарем США Марко Рубио и озвучил ему новые угрозы о "системных ударах" России по Киеву.

Новина ні про що! Якесь ***** щось передало рудому імбицилу мовою сумної клячі! 😁
26.05.2026 08:11 Ответить
Яке послання? Трамп з путіним майже щотижня по телефону розмовляє.
26.05.2026 08:14 Ответить
на ***
26.05.2026 08:20 Ответить
Рубіо - хремль треба ліквідувати
РФ завдаватиме нових ударів по Києву та закликає іноземців якнайшвидше залишити місто, - МЗС РосіїДжерело: https://censor.net/ua/n4004989
26.05.2026 08:28 Ответить
Послання? Та пішли ви всі нах.
26.05.2026 08:29 Ответить
Яке послання? Шо той лох?
26.05.2026 08:36 Ответить
Зробіть одне, покладіть хєр на кобилу--лаврова і пуйла-бліду міль і все стане на свої місця.Недоімперія повинна закінчити останню фразу розпаду.Світ стане чистіше і безпечніше.
26.05.2026 08:41 Ответить
Эй малой скажи малому хай малий малому скаже (с)
26.05.2026 08:58 Ответить
Похоже что ********* приходит трындец подобного рода действия говорят о полном бессилии ботексного чмошника, шантаж и угрозы уже не работают, при чём очень давно, на поле боя достижений ноль, нефтезаводы горят по всем болотам, удары со стороны Украины становятся всё более и более болезненными м на фоне всего этого звонок в Америку выглядит совершенно ничтожным и полагаю абсолютно бесполезным, более того крайне глупым.
26.05.2026 09:16 Ответить
Схоже, що Лавров не повідомив, а узгодив із США удари балістичними ракетами по Києву.
26.05.2026 09:44 Ответить
Після того як у кацапів не буде чим стріляти по Україні в хід підуть камінці та палки.
26.05.2026 09:46 Ответить
 
 