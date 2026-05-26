Путин применяет манипуляции во время международных переговоров, – экс-посол Германии в РФ фон Фрич

Бывший посол Германии рассказал, как Владимир Путин манипулирует на переговорах

Бывший посол Германии в Москве Рюдигер фон Фрич заявил, что российский диктатор Владимир Путин использует манипулятивные приемы во время переговоров, меняя поведение от вежливого к агрессивному.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом фон Фрич рассказал в подкасте Bild.

Он работал в России с начала аннексии Крыма до 2019 года. Фон Фрич описывает ряд приемов, которые, по его наблюдениям, российские власти используют во время международных переговоров.

По его словам, эти методы он неоднократно видел во время встреч с Путиным и другими представителями российского руководства, в частности Сергеем Лавровым.

"Кинжал из-за пазухи": резкая смена тона Путина

Один из ключевых приемов, который упоминает дипломат, - так называемая схема "доброго и плохого полицейского". В ней министр иностранных дел РФ Сергей Лавров часто исполнял роль "жесткого переговорщика", используя, как говорит фон Фрич, "инверсию вины".

"Когда я что-то натворил, я убеждаю тебя, что это ты виноват… НАТО расширилось - вот мы и вынуждены защищаться", - объясняет он логику этого подхода.

После этого, по его словам, Путин обычно менял атмосферу встречи - становился дружелюбным и спокойным, но это могло быть обманчивым контрастом.

"Под этой оболочкой скрывается скрытая агрессия… Он внезапно достает кинжал и наносит удар", - отмечает фон Фрич.

Контроль над деталями как инструмент давления

Отдельно дипломат обращает внимание на способность Путина оперировать точными цифрами и деталями внутренней политики других стран.

По его словам, российский президент неоднократно демонстрировал знание конкретных данных - от социальных выплат в Германии до экономических показателей других государств, что создавало эффект психологического преимущества во время переговоров.

"Он знает о тебе больше, чем ты думаешь", - заключает фон Фрич.

Как реагировать на такие переговоры

По мнению бывшего посла, главный принцип взаимодействия с российской стороной - максимальная подготовка и опора на факты, а не только на политические или моральные аргументы.

Он подчеркивает, что успешная переговорная позиция предполагает четкость и неизменность принципов, без попыток "смягчить" конфликт ценой уступок.

"Я должен пытаться вас понять – но это не означает оправдывать преступную политику", – заключает дипломат.

війна тоді хвилювала тільки тих, хто був на фронті. решта скотини голосувала за обіцянки халяви і дружбу з рускім мірам, какую разніцу
путін застосовує маніпуляції під час міжнародних переговорів, але не з Китаєм.
З погляду китайської еліти путін виглядає не великим стратегом, а політичним невдахою, який не прорахував наслідків власної авантюри. Він починав те, що сам називав «спецоперацією», очевидно, розраховуючи на швидкий результат.
Кілька днів, кілька тижнів, максимум коротку кампанію з демонстративним політичним фіналом.
Але «спецоперація» перетворилася на велику, тривалу і криваву війну без очевидної перемоги й без зрозумілого виходу.
У цьому й полягає головний провал путіна. Якщо ти починаєш війну, не розуміючи її реальної ціни, не прораховуючи ризиків, не враховуючи здатності противника до спротиву, не оцінюючи міжнародних наслідків, то це - не стратегія, це - авантюра.
А якщо вона затягується на роки, виснажує країну, руйнує її зовнішні позиції й робить залежною від сильнішого партнера, то це вже історичний провал.
В нього за спиною 5000тис ядерок - лізе на роль третього світового лідера - така й поведінка
Точно так робив гітлєр. Нічого нового.
А Янєлох, який до президенства лише вмів грати на піаніно без рук, думав що просто вмовить професійного маніпулянта пєрєстать стрєлять. І 73% чогось повірили що спецслужбіста Пуйла може заговорити якийсь клоун.
Те саме стосується і трампа.
Тому вітьок та зятьок такі "успішні" дипломати! Вони зовсім нічого не знають і не мають ніяких фактів не тільки про рашку, але і про власну країну. Тому їм так легко заходять і міфи про "половців та печенегів", і казки про трильйони рублів з оборудок...
Примитивные монголоидные дебилы пугали образованных европейцев своей болтовней - это уже за гранью понимания.
Боже праведний, яке прозріння: під час міжнародних переговорів Genosse Путін застосовує маніпуляції!?

Яке відкриття таємного, незвіданого, невідомого - никто и не мог и не помышлять, даже сомневаться у праведности Genosse Путина!

Прям праведник Genosse Путин как сам папа с Рима, або той самий мироносець планетарного масштабу Трамп, або їхня Genosse Меркель, або Лукашеско, або....?
