Путин применяет манипуляции во время международных переговоров, – экс-посол Германии в РФ фон Фрич

Бывший посол Германии в Москве Рюдигер фон Фрич заявил, что российский диктатор Владимир Путин использует манипулятивные приемы во время переговоров, меняя поведение от вежливого к агрессивному.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом фон Фрич рассказал в подкасте Bild.

Он работал в России с начала аннексии Крыма до 2019 года. Фон Фрич описывает ряд приемов, которые, по его наблюдениям, российские власти используют во время международных переговоров.

По его словам, эти методы он неоднократно видел во время встреч с Путиным и другими представителями российского руководства, в частности Сергеем Лавровым.

"Кинжал из-за пазухи": резкая смена тона Путина

Один из ключевых приемов, который упоминает дипломат, - так называемая схема "доброго и плохого полицейского". В ней министр иностранных дел РФ Сергей Лавров часто исполнял роль "жесткого переговорщика", используя, как говорит фон Фрич, "инверсию вины".

"Когда я что-то натворил, я убеждаю тебя, что это ты виноват… НАТО расширилось - вот мы и вынуждены защищаться", - объясняет он логику этого подхода.

После этого, по его словам, Путин обычно менял атмосферу встречи - становился дружелюбным и спокойным, но это могло быть обманчивым контрастом.

"Под этой оболочкой скрывается скрытая агрессия… Он внезапно достает кинжал и наносит удар", - отмечает фон Фрич.

Контроль над деталями как инструмент давления

Отдельно дипломат обращает внимание на способность Путина оперировать точными цифрами и деталями внутренней политики других стран.

По его словам, российский президент неоднократно демонстрировал знание конкретных данных - от социальных выплат в Германии до экономических показателей других государств, что создавало эффект психологического преимущества во время переговоров.

"Он знает о тебе больше, чем ты думаешь", - заключает фон Фрич.

Как реагировать на такие переговоры

По мнению бывшего посла, главный принцип взаимодействия с российской стороной - максимальная подготовка и опора на факты, а не только на политические или моральные аргументы.

Он подчеркивает, что успешная переговорная позиция предполагает четкость и неизменность принципов, без попыток "смягчить" конфликт ценой уступок.

"Я должен пытаться вас понять – но это не означает оправдывать преступную политику", – заключает дипломат.

