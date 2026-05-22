Сибига о предложении Путина относительно переговорщиков от ЕС: "Точно не Шредер и не Депардье"
Известны некоторые имена потенциальных кандидатов в представители Европы для участия в переговорах по прекращению российско-украинской войны, но это точно - не бывший канцлер Германии Герхард Шредер, которого предложил диктатор РФ Путин.
Об этом заявил министр иностранных дел Андрей Сибига во время брифинга, пишет LIGA.net, сообщает Цензор.НЕТ.
О переговорщике от Европы для России
"Да, есть определенные имена. Я не буду их называть, потому что это - дипломатический процесс, но это точно не Шредер", - сказал Сибига.
В шутку глава МИД попросил, чтобы россияне не предлагали актеров Жерара Депардье или Стивена Сигала в качестве посредников.
"Не знаю, может, Орбана еще привлекут в переговорщики с их стороны", - добавил Сибига, имея в виду пророссийского бывшего премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.
Как отметил министр, до сих пор обсуждается вопрос формата представительства. Среди вариантов - группа стран, группа лидеров или другой механизм. Сибига убежден, что не нужно вести длительные дискуссии о том, кто именно должен представлять Европу на мирных переговорах.
"Так не должно быть. Это слабость, это разделение Европы. Собственно, этого и ждет Путин. Если к нему начнут обращаться отдельные лидеры или представители - это слабость. Мы считаем, что должна быть общая, консолидированная позиция, единый голос", - добавил глава дипломатии.
Кроме того, говорит он, переговоры должны вестись с учетом позиции Украины.
Что предшествовало?
- Ранее российский диктатор Путин предложил кандидатуру бывшего канцлера Германии в качестве возможного участника переговоров. Впрочем, эту идею быстро отклонили как в Киеве, так и в Берлине.
- Украинская сторона подчеркивает, что не рассматривает такое участие в переговорах. Подобную позицию подтвердили и в Министерстве иностранных дел Украины.
- В Германии также заявили, что эта кандидатура не стоит на повестке дня и не обсуждается на официальном уровне.
Вони гівно 💯 але МЗС це не сцена у Маслякова КВК. Сибіга такий дотепний, прям дух Сивохи.... Жгі. Самі дорогі клоуни в Україні.