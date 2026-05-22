Сибига о предложении Путина относительно переговорщиков от ЕС: "Точно не Шредер и не Депардье"

Министр иностранных дел Андрей Сибига

Известны некоторые имена потенциальных кандидатов в представители Европы для участия в переговорах по прекращению российско-украинской войны, но это точно - не бывший канцлер Германии Герхард Шредер, которого предложил диктатор РФ Путин.

Об этом заявил министр иностранных дел Андрей Сибига во время брифинга, пишет LIGA.net, сообщает Цензор.НЕТ.

О переговорщике от Европы для России

"Да, есть определенные имена. Я не буду их называть, потому что это - дипломатический процесс, но это точно не Шредер", - сказал Сибига.

В шутку глава МИД попросил, чтобы россияне не предлагали актеров Жерара Депардье или Стивена Сигала в качестве посредников.

"Не знаю, может, Орбана еще привлекут в переговорщики с их стороны", - добавил Сибига, имея в виду пророссийского бывшего премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.

Как отметил министр, до сих пор обсуждается вопрос формата представительства. Среди вариантов - группа стран, группа лидеров или другой механизм. Сибига убежден, что не нужно вести длительные дискуссии о том, кто именно должен представлять Европу на мирных переговорах.

"Так не должно быть. Это слабость, это разделение Европы. Собственно, этого и ждет Путин. Если к нему начнут обращаться отдельные лидеры или представители - это слабость. Мы считаем, что должна быть общая, консолидированная позиция, единый голос", - добавил глава дипломатии.

Кроме того, говорит он, переговоры должны вестись с учетом позиции Украины.

Что предшествовало?

  • Ранее российский диктатор Путин предложил кандидатуру бывшего канцлера Германии в качестве возможного участника переговоров. Впрочем, эту идею быстро отклонили как в Киеве, так и в Берлине.
  • Украинская сторона подчеркивает, что не рассматривает такое участие в переговорах. Подобную позицию подтвердили и в Министерстве иностранных дел Украины.
  • В Германии также заявили, что эта кандидатура не стоит на повестке дня и не обсуждается на официальном уровне.

Жартома глава МЗС попросив, щоб росіяни не пропонували акторів Жерара Депардьє чи Стівена Сігала як посередників. Джерело: https://censor.net/ua/n4004633

Вони гівно 💯 але МЗС це не сцена у Маслякова КВК. Сибіга такий дотепний, прям дух Сивохи.... Жгі. Самі дорогі клоуни в Україні.
22.05.2026 20:31 Ответить
А на інших пу не погодиться, тому що йому нафіг не потрібні ніякі перемовини. Так...тягне кота за яйки, імітуючи процес.
22.05.2026 20:38 Ответить
І не сибірга
22.05.2026 20:22 Ответить
22.05.2026 20:22 Ответить
Меркель? )...знойна мадам з Дрездена коли там Пуйло служило в КДБ ? ))
22.05.2026 20:26 Ответить
22.05.2026 20:31 Ответить
Жодних "перемовин" з кацапнею! Кожний хто про це починає патякати зрадник. Бити окупантів тут і там. Особливо на ТОТ. Перетнувши кордон України кацапський окупант має існувати в режимі виживання, але недовго.
22.05.2026 20:33 Ответить
Участь його у процесі така сама,як у попередника:право на рішення -ноль,лише підй.бки на адресу відомих людей,яких нігтя їх не вартий.
22.05.2026 20:35 Ответить
22.05.2026 20:38 Ответить
А навіщо там взагалі той саранський квартірант
22.05.2026 21:00 Ответить
у путіна ще є запансий варіант - кнайсль. Спеціально витягнуть з дярєвні Пєтрушово.
22.05.2026 21:04 Ответить
Пьєр Рішар ще є...
22.05.2026 21:15 Ответить
***** повинен назначати від своєї помийки, чого воно суне рило до Європи?
22.05.2026 21:21 Ответить
 
 