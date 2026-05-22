Сибига о предложении Путина относительно переговорщиков от ЕС: "Точно не Шредер и не Депардье"

Известны некоторые имена потенциальных кандидатов в представители Европы для участия в переговорах по прекращению российско-украинской войны, но это точно - не бывший канцлер Германии Герхард Шредер, которого предложил диктатор РФ Путин.

Об этом заявил министр иностранных дел Андрей Сибига во время брифинга, пишет LIGA.net, сообщает Цензор.НЕТ.

О переговорщике от Европы для России

"Да, есть определенные имена. Я не буду их называть, потому что это - дипломатический процесс, но это точно не Шредер", - сказал Сибига.

В шутку глава МИД попросил, чтобы россияне не предлагали актеров Жерара Депардье или Стивена Сигала в качестве посредников.

"Не знаю, может, Орбана еще привлекут в переговорщики с их стороны", - добавил Сибига, имея в виду пророссийского бывшего премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.

Как отметил министр, до сих пор обсуждается вопрос формата представительства. Среди вариантов - группа стран, группа лидеров или другой механизм. Сибига убежден, что не нужно вести длительные дискуссии о том, кто именно должен представлять Европу на мирных переговорах.

"Так не должно быть. Это слабость, это разделение Европы. Собственно, этого и ждет Путин. Если к нему начнут обращаться отдельные лидеры или представители - это слабость. Мы считаем, что должна быть общая, консолидированная позиция, единый голос", - добавил глава дипломатии.

Кроме того, говорит он, переговоры должны вестись с учетом позиции Украины.

