В ЕС не видят Лукашенко участником переговоров по Украине: доверия к нему - ноль

В Европейском союзе не считают возможным участие Минска, в частности - самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко, в переговорах по Украине.

Об этом заявила спикер Европейской комиссии Анита Хиппер во время брифинга в Брюсселе, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Нулевое доверие

Так, комментируя заявления Лукашенко о готовности присоединиться к мирному процессу, в Еврокомиссии подчеркнули отсутствие какого-либо кредита доверия к руководству Беларуси.

"Когда речь идет о доверии к режиму Лукашенко, то доверия к нему нет. Даже нет смысла комментировать вопрос их посредничества. Мы стремимся к долгосрочному и справедливому миру в Украине", - подчеркнула спикер.

Дискуссии продолжаются

Также она рассказала, что в настоящее время внутри ЕС продолжаются дискуссии о том, какими должны быть условия и уступки со стороны Российской Федерации для достижения прочного мира.

Кроме того, Брюссель пока не фиксирует никакой доброй воли со стороны Москвы для ведения содержательного диалога.

Что предшествовало?

Напомним, 21 мая Александр Лукашенко объявил, что готов провести встречу с Владимиром Зеленским "в любой точке Беларуси или Украины", если украинский лидер "хочет о чем-то поговорить или посоветоваться". При этом соратник Путина вновь оправдывался, что Беларусь якобы втянется в войну только в случае "агрессии" против ее территории.

В то же время, президент Украины Владимир Зеленский неоднократно предупреждал, что Россия всеми силами пытается глубже втянуть Беларусь в полномасштабную войну. В частности, речь шла о рисках подготовки новой атаки с белорусской территории на северные регионы Украины или на одну из стран НАТО.

