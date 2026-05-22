В ЕС не видят Лукашенко участником переговоров по Украине: доверия к нему - ноль
В Европейском союзе не считают возможным участие Минска, в частности - самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко, в переговорах по Украине.
Об этом заявила спикер Европейской комиссии Анита Хиппер во время брифинга в Брюсселе, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
Нулевое доверие
Так, комментируя заявления Лукашенко о готовности присоединиться к мирному процессу, в Еврокомиссии подчеркнули отсутствие какого-либо кредита доверия к руководству Беларуси.
"Когда речь идет о доверии к режиму Лукашенко, то доверия к нему нет. Даже нет смысла комментировать вопрос их посредничества. Мы стремимся к долгосрочному и справедливому миру в Украине", - подчеркнула спикер.
Дискуссии продолжаются
Также она рассказала, что в настоящее время внутри ЕС продолжаются дискуссии о том, какими должны быть условия и уступки со стороны Российской Федерации для достижения прочного мира.
Кроме того, Брюссель пока не фиксирует никакой доброй воли со стороны Москвы для ведения содержательного диалога.
Что предшествовало?
- Напомним, 21 мая Александр Лукашенко объявил, что готов провести встречу с Владимиром Зеленским "в любой точке Беларуси или Украины", если украинский лидер "хочет о чем-то поговорить или посоветоваться". При этом соратник Путина вновь оправдывался, что Беларусь якобы втянется в войну только в случае "агрессии" против ее территории.
- В то же время, президент Украины Владимир Зеленский неоднократно предупреждал, что Россия всеми силами пытается глубже втянуть Беларусь в полномасштабную войну. В частности, речь шла о рисках подготовки новой атаки с белорусской территории на северные регионы Украины или на одну из стран НАТО.
