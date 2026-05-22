У ЄС не бачать Лукашенка учасником переговорів щодо України: Довіри до нього нуль

У Європейському Союзі не вважають можливою участь Мінська, зокрема самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка, у переговорах щодо України.

Про це заявила речниця Європейської комісії Аніта Хіппер під час брифінгу в Брюсселі, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Нуль довіри

Так, коментуючи заяви Лукашенка про готовність долучитися до мирного процесу, у Єврокомісії наголосили на відсутності будь-якого кредиту довіри до керівництва Білорусі.

"Коли йдеться про довіру до режиму Лукашенка, то довіри до нього нуль. Навіть немає сенсу коментувати питання їхнього посередництва. Ми прагнемо до довготривалого та справедливого миру в Україні", - наголосила речниця.

Дискусії тривають

Також вона розповіла, що наразі всередині ЄС тривають дискусії щодо того, якими мають бути умови та поступки з боку Російської Федерації для досягнення тривалого миру.

Крім того, Брюссель наразі не фіксує жодної доброї волі з боку Москви для ведення змістовного діалогу.

Що передувало?

  • Нагадаємо, 21 травня Олександр Лукашенко оголосив, що готовий провести зустріч із Володимиром Зеленським "у будь-якій точці Білорусі чи України", якщо український лідер "хоче про щось поговорити чи порадитися". При цьому поплічник Путіна знову виправдовувався, що Білорусь нібито втягнеться у війну лише в разі "агресії" проти її території.
  • Водночас президент України Володимир Зеленський неодноразово попереджав, що Росія всіма силами намагається глибше втягнути Білорусь у повномасштабну війну. Зокрема, йшлося про ризики підготовки нової атаки з білоруської території на північні регіони України або на одну з країн НАТО.

от щас рыгорівачу крыудна было.
22.05.2026 18:43 Відповісти
А ще "кривдніше" - трішки інше! Дружина, години дві тому, прочитала в новинах, що на пусковому майданчику, у бульбашів, вибухнула ракета "Іскандер"... Та сама, якою Лука "світ лякав"...
22.05.2026 19:01 Відповісти
сонце свитыть прямо в писок-
не могу дивицца!
дайте мени папирця-
шобы затулицця!
22.05.2026 18:53 Відповісти
ЕС самі не є учасниками переговорів, то без різницi що вони там вважають.
22.05.2026 19:02 Відповісти
Нічого, тампон скаже - і одразу побачите. Скільки вже ви під нього прогиналися?
22.05.2026 19:02 Відповісти
 
 