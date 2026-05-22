Тристоронні переговори США, України та Росії призупинено, - Рубіо

Держсекретар США Марко Рубіо заявив, що тристоронні переговори між Україною, Росією та США станом на зараз не тривають, оскільки вони не дають потрібних результатів.

Про це він сказав на зустрічі глав МЗС країн НАТО у Швеції, передає Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

США більше не у переговорах

За його словами, Сполучені Штати більше не беруть участі у спільному переговорному форматі за участі України та Росії. Водночас Вашингтон готовий відновити посередницьку роль, якщо з’являться умови для продуктивного діалогу, тобто "зміниться динаміка".

Рубіо висловив сподівання, що ситуація зміниться, бо "ця війна може закінчитися лише шляхом переговорів". Він пообіцяв, що США зацікавлені в тому, щоб зіграти свою роль у цьому:

"Вона не закінчиться воєнною перемогою однієї чи іншої сторони, принаймні з традиційної точки зору того, як визначають воєнні перемоги".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Зеленський заявив про "хороші контакти" з США та розраховує на залучення Європи до переговорів

Також держсекретар США спростував інформацію про те, що Вашингтон нібито схиляє Україну до певної позиції в контексті мирних переговорів.

"Ми були єдиними, з ким росіяни та українці хотіли розмовляти… Ми готові продовжувати грати цю роль, попри витоки інформації, які не відповідають дійсності, попри історії про те, що ми змушуємо українців зайняти ту чи іншу позицію, які не відповідають дійсності. Якщо ми побачимо можливість провести переговори, які будуть продуктивними, а не контрпродуктивними, і які мають шанс бути плідними, ми готові грати цю роль. Наразі такі переговори не ведуться", - додав посадовець.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Без США досягти миру неможливо, нам потрібен їхній тиск на РФ, - Сибіга

Попередні заяви