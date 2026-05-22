Тристоронні переговори США, України та Росії призупинено, - Рубіо
Держсекретар США Марко Рубіо заявив, що тристоронні переговори між Україною, Росією та США станом на зараз не тривають, оскільки вони не дають потрібних результатів.
Про це він сказав на зустрічі глав МЗС країн НАТО у Швеції, передає Цензор.НЕТ.
США більше не у переговорах
За його словами, Сполучені Штати більше не беруть участі у спільному переговорному форматі за участі України та Росії. Водночас Вашингтон готовий відновити посередницьку роль, якщо з’являться умови для продуктивного діалогу, тобто "зміниться динаміка".
Рубіо висловив сподівання, що ситуація зміниться, бо "ця війна може закінчитися лише шляхом переговорів". Він пообіцяв, що США зацікавлені в тому, щоб зіграти свою роль у цьому:
"Вона не закінчиться воєнною перемогою однієї чи іншої сторони, принаймні з традиційної точки зору того, як визначають воєнні перемоги".
Також держсекретар США спростував інформацію про те, що Вашингтон нібито схиляє Україну до певної позиції в контексті мирних переговорів.
"Ми були єдиними, з ким росіяни та українці хотіли розмовляти… Ми готові продовжувати грати цю роль, попри витоки інформації, які не відповідають дійсності, попри історії про те, що ми змушуємо українців зайняти ту чи іншу позицію, які не відповідають дійсності. Якщо ми побачимо можливість провести переговори, які будуть продуктивними, а не контрпродуктивними, і які мають шанс бути плідними, ми готові грати цю роль. Наразі такі переговори не ведуться", - додав посадовець.
Попередні заяви
- Нагадаємо, раніше держсекретар США Марко Рубіо під час зустрічі з італійською прем'єркою Джорджією Мелоні заявив, що Вашингтон не хоче витрачати час на мирні переговори між Україною та РФ, якщо такі зусилля не даватимуть результатів.
Доки Зе може наловити людей на війну в окопі, бабло буде, але далекобійна зброя, чи перспектива перемоги України ні, бо це їм не потрібно...
Західна політика щодо війни за останні три роки Джеймс Ніксі бувший представник НАТО в РФ.
І по факту, вже з Дніп.обл.виселяють,всі мовчать,ніби все всім підходить.
І, найголовніше, хто відповість за те, щоб замість арешту міжнародного злочинця №1, його приймали на червоних килимах?
Питання риторічні.
Недавно вийшла стаття блумберг, назва статті: "США показують Ірану, чому йому потрібна ядерна зброя"... де обґрунтовують чому війна в Ірані змусить країни розробляти свою ядерну зброю. https://www.bloomberg.com/news/features/2026-05-01/iran-war-how-trump-s-policies-are-strengthening-tehran-s-nuclear-ambitions