Тристоронні переговори США, України та Росії призупинено, - Рубіо

Державний секретар США Марко Рубіо

Держсекретар США Марко Рубіо заявив, що тристоронні переговори між Україною, Росією та США станом на зараз не тривають, оскільки вони не дають потрібних результатів.

Про це він сказав на зустрічі глав МЗС країн НАТО у Швеції, передає Цензор.НЕТ.

США більше не у переговорах

За його словами, Сполучені Штати більше не беруть участі у спільному переговорному форматі за участі України та Росії. Водночас Вашингтон готовий відновити посередницьку роль, якщо з’являться умови для продуктивного діалогу, тобто "зміниться динаміка".

Рубіо висловив сподівання, що ситуація зміниться, бо "ця війна може закінчитися лише шляхом переговорів". Він пообіцяв, що США зацікавлені в тому, щоб зіграти свою роль у цьому:

"Вона не закінчиться воєнною перемогою однієї чи іншої сторони, принаймні з традиційної точки зору того, як визначають воєнні перемоги".

Також держсекретар США спростував інформацію про те, що Вашингтон нібито схиляє Україну до певної позиції в контексті мирних переговорів.

"Ми були єдиними, з ким росіяни та українці хотіли розмовляти… Ми готові продовжувати грати цю роль, попри витоки інформації, які не відповідають дійсності, попри історії про те, що ми змушуємо українців зайняти ту чи іншу позицію, які не відповідають дійсності. Якщо ми побачимо можливість провести переговори, які будуть продуктивними, а не контрпродуктивними, і які мають шанс бути плідними, ми готові грати цю роль. Наразі такі переговори не ведуться", - додав посадовець.

Попередні заяви

  • Нагадаємо, раніше держсекретар США Марко Рубіо під час зустрічі з італійською прем'єркою Джорджією Мелоні заявив, що Вашингтон не хоче витрачати час на мирні переговори між Україною та РФ, якщо такі зусилля не даватимуть результатів.

Кінець війни рівнозначно кінець *********** та його шоблі, тому війна буде далі тривати, демобілізації не буде, а всі зелені покидьки залишаються у виграші.
22.05.2026 17:50 Відповісти
Це тi, що за 24 години?
22.05.2026 17:46 Відповісти
Не хотят. Бо иначе полетам в Майями- кранты.
22.05.2026 17:44 Відповісти
А зеля з умеровим про це знають?
22.05.2026 17:42 Відповісти
а кто иудея с чебуреком спрашивает? их поставили мартышками и разрешили воровать и их указания исполнять
22.05.2026 17:53 Відповісти
Танцювали, танцювали і не вклонились…
22.05.2026 17:44 Відповісти
Yes
22.05.2026 18:12 Відповісти
так доручіть переговори вітьку і зятьку, одразу будуть і результати.
22.05.2026 17:46 Відповісти
Правдоподібно, закінчилися для Вітька і його стажера зятька походеньки по московських росторанах і смакування млинцями з чорною ікрою. Доведеться гамувати свій апетит в макДональдсі.
22.05.2026 19:11 Відповісти
Піндоси у всій своїй красі.
22.05.2026 17:48 Відповісти
"Этот день вы приближали, как могли..."
22.05.2026 17:49 Відповісти
Притому що обом Вовам буде вава 😸
22.05.2026 17:51 Відповісти
Так московський вова вже старий ,він спокійнісінько піде на пенсію , він за 25 років виростив не одного "яструба" покрутіше за себе ,так що його буде кому замінити ,а от київському вові буде непереливки його чекатиме доля Чаушеску.
22.05.2026 19:16 Відповісти
Зауважу ЗЕ зможе воювати, доки йому на війну дають гроші... Щоб зупинити війну ЄС вистарчить не дати Україні грошей, якщо Захід цього не робить значить він зацікавлений щоб даний стан речей зберігався...
Доки Зе може наловити людей на війну в окопі, бабло буде, але далекобійна зброя, чи перспектива перемоги України ні, бо це їм не потрібно...
Західна політика щодо війни за останні три роки Джеймс Ніксі бувший представник НАТО в РФ.
https://www.facebook.com/reel/1169228748066337
22.05.2026 18:06 Відповісти
Не налове Зе, наловлять кацапи та заставлять воювати проти українців, поляків, румунів, молдаван та країн Балтії.
22.05.2026 18:37 Відповісти
а вони були ?
22.05.2026 17:50 Відповісти
Москалі вимагають АРК, Донбас і 4 області, Зелений - кордони 91. Яка домовленість може бути? Лише силове розв'язання Гордієвого вузла. Ну в в кого більша сила, хоча й нечиста, народ починає здогадуватися.
22.05.2026 17:53 Відповісти
Це воно вимагали 3 роки тому, зараз апетити набагато менші
22.05.2026 17:56 Відповісти
Силове розв'язання Гордієвого вузла - 25 мільйонна Україна проти 150 мільйонної рашки ? ,так нас без західної допомоги кацапи швидко розчавлять .
22.05.2026 19:07 Відповісти
Так кацапи вимагають ті огризки Донбасу ,які поки ще не окуповані ,а за окуповані територї , тим більше ті що були окуповані ще 2014 вже й мови немає ,які там в хріна "кордони 91 року " нам би зберегти те що залишилось.
22.05.2026 19:10 Відповісти
Наслідок дії буратіно-козиря.
І по факту, вже з Дніп.обл.виселяють,всі мовчать,ніби все всім підходить.
22.05.2026 17:57 Відповісти
Так а навіщо тодів було говорити про необхідність діалогу з ******???
22.05.2026 17:58 Відповісти
Exactly. І хто відповість за мільйони витрачених грошей американських і українських платників податків?

І, найголовніше, хто відповість за те, щоб замість арешту міжнародного злочинця №1, його приймали на червоних килимах?

Питання риторічні.
22.05.2026 18:48 Відповісти
Нічого страшного - двосторонні перемовини , протягом цих 4 років , все одно не припинялися .
22.05.2026 17:58 Відповісти
Да не було там ніяких переговорів, це все фікція!
22.05.2026 18:01 Відповісти
Ааааа тампакс подавился чебуреком.
А как ******* гонял придурок.
22.05.2026 18:03 Відповісти
Давіть на кацапів - дурогони
22.05.2026 18:04 Відповісти
Для зеленої шобли продовження війни це найкраще життя яке вони коли небудь жили, можна робити все що завгодно і ні за що не відповідати! Наклепати 3000 фламінго на папері? Нема питань! Наробити бракованих мін і хай військові самі іпуться з ними? Будь ласка! Наклепати сухпайків небезпечних для життя? Раз плюнути! Нахреначити неякісну форму яка через місяць перетворюється на ганчірку? Як обидва пальці об асфальт!
22.05.2026 18:10 Відповісти
Логіка всратих ковбойцєв залізна - якщо ніхера не допомогати Україні, то із жопи Кушнера та Вітька з'явиться потужна дінаміка.
22.05.2026 18:11 Відповісти
Тепер Трамп не буде заважати перемагати , нарешті.
22.05.2026 18:11 Відповісти
Один учасник Будапештського меморандуму напав на Україну, інший вмив руки. Яскрава ілюстрація того, чого вартують міжнародні договори. Головне - в України забрали ядерну зброю.
22.05.2026 18:11 Відповісти
І збагачений уран.
22.05.2026 18:26 Відповісти
Висновок, єдина гарантія безпеки для малих країн від таких монстрів як США, РФ, Китай це наявність ЯЗ...
Недавно вийшла стаття блумберг, назва статті: "США показують Ірану, чому йому потрібна ядерна зброя"... де обґрунтовують чому війна в Ірані змусить країни розробляти свою ядерну зброю. https://www.bloomberg.com/news/features/2026-05-01/iran-war-how-trump-s-policies-are-strengthening-tehran-s-nuclear-ambitions
22.05.2026 18:33 Відповісти
Кому не дають потрібних результатів? Може тому що ви застрями в Ірані ? Вляпались по самий чубок. Так вам і треба,Трамп вже закінчив купу воєн і купу разів переміг Іран то йому тепер не до України, в нього карти закінчились.
22.05.2026 18:25 Відповісти
Так зєля так само не зацікавлений в закінчені війни як і путлєр ,це вже й Трамп зрозумів.
22.05.2026 19:03 Відповісти
А по іншому і не могло бути ,бо зєля вже задовбав всіх своїми хотєлкамі - "перемогами " ,"кордонами 91 року " та іншою маячнею.
22.05.2026 19:18 Відповісти
 
 