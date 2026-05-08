Зусилля США щодо врегулювання війни в Україні "зайшли в глухий кут", - Рубіо
Держсекретар США Марко Рубіо під час зустрічі з італійською прем'єркою Джорджією Мелоні заявив, що Вашингтон не хоче витрачати час на мирні переговори між Україною та РФ, якщо такі зусилля не даватимуть результатів.
Його цитує The Guardian, інформує Цензор.НЕТ.
Деталі
"Ми намагалися грати роль посередника, але поки що це не призвело до плідного результату з різних причин. Ми все ще готові відігравати цю роль, якщо вона може бути результативною", - сказав він.
Водночас Рубіо наголосив, що Вашингтон не хоче витрачати час та енергію на процес, який не просувається вперед.
США готові й надалі виступати в ролі посередника
"Але якщо ми побачимо можливість виступити посередником, який наблизить обидві сторони до мирної угоди, ми хотіли б це зробити", - додав високопосадовець.
- За словами Рубіо, США розглядають тривалу війну між РФ та Україною як "трагедію", за яку "обидві сторони платять дуже високу ціну, як економічну, так і, очевидно, людську".
"Ми готові відігравати будь-яку роль, яку можемо, щоб досягти мирного дипломатичного вирішення; на жаль… ці зусилля зайшли в глухий кут, але ми завжди готові, якщо обставини зміняться", - резюмував він.
Зусилля трампона зайшли в глухий кут...
бо у ху*ла тількі одна мета, знищити все українське.
Але ви тупі не розумієте чого хоче ху*ло
Чому так?
Просто мстивість і відсутність совісті, честі, і яєць. Саме так, пане Рубіо.
те, що передумовою гіпотетичного початку переговорів з європейцями кремлені вимагають від них погодження з тим, що ніяких гарантій безпеки для України не буде і Україна залишиться один на один з рашею, позаблокова, тобто... пу розчищає собі шлях до наступної агрессії, в разі досягнення якоїсь паузи в війні.
пу мріє отримати забов'язання партнерів і друзів України не надавати допомогу...
Дипломатія імперії зла шита білими нитками хто в цьому ще сумнівається?
Якщо б обама зреагував по суті в 2014, а не обмежився словами, а байден не накладав би обмеження та надавав би потрібну ЗСУ зброю не краплями, а тр зробив би, що обіцяв - завалити Україну зброєю... то і кровопроліття не було б і міжн.право не замінило би право сили.
не хочуть капітулювати!
А ця істерія в раши, що західні "нацисти" збираються нападати на бідолашну миролюбну расєюшку... означає, що мобілізовані рашистами з окуп.територій будуть вмить направлені штурмувати кордони ЄС ...
про це небендзя ясно сказав... а йому про забирайте свої манатки... не повірили
Якщо б серьозно віднеслись до божевільних слов пу на мюнх.конференції в 2007 р ... про те, що навіщо расєє мир, якщо в ньому не буде її... от і посунув пу в Грузію, будучи впевненим, що йому за це нічого не буде... потом далі і далі... адже не наказане зло, як ракова пухлина...
Наша влада також не зацікавлена в реальних ударах по раші, що можуть покращити позиції на переговорах, вони зайняті деребаном грошей, а удари приведуть до загрози для них під час відпочинку на дорогих курортах. Раша ніколи не піде на переговори поки не побачить, що досягнення мети буде коштувати дорого для її економіки. Та і судячи з плівок Міндича: завершиться війна то завершаться контракти і кінець бізнесу.
ЄС не зацікавлений в завершені війни, тому що тоді орки почнуть загрожувати їм, робити провокації на кордонах і можливо диверсії, відкрито уже говорять поки тут війна вони в безпеці. Тому і продають раші компоненти для зброї і станки для її виготовлення та купляють у неї ресурси.
А для успіхів переговорів, хтось має бути зацікавлений в них.
в тому то й діло, що ролі у вас нема, ви нічого не робите для врегулювання, скоріше навіть навпаки граєте на стороні параші.
Ваша справжня роль - просто постояти щоб всі лаври переможця-закінчувателя воєн дістались вам. Ручки марати ви не будете.
Граючи на руку пі@арасу-*****
Шоб два раза не вставать: да, за эти бомбы заплачено. Но за них и раньше платили. Тогда - американские налогоплательщики, теперь европейские. На бюджете Украины это никак не отразилось.
Через два с половиной года будет другая администрация, другие взгляды, не исключено, что презиком станет сам Рубио, ситуация поменяется в лучшую для Украины сторону. Но всегда нужно помнить, любой хозяин Белого Дома - президент США, а не Украины. Он всегда будет выкручивать американские интересы, так, как он их видит.
Вместо того, чтобы наказать агрессора и нарушителя Устава ООН, вы стелили перед ним красную дорожку и сделали рукопожатым военного преступника.
А теперь скыглите...
При Байдені США було союзниками України, яким не були - але союзники.
Це для відома тих тутешніх трампістів, які тут за нього глотку рвали...
Ну, как любители женщин, гольфа, биржевые спекулянты и телеведущие могут за один день начать вершить большую политику?
Все как в одной басне: "... как ни садитесь, всё в
музыкантыполитики не годитесь."