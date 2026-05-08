Зусилля США щодо врегулювання війни в Україні "зайшли в глухий кут", - Рубіо

Держсекретар США Марко Рубіо під час зустрічі з італійською прем'єркою Джорджією Мелоні заявив, що Вашингтон не хоче витрачати час на мирні переговори між Україною та РФ, якщо такі зусилля не даватимуть результатів.

Його цитує The Guardian, інформує Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Деталі

"Ми намагалися грати роль посередника, але поки що це не призвело до плідного результату з різних причин. Ми все ще готові відігравати цю роль, якщо вона може бути результативною", - сказав він.

Водночас Рубіо наголосив, що Вашингтон не хоче витрачати час та енергію на процес, який не просувається вперед.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Умєров у США зустрівся з Віткоффом і Кушнером: говорили про полонених та мир

США готові й надалі виступати в ролі посередника

"Але якщо ми побачимо можливість виступити посередником, який наблизить обидві сторони до мирної угоди, ми хотіли б це зробити", - додав високопосадовець.

За словами Рубіо, США розглядають тривалу війну між РФ та Україною як "трагедію", за яку "обидві сторони платять дуже високу ціну, як економічну, так і, очевидно, людську".

"Ми готові відігравати будь-яку роль, яку можемо, щоб досягти мирного дипломатичного вирішення; на жаль… ці зусилля зайшли в глухий кут, але ми завжди готові, якщо обставини зміняться", - резюмував він.

Читайте також: Рубіо публічно посперечався з дипломатами G7 щодо воєн в Україні та Ірані