УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8811 відвідувач онлайн
Новини Мирні перемовини Заяви Рубіо
5 925 65

Зусилля США щодо врегулювання війни в Україні "зайшли в глухий кут", - Рубіо

Рубіо

Держсекретар США Марко Рубіо під час зустрічі з італійською прем'єркою Джорджією Мелоні заявив, що Вашингтон не хоче витрачати час на мирні переговори між Україною та РФ, якщо такі зусилля не даватимуть результатів.

Його цитує The Guardian, інформує Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Деталі

"Ми намагалися грати роль посередника, але поки що це не призвело до плідного результату з різних причин. Ми все ще готові відігравати цю роль, якщо вона може бути результативною", - сказав він.

Водночас Рубіо наголосив, що Вашингтон не хоче витрачати час та енергію на процес, який не просувається вперед.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Умєров у США зустрівся з Віткоффом і Кушнером: говорили про полонених та мир

США готові й надалі виступати в ролі посередника

"Але якщо ми побачимо можливість виступити посередником, який наблизить обидві сторони до мирної угоди, ми хотіли б це зробити", - додав високопосадовець.

  • За словами Рубіо, США розглядають тривалу війну між РФ та Україною як "трагедію", за яку "обидві сторони платять дуже високу ціну, як економічну, так і, очевидно, людську".

"Ми готові відігравати будь-яку роль, яку можемо, щоб досягти мирного дипломатичного вирішення; на жаль… ці зусилля зайшли в глухий кут, але ми завжди готові, якщо обставини зміняться", - резюмував він.

Читайте також: Рубіо публічно посперечався з дипломатами G7 щодо воєн в Україні та Ірані

Автор: 

США (26484) Рубіо Марко (422) війна в Україні (8256)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+35
Просто ви лохи, дебіли та цинічні падлюки, Марко
показати весь коментар
08.05.2026 16:15 Відповісти
+30
Україна не здається...
Зусилля трампона зайшли в глухий кут...
показати весь коментар
08.05.2026 16:17 Відповісти
+23
Все зайшло у глухий кут, бо посередники - тупі хитро*опі прокремлівські комерсанти...
показати весь коментар
08.05.2026 16:18 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Просто ви лохи, дебіли та цинічні падлюки, Марко
показати весь коментар
08.05.2026 16:15 Відповісти
На самом деле в данном случае он говорит не то что думает. Все таки он чиновник, хоть и очень высокого ранга, но политику сейчас задает его шеф. Который безусловно мразь, мудак и паскуда. Причем он плохо делает не только нам - но и США, которые столько лет строили свой авторитет и свое влияние на том что все соглашаются что США главный - а за это США следит чтобы никто не обижал маленьких. Сначала Байден игрался в недопустимость эскалации, вместо того чтобы быстро поставить ***** на место, а потом Трамп полностью уничтожил всю репутацию США. Если союзники США не верят в то что те им помогут - то и слушаться их нет смысла. Кошка бросила котят...Ну котят будут как то сами выкручиваться.
показати весь коментар
08.05.2026 16:24 Відповісти
лучше и не сказать.
показати весь коментар
08.05.2026 16:37 Відповісти
Це він про Епштейна чи Трампа ???
показати весь коментар
08.05.2026 16:54 Відповісти
Та ні, лохами й дебілами можна їх назвати лише частково, бо на даному етапі їм дуже вигідна агресія кацапів проти України. Те, що їхня поведінка опускає США нижче плінтуса і незабаром гикнеться самій Америці, їх не хвилює. А от що цинічні падлюки - то дуже м'яко сказано. Заохочувати бандита може тільки такий же бандит. А що московія бандит, і завжди ним була, ясно усім нормально мислячим. Правда, в Україні у кріслі президента сидить істота, яка й зараз навряд чи вважає кацапів ворогом людства. Але то вже друга історія.
показати весь коментар
08.05.2026 17:07 Відповісти
не здається, *****... а велике бабло від друга валодьї було так близько...
показати весь коментар
08.05.2026 16:16 Відповісти
ТАСО.
показати весь коментар
08.05.2026 16:17 Відповісти
Україна не здається...
Зусилля трампона зайшли в глухий кут...
показати весь коментар
08.05.2026 16:17 Відповісти
Все зайшло у глухий кут, бо посередники - тупі хитро*опі прокремлівські комерсанти...
показати весь коментар
08.05.2026 16:18 Відповісти
Нарешті Європа видихнула - можна остаточно допомагати Україні йти до перемоги.
показати весь коментар
08.05.2026 16:18 Відповісти
це було очевидно з початку..
бо у ху*ла тількі одна мета, знищити все українське.
Але ви тупі не розумієте чого хоче ху*ло
показати весь коментар
08.05.2026 16:19 Відповісти
Завели у глухий кут саме ви, бо наміри такі були з.самого.початку.
Чому так?
Просто мстивість і відсутність совісті, честі, і яєць. Саме так, пане Рубіо.
показати весь коментар
08.05.2026 16:20 Відповісти
Спочатку був Байден, взагалі то.
показати весь коментар
08.05.2026 17:04 Відповісти
ти б суксин, трампіст, брехун позорний. Ти тут 2004-го разом з Randall Flag агітували за цю владу США, яка є фактично ворогом України; а тепер ще скотина брешеш, що Байден був ворогом
показати весь коментар
08.05.2026 21:02 Відповісти
хоч пiд ногами не буде повзати ця мразотта.
показати весь коментар
08.05.2026 16:20 Відповісти
Якщо наплювати на присягу і втекти в Канаду, то виникає бажання, щоб не було перемовин, тільки вічна війна заради вічної соціалки і зловтішання?
показати весь коментар
08.05.2026 16:36 Відповісти
А тута коли ти ще у батька в трусах торохтiв)
показати весь коментар
08.05.2026 17:24 Відповісти
В Куліковській битві приймав участь?
показати весь коментар
08.05.2026 18:13 Відповісти
Ну тоді він точно правий, ти тут тільки задля зловтішання.
показати весь коментар
08.05.2026 18:35 Відповісти
Тобто. З одного боку, ви довго старалися поставити Україну на коліна (але не вдалося), а з іншого - тут і Євросоюз, а з третього- і ви самі - вже повне гівно. Ми це розуміємо. І пішов ти на х"уй , зі своїм хрестом на лобі.
показати весь коментар
08.05.2026 16:21 Відповісти
Казали шо це самий адекватний в команді США - а зусилля США були?
показати весь коментар
08.05.2026 16:22 Відповісти
Рубіо пристосуванець і говорить те що від нього бажають чути тому хибно здається адекватним на фоні повних моральних деградантів. На безрибї і рак риба.
показати весь коментар
08.05.2026 16:31 Відповісти
Ніхера не робити, крім вішати портрет Путна в Білому домі, розстилати червону доріжку, обрізати допомогу Україні. Срані ковбої.
показати весь коментар
08.05.2026 16:24 Відповісти
Бо Краснов стелить червоні доріжки з крові Українського народу розшукуваному, найбільшому у 21 столітті, військовому злочинцю Прутіну. Краснов робить все щоб Прутін вбивав якнайбільше українців. Це все що потрібно знати про ГАРАНТІЇ БЕЗПЕКИ ВІД США.
показати весь коментар
08.05.2026 16:26 Відповісти
...про гарантії безпеки:
те, що передумовою гіпотетичного початку переговорів з європейцями кремлені вимагають від них погодження з тим, що ніяких гарантій безпеки для України не буде і Україна залишиться один на один з рашею, позаблокова, тобто... пу розчищає собі шлях до наступної агрессії, в разі досягнення якоїсь паузи в війні.
пу мріє отримати забов'язання партнерів і друзів України не надавати допомогу...
Дипломатія імперії зла шита білими нитками хто в цьому ще сумнівається?
Якщо б обама зреагував по суті в 2014, а не обмежився словами, а байден не накладав би обмеження та надавав би потрібну ЗСУ зброю не краплями, а тр зробив би, що обіцяв - завалити Україну зброєю... то і кровопроліття не було б і міжн.право не замінило би право сили.
показати весь коментар
08.05.2026 17:03 Відповісти
Самі влізли в Іран і не знають як вилізти і переговори такі самі , влада імпотентів
показати весь коментар
08.05.2026 16:26 Відповісти
от кляті українці!
не хочуть капітулювати!
показати весь коментар
08.05.2026 16:29 Відповісти
Поки Європа буде качать грошима війна не закінчиться
показати весь коментар
08.05.2026 16:30 Відповісти
Вони прямо зберігають лице ми ніби санкцій дотримуємося. Але чогось не згадають на скільки зріс товарооборот з грузією, казахами і турцією. Як вони переносять виробництво в Індію, яка сидить на дешевих ресурсах з раші.
показати весь коментар
08.05.2026 16:34 Відповісти
Владимир: а інакше що? = капітуляція і Буча? Чи реальність на окупов.територіях не наглядна, не переконлива?

А ця істерія в раши, що західні "нацисти" збираються нападати на бідолашну миролюбну расєюшку... означає, що мобілізовані рашистами з окуп.територій будуть вмить направлені штурмувати кордони ЄС ...
про це небендзя ясно сказав... а йому про забирайте свої манатки... не повірили

Якщо б серьозно віднеслись до божевільних слов пу на мюнх.конференції в 2007 р ... про те, що навіщо расєє мир, якщо в ньому не буде її... от і посунув пу в Грузію, будучи впевненим, що йому за це нічого не буде... потом далі і далі... адже не наказане зло, як ракова пухлина...
показати весь коментар
08.05.2026 17:17 Відповісти
Ніхто не зацікавлений в завершенні війни, орки не хочуть завершення тому по їх території немає масових ударів і воювати їм вигідно, стадо не задає лишніх питань куди ідуть гроші, утилізується біомусор який був проблемою в депресивних регіонах.

Наша влада також не зацікавлена в реальних ударах по раші, що можуть покращити позиції на переговорах, вони зайняті деребаном грошей, а удари приведуть до загрози для них під час відпочинку на дорогих курортах. Раша ніколи не піде на переговори поки не побачить, що досягнення мети буде коштувати дорого для її економіки. Та і судячи з плівок Міндича: завершиться війна то завершаться контракти і кінець бізнесу.

ЄС не зацікавлений в завершені війни, тому що тоді орки почнуть загрожувати їм, робити провокації на кордонах і можливо диверсії, відкрито уже говорять поки тут війна вони в безпеці. Тому і продають раші компоненти для зброї і станки для її виготовлення та купляють у неї ресурси.

А для успіхів переговорів, хтось має бути зацікавлений в них.
показати весь коментар
08.05.2026 16:31 Відповісти
Звісно. Якщо підігравати *****, постійно підсовуючи Україні на підпис акт капітуляції, то як вони могли не зайти в глухий кут??? Твій насяльнік шо брехав, коли ще не був припіздентом? Якщо русня не буде погоджуватися на мир, то він завалить Україну зброєю. Ну і? Де ця зброя???
показати весь коментар
08.05.2026 16:36 Відповісти
«Готові відігравати роль якщо вона буде результативною»
в тому то й діло, що ролі у вас нема, ви нічого не робите для врегулювання, скоріше навіть навпаки граєте на стороні параші.
Ваша справжня роль - просто постояти щоб всі лаври переможця-закінчувателя воєн дістались вам. Ручки марати ви не будете.
показати весь коментар
08.05.2026 16:41 Відповісти
Стрясали повітря, а не намагалися.
Граючи на руку пі@арасу-*****
показати весь коментар
08.05.2026 16:47 Відповісти
США продолжают поставлять вооружение для ВСУ - только на днях передан очередной пакет высокоточных бомб. Это все, что можно ожидать от нынешней администрации. А учитывая необъяснимую привязанность Рыжего мудака к *****, это даже больше чем предполагалось.
Шоб два раза не вставать: да, за эти бомбы заплачено. Но за них и раньше платили. Тогда - американские налогоплательщики, теперь европейские. На бюджете Украины это никак не отразилось.
Через два с половиной года будет другая администрация, другие взгляды, не исключено, что презиком станет сам Рубио, ситуация поменяется в лучшую для Украины сторону. Но всегда нужно помнить, любой хозяин Белого Дома - президент США, а не Украины. Он всегда будет выкручивать американские интересы, так, как он их видит.
показати весь коментар
08.05.2026 16:49 Відповісти
Дійсно "намагалися грати роль посередника",а були та є в особі трампонутого - маріонетками кремля та продажними сволотами!!
показати весь коментар
08.05.2026 16:56 Відповісти
США не посредник , а союзник рф, с выгодой для администрациииТрампа
показати весь коментар
08.05.2026 17:03 Відповісти
туфлі не жмуть, подаровані Трампом?
показати весь коментар
08.05.2026 17:08 Відповісти
Чудові туфлі, наш размєрчик! 🤣
показати весь коментар
08.05.2026 17:15 Відповісти
Правильно було сказати,-"Всі зусиля змусити Україну капітулювати зайшли в глухий кут"
показати весь коментар
08.05.2026 17:12 Відповісти
Чебуреком подавились?
показати весь коментар
08.05.2026 17:16 Відповісти
Ясєн пєнь, якщо Зеля заради утримання влади готовий на все
показати весь коментар
08.05.2026 17:19 Відповісти
Американці тупі як і говорив Задорнов, у них нема мужицького інтелекту, тільки офісний інтелект
показати весь коментар
08.05.2026 17:27 Відповісти
Хто говорив?
показати весь коментар
08.05.2026 18:37 Відповісти
рубіо, а спробуйте для перемовин знайти іншого ріелтора, і підсилити його трампом джуніором.
показати весь коментар
08.05.2026 17:35 Відповісти
ні рєбята, це Трамп поставив раком Америку
показати весь коментар
08.05.2026 17:39 Відповісти
Да вы сами их туда и затолкали.
Вместо того, чтобы наказать агрессора и нарушителя Устава ООН, вы стелили перед ним красную дорожку и сделали рукопожатым военного преступника.
А теперь скыглите...
показати весь коментар
08.05.2026 17:59 Відповісти
американські підкуйловник.для знищення України рік часу Ви потвори із своїми переговорами те і робили.що заводили їх в глухий кут.Саме Ви ...учі дітки переговори завели в глухий кут...
показати весь коментар
08.05.2026 18:10 Відповісти
..яка Влада у Вас, такі і рішення серйозних питань!!!
показати весь коментар
08.05.2026 18:22 Відповісти
додік постелив ***** червону доріжку в анкоріджі . а статуетку ..оскара.. забув вручити . а ще мудак додік називав байдена ..сонний джо..
показати весь коментар
08.05.2026 18:24 Відповісти
Бідний Рубіо. Його напевно внутрішньо корчить оце все озвучувати. Але знав, коли йшов у цю адміністрацію с ким матиме справу.
показати весь коментар
08.05.2026 18:24 Відповісти
При наступному президенті буде теж саме. Бо бенефітів вже нуль цілих нуль десятих для США у цій війні.
показати весь коментар
08.05.2026 18:24 Відповісти
Нахрена ви всралися такі "посередники", які тягните мазу за кацапію.
показати весь коментар
08.05.2026 19:10 Відповісти
Все могут короли
показати весь коментар
08.05.2026 19:18 Відповісти
Може зайшли в глухий кут потому шо ви дібіли ні на що нездатні? Допомогли би розхєрачить нєфтянку і військву промисловість раші - вже б давно все завершилось. А то понасирали по всьому світу, завєршатєлі войн.
показати весь коментар
08.05.2026 19:26 Відповісти
***,та то що ви називали зусиллями,то були прєдварітєльниє ласки вам від *****(
показати весь коментар
08.05.2026 19:31 Відповісти
Та йдіть вже за руським кораблем зі своїми зусиллями.
показати весь коментар
08.05.2026 19:55 Відповісти
А кто завёл в тупик? Не официант ли из ресторана ,Анкоридж,?
показати весь коментар
08.05.2026 20:00 Відповісти
Не в тупик , а все включили тупизну в месте с клоуном, которая залипла по сей час...
показати весь коментар
08.05.2026 20:20 Відповісти
Да ладно, все до чого приложить руки рудий заходить в глухий кут. Так що це "нормальний стан"...
показати весь коментар
08.05.2026 20:27 Відповісти
Хоч визнав, що вони "грали роль посередника"(с), насправді - союзники касапів.
При Байдені США було союзниками України, яким не були - але союзники.
Це для відома тих тутешніх трампістів, які тут за нього глотку рвали...
показати весь коментар
08.05.2026 20:57 Відповісти
Тупые усилия в глухой угол.
Ну, как любители женщин, гольфа, биржевые спекулянты и телеведущие могут за один день начать вершить большую политику?
Все как в одной басне: "... как ни садитесь, всё в музыканты политики не годитесь."
показати весь коментар
08.05.2026 21:29 Відповісти
 
 