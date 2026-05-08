Усилия США по урегулированию войны в Украине "зашли в тупик", - Рубио

Госсекретарь США Марко Рубио во время встречи с премьер-министром Италии Джорджей Мелони заявил, что Вашингтон не хочет тратить время на мирные переговоры между Украиной и РФ, если такие усилия не приносят результатов.

Его цитирует The Guardian, сообщает Цензор.НЕТ.

"Мы пытались играть роль посредника, но пока это не привело к плодотворному результату по разным причинам. Мы все еще готовы играть эту роль, если она может быть результативной", — сказал он.

В то же время Рубио подчеркнул, что Вашингтон не хочет тратить время и энергию на процесс, который не продвигается вперед.

США готовы и в дальнейшем выступать в роли посредника

"Но если мы увидим возможность выступить посредником, который приблизит обе стороны к мирному соглашению, мы хотели бы это сделать", - добавил высокопоставленный чиновник.

По словам Рубио, США рассматривают затянувшуюся войну между РФ и Украиной как "трагедию", за которую "обе стороны платят очень высокую цену, как экономическую, так и, очевидно, человеческую".

"Мы готовы играть любую роль, которую можем, чтобы достичь мирного дипломатического решения; к сожалению… эти усилия зашли в тупик, но мы всегда готовы, если обстоятельства изменятся", - резюмировал он.

