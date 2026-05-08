РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5168 посетителей онлайн
Новости Мирные переговоры Заявления Рубио
5 848 65

Усилия США по урегулированию войны в Украине "зашли в тупик", - Рубио

Рубіо

Госсекретарь США Марко Рубио во время встречи с премьер-министром Италии Джорджей Мелони заявил, что Вашингтон не хочет тратить время на мирные переговоры между Украиной и РФ, если такие усилия не приносят результатов.

Его цитирует The Guardian, сообщает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Детали

"Мы пытались играть роль посредника, но пока это не привело к плодотворному результату по разным причинам. Мы все еще готовы играть эту роль, если она может быть результативной", — сказал он.

В то же время Рубио подчеркнул, что Вашингтон не хочет тратить время и энергию на процесс, который не продвигается вперед.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Умеров в США встретился с Уиткоффом и Кушнером: говорили о пленных и мире

США готовы и в дальнейшем выступать в роли посредника

"Но если мы увидим возможность выступить посредником, который приблизит обе стороны к мирному соглашению, мы хотели бы это сделать", - добавил высокопоставленный чиновник.

  • По словам Рубио, США рассматривают затянувшуюся войну между РФ и Украиной как "трагедию", за которую "обе стороны платят очень высокую цену, как экономическую, так и, очевидно, человеческую".

"Мы готовы играть любую роль, которую можем, чтобы достичь мирного дипломатического решения; к сожалению… эти усилия зашли в тупик, но мы всегда готовы, если обстоятельства изменятся", - резюмировал он.

Читайте также: Рубио публично поспорил с дипломатами G7 по поводу войн в Украине и Иране

Автор: 

США (29361) Рубио Марко (415) война в Украине (8202)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+35
Просто ви лохи, дебіли та цинічні падлюки, Марко
показать весь комментарий
08.05.2026 16:15 Ответить
+30
Україна не здається...
Зусилля трампона зайшли в глухий кут...
показать весь комментарий
08.05.2026 16:17 Ответить
+23
Все зайшло у глухий кут, бо посередники - тупі хитро*опі прокремлівські комерсанти...
показать весь комментарий
08.05.2026 16:18 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Просто ви лохи, дебіли та цинічні падлюки, Марко
показать весь комментарий
08.05.2026 16:15 Ответить
На самом деле в данном случае он говорит не то что думает. Все таки он чиновник, хоть и очень высокого ранга, но политику сейчас задает его шеф. Который безусловно мразь, мудак и паскуда. Причем он плохо делает не только нам - но и США, которые столько лет строили свой авторитет и свое влияние на том что все соглашаются что США главный - а за это США следит чтобы никто не обижал маленьких. Сначала Байден игрался в недопустимость эскалации, вместо того чтобы быстро поставить ***** на место, а потом Трамп полностью уничтожил всю репутацию США. Если союзники США не верят в то что те им помогут - то и слушаться их нет смысла. Кошка бросила котят...Ну котят будут как то сами выкручиваться.
показать весь комментарий
08.05.2026 16:24 Ответить
лучше и не сказать.
показать весь комментарий
08.05.2026 16:37 Ответить
Це він про Епштейна чи Трампа ???
показать весь комментарий
08.05.2026 16:54 Ответить
Та ні, лохами й дебілами можна їх назвати лише частково, бо на даному етапі їм дуже вигідна агресія кацапів проти України. Те, що їхня поведінка опускає США нижче плінтуса і незабаром гикнеться самій Америці, їх не хвилює. А от що цинічні падлюки - то дуже м'яко сказано. Заохочувати бандита може тільки такий же бандит. А що московія бандит, і завжди ним була, ясно усім нормально мислячим. Правда, в Україні у кріслі президента сидить істота, яка й зараз навряд чи вважає кацапів ворогом людства. Але то вже друга історія.
показать весь комментарий
08.05.2026 17:07 Ответить
не здається, *****... а велике бабло від друга валодьї було так близько...
показать весь комментарий
08.05.2026 16:16 Ответить
ТАСО.
показать весь комментарий
08.05.2026 16:17 Ответить
Україна не здається...
Зусилля трампона зайшли в глухий кут...
показать весь комментарий
08.05.2026 16:17 Ответить
Все зайшло у глухий кут, бо посередники - тупі хитро*опі прокремлівські комерсанти...
показать весь комментарий
08.05.2026 16:18 Ответить
Нарешті Європа видихнула - можна остаточно допомагати Україні йти до перемоги.
показать весь комментарий
08.05.2026 16:18 Ответить
це було очевидно з початку..
бо у ху*ла тількі одна мета, знищити все українське.
Але ви тупі не розумієте чого хоче ху*ло
показать весь комментарий
08.05.2026 16:19 Ответить
Завели у глухий кут саме ви, бо наміри такі були з.самого.початку.
Чому так?
Просто мстивість і відсутність совісті, честі, і яєць. Саме так, пане Рубіо.
показать весь комментарий
08.05.2026 16:20 Ответить
Спочатку був Байден, взагалі то.
показать весь комментарий
08.05.2026 17:04 Ответить
ти б суксин, трампіст, брехун позорний. Ти тут 2004-го разом з Randall Flag агітували за цю владу США, яка є фактично ворогом України; а тепер ще скотина брешеш, що Байден був ворогом
показать весь комментарий
08.05.2026 21:02 Ответить
хоч пiд ногами не буде повзати ця мразотта.
показать весь комментарий
08.05.2026 16:20 Ответить
Якщо наплювати на присягу і втекти в Канаду, то виникає бажання, щоб не було перемовин, тільки вічна війна заради вічної соціалки і зловтішання?
показать весь комментарий
08.05.2026 16:36 Ответить
А тута коли ти ще у батька в трусах торохтiв)
показать весь комментарий
08.05.2026 17:24 Ответить
В Куліковській битві приймав участь?
показать весь комментарий
08.05.2026 18:13 Ответить
Ну тоді він точно правий, ти тут тільки задля зловтішання.
показать весь комментарий
08.05.2026 18:35 Ответить
Тобто. З одного боку, ви довго старалися поставити Україну на коліна (але не вдалося), а з іншого - тут і Євросоюз, а з третього- і ви самі - вже повне гівно. Ми це розуміємо. І пішов ти на х"уй , зі своїм хрестом на лобі.
показать весь комментарий
08.05.2026 16:21 Ответить
Казали шо це самий адекватний в команді США - а зусилля США були?
показать весь комментарий
08.05.2026 16:22 Ответить
Рубіо пристосуванець і говорить те що від нього бажають чути тому хибно здається адекватним на фоні повних моральних деградантів. На безрибї і рак риба.
показать весь комментарий
08.05.2026 16:31 Ответить
Ніхера не робити, крім вішати портрет Путна в Білому домі, розстилати червону доріжку, обрізати допомогу Україні. Срані ковбої.
показать весь комментарий
08.05.2026 16:24 Ответить
Бо Краснов стелить червоні доріжки з крові Українського народу розшукуваному, найбільшому у 21 столітті, військовому злочинцю Прутіну. Краснов робить все щоб Прутін вбивав якнайбільше українців. Це все що потрібно знати про ГАРАНТІЇ БЕЗПЕКИ ВІД США.
показать весь комментарий
08.05.2026 16:26 Ответить
...про гарантії безпеки:
те, що передумовою гіпотетичного початку переговорів з європейцями кремлені вимагають від них погодження з тим, що ніяких гарантій безпеки для України не буде і Україна залишиться один на один з рашею, позаблокова, тобто... пу розчищає собі шлях до наступної агрессії, в разі досягнення якоїсь паузи в війні.
пу мріє отримати забов'язання партнерів і друзів України не надавати допомогу...
Дипломатія імперії зла шита білими нитками хто в цьому ще сумнівається?
Якщо б обама зреагував по суті в 2014, а не обмежився словами, а байден не накладав би обмеження та надавав би потрібну ЗСУ зброю не краплями, а тр зробив би, що обіцяв - завалити Україну зброєю... то і кровопроліття не було б і міжн.право не замінило би право сили.
показать весь комментарий
08.05.2026 17:03 Ответить
Самі влізли в Іран і не знають як вилізти і переговори такі самі , влада імпотентів
показать весь комментарий
08.05.2026 16:26 Ответить
от кляті українці!
не хочуть капітулювати!
показать весь комментарий
08.05.2026 16:29 Ответить
Поки Європа буде качать грошима війна не закінчиться
показать весь комментарий
08.05.2026 16:30 Ответить
Вони прямо зберігають лице ми ніби санкцій дотримуємося. Але чогось не згадають на скільки зріс товарооборот з грузією, казахами і турцією. Як вони переносять виробництво в Індію, яка сидить на дешевих ресурсах з раші.
показать весь комментарий
08.05.2026 16:34 Ответить
Владимир: а інакше що? = капітуляція і Буча? Чи реальність на окупов.територіях не наглядна, не переконлива?

А ця істерія в раши, що західні "нацисти" збираються нападати на бідолашну миролюбну расєюшку... означає, що мобілізовані рашистами з окуп.територій будуть вмить направлені штурмувати кордони ЄС ...
про це небендзя ясно сказав... а йому про забирайте свої манатки... не повірили

Якщо б серьозно віднеслись до божевільних слов пу на мюнх.конференції в 2007 р ... про те, що навіщо расєє мир, якщо в ньому не буде її... от і посунув пу в Грузію, будучи впевненим, що йому за це нічого не буде... потом далі і далі... адже не наказане зло, як ракова пухлина...
показать весь комментарий
08.05.2026 17:17 Ответить
Ніхто не зацікавлений в завершенні війни, орки не хочуть завершення тому по їх території немає масових ударів і воювати їм вигідно, стадо не задає лишніх питань куди ідуть гроші, утилізується біомусор який був проблемою в депресивних регіонах.

Наша влада також не зацікавлена в реальних ударах по раші, що можуть покращити позиції на переговорах, вони зайняті деребаном грошей, а удари приведуть до загрози для них під час відпочинку на дорогих курортах. Раша ніколи не піде на переговори поки не побачить, що досягнення мети буде коштувати дорого для її економіки. Та і судячи з плівок Міндича: завершиться війна то завершаться контракти і кінець бізнесу.

ЄС не зацікавлений в завершені війни, тому що тоді орки почнуть загрожувати їм, робити провокації на кордонах і можливо диверсії, відкрито уже говорять поки тут війна вони в безпеці. Тому і продають раші компоненти для зброї і станки для її виготовлення та купляють у неї ресурси.

А для успіхів переговорів, хтось має бути зацікавлений в них.
показать весь комментарий
08.05.2026 16:31 Ответить
Звісно. Якщо підігравати *****, постійно підсовуючи Україні на підпис акт капітуляції, то як вони могли не зайти в глухий кут??? Твій насяльнік шо брехав, коли ще не був припіздентом? Якщо русня не буде погоджуватися на мир, то він завалить Україну зброєю. Ну і? Де ця зброя???
показать весь комментарий
08.05.2026 16:36 Ответить
«Готові відігравати роль якщо вона буде результативною»
в тому то й діло, що ролі у вас нема, ви нічого не робите для врегулювання, скоріше навіть навпаки граєте на стороні параші.
Ваша справжня роль - просто постояти щоб всі лаври переможця-закінчувателя воєн дістались вам. Ручки марати ви не будете.
показать весь комментарий
08.05.2026 16:41 Ответить
Стрясали повітря, а не намагалися.
Граючи на руку пі@арасу-*****
показать весь комментарий
08.05.2026 16:47 Ответить
США продолжают поставлять вооружение для ВСУ - только на днях передан очередной пакет высокоточных бомб. Это все, что можно ожидать от нынешней администрации. А учитывая необъяснимую привязанность Рыжего мудака к *****, это даже больше чем предполагалось.
Шоб два раза не вставать: да, за эти бомбы заплачено. Но за них и раньше платили. Тогда - американские налогоплательщики, теперь европейские. На бюджете Украины это никак не отразилось.
Через два с половиной года будет другая администрация, другие взгляды, не исключено, что презиком станет сам Рубио, ситуация поменяется в лучшую для Украины сторону. Но всегда нужно помнить, любой хозяин Белого Дома - президент США, а не Украины. Он всегда будет выкручивать американские интересы, так, как он их видит.
показать весь комментарий
08.05.2026 16:49 Ответить
Дійсно "намагалися грати роль посередника",а були та є в особі трампонутого - маріонетками кремля та продажними сволотами!!
показать весь комментарий
08.05.2026 16:56 Ответить
США не посредник , а союзник рф, с выгодой для администрациииТрампа
показать весь комментарий
08.05.2026 17:03 Ответить
туфлі не жмуть, подаровані Трампом?
показать весь комментарий
08.05.2026 17:08 Ответить
Чудові туфлі, наш размєрчик! 🤣
показать весь комментарий
08.05.2026 17:15 Ответить
Правильно було сказати,-"Всі зусиля змусити Україну капітулювати зайшли в глухий кут"
показать весь комментарий
08.05.2026 17:12 Ответить
Чебуреком подавились?
показать весь комментарий
08.05.2026 17:16 Ответить
Ясєн пєнь, якщо Зеля заради утримання влади готовий на все
показать весь комментарий
08.05.2026 17:19 Ответить
Американці тупі як і говорив Задорнов, у них нема мужицького інтелекту, тільки офісний інтелект
показать весь комментарий
08.05.2026 17:27 Ответить
Хто говорив?
показать весь комментарий
08.05.2026 18:37 Ответить
рубіо, а спробуйте для перемовин знайти іншого ріелтора, і підсилити його трампом джуніором.
показать весь комментарий
08.05.2026 17:35 Ответить
ні рєбята, це Трамп поставив раком Америку
показать весь комментарий
08.05.2026 17:39 Ответить
Да вы сами их туда и затолкали.
Вместо того, чтобы наказать агрессора и нарушителя Устава ООН, вы стелили перед ним красную дорожку и сделали рукопожатым военного преступника.
А теперь скыглите...
показать весь комментарий
08.05.2026 17:59 Ответить
американські підкуйловник.для знищення України рік часу Ви потвори із своїми переговорами те і робили.що заводили їх в глухий кут.Саме Ви ...учі дітки переговори завели в глухий кут...
показать весь комментарий
08.05.2026 18:10 Ответить
..яка Влада у Вас, такі і рішення серйозних питань!!!
показать весь комментарий
08.05.2026 18:22 Ответить
додік постелив ***** червону доріжку в анкоріджі . а статуетку ..оскара.. забув вручити . а ще мудак додік називав байдена ..сонний джо..
показать весь комментарий
08.05.2026 18:24 Ответить
Бідний Рубіо. Його напевно внутрішньо корчить оце все озвучувати. Але знав, коли йшов у цю адміністрацію с ким матиме справу.
показать весь комментарий
08.05.2026 18:24 Ответить
При наступному президенті буде теж саме. Бо бенефітів вже нуль цілих нуль десятих для США у цій війні.
показать весь комментарий
08.05.2026 18:24 Ответить
Нахрена ви всралися такі "посередники", які тягните мазу за кацапію.
показать весь комментарий
08.05.2026 19:10 Ответить
Все могут короли
показать весь комментарий
08.05.2026 19:18 Ответить
Може зайшли в глухий кут потому шо ви дібіли ні на що нездатні? Допомогли би розхєрачить нєфтянку і військву промисловість раші - вже б давно все завершилось. А то понасирали по всьому світу, завєршатєлі войн.
показать весь комментарий
08.05.2026 19:26 Ответить
***,та то що ви називали зусиллями,то були прєдварітєльниє ласки вам від *****(
показать весь комментарий
08.05.2026 19:31 Ответить
Та йдіть вже за руським кораблем зі своїми зусиллями.
показать весь комментарий
08.05.2026 19:55 Ответить
А кто завёл в тупик? Не официант ли из ресторана ,Анкоридж,?
показать весь комментарий
08.05.2026 20:00 Ответить
Не в тупик , а все включили тупизну в месте с клоуном, которая залипла по сей час...
показать весь комментарий
08.05.2026 20:20 Ответить
Да ладно, все до чого приложить руки рудий заходить в глухий кут. Так що це "нормальний стан"...
показать весь комментарий
08.05.2026 20:27 Ответить
Хоч визнав, що вони "грали роль посередника"(с), насправді - союзники касапів.
При Байдені США було союзниками України, яким не були - але союзники.
Це для відома тих тутешніх трампістів, які тут за нього глотку рвали...
показать весь комментарий
08.05.2026 20:57 Ответить
Тупые усилия в глухой угол.
Ну, как любители женщин, гольфа, биржевые спекулянты и телеведущие могут за один день начать вершить большую политику?
Все как в одной басне: "... как ни садитесь, всё в музыканты политики не годитесь."
показать весь комментарий
08.05.2026 21:29 Ответить
ХОТИТЕ ЧТОБЫ УКРАИНА ОБЪЕДИНИЛАСЬ С РОССИЕЙ, КИТАЕМ, АФРИКОЙ И ИНДИЕЙ ПРОТИВ ВАС !?) ЗНАЧИТ США ГОТОВЫ УНИЧТОЖИТЬ ВСЕ ДРУГИЕ КОНТИНЕНТЫ И ДОЛЖНЫ БЫТЬ УНИЧТОЖЕННЫ НЕМЕДЛЕННО !!!
показать весь комментарий
09.05.2026 04:05 Ответить
 
 