Умеров в США встретился с Уиткоффом и Кушнером: говорили о пленных и мире

Умеров провел переговоры в США

Секретарь СНБО Рустем Умеров в США провел встречу со специальным представителем президента США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером.

Об этом Умеров сообщил в Telegram-канале, информирует Цензор.НЕТ.

О чем говорили?

По его словам, основное внимание было уделено гуманитарному треку: возвращению наших пленных, которых удерживает Россия. Это остается одним из ключевых приоритетов Украины.

Читайте также: Переговоры с РФ при участии США никуда не ведут. ЕС нужно договориться, о чем именно говорить с Путиным, - Каллас

"Также обсудили необходимость активизировать дипломатический процесс и координацию дальнейших шагов для достижения достойного мира. По итогам встречи доложил президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Благодарю американскую сторону за конструктивный диалог и поддержку Украины", - отметил Умеров.

Что предшествовало?

Ранее Зеленский отметил, что ожидает представителей Трампа в Киеве на рубеже весны и лета.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина готова к новым мирным переговорам с РФ и в Азербайджане, - Зеленский

Кушнер Джаред США Умеров Рустем Стив Уиткофф
Топ комментарии
+11
Чому це падло пихате ще на волі?
08.05.2026 16:06 Ответить
+10
а сім'ю вже провідав?
08.05.2026 15:52 Ответить
+6
Де підозра фігуранту "плівок Міндіча" - Умєрову?
Нахіба держава утримує легіон так званих "антикорупціонерів та правоохоронців"?
08.05.2026 16:04 Ответить
Дебіл млять невиліковний. Не здивуюся коли Тромб жестом '' доброї волі'' заблокує вже погоджені для продажу Україні півтори тисячі КАБів, мовляв це заради міру і щоб рашисти не відмовилися від перагаворів, як це було з Тамагавками. Хоча б одні переговори з Тромбом і його підхвосниками завершилися успіхом для України?
08.05.2026 16:06 Ответить
Ну зрозумій в кінці-кінців. Трампівська Америка є союзник кацапії, а для України вона навпаки ворог, а не союзник (різниця з кацпією, що не бомбить Україну)
08.05.2026 16:10 Ответить
"Говорили, робили" - це все недоконаний вид дієслова.

"Говорили, робили" - це все недоконаний вид дієслова.
Що зробили? - ГОВОРИЛИ. От що зробили.
08.05.2026 16:06 Ответить
ПОГОВОРИЛИ. ПОТУЖНО.
08.05.2026 16:14 Ответить
Наробили як кіт на глині!...
08.05.2026 16:37 Ответить
та мир

то, мир плаский чи круглий?
є дорога із австралії до антарктиди?
08.05.2026 16:11 Ответить
Коли рустємчик опиниться на нарах?
08.05.2026 16:13 Ответить
Умєраєвзрадник який ще хоче "потеханькому" продати території України !
08.05.2026 16:14 Ответить
Щось не бачу поруч ні Кушніра ні Віткофа, і судячі по кількості і стану мікрофонів і незрозумілій кімнаті, розмова «була» ще.та😕
08.05.2026 16:16 Ответить
Ця ж фотка зроблена в Україні. Де Американський прапор? Написали, що поїхав у США, а за ці кошти поїхала дружина в Париж на закупи шмотків. Потрібно ж обновити гардероб.
08.05.2026 16:32 Ответить
И о погоде
08.05.2026 16:22 Ответить
Якщо гора не йде до Магомета, то Умеров йде до гори...
08.05.2026 16:34 Ответить
Паяц точно здурів. Він що, очікував, що ці 2 кнури приїдуть в Київ? Та ж вони рахують, що це є приниженням їхньої гідності їхати в Київ.

Паяц точно здурів. Він що, очікував, що ці 2 кнури приїдуть в Київ? Та ж вони рахують, що це є приниженням їхньої гідності їхати в Київ.
08.05.2026 16:36 Ответить
Ключові преоритети--це ЗСУ,озброєння мат. забезпечення військових,захист цивільних,захист важливих структур і---тоді не буде полонених А так пусте бла -бла яке можна оговорювати роками. Ховається від НАБУ і робить вигляд ,що він щось вирішує .
08.05.2026 17:15 Ответить
який президент, такий і переговорник.
08.05.2026 17:25 Ответить
Встретились, чтобы почесать языки и потом посидеть в ресторане
Где результат? Нет его.
Зачем тогда вся эта клоунада?
08.05.2026 18:01 Ответить
 
 