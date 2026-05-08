Умеров в США встретился с Уиткоффом и Кушнером: говорили о пленных и мире
Секретарь СНБО Рустем Умеров в США провел встречу со специальным представителем президента США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером.
Об этом Умеров сообщил в Telegram-канале, информирует Цензор.НЕТ.
О чем говорили?
По его словам, основное внимание было уделено гуманитарному треку: возвращению наших пленных, которых удерживает Россия. Это остается одним из ключевых приоритетов Украины.
"Также обсудили необходимость активизировать дипломатический процесс и координацию дальнейших шагов для достижения достойного мира. По итогам встречи доложил президенту Украины Владимиру Зеленскому.
Благодарю американскую сторону за конструктивный диалог и поддержку Украины", - отметил Умеров.
Что предшествовало?
Ранее Зеленский отметил, что ожидает представителей Трампа в Киеве на рубеже весны и лета.
Нахіба держава утримує легіон так званих "антикорупціонерів та правоохоронців"?
"Говорили, робили" - це все недоконаний вид дієслова.
Що зробили? - ГОВОРИЛИ. От що зробили.
Паяц точно здурів. Він що, очікував, що ці 2 кнури приїдуть в Київ? Та ж вони рахують, що це є приниженням їхньої гідності їхати в Київ.
Где результат? Нет его.
Зачем тогда вся эта клоунада?