Умеров в США встретился с Уиткоффом и Кушнером: говорили о пленных и мире

Секретарь СНБО Рустем Умеров в США провел встречу со специальным представителем президента США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером.

Об этом Умеров сообщил в Telegram-канале, информирует Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

О чем говорили?

По его словам, основное внимание было уделено гуманитарному треку: возвращению наших пленных, которых удерживает Россия. Это остается одним из ключевых приоритетов Украины.

Читайте также: Переговоры с РФ при участии США никуда не ведут. ЕС нужно договориться, о чем именно говорить с Путиным, - Каллас

"Также обсудили необходимость активизировать дипломатический процесс и координацию дальнейших шагов для достижения достойного мира. По итогам встречи доложил президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Благодарю американскую сторону за конструктивный диалог и поддержку Украины", - отметил Умеров.

Что предшествовало?

Ранее Зеленский отметил, что ожидает представителей Трампа в Киеве на рубеже весны и лета.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина готова к новым мирным переговорам с РФ и в Азербайджане, - Зеленский