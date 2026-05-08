Ожидаем представителей Трампа в Киеве на рубеже весны и лета, - Зеленский

Переговоры в США: Зеленский заслушал доклад Умерова

Президент Владимир Зеленский заслушал доклад секретаря СНБО Рустема Умерова по итогам встреч в Соединенных Штатах.

Об этом глава государства сообщил в Telegram, информирует Цензор.НЕТ.

Что известно?

"Переговоры содержательные. Согласовываем график необходимых визитов и ожидаем в Киеве представителей президента Америки на рубеже весны – лета. Надеемся, что на этот раз удастся реализовать запланированное и активизировать дипломатию", – говорится в сообщении.

По словам президента, обсуждались гуманитарные задачи, в частности продолжение обменов военнопленными.

"Дорабатываем детали договоренностей, которые могут гарантировать безопасность. Важно, что есть конструктив, и нужно двигаться к миру, укрепляя Украину и двусторонние отношения с Америкой", – подытожил глава государства.

Что предшествовало?

  • Ранее СМИ сообщали, что Умеров прибыл в Майами в США на переговоры.
  • Впоследствии президент Зеленский заявил, что Умеров проведет встречи с представителями США по вопросам освобождения пленных, мира и безопасности

Автор: 

Зеленский Владимир (24186) Умеров Рустем (808)
Правильно, не спіши, спочинь троха, поочікуємо до літа.

очікун криворагульний
08.05.2026 13:34 Ответить
У Вас у слові "очікун" буква "і" зайва.
08.05.2026 14:45 Ответить
Ну вєрно. Відпустки у кровосісєй і все таке
08.05.2026 13:55 Ответить
Пожерти й випити на ,,шару" припруться!
08.05.2026 14:21 Ответить
Опять чебурек на шару поехал семью навестить.
08.05.2026 14:23 Ответить
всі вже давно зрозуміли що трампівські потуги як щодо миру так і війни - це все пшик
08.05.2026 14:48 Ответить
приїдуть і буде дуже конструктивна і потружна розмова. ВІд цієї розмови буде точно такий результат ік від попередніх потужних та конструктивних розмов. Ніякий
08.05.2026 14:55 Ответить
 
 