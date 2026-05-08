Ожидаем представителей Трампа в Киеве на рубеже весны и лета, - Зеленский
Президент Владимир Зеленский заслушал доклад секретаря СНБО Рустема Умерова по итогам встреч в Соединенных Штатах.
Об этом глава государства сообщил в Telegram, информирует Цензор.НЕТ.
Что известно?
"Переговоры содержательные. Согласовываем график необходимых визитов и ожидаем в Киеве представителей президента Америки на рубеже весны – лета. Надеемся, что на этот раз удастся реализовать запланированное и активизировать дипломатию", – говорится в сообщении.
По словам президента, обсуждались гуманитарные задачи, в частности продолжение обменов военнопленными.
"Дорабатываем детали договоренностей, которые могут гарантировать безопасность. Важно, что есть конструктив, и нужно двигаться к миру, укрепляя Украину и двусторонние отношения с Америкой", – подытожил глава государства.
Что предшествовало?
- Ранее СМИ сообщали, что Умеров прибыл в Майами в США на переговоры.
- Впоследствии президент Зеленский заявил, что Умеров проведет встречи с представителями США по вопросам освобождения пленных, мира и безопасности
