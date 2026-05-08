Очікуємо представників Трампа в Києві на рубежі весни-літа, - Зеленський

Переговори у США: Зеленський заслухав доповідь Умєрова

Президент Володимир Зеленський заслухав доповідь секретаря РНБО Рустема Умєрова за підсумками зустрічей у Сполучених Штатах.

Про це глава держави повідомив у Telegram, інформує Цензор.НЕТ.

Що відомо?

"Перемовини змістовні. Узгоджуємо графік необхідних візитів та очікуємо в Києві представників Президента Америки на рубежі весни – літа. Сподіваємось, що цього разу вийде реалізувати заплановане та активізувати дипломатію", - йдеться в повідомленні.

За словами президента, обговорювали гуманітарні завдання, зокрема продовження обмінів військовополонених.

"Доопрацьовуємо деталі домовленостей, які можуть гарантувати безпеку. Важливо, що є конструктив, і потрібно рухатись до миру, посилюючи Україну та двосторонні відносини з Америкою", - підсумував глава держави.

Що передувало?

  • Раніше ЗМІ повідомляли, що Умєров прибув до Маямі у США на переговори.
  • Згодом президент Зеленський заявив, що Умєров проведе зустрічі з представниками США щодо звільнення полонених, миру та безпеки.

Зеленський Володимир (27707) Умєров Рустем (893)
Правильно, не спіши, спочинь троха, поочікуємо до літа.

очікун криворагульний
08.05.2026 13:34 Відповісти
У Вас у слові "очікун" буква "і" зайва.
08.05.2026 14:45 Відповісти
Ну вєрно. Відпустки у кровосісєй і все таке
08.05.2026 13:55 Відповісти
Пожерти й випити на ,,шару" припруться!
08.05.2026 14:21 Відповісти
Опять чебурек на шару поехал семью навестить.
08.05.2026 14:23 Відповісти
всі вже давно зрозуміли що трампівські потуги як щодо миру так і війни - це все пшик
08.05.2026 14:48 Відповісти
приїдуть і буде дуже конструктивна і потружна розмова. ВІд цієї розмови буде точно такий результат ік від попередніх потужних та конструктивних розмов. Ніякий
08.05.2026 14:55 Відповісти
 
 