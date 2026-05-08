Очікуємо представників Трампа в Києві на рубежі весни-літа, - Зеленський
Президент Володимир Зеленський заслухав доповідь секретаря РНБО Рустема Умєрова за підсумками зустрічей у Сполучених Штатах.
Про це глава держави повідомив у Telegram, інформує Цензор.НЕТ.
Що відомо?
"Перемовини змістовні. Узгоджуємо графік необхідних візитів та очікуємо в Києві представників Президента Америки на рубежі весни – літа. Сподіваємось, що цього разу вийде реалізувати заплановане та активізувати дипломатію", - йдеться в повідомленні.
За словами президента, обговорювали гуманітарні завдання, зокрема продовження обмінів військовополонених.
"Доопрацьовуємо деталі домовленостей, які можуть гарантувати безпеку. Важливо, що є конструктив, і потрібно рухатись до миру, посилюючи Україну та двосторонні відносини з Америкою", - підсумував глава держави.
Що передувало?
- Раніше ЗМІ повідомляли, що Умєров прибув до Маямі у США на переговори.
- Згодом президент Зеленський заявив, що Умєров проведе зустрічі з представниками США щодо звільнення полонених, миру та безпеки.
