Очікуємо представників Трампа в Києві на рубежі весни-літа, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський заслухав доповідь секретаря РНБО Рустема Умєрова за підсумками зустрічей у Сполучених Штатах.

Про це глава держави повідомив у Telegram, інформує Цензор.НЕТ.

Що відомо?

"Перемовини змістовні. Узгоджуємо графік необхідних візитів та очікуємо в Києві представників Президента Америки на рубежі весни – літа. Сподіваємось, що цього разу вийде реалізувати заплановане та активізувати дипломатію", - йдеться в повідомленні.

За словами президента, обговорювали гуманітарні завдання, зокрема продовження обмінів військовополонених.

"Доопрацьовуємо деталі домовленостей, які можуть гарантувати безпеку. Важливо, що є конструктив, і потрібно рухатись до миру, посилюючи Україну та двосторонні відносини з Америкою", - підсумував глава держави.

Що передувало?

Раніше ЗМІ повідомляли, що Умєров прибув до Маямі у США на переговори.

Згодом президент Зеленський заявив, що Умєров проведе зустрічі з представниками США щодо звільнення полонених, миру та безпеки.

