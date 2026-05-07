Умєров проведе зустрічі з представниками США щодо звільнення полонених, миру та безпеки, - Зеленський
Секретар РНБО та очільник української переговорної групи Рустем Умєров проведе 7 травня низку зустрічей із представниками президента Сполучених Штатів Дональда Трампа.
Про це повідомив президент Володимир Зеленський у соцмережах, інформує Цензор.НЕТ.
Що відомо?
За словами Зеленського, головні напрямки візиту Умєрова в США — гуманітарний трек, активізація дипломатичного процесу та безпекова співпраця з Америкою.
"Ми в постійній комунікації з американською стороною та знаємо про відповідне спілкування партнерів із російською стороною. Працюємо, щоб це допомогло наблизити достойний мир і гарантувати безпеку. Бачимо, що навіть по режиму тиші російська сторона, на жаль, не проявляє конструктиву. Третє – є кілька конкретних безпекових доручень для секретаря РНБО щодо нашої співпраці з Америкою. За підсумками сьогоднішніх зустрічей очікую на детальну доповідь", - заявив він.
Також готуються нові домовленості з європейськими партнерами у межах Drone Deal.
Що передувало
- Нагадаємо, останній раунд тристоронніх переговорів між Україною та РФ за участю представників США відбувся у лютому. Відтоді представники України та Росії мали лише окремі переговори з командою США.
Напередодні Зеленський заявив, що Україна готова зустрічатись із російською стороною у будь-який момент, будь-де, окрім Росії й Білорусі.
Примовляючи - а **** ви мені зробите?
Призначив чебурека на всі фінансові потоки пов'язані з закупівлями озброєння для ЗСУ.
Коли прийде час втікати, чебурек повторить "подвиг Міндіча".
Він виїде до Польщі, як громадянин України, а до родини в США полетить з американським паспортом.
Потім НАБУ та САП будуть роками рогом битися щоб США видали чебурека назад Україні, а Володя тис часом буде жити своє краще життя.