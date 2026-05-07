Умеров проведет встречи с представителями США по вопросам освобождения пленных, мира и безопасности, - Зеленский

Секретарь СНБО и глава украинской переговорной группы Рустем Умеров 7 мая проведет ряд встреч с представителями президента Соединенных Штатов Дональда Трампа.

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский в соцсетях, информирует Цензор.НЕТ.

Что известно?

По словам Зеленского, основные направления визита Умерова в США - гуманитарный трек, активизация дипломатического процесса и сотрудничество с Америкой в сфере безопасности.

"Мы находимся в постоянной коммуникации с американской стороной и знаем о соответствующих переговорах партнеров с российской стороной. Работаем над тем, чтобы это помогло приблизить достойный мир и гарантировать безопасность. Видим, что даже в отношении режима тишины российская сторона, к сожалению, не проявляет конструктива. Третье – есть несколько конкретных поручений по вопросам безопасности для секретаря СНБО относительно нашего сотрудничества с Америкой. По итогам сегодняшних встреч ожидаю подробный доклад", - заявил он.

Также готовятся новые договоренности с европейскими партнерами в рамках Drone Deal.

Что предшествовало

  • Напомним, последний раунд трехсторонних переговоров между Украиной и РФ с участием представителей США состоялся в феврале. С тех пор представители Украины и России проводили лишь отдельные переговоры с командой США.

  • Накануне Зеленскийзаявил, что Украина готова встречаться с российской стороной в любой момент, где угодно, кроме России и Беларуси.

+14
А шо в нас є полонені в США?
07.05.2026 17:13
07.05.2026 17:13 Ответить
+14
Це вже навіть і не клоунада.
07.05.2026 17:16
07.05.2026 17:16 Ответить
+13
Миру та безпеки над змародереним баблом.
07.05.2026 17:13
07.05.2026 17:13 Ответить
А коли Умеров проведе зустріч зі слідчими НАБУ по справі Мідаса?
показать весь комментарий
07.05.2026 17:30 Ответить
Ми воюємо з США 😸.
07.05.2026 17:30
07.05.2026 17:45 Ответить
Люсю Арестович взяли в полон у Нью Йорку.
07.05.2026 17:45
07.05.2026 18:05 Ответить
Зустрічі щодо миру та безпеки? Та він просто знущається над нами.
07.05.2026 18:05
07.05.2026 17:14 Ответить
Це вже якось так...
Примовляючи - а **** ви мені зробите?
07.05.2026 17:28
07.05.2026 17:28 Ответить
Мда, наголосувати, збл блд
07.05.2026 17:17
07.05.2026 17:17 Ответить
Шота чебурек явно не хочет попасть в обьятия НАБУ, пишет круги за кордонами нєньки.
07.05.2026 17:22
07.05.2026 17:22 Ответить
Набу, прв'яжіть вже туриста, аби презилент не мучався з новим стендапом.
07.05.2026 17:25
07.05.2026 17:25 Ответить
Коли очікувати реальних результатів цих псевдо переговорів?
07.05.2026 17:26
07.05.2026 17:26 Ответить
Ніколи. Рустємчік тупо сидить за кордоном і робить вигляд, що щось робить доки тут шум не вляжеться навколо його зашкварів з міндічем.
07.05.2026 17:35
07.05.2026 17:35 Ответить
И каждый раз у этого гумтрекерщека встречи именно в Майями.Интересно, где у него вилла ***,в Калифорнии,на Аляске или во Флориде?
07.05.2026 17:28
07.05.2026 17:28 Ответить
На этнической родине, в Биробиджане)))
07.05.2026 17:45
07.05.2026 17:45 Ответить
А заодно побудує Діснейленд, Космодром, і засадить мільярдом дерев. Два рази.

07.05.2026 17:30
07.05.2026 17:30 Ответить
миру та безпеки в Флориді для нього....
07.05.2026 17:30
07.05.2026 17:30 Ответить
умєрову треба в турму
07.05.2026 17:31
07.05.2026 17:31 Ответить
Рустємчік,не накручуй собі строк. І так вже багато.
07.05.2026 17:34
07.05.2026 17:34 Ответить
Них ему не будет, с такими орлиными профилями исраель не выдает.
07.05.2026 17:49
07.05.2026 17:49 Ответить
Всі бачили і знали що Умєров тотально гнила і корумпована чурка з прожиддю. Тільки таке гівно як Зєлєнскій з ємаком могли цього чорта призначити на будь яку державну посаду. Для зєльоних головне щоб не українець...
07.05.2026 17:34
07.05.2026 17:34 Ответить
Я бачу умєров в США коріння пустив .
07.05.2026 17:38
07.05.2026 17:38 Ответить
Причем давно, а в Украину он на заработки приехал.
07.05.2026 17:51
07.05.2026 17:51 Ответить
Головний напрямок візиту умерова в США його власна безпека від набу.
07.05.2026 17:40
07.05.2026 17:40 Ответить
Зеленський не дурак.
Призначив чебурека на всі фінансові потоки пов'язані з закупівлями озброєння для ЗСУ.
Коли прийде час втікати, чебурек повторить "подвиг Міндіча".
Він виїде до Польщі, як громадянин України, а до родини в США полетить з американським паспортом.
Потім НАБУ та САП будуть роками рогом битися щоб США видали чебурека назад Україні, а Володя тис часом буде жити своє краще життя.
07.05.2026 17:51
07.05.2026 17:51 Ответить
зрадник, казнокрад і громадянин сша проведе переговори з представниками сша.
07.05.2026 17:56
07.05.2026 17:56 Ответить
Цей покидьок має слідчим набу покази давати а не по курортах розїжати мерзота кончаная.
07.05.2026 18:53
07.05.2026 18:53 Ответить
Хоч рожа у Умерова досить протівна, но з США все одно комусь потрібно тримати зв'язок, слухати бредятіну про гарантії, що нам потрібно здаться, що грошей не буде, навпаки, ми будемо платити.
07.05.2026 19:20
07.05.2026 19:20 Ответить
Обкурений ішак покриває та рятує свого підопічного від криміналу.
07.05.2026 21:45
07.05.2026 21:45 Ответить
 
 