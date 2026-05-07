Умеров проведет встречи с представителями США по вопросам освобождения пленных, мира и безопасности, - Зеленский
Секретарь СНБО и глава украинской переговорной группы Рустем Умеров 7 мая проведет ряд встреч с представителями президента Соединенных Штатов Дональда Трампа.
Об этом сообщил президент Владимир Зеленский в соцсетях, информирует Цензор.НЕТ.
Что известно?
По словам Зеленского, основные направления визита Умерова в США - гуманитарный трек, активизация дипломатического процесса и сотрудничество с Америкой в сфере безопасности.
"Мы находимся в постоянной коммуникации с американской стороной и знаем о соответствующих переговорах партнеров с российской стороной. Работаем над тем, чтобы это помогло приблизить достойный мир и гарантировать безопасность. Видим, что даже в отношении режима тишины российская сторона, к сожалению, не проявляет конструктива. Третье – есть несколько конкретных поручений по вопросам безопасности для секретаря СНБО относительно нашего сотрудничества с Америкой. По итогам сегодняшних встреч ожидаю подробный доклад", - заявил он.
Также готовятся новые договоренности с европейскими партнерами в рамках Drone Deal.
Что предшествовало
- Напомним, последний раунд трехсторонних переговоров между Украиной и РФ с участием представителей США состоялся в феврале. С тех пор представители Украины и России проводили лишь отдельные переговоры с командой США.
-
Накануне Зеленскийзаявил, что Украина готова встречаться с российской стороной в любой момент, где угодно, кроме России и Беларуси.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Примовляючи - а **** ви мені зробите?
Призначив чебурека на всі фінансові потоки пов'язані з закупівлями озброєння для ЗСУ.
Коли прийде час втікати, чебурек повторить "подвиг Міндіча".
Він виїде до Польщі, як громадянин України, а до родини в США полетить з американським паспортом.
Потім НАБУ та САП будуть роками рогом битися щоб США видали чебурека назад Україні, а Володя тис часом буде жити своє краще життя.