Умеров проведет встречи с представителями США по вопросам освобождения пленных, мира и безопасности, - Зеленский

Секретарь СНБО и глава украинской переговорной группы Рустем Умеров 7 мая проведет ряд встреч с представителями президента Соединенных Штатов Дональда Трампа.

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский в соцсетях, информирует Цензор.НЕТ.

Что известно?

По словам Зеленского, основные направления визита Умерова в США - гуманитарный трек, активизация дипломатического процесса и сотрудничество с Америкой в сфере безопасности.

"Мы находимся в постоянной коммуникации с американской стороной и знаем о соответствующих переговорах партнеров с российской стороной. Работаем над тем, чтобы это помогло приблизить достойный мир и гарантировать безопасность. Видим, что даже в отношении режима тишины российская сторона, к сожалению, не проявляет конструктива. Третье – есть несколько конкретных поручений по вопросам безопасности для секретаря СНБО относительно нашего сотрудничества с Америкой. По итогам сегодняшних встреч ожидаю подробный доклад", - заявил он.

Также готовятся новые договоренности с европейскими партнерами в рамках Drone Deal.

Что предшествовало

Напомним, последний раунд трехсторонних переговоров между Украиной и РФ с участием представителей США состоялся в феврале. С тех пор представители Украины и России проводили лишь отдельные переговоры с командой США.

Накануне Зеленскийзаявил, что Украина готова встречаться с российской стороной в любой момент, где угодно, кроме России и Беларуси.

