Умеров прибыл в Майами в США на переговоры, - Reuters

Секретарь СНБО и глава украинской переговорной группы Рустем Умеров прибыл 7 мая в Майами для встречи с представителями США.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на источники, передает Цензор.НЕТ.

Детали

Об этом сообщил анонимный источник. Причиной называют то, что переговоры между РФ и Украиной "зашли в тупик". Подробности пока неизвестны.

Что предшествовало

Напомним, последний раунд трехсторонних переговоров между Украиной и РФ с участием представителей США состоялся в феврале. С тех пор представители Украины и России проводили лишь отдельные переговоры с командой США.

Накануне Зеленский заявил, что Украина готова встречаться с российской стороной в любой момент, где угодно, кроме России и Беларуси.

