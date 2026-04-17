Самый сложный период дипломатического трека с США уже позади. У Украины действительно есть козыри, - Сибига
Глава МИД Украины Андрей Сибига считает, что самый сложный период в дипломатических отношениях с США остался позади.
Об этом он заявил во время Анталийского дипломатического форума для ADF Talks, передает Цензор.НЕТ.
"Самый сложный период нашего двустороннего дипломатического трека с США уже позади. Нам удалось наладить этот трек правильно и прагматично, с уважением к позициям друг друга.
У Украины действительно есть козыри. Мы приветствуем усилия США по приближению справедливого и всеобъемлющего мира", - отметил министр.
По словам Сибиги, переговорные группы Украины и США находятся в постоянном контакте.
"Мы ожидаем визита американской переговорной группы в Украину для обсуждения дальнейших шагов", - добавил он.
Что предшествовало?
- Ранее в МИД Украины заявили, что трехсторонние переговоры сейчас на паузе, но команды между собой общаются ежедневно.
- Впоследствии в Кремле также заявили о паузе в переговорах.
- Президент Украины Владимир Зеленский предложил американской делегации провести переговоры в Киеве в формате технических групп в качестве альтернативы трехсторонней встрече.
- Позже глава ОП Буданов заявил, что Кушнер и Уиткофф могут приехать в Украину после Пасхи.
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
zельоні ідіоти лише вміють перекручувати слова трампона про карти ))