Самый сложный период дипломатического трека с США уже позади. У Украины действительно есть козыри, - Сибига

Глава МИД Украины Андрей Сибига считает, что самый сложный период в дипломатических отношениях с США остался позади.

Об этом он заявил во время Анталийского дипломатического форума для ADF Talks, передает Цензор.НЕТ.

"Самый сложный период нашего двустороннего дипломатического трека с США уже позади. Нам удалось наладить этот трек правильно и прагматично, с уважением к позициям друг друга.

У Украины действительно есть козыри. Мы приветствуем усилия США по приближению справедливого и всеобъемлющего мира", - отметил министр.

По словам Сибиги, переговорные группы Украины и США находятся в постоянном контакте.

"Мы ожидаем визита американской переговорной группы в Украину для обсуждения дальнейших шагов", - добавил он.

Читайте: США больше сосредоточены на Ближнем Востоке, поэтому трехсторонние переговоры отложены, - Зеленский

Читайте на "Цензор.НЕТ": Свириденко и глава Минфина США Скотт Бессент обсудили инвестиции и санкции против России