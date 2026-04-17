Найскладніший період дипломатичного треку зі США вже позаду. Україна справді має карти, - Сибіга

Глава МЗС України Андрій Сибіга вважає, що найскладніший період дипломатичного треку із США позаду.

Про це він заявив під час Анталійського дипломатичного форуму для ADF Talks, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

"Найбільш складний період нашого двостороннього дипломатичного треку зі США вже позаду. Нам вдалося владнати цей трек правильно і прагматично з повагою до позиційодне одного.

Україна справді має карти. Ми вітаємо зусилля США з наближення справедливого та всеосяжного миру", - зазначив міністр.

За словами Сибіги, переговорні групи України та США в постійному контакті.

"Ми очікуємо візиту американської переговорної групи в Україну для обговорення як рухатися вперед", - додав він.

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Що передувало?

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