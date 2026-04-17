УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11231 відвідувач онлайн
Новини Переговори із США
1 607 17

Найскладніший період дипломатичного треку зі США вже позаду. Україна справді має карти, - Сибіга

Сибіга зробив заяву про переговори зі США

Глава МЗС України Андрій Сибіга вважає, що найскладніший період дипломатичного треку із США позаду.

Про це він заявив під час Анталійського дипломатичного форуму для ADF Talks, передає Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Подробиці

"Найбільш складний період нашого двостороннього дипломатичного треку зі США вже позаду. Нам вдалося владнати цей трек правильно і прагматично з повагою до позиційодне одного.

Україна справді має карти. Ми вітаємо зусилля США з наближення справедливого та всеосяжного миру", - зазначив міністр.

За словами Сибіги, переговорні групи України та США в постійному контакті.

"Ми очікуємо візиту американської переговорної групи в Україну для обговорення як рухатися вперед", - додав він.

Читайте: США більше зосереджені на Близькому Сході, тому тристоронні перемовини відкладено, - Зеленський

Що передувало?

Читайте на "Цензор.НЕТ": Свириденко і глава Мінфіну США Скотт Бессент обговорили інвестиції та санкції проти Росії

Автор: 

перемовини (3865) США (26987) Сибіга Андрій (1057)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+10
Трек,кейс,кластер....Зелені пєд@расти.
показати весь коментар
17.04.2026 13:29 Відповісти
+6
Ще один "картежник"🤦 ви в азартні ігри граєте? Життями українців? Яке воно кінчене
показати весь коментар
17.04.2026 13:32 Відповісти
+4
які карти ? zельоні фламінги ? ))

zельоні ідіоти лише вміють перекручувати слова трампона про карти ))
показати весь коментар
17.04.2026 13:27 Відповісти

Завантаження...

 
 