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Найскладніший період дипломатичного треку зі США вже позаду. Україна справді має карти, - Сибіга
Глава МЗС України Андрій Сибіга вважає, що найскладніший період дипломатичного треку із США позаду.
Про це він заявив під час Анталійського дипломатичного форуму для ADF Talks, передає Цензор.НЕТ.
Подробиці
"Найбільш складний період нашого двостороннього дипломатичного треку зі США вже позаду. Нам вдалося владнати цей трек правильно і прагматично з повагою до позиційодне одного.
Україна справді має карти. Ми вітаємо зусилля США з наближення справедливого та всеосяжного миру", - зазначив міністр.
За словами Сибіги, переговорні групи України та США в постійному контакті.
"Ми очікуємо візиту американської переговорної групи в Україну для обговорення як рухатися вперед", - додав він.
Що передувало?
- Раніше в МЗС України заявили, що тристоронні перемовини зараз на паузі, але команди між собою спілкуються щодня.
- Згодом у Кремлі також заявили про паузу в переговорах.
- Президент України Володимир Зеленський запропонував американській делегації провести переговори у Київ у форматі технічних груп як альтернативу тристоронній зустрічі.
- Пізніше глава ОП Буданов заявив, що Кушнер і Віткофф можуть приїхати в Україну після Великодня.
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zельоні ідіоти лише вміють перекручувати слова трампона про карти ))