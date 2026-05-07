Новости Переговоры с США
Bloomberg сообщил о возможной встрече Умерова и Уиткоффа на этой неделе

Секретарь СНБО и глава украинской переговорной группы Рустем Умеров может на этой неделе посетить Майами для встречи со специальным посланником президента США Стивом Уиткоффом.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, цитирует Цензор.НЕТ.

Как отмечается, официальная повестка дня возможных переговоров не раскрывается, а в Белом доме воздерживаются от комментариев относительно деталей будущих контактов.

Возможная встреча в США и позиция сторон

По данным издания, встреча Умерова и Уиткоффа может состояться в рамках обсуждения дальнейших шагов по мирному урегулированию войны России против Украины.

Представители США отказались подтверждать детали потенциальных переговоров, сославшись на их конфиденциальный характер.

В Киеве также ожидали визита Уиткоффа вместе с другим американским представителем Джаредом Кушнером, однако эта поездка пока не подтверждена.

Переговорный процесс находится в тупике

Bloomberg отмечает, что переговоры о завершении войны фактически зашли в тупик. Основной проблемой остается территориальный вопрос: Россия настаивает на выводе украинских войск из Донецкой области, тогда как Украина отказывается признавать оккупированные территории российскими.

Также сообщается, что активная фаза переговоров между Украиной, США и Россией замедлилась после обострения ситуации на Ближнем Востоке.

Пресс-секретарь Рустема Умерова отказалась от комментариев относительно возможной встречи.

Что предшествовало

  • Напомним, последний раунд переговоров между Украиной и Россией при посредничестве США состоялся в швейцарской Женеве 26 февраля. После этого их неоднократно переносили.
  • Накануне

    Зеленский заявил, что Украина готова встречаться с российской стороной в любой момент, где угодно, кроме России и Беларуси.

переговоры (5754) Умеров Рустем (806) Стив Уиткофф (309)
Топ комментарии
Умеров повинен ходити на допити у НАБУ, а не робити вигляд, що веде перемовини.
07.05.2026 01:34 Ответить
Умєров вже на постійній основі в Маямі живе? Коли він останній раз був в Україні?
07.05.2026 00:55 Ответить
Лєжбіщє у нєго там

07.05.2026 01:12 Ответить
чому не з карлсоном? в нього більше авторитету і впливу.
07.05.2026 00:54 Ответить
Тому що у Флориді. От тобі на місці Умерова було б цікаво їхати зі свого житла в Кобеляки ?

От і Умерову дискомфортно
07.05.2026 01:07 Ответить
Умєров вже на постійній основі в Маямі живе? Коли він останній раз був в Україні?
хата у нього там

.
07.05.2026 00:57 Ответить
Лєжбіщє у нєго там

07.05.2026 09:02 Ответить
Два племені пройдисвіти , сходняк та договорняк ,як Україну роздерібанити та разграбувати і придавити ЗСУ ...Та як втримати владу кремлівському васалу , зеленському ваві ,на всю голову ?!...
07.05.2026 00:56 Ответить
А Зятькофф де ? вони завжди парою ходять
07.05.2026 00:58 Ответить
жЫна цього разу не пустила пустуна пустувати.

так і сказала - вихлопа нуль, а понти залиш мені
07.05.2026 01:14 Ответить
Горбоносий уже не приїде в Україну, дивна річ, с закордону не вилазить а ще у керівництві.
07.05.2026 01:08 Ответить
Ще й цілий секретар РНБО, це просто... (нецензОрне слово)
07.05.2026 09:05 Ответить
А голобородько там будет?
07.05.2026 01:19 Ответить
Можливо стандартна зустріч з ріелтором про продаж засвіченої хатинки в Майамі. Сенсація в тому, що жадібний мародер вирішив не економити на комісії і не продавати самостійно.
07.05.2026 01:21 Ответить
по одному плаче український суд, по другому - американський.
07.05.2026 01:26 Ответить
ПОФІГ - головні вороги це ухилянти звичайно а не татари з рузкіми які уже майже знищили етнос, не евреї які завозять сюди мігрантів, не бандити які займають всі пости і тд

ЧЕСНО? - я перестав розуміти де було б гірше в окупації чи не в ній
07.05.2026 01:26 Ответить
Цікаво скільки можливо відбудувати житла в Україні.....за одну маленьку квартирку в Монако, вартістью в 563 мільйонів евро (нашоно рудого татарина, супер донатора ЗСУ, найбільшого платника податків....студента, комсомольця і просто гарного хлопця, ще й футболіста, федерація футболу йому аплодуе стоячи.....тільки бразильского 🤣а наші дивляться футбол в кращому випадку з лавки запасних, а стандартно по ТВ, чемпіонати світу, та европи
07.05.2026 09:19 Ответить
Він ше не умєр?
07.05.2026 02:48 Ответить
Тю, генетично може й нi, головне щоби вiн це нiс полiтично, бо хазяiн(газда) - барiн свого нiкчемного життя.
07.05.2026 07:00 Ответить
Татарин і єврей будуть вирішувати долю України.
07.05.2026 05:13 Ответить
Так вирішив вумний український нарід у 2019 році. Віддав всі ключі від Україні бандитській і не українській сворі. А ті ключі не повертають. Для наріду 73% не потрібно втікати до ЄС, а брати велику бандуру, шукати великого дуба, сідати під ним і співати жалісних пісень, як їх дограбовають ті, яих вони в 2019 році заносили на своїх рученьках на трон.
07.05.2026 08:13 Ответить
Агент чебурек с потужним гастролює і мародере , країна мрії проспоченого
07.05.2026 05:17 Ответить
Чиберек-крадій повинен зустричатись зі слідчими НАБУ та СБУ а не з ріелтером.
07.05.2026 05:28 Ответить
Якщо Вiткоф несе позов трам.ездола, то окрiм купи-продай на свою користь, тим бiльше iз сумнiвними людьми, нiчого не може бути.
07.05.2026 06:54 Ответить
зустріч двох пройдисвітів
07.05.2026 07:02 Ответить
Історична
07.05.2026 07:15 Ответить
Я, в певний кшталт, - ждун: не дочекаюся, коли кане в лiто ера небритих Юд Головльових, тихонь таких собi, або й гундосикiв.
07.05.2026 07:05 Ответить
Зустрінуться два безпринципних мерзотники...а як же Україна?
07.05.2026 07:10 Ответить
Чи буде та зустріч,але кілька днів там вдома потусується.
07.05.2026 07:31 Ответить
Підчас війни голова РНБО ПОСТІЙНО поза межами України !!! Слава найвеличнішому ЗЄ !!!!!!!!!!!!!
07.05.2026 08:29 Ответить
у сізо йому прогули ставлять
07.05.2026 09:03 Ответить
узбек їде провідати сім'ю за державний кошт, а зустріч з корефаном рудого - вже походу поїздки, щоб вкраїнчики не задавали лишніх питань
07.05.2026 09:39 Ответить
 
 