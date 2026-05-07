Bloomberg сообщил о возможной встрече Умерова и Уиткоффа на этой неделе

Секретарь СНБО и глава украинской переговорной группы Рустем Умеров может на этой неделе посетить Майами для встречи со специальным посланником президента США Стивом Уиткоффом.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, цитирует Цензор.НЕТ.

Как отмечается, официальная повестка дня возможных переговоров не раскрывается, а в Белом доме воздерживаются от комментариев относительно деталей будущих контактов.

Возможная встреча в США и позиция сторон

По данным издания, встреча Умерова и Уиткоффа может состояться в рамках обсуждения дальнейших шагов по мирному урегулированию войны России против Украины.

Представители США отказались подтверждать детали потенциальных переговоров, сославшись на их конфиденциальный характер.

В Киеве также ожидали визита Уиткоффа вместе с другим американским представителем Джаредом Кушнером, однако эта поездка пока не подтверждена.

Переговорный процесс находится в тупике

Bloomberg отмечает, что переговоры о завершении войны фактически зашли в тупик. Основной проблемой остается территориальный вопрос: Россия настаивает на выводе украинских войск из Донецкой области, тогда как Украина отказывается признавать оккупированные территории российскими.

Также сообщается, что активная фаза переговоров между Украиной, США и Россией замедлилась после обострения ситуации на Ближнем Востоке.

Пресс-секретарь Рустема Умерова отказалась от комментариев относительно возможной встречи.

Что предшествовало

Напомним, последний раунд переговоров между Украиной и Россией при посредничестве США состоялся в швейцарской Женеве 26 февраля. После этого их неоднократно переносили.

Накануне Зеленский заявил, что Украина готова встречаться с российской стороной в любой момент, где угодно, кроме России и Беларуси.

