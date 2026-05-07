Bloomberg повідомив про можливу зустріч Умєрова і Віткоффа цього тижня

Секретар РНБО та очільник української переговорної групи Рустем Умєров може цього тижня відвідати Маямі для зустрічі зі спеціальним посланником президента США Стівом Віткоффом.

Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на джерела, цитує Цензор.НЕТ.

Як зазначається, офіційний порядок денний можливих переговорів не розкривається, а в Білому домі утримуються від коментарів щодо деталей майбутніх контактів.

Можлива зустріч у США та позиція сторін

За даними видання, зустріч Умєрова і Віткоффа може відбутися у рамках обговорення подальших кроків щодо мирного врегулювання війни Росії проти України.

Представники США відмовилися підтверджувати деталі потенційних переговорів, посилаючись на їхній конфіденційний характер.

У Києві також очікували візиту Віткоффа разом із іншим американським представником Джаредом Кушнером, однак ця поїздка поки не підтверджена.

Переговорний процес перебуває у глухому куті

Bloomberg зазначає, що переговори щодо завершення війни фактично зайшли у глухий кут. Основною проблемою залишається територіальне питання: Росія наполягає на виведенні українських військ із Донецької області, тоді як Україна відмовляється визнавати окуповані території російськими.

Також повідомляється, що активна фаза переговорів між Україною, США та Росією сповільнилася після загострення на Близькому Сході.

Речниця Рустема Умєрова від коментарів щодо можливої зустрічі відмовилася.

Що передувало

Нагадаємо, останній раунд переговорів між Україною і Росією за посередництва США відбувся у швейцарській Женеві 26 лютого. Після цього їх неодноразово переносили.

Напередодні Зеленський заявив, що Україна готова зустрічатись із російською стороною у будь-який момент, будь-де, окрім Росії й Білорусі.

