Bloomberg повідомив про можливу зустріч Умєрова і Віткоффа цього тижня

Умєров та Віткофф можуть зустрітися цього тижня у Маямі

Секретар РНБО та очільник української переговорної групи Рустем Умєров може цього тижня відвідати Маямі для зустрічі зі спеціальним посланником президента США Стівом Віткоффом.

Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на джерела, цитує Цензор.НЕТ.

Як зазначається, офіційний порядок денний можливих переговорів не розкривається, а в Білому домі утримуються від коментарів щодо деталей майбутніх контактів.

Можлива зустріч у США та позиція сторін

За даними видання, зустріч Умєрова і Віткоффа може відбутися у рамках обговорення подальших кроків щодо мирного врегулювання війни Росії проти України.

Представники США відмовилися підтверджувати деталі потенційних переговорів, посилаючись на їхній конфіденційний характер.

У Києві також очікували візиту Віткоффа разом із іншим американським представником Джаредом Кушнером, однак ця поїздка поки не підтверджена.

Переговорний процес перебуває у глухому куті

Bloomberg зазначає, що переговори щодо завершення війни фактично зайшли у глухий кут. Основною проблемою залишається територіальне питання: Росія наполягає на виведенні українських військ із Донецької області, тоді як Україна відмовляється визнавати окуповані території російськими.

Також повідомляється, що активна фаза переговорів між Україною, США та Росією сповільнилася після загострення на Близькому Сході.

Речниця Рустема Умєрова від коментарів щодо можливої зустрічі відмовилася.

Що передувало

  • Нагадаємо, останній раунд переговорів між Україною і Росією за посередництва США відбувся у швейцарській Женеві 26 лютого. Після цього їх неодноразово переносили.
  • Напередодні

    Зеленський заявив, що Україна готова зустрічатись із російською стороною у будь-який момент, будь-де, окрім Росії й Білорусі.

Умеров повинен ходити на допити у НАБУ, а не робити вигляд, що веде перемовини.
07.05.2026 01:34 Відповісти
Умєров вже на постійній основі в Маямі живе? Коли він останній раз був в Україні?
07.05.2026 00:55 Відповісти
Лєжбіщє у нєго там

07.05.2026 01:12 Відповісти
чому не з карлсоном? в нього більше авторитету і впливу.
07.05.2026 00:54 Відповісти
Тому що у Флориді. От тобі на місці Умерова було б цікаво їхати зі свого житла в Кобеляки ?

От і Умерову дискомфортно
07.05.2026 01:07 Відповісти
хата у нього там

.
07.05.2026 00:57 Відповісти
07.05.2026 09:02 Відповісти
Два племені пройдисвіти , сходняк та договорняк ,як Україну роздерібанити та разграбувати і придавити ЗСУ ...Та як втримати владу кремлівському васалу , зеленському ваві ,на всю голову ?!...
07.05.2026 00:56 Відповісти
А Зятькофф де ? вони завжди парою ходять
07.05.2026 00:58 Відповісти
жЫна цього разу не пустила пустуна пустувати.

так і сказала - вихлопа нуль, а понти залиш мені
07.05.2026 01:14 Відповісти
Горбоносий уже не приїде в Україну, дивна річ, с закордону не вилазить а ще у керівництві.
07.05.2026 01:08 Відповісти
Ще й цілий секретар РНБО, це просто... (нецензОрне слово)
07.05.2026 09:05 Відповісти
А голобородько там будет?
07.05.2026 01:19 Відповісти
Можливо стандартна зустріч з ріелтором про продаж засвіченої хатинки в Майамі. Сенсація в тому, що жадібний мародер вирішив не економити на комісії і не продавати самостійно.
07.05.2026 01:21 Відповісти
по одному плаче український суд, по другому - американський.
07.05.2026 01:26 Відповісти
ПОФІГ - головні вороги це ухилянти звичайно а не татари з рузкіми які уже майже знищили етнос, не евреї які завозять сюди мігрантів, не бандити які займають всі пости і тд

ЧЕСНО? - я перестав розуміти де було б гірше в окупації чи не в ній
07.05.2026 01:26 Відповісти
Цікаво скільки можливо відбудувати житла в Україні.....за одну маленьку квартирку в Монако, вартістью в 563 мільйонів евро (нашоно рудого татарина, супер донатора ЗСУ, найбільшого платника податків....студента, комсомольця і просто гарного хлопця, ще й футболіста, федерація футболу йому аплодуе стоячи.....тільки бразильского 🤣а наші дивляться футбол в кращому випадку з лавки запасних, а стандартно по ТВ, чемпіонати світу, та европи
07.05.2026 09:19 Відповісти
Він ше не умєр?
07.05.2026 02:48 Відповісти
Тю, генетично може й нi, головне щоби вiн це нiс полiтично, бо хазяiн(газда) - барiн свого нiкчемного життя.
07.05.2026 07:00 Відповісти
Татарин і єврей будуть вирішувати долю України.
07.05.2026 05:13 Відповісти
Так вирішив вумний український нарід у 2019 році. Віддав всі ключі від Україні бандитській і не українській сворі. А ті ключі не повертають. Для наріду 73% не потрібно втікати до ЄС, а брати велику бандуру, шукати великого дуба, сідати під ним і співати жалісних пісень, як їх дограбовають ті, яих вони в 2019 році заносили на своїх рученьках на трон.
07.05.2026 08:13 Відповісти
Агент чебурек с потужним гастролює і мародере , країна мрії проспоченого
07.05.2026 05:17 Відповісти
Чиберек-крадій повинен зустричатись зі слідчими НАБУ та СБУ а не з ріелтером.
07.05.2026 05:28 Відповісти
Якщо Вiткоф несе позов трам.ездола, то окрiм купи-продай на свою користь, тим бiльше iз сумнiвними людьми, нiчого не може бути.
07.05.2026 06:54 Відповісти
зустріч двох пройдисвітів
07.05.2026 07:02 Відповісти
Історична
07.05.2026 07:15 Відповісти
Я, в певний кшталт, - ждун: не дочекаюся, коли кане в лiто ера небритих Юд Головльових, тихонь таких собi, або й гундосикiв.
07.05.2026 07:05 Відповісти
Зустрінуться два безпринципних мерзотники...а як же Україна?
07.05.2026 07:10 Відповісти
Чи буде та зустріч,але кілька днів там вдома потусується.
07.05.2026 07:31 Відповісти
Підчас війни голова РНБО ПОСТІЙНО поза межами України !!! Слава найвеличнішому ЗЄ !!!!!!!!!!!!!
07.05.2026 08:29 Відповісти
у сізо йому прогули ставлять
07.05.2026 09:03 Відповісти
узбек їде провідати сім'ю за державний кошт, а зустріч з корефаном рудого - вже походу поїздки, щоб вкраїнчики не задавали лишніх питань
07.05.2026 09:39 Відповісти
 
 