Зеленський має звільнити Умєрова після оприлюднених нових "плівок Міндіча", - "слуга народу" Веніславський
Після оприлюднених "Українською правдою" ймовірних розмов з олігархом Зеленського Тімуром Міндічем було б "мудрим політичним рішенням" звільнити секретаря РНБО Рустема Умєрова.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це народний депутат від фракції "Слуга народу", член парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський сказав в ефірі Радіо Свобода в програмі "Свобода Live".
Умєрова треба звільнити
"На мій погляд, з огляду на резонансність тих плівок, які ми почули під час його перебування на посаді міністра оборони, я думаю, що так. Це було б мудре політичне рішення звільнити пана Умєрова для того, щоб продемонструвати, що навіть сама підозра в тому, що це мало місце і це пов’язано з його професійними обов’язками як міністра оборони і явно дисонувало з інтересами держави, я думаю, що це було б абсолютно правильне рішення", – сказав він.
Його колега по фракції Анастасія Радіна днями також висловила думку, що Умєров має скласти повноваження секретаря РНБО.
Відповідно до процедури, секретаря РНБО призначає та звільняє з посади президент України.
Що передувало?
- 29 квітня ЗМІ оприлюднили нові "плівки Міндіча", на яких зафіксовано розмови Тімура Міндіча із колишнім радником президента Сергієм Шефіром та ексміністром оборони, секретарем РНБО Рустемом Умєровим, зокрема про фінансування Fire Point.
- 1 травня нардеп Ярослав Железняк оприлюднив нові записи.
Для нього ви гої - ніхто, гній під ногами. Навіть якщо всі гої помруть - йому чхати
Тут інше - весь склад РНБО під кримінальними справами, в як же бути з тими на кого вони на приймали санкцій?
д'Єрмака "звільнив",
Чернишова "звільнив",
Міндіча "звільнив",
тепер хочуть Умерова,
а далі захочуть і Вову ("Парт-Рета") ...
Вже бачу низку дописів від «позитивних», «непозитивних» і просто нейтральних блогерів. Та й загалом від купи людей мчить одна думка: це російське ІПСО, американське ІПСО, китайське ІПСО... Таке враження, що це взагалі відбувається на замовлення абсолютно всіх розвідок світу одночасно.
Але найцікавіше в цьому інше. Сама базова опція - «може, треба було просто не красти?» - в принципі навіть не обговорюється. Як щось фантастичне.
Ну і паралельно дивлюсь, що канали-мільйонники якось дуже старанно ігнорують цю тему. Зрозуміло, п'ятниця, кінець тижня, всім хочеться просто випити і відпочити. Який там Міндіч, які там записи, який ще Карлсон…
2. я вам ничєво не должен!
А посадити? Весна прийшла. Воно буде саджать?