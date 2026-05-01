Зеленський має звільнити Умєрова після оприлюднених нових "плівок Міндіча", - "слуга народу" Веніславський

Після оприлюднених "Українською правдою" ймовірних розмов з олігархом Зеленського Тімуром Міндічем було б "мудрим політичним рішенням" звільнити секретаря РНБО Рустема Умєрова.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це народний депутат від фракції "Слуга народу", член парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський сказав в ефірі Радіо Свобода в програмі "Свобода Live".

Умєрова треба звільнити

"На мій погляд, з огляду на резонансність тих плівок, які ми почули під час його перебування на посаді міністра оборони, я думаю, що так. Це було б мудре політичне рішення звільнити пана Умєрова для того, щоб продемонструвати, що навіть сама підозра в тому, що це мало місце і це пов’язано з його професійними обов’язками як міністра оборони і явно дисонувало з інтересами держави, я думаю, що це було б абсолютно правильне рішення", – сказав він.

Його колега по фракції Анастасія Радіна днями також висловила думку, що Умєров має скласти повноваження секретаря РНБО.

Відповідно до процедури, секретаря РНБО призначає та звільняє з посади президент України.

Що передувало?

29 квітня ЗМІ оприлюднили нові "плівки Міндіча", на яких зафіксовано розмови Тімура Міндіча із колишнім радником президента Сергієм Шефіром та ексміністром оборони, секретарем РНБО Рустемом Умєровим, зокрема про фінансування Fire Point.

1 травня нардеп Ярослав Железняк оприлюднив нові записи.

