Зеленський має звільнити Умєрова після оприлюднених нових "плівок Міндіча", - "слуга народу" Веніславський

Після оприлюднених "Українською правдою" ймовірних розмов з олігархом Зеленського Тімуром Міндічем було б "мудрим політичним рішенням" звільнити секретаря РНБО Рустема Умєрова.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це народний депутат від фракції "Слуга народу", член парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський сказав в ефірі Радіо Свобода в програмі "Свобода Live".

Умєрова треба звільнити

"На мій погляд, з огляду на резонансність тих плівок, які ми почули під час його перебування на посаді міністра оборони, я думаю, що так. Це було б мудре політичне рішення звільнити пана Умєрова для того, щоб продемонструвати, що навіть сама підозра в тому, що це мало місце і це пов’язано з його професійними обов’язками як міністра оборони і явно дисонувало з інтересами держави, я думаю, що це було б абсолютно правильне рішення", – сказав він.

Його колега по фракції Анастасія Радіна днями також висловила думку, що Умєров має скласти повноваження секретаря РНБО.

Відповідно до процедури, секретаря РНБО призначає та звільняє з посади президент України.

Що передувало?

  • 29 квітня ЗМІ оприлюднили нові "плівки Міндіча", на яких зафіксовано розмови Тімура Міндіча із колишнім радником президента Сергієм Шефіром та ексміністром оборони, секретарем РНБО Рустемом Умєровим, зокрема про фінансування Fire Point.
  • 1 травня нардеп Ярослав Железняк оприлюднив нові записи.

Зеленський Володимир Веніславський Федір Міндіч Тімур Умєров Рустем
01.05.2026 23:00 Відповісти
ВІН ВАМ "НІЧЕГО НЕ ДОЛЖЕН"

Для нього ви гої - ніхто, гній під ногами. Навіть якщо всі гої помруть - йому чхати
01.05.2026 22:38 Відповісти
Там треба звільнити всіх навіть прибиральниць в першу чергу недонаполеона з конфіскацією всього накраденого. Решту покидьків за ноги притягнути і повісити на стовпах до Кривого рогу.
01.05.2026 22:45 Відповісти
01.05.2026 22:38 Відповісти
Умерова не можна звільняти допоки він фізично не повернеться до України.
01.05.2026 22:39 Відповісти
01.05.2026 22:45 Відповісти
Та ніхто ж не проти. Але Конституція забороняє робити це зараз.
01.05.2026 22:49 Відповісти
Це як чума в місті. Заражені всі. Але симптоми хвороби зараз видно ще не у кожного.
02.05.2026 04:03 Відповісти
Е ні. Нічого й подібного не буде. Вони не вилізуть звідти, від чого їм нарід дав ключики і булаву у 2019 році. Вони скоріше притягнуть нас за ноги, просто стовпів ще на всіх поки не вистачає. Нічого їм ніхто не зробить. Їм подобається красти, яке красти - брати в себе, вони ж господарі? Вони вже всі на горі українців - мільярдери. Не плачтеся, пригадайте що вони писали на білбордах: ''зробимо їх разом''( це малося на увазі вас) і ''хуже нє будєт'' ( так воно і є, вже гірше бути не може).
02.05.2026 05:58 Відповісти
у моносброда скам'я падсудімих подовжуєтья за рахунок кадрової.
01.05.2026 22:40 Відповісти
Думаєте Зеленський може прийняти мудре рішення?А хто тоді буде йому грошенята в офшори тягати?
01.05.2026 22:41 Відповісти
О пенька ти з за зелену владу топиш і сраку лижеш
01.05.2026 22:41 Відповісти
Думаю, що з великою вирогідністю, Умерова дійсно звільнять. Але звільнять, коли він буде в черговому закордонному турне, що б вже не повертався до України.
01.05.2026 22:42 Відповісти
Тоді він подасть до суду й виграє його.
01.05.2026 23:02 Відповісти
А за що його звільнять? Він же працював на ''династію''. Йому мають дати нагороду. Мало що гої там собі надумали.
Тут інше - весь склад РНБО під кримінальними справами, в як же бути з тими на кого вони на приймали санкцій?
02.05.2026 06:01 Відповісти
Своїх не кидають.
01.05.2026 22:42 Відповісти
спочатку "чебурека" а слідом за ним і він сам.Це є "зелена ракова пухлина в Україні"
01.05.2026 22:44 Відповісти
Якого ''чебурека''? Це діамант, якого 73% реальних чебуреків відшукали на цілому світі, як і Тарана та Резнікова, принесли на своїх чебурекових ручках на трон, дали всі секрети і воєнний бюджет і сльозно попросили - беріть грошенята, ставайте мільярдерами, наші праправнучки кредити віддадуть.
02.05.2026 06:05 Відповісти
цього "чебурека",та багатьох "зелених грабіжників" поставив до українського корита "зеленограй".якого обрав "мудрий нарід" "не лохи"
02.05.2026 11:07 Відповісти
і що потім?
д'Єрмака "звільнив",
Чернишова "звільнив",
Міндіча "звільнив",
тепер хочуть Умерова,
а далі захочуть і Вову ("Парт-Рета") ...
01.05.2026 22:46 Відповісти
Навіть така риганина, як Веніславський відкрито каже Шашличному про необхідні дії, але Рустем багато знає
01.05.2026 22:47 Відповісти
це шлюхи.
01.05.2026 22:49 Відповісти
це ж одна компашка шашличний , ермак, миндич и умерова туди ермак присунув, невже не ясно було з самого початку, більшість українців думають що вони якісь ексклюзивні а насправді вся па-раша заповнена цими самими "лохами" яких туди вивозили чи самі туди їхали, як тільки славянське обличчя то всі корні з україни, а тепер їх з обох боків "могилізують", українців з гаслом а кацапів з рубльом
01.05.2026 23:06 Відповісти
А яка різниця? Зеленський назначає лише шахраїв і злодіїв, які обслуговують його кодло.
01.05.2026 22:49 Відповісти
01.05.2026 22:52 Відповісти
Якщо винен, то звичайно. Але на плівках я не почув нічого, де йшлося б про корупцію, скоріше навпаки, турбувались про існування держави.
01.05.2026 22:54 Відповісти
Сашка.
01.05.2026 22:57 Відповісти
Більше того, на всяк випадок треба заарештувати Порошенко
01.05.2026 23:47 Відповісти
Звичайно що звільнити, і десь послом на Сейшели.
01.05.2026 22:54 Відповісти
Так воно і є.

01.05.2026 22:57 Відповісти
Риба гниє з голови, плівки мабуть є і на ішака, питання коли їх оприлюднять.
01.05.2026 23:01 Відповісти
Так він для цього їх призначає щоб були йому вірними і крали. Ну звільнить він Умерова і що, призначить іншого і все пійде по тому ж замкненому колу корупції і мародерства. Всі сім років його діяльності були такими, це вже діагноз.
01.05.2026 23:11 Відповісти
Як Верховний Головнокомандувач, він має застрелитися, хочаб з бутафорського пістолета.
01.05.2026 23:14 Відповісти
Та нет, только подать в отставку ему нужно.
01.05.2026 23:40 Відповісти
Тільки метеорит діаметром 9 кілометрів може виправити ситуацію
02.05.2026 00:20 Відповісти
https://t.me/allgolobutsky/34885 Олексій Голобуцький:
Вже бачу низку дописів від «позитивних», «непозитивних» і просто нейтральних блогерів. Та й загалом від купи людей мчить одна думка: це російське ІПСО, американське ІПСО, китайське ІПСО... Таке враження, що це взагалі відбувається на замовлення абсолютно всіх розвідок світу одночасно.
Але найцікавіше в цьому інше. Сама базова опція - «може, треба було просто не красти?» - в принципі навіть не обговорюється. Як щось фантастичне.
Ну і паралельно дивлюсь, що канали-мільйонники якось дуже старанно ігнорують цю тему. Зрозуміло, п'ятниця, кінець тижня, всім хочеться просто випити і відпочити. Який там Міндіч, які там записи, який ще Карлсон…
02.05.2026 00:27 Відповісти
Звільнити? Весна час посадок.
02.05.2026 00:27 Відповісти
Звільнили, вже пів України від українців. 11 мільйонів за кордоном, 6 мільйонів під окупантом і 5 мільйонів без нічого( залишивши все на окупованих територіях), скидаються без куска хліба по іншій території України під ударами дронів, ракет, КАБів і нікому не потрібні. А решта - пнуться, щоб віддати останнє ''Династії''.
02.05.2026 06:12 Відповісти
Я й кажу, що пора народу радикально взяти звільнення в свої руки, а не картоплю садити.
02.05.2026 13:06 Відповісти
Штурмовика космічних військ Федю не спитали,що його робити. А він тут як тут зі своїми порадами..Янкі+НАБУ+ Федя-це ж термоядерна суміш.
02.05.2026 01:48 Відповісти
И тебя заодно вместе с зЕ
02.05.2026 01:51 Відповісти
.........
02.05.2026 02:26 Відповісти
але винен у всьому так званий "ухилянт", бо не хоче йти вмирати за безплатно, коли пейсаті крадуть мільйони і мільярди доларів, і при цьому не воюють взагалі!
02.05.2026 04:51 Відповісти
Коли про цю шоблу теж засвітять плівки як він намародерив на хатинки в оае
02.05.2026 05:03 Відповісти
Зільонскі має піти на вихід без речей разом з усією зебандою
02.05.2026 07:35 Відповісти
Зєля ПОВИНЕН НЕГАЙНО подати у відставку !!!
02.05.2026 08:32 Відповісти
Арешт всій банди Зе потрібен.
02.05.2026 08:33 Відповісти
1. якщо знайдуть мого "Свинарчука" я піду!
2. я вам ничєво не должен!
02.05.2026 08:36 Відповісти
Від чого звільнити? Від відповідальності?
А посадити? Весна прийшла. Воно буде саджать?
02.05.2026 09:41 Відповісти
 
 