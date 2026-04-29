Президент знав?: ЗМІ оприлюднили нові фрагменти розмов Міндіча з Шефіром та Умєровим. ВIДЕО

Журналісти оприлюднили фрагменти розмови олігарха Зеленського Тімура Міндіча із колишнім радником президента Сергієм Шефіром та ексміністром оборони, секретарем РНБО Рустемом Умєровим, задокументовані в рамках операції "Мідас".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в матеріалі УП.

Подробиці

Так, на записах обговорюють, зокрема заставу для ексвіцепрем'єра Олексія Чернишова, а також будівництво чотирьох будинків - ймовірно кооператива "Династія". У розмовах згадують про Андрія (ймовірно ексглаву ОП Андрія Єрмака) та Володимира (ймовірно президента Зеленського).

Також там цитують розмову Міндіча із тодішнім міністром оборони Рустемом Умєровим про, ймовірно, закупівлю продукції Fire Point, бронежилетів та можливе призначення Умєрова послом до США.

Журналіст Михайло Ткач зазначив, що учасники записів також розмовляють про "Машу", йдеться не про Марію Берлінську, а, ймовірно, про радницю гендиректора АТ "Національний фонд інвестицій України" з питань розвитку стратегічного партнерства з країнами Близького Сходу Марію Доценко.

Автори матеріалу заявили, що пресслужба Умєрова не коментувала ці записи, водночас Тімур Міндіч сказав, що готовий коментувати ці розмови після допиту НАБУ.

Міндічгейт

