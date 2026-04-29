Президент знав?: ЗМІ оприлюднили нові фрагменти розмов Міндіча з Шефіром та Умєровим. ВIДЕО
Журналісти оприлюднили фрагменти розмови олігарха Зеленського Тімура Міндіча із колишнім радником президента Сергієм Шефіром та ексміністром оборони, секретарем РНБО Рустемом Умєровим, задокументовані в рамках операції "Мідас".
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в матеріалі УП.
Подробиці
Так, на записах обговорюють, зокрема заставу для ексвіцепрем'єра Олексія Чернишова, а також будівництво чотирьох будинків - ймовірно кооператива "Династія". У розмовах згадують про Андрія (ймовірно ексглаву ОП Андрія Єрмака) та Володимира (ймовірно президента Зеленського).
Також там цитують розмову Міндіча із тодішнім міністром оборони Рустемом Умєровим про, ймовірно, закупівлю продукції Fire Point, бронежилетів та можливе призначення Умєрова послом до США.
Журналіст Михайло Ткач зазначив, що учасники записів також розмовляють про "Машу", йдеться не про Марію Берлінську, а, ймовірно, про радницю гендиректора АТ "Національний фонд інвестицій України" з питань розвитку стратегічного партнерства з країнами Близького Сходу Марію Доценко.
Автори матеріалу заявили, що пресслужба Умєрова не коментувала ці записи, водночас Тімур Міндіч сказав, що готовий коментувати ці розмови після допиту НАБУ.
Міндічгейт
- У листопаді 2025 року НАБУ проводило обшуки у Міндіча, який виїхав з України за кілька годин до обшуків.
- 4 листопада в одній із філій відокремлених підрозділів НАЕК "Енергоатом" відбулися обшуки у справі про корупцію.
- Також НАБУ проводило обшуки в ексміністра енергетики Галущенка та "Енергоатомі".
- 10 листопада 2025 року НАБУ та САП заявили про проведення масштабної операції з викриття корупції у сфері енергетики.
- Згодом Національне антикорупційне бюро викрило офіс у центрі Києва, що належав родині екснардепа й нинішнього сенатора РФ Андрія Деркача. Там вели "чорну бухгалтерію", облік грошей і організовували відмивання.
- 11 листопада НАБУ оприлюднило записи, на яких фігурують ексміністр Герман Галущенко та Міндіч.
- Ексміністру Олексію Чернишову повідомили про підозру у незаконному збагаченні в межах операції "Мідас".
- Одного з підозрюваних - Дмитра Басова –– відправили під варту із заставою у 40 млн грн.
- Ексрадника Галущенка Миронюка відправили під варту із заставою у 126 млн грн.
- Кабінет Міністрів вніс на розгляд РНБО пропозиції щодо застосування персональних санкцій щодо Тімура Міндіча та Олександра Цукермана після розслідування НАБУ про корупцію в енергетиці.
- Під варту на 60 днів відправили Ігоря Миронюка й виконавчого директора з безпеки "Енергоатому" Дмитра Басова, що фігурував на плівках НАБУ, під прізвиськом Тенор.
- Також на 60 днів у СІЗО відправили іншу фігурантку – Лесю Устименко.
- Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід для підозрюваного у справі щодо корупції в енергетиці Ігоря Фурсенка (на записах НАБУ – Рьошик).
- 13 листопада ВАКС арештував Людмилу Зоріну, застава - 12 млн грн.
- Зеленський запровадив санкції проти Міндіча та Цукермана.
1 грудня Міндічу заочно обрали запобіжний захід — тримання під вартою. Слідство вважає його керівником групи, яка отримувала й відмивала гроші з корупційних схем в енергетиці. Тепер справу Міндіча можуть передати до Інтерполу для його затримання, зокрема під час перетину кордону.
15 лютого 2026 року Германа Галущенка затримали під час спроби перетину кордону. 16 лютого стало відомо, що співробітники НАБУ і САП повідомили експосадовцю про підозру, а вже наступного дня суд відправив його у СІЗО із можливістю внесення застави у 200 мільйонів гривень.
Екстрадиція в Україну
Олександр Перцов (2010 рік): Це був перший в історії випадок видачі Ізраїлем свого громадянина Україні. Верховний суд Ізраїлю дозволив екстрадицію за підозрою у вбивстві міліціонера у Дніпропетровську в 1997 році.
Екстрадиція до США
Справа Самуеля Шейнбейна (1997-1999).
Сім ізраїльтян (2010 рік): ФБР оголосило про видачу сімох громадян Ізраїлю, яких звинувачували у масштабному шахрайстві з лотереями на суму понад $2 млн.
Юваль Маршак: Був виданий Болгарією (на запит Ізраїлю та США) через участь у фінансових махінаціях.
Екстрадиція до європейських країн
Олександр Цветкович (2011 рік): Єрусалимський окружний суд ухвалив видати боснійським владам Олександра Цветковича, громадянина Ізраїлю, підозрюваного в участі у геноциді в Сребрениці (Боснія) у 1995 році.
Урі Бродський (2010 рік): Польща екстрадувала до Німеччини громадянина Ізраїлю Урі Бродського, підозрюваного у причетності до підробки паспортів у справі про вбивство командира ХАМАС у Дубаї.
Ізраїльський криптошахрай (2022 рік): Греція за запитом Німеччини екстрадувала 37-річного ізраїльтянина, причетного до міжнародної схеми з криптовалютами.
Умови екстрадиції
Згідно із законодавством Ізраїлю, громадянин може бути виданий, якщо:
Він був громадянином і жителем Ізраїлю на момент вчинення злочину.Запит зроблено для суду (а не відбування покарання).Країна, що запитує, гарантує повернення особи до Ізраїлю для відбування покарання.
Примітка: Інформація актуальна на 2026 рік,
Все що треба знати про гниле нутро яке ховається за сценічною маскою, про мораль даного персонажа.
Зеля той самий лукашенка. Не треба обмінюватись
На його руках не лише мародерство а і кров українців
Чи тільки ця "українська корумпована влада" здатна тримати україну?
він керував крадіжками
та здачею Херсону
В когось ще сумніви хто окупував владу в Україні?
І що ви зробите зеленському і його злочинному угрупуванню?
Мародера,який ВСЕ знає,і отримує "президентську частку",чи Лоха,який НІЧОГО не знає?
...
Як ви спите вночі?
Скільки грошей вам ще потрібно взяти з бюджету країни, щоб наїстися?
...
Петре Олексійовичу, оберіть будь-яке запитання та відповідайте.