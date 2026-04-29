Президент знал?: СМИ обнародовали новые фрагменты разговоров Миндича с Шефиром и Умеровым. ВИДЕО
Журналисты обнародовали фрагменты разговора олигарха Зеленского Тимура Миндича с бывшим советником президента Сергеем Шефиром и экс-министром обороны, секретарем СНБО Рустемом Умеровым, зафиксированные в ходе операции "Мидас".
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в материале УП.
Подробности
Так, на записях обсуждают, в частности, залог для экс-вице-премьера Алексея Чернышова, а также строительство четырех домов - вероятно, кооператива "Династия". В разговорах упоминают об Андрее (вероятно, экс-главе ОП Андрее Ермаке) и Владимире (вероятно, президенте Зеленском).
Также там цитируется разговор Миндича с тогдашним министром обороны Рустемом Умеровым о, вероятно, закупке продукции Fire Point, бронежилетов и возможном назначении Умерова послом в США.
Журналист Михаил Ткач отметил, что участники записей также говорят о "Маше", речь идет не о Марии Берлинской, а, вероятно, о советнице гендиректора АО "Национальный фонд инвестиций Украины" по вопросам развития стратегического партнерства со странами Ближнего Востока Марии Доценко.
Авторы материала заявили, что пресс-служба Умерова не комментировала эти записи, в то же время Тимур Миндич сказал, что готов комментировать эти разговоры после допроса НАБУ.
Миндичгейт
- В ноябре 2025 года НАБУ проводило обыски у Миндича, который выехал из Украины за несколько часов до обысков.
- 4 ноября в одном из филиалов обособленных подразделений НАЭК "Энергоатом" прошли обыски по делу о коррупции.
- Также НАБУ проводило обыски у экс-министра энергетики Галущенко и в "Энергоатоме".
- 10 ноября 2025 года НАБУ и САП заявили о проведении масштабной операции по разоблачению коррупции в сфере энергетики.
- Впоследствии Национальное антикоррупционное бюро раскрыло офис в центре Киева, принадлежавший семье экс-нардепа и нынешнего сенатора РФ Андрея Деркача. Там вели "черную бухгалтерию", учет денег и организовывали отмывание.
- 11 ноября НАБУ обнародовало записи, в которых фигурируют экс-министр Герман Галущенко и Миндич.
- Экс-министру Алексею Чернышову сообщили о подозрении в незаконном обогащении в рамках операции "Мидас".
- Одного из подозреваемых - Дмитрия Басова — отправили под стражу с залогом в 40 млн грн.
- Бывшего советника Галущенко Миронюка поместили под стражу с залогом в 126 млн грн.
- Кабинет Министров внес на рассмотрение СНБО предложения о применении персональных санкций в отношении Тимура Миндича и Александра Цукермана после расследования НАБУ о коррупции в энергетике.
- Под стражу на 60 дней отправили Игоря Миронюка и исполнительного директора по безопасности "Энергоатома" Дмитрия Басова, фигурировавшего на пленках НАБУ под прозвищем Тенор.
- Также на 60 дней в СИЗО отправили другую фигурантку – Лесю Устименко.
- Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения для подозреваемого по делу о коррупции в энергетике Игоря Фурсенко (на записях НАБУ - Рёшик).
- 13 ноября ВАКС арестовал Людмилу Зорину, залог - 12 млн грн.
- Зеленский ввел санкции против Миндича и Цукермана.
-
1 декабря Миндичу заочно избрали меру пресечения - содержание под стражей. Следствие считает его руководителем группы, которая получала и отмывала деньги из коррупционных схем в энергетике. Теперь дело Миндича могут передать в Интерпол для его задержания, в частности при пересечении границы.
-
15 февраля 2026 года Германа Галущенко задержали при попытке пересечения границы. 16 февраля стало известно, что сотрудники НАБУ и САП сообщили экс-чиновнику о подозрении, а уже на следующий день суд отправил его в СИЗО с возможностью внесения залога в размере 200 миллионов гривен.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Екстрадиція в Україну
Олександр Перцов (2010 рік): Це був перший в історії випадок видачі Ізраїлем свого громадянина Україні. Верховний суд Ізраїлю дозволив екстрадицію за підозрою у вбивстві міліціонера у Дніпропетровську в 1997 році.
Екстрадиція до США
Справа Самуеля Шейнбейна (1997-1999).
Сім ізраїльтян (2010 рік): ФБР оголосило про видачу сімох громадян Ізраїлю, яких звинувачували у масштабному шахрайстві з лотереями на суму понад $2 млн.
Юваль Маршак: Був виданий Болгарією (на запит Ізраїлю та США) через участь у фінансових махінаціях.
Екстрадиція до європейських країн
Олександр Цветкович (2011 рік): Єрусалимський окружний суд ухвалив видати боснійським владам Олександра Цветковича, громадянина Ізраїлю, підозрюваного в участі у геноциді в Сребрениці (Боснія) у 1995 році.
Урі Бродський (2010 рік): Польща екстрадувала до Німеччини громадянина Ізраїлю Урі Бродського, підозрюваного у причетності до підробки паспортів у справі про вбивство командира ХАМАС у Дубаї.
Ізраїльський криптошахрай (2022 рік): Греція за запитом Німеччини екстрадувала 37-річного ізраїльтянина, причетного до міжнародної схеми з криптовалютами.
Умови екстрадиції
Згідно із законодавством Ізраїлю, громадянин може бути виданий, якщо:
Він був громадянином і жителем Ізраїлю на момент вчинення злочину.Запит зроблено для суду (а не відбування покарання).Країна, що запитує, гарантує повернення особи до Ізраїлю для відбування покарання.
Примітка: Інформація актуальна на 2026 рік,
Все що треба знати про гниле нутро яке ховається за сценічною маскою, про мораль даного персонажа.
Зеля той самий лукашенка. Не треба обмінюватись
На його руках не лише мародерство а і кров українців
Чи тільки ця "українська корумпована влада" здатна тримати україну?
він керував крадіжками
та здачею Херсону
В когось ще сумніви хто окупував владу в Україні?
І що ви зробите зеленському і його злочинному угрупуванню?
Мародера,який ВСЕ знає,і отримує "президентську частку",чи Лоха,який НІЧОГО не знає?
...
Як ви спите вночі?
Скільки грошей вам ще потрібно взяти з бюджету країни, щоб наїстися?
...
Петре Олексійовичу, оберіть будь-яке запитання та відповідайте.