РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
22353 посетителя онлайн
Новости Миндичгейт Новые пленки Миндича
16 881

Президент знал?: СМИ обнародовали новые фрагменты разговоров Миндича с Шефиром и Умеровым. ВИДЕО

Журналисты обнародовали фрагменты разговора олигарха Зеленского Тимура Миндича с бывшим советником президента Сергеем Шефиром и экс-министром обороны, секретарем СНБО Рустемом Умеровым, зафиксированные в ходе операции "Мидас".

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в материале УП.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Подробности

Так, на записях обсуждают, в частности, залог для экс-вице-премьера Алексея Чернышова, а также строительство четырех домов - вероятно, кооператива "Династия". В разговорах упоминают об Андрее (вероятно, экс-главе ОП Андрее Ермаке) и Владимире (вероятно, президенте Зеленском). 

Также там цитируется разговор Миндича с тогдашним министром обороны Рустемом Умеровым о, вероятно, закупке продукции Fire Point, бронежилетов и возможном назначении Умерова послом в США.

Журналист Михаил Ткач отметил, что участники записей также говорят о "Маше", речь идет не о Марии Берлинской, а, вероятно, о советнице гендиректора АО "Национальный фонд инвестиций Украины" по вопросам развития стратегического партнерства со странами Ближнего Востока Марии Доценко.

Авторы материала заявили, что пресс-служба Умерова не комментировала эти записи, в то же время Тимур Миндич сказал, что готов комментировать эти разговоры после допроса НАБУ.

Читайте: Умеров о "Миндичгейте": На все вопросы соответствующих органов ответил, не хочу политизировать это

Миндичгейт

Читайте также: Ермак не явился в Высший антикоррупционный суд, несмотря на получение повестки

Автор: 

Шефир Сергей Ермак Андрей Чернышов Алексей Миндич Тимур Умеров Рустем
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+62
В тебе в країні міста зносять під фундамент, люди гинуть як мухи, ти будуєш собі маєток на відкатах в кооперативі Династія
Все що треба знати про гниле нутро яке ховається за сценічною маскою, про мораль даного персонажа.
показать весь комментарий
29.04.2026 08:33 Ответить
+48
Невже є такі. хто у цьому ще сумнівався.) Нас дедалі все більше покриває ця темрява- брехлива, низька, жадібна і марнославна. Страшно,що ця темрява може поглинути і наше майбутнє, якщо люди не схаменуться і не скинуть цю пелену з очей.
показать весь комментарий
29.04.2026 08:30 Ответить
+38
показать весь комментарий
29.04.2026 08:29 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Та звичайно Знав, Але вірив що любі друзі не кинуть 😆
показать весь комментарий
29.04.2026 08:26 Ответить
показать весь комментарий
29.04.2026 08:29 Ответить
Я їх в рот @бал етіх українцев.
показать весь комментарий
29.04.2026 09:02 Ответить
розумні люди пояснюють ,як єврейська бандиться шобла , відводе від уваги до себе та розграбування держав , зеленське чмо не вииключення , від загрози для себе ,в у 19 -21 р. кричало шо ху* ло "нападьоть " як шо мене трогати будете ...і ця технологія війни їм була застасована ... https://www.facebook.com/share/v/14d6LpV15YP/
показать весь комментарий
29.04.2026 09:58 Ответить
Це антисемітизм згідно нового закону України для українців 8 років тюрми за антисемітизм.
показать весь комментарий
29.04.2026 21:44 Ответить
А то семітизм.
показать весь комментарий
30.04.2026 00:33 Ответить
Пацюк хриплий...Яка мерзота...
показать весь комментарий
29.04.2026 14:07 Ответить
Нарід буде його любити попри всьоь
показать весь комментарий
29.04.2026 09:19 Ответить
Просто это другое
показать весь комментарий
29.04.2026 09:20 Ответить
Він опять не знав, а як і знав -то не він.
показать весь комментарий
29.04.2026 10:56 Ответить
Раз Міндіч готовий розколотися - залишилось діло за малим - витягнути його з Ізраїлю - Бог в поміч
показать весь комментарий
29.04.2026 08:29 Ответить
Він громадянин Ізраїлю. Ізраїль своїх не видає.
показать весь комментарий
29.04.2026 08:33 Ответить
Тоді докази злодійства Міндіча їм в пику - нехай судять в Ізраїлі - чи це теж не про них?
показать весь комментарий
29.04.2026 08:37 Ответить
Типова рожева поняшка, як і 99% українців, може вже вилізете з рожевопоняшної блювоти, про пресвятий Ізраїль, едина ж демократия на близькому сході, правда ж?! Ізраїль відповів на заяву України щодо суден із викраденим Росією зерном: Звинувачення не є доказами
показать весь комментарий
29.04.2026 09:04 Ответить
выдает про не выдачу это байки для лахтората
показать весь комментарий
29.04.2026 09:23 Ответить
Ну не зоасім так бо Ізраїль зазвичай не видає своїх громадян іншим державам, але ... Ось основні прецеденти та приклади:

Екстрадиція в Україну

Олександр Перцов (2010 рік): Це був перший в історії випадок видачі Ізраїлем свого громадянина Україні. Верховний суд Ізраїлю дозволив екстрадицію за підозрою у вбивстві міліціонера у Дніпропетровську в 1997 році.

Екстрадиція до США

Справа Самуеля Шейнбейна (1997-1999).
Сім ізраїльтян (2010 рік): ФБР оголосило про видачу сімох громадян Ізраїлю, яких звинувачували у масштабному шахрайстві з лотереями на суму понад $2 млн.
Юваль Маршак: Був виданий Болгарією (на запит Ізраїлю та США) через участь у фінансових махінаціях.

Екстрадиція до європейських країн

Олександр Цветкович (2011 рік): Єрусалимський окружний суд ухвалив видати боснійським владам Олександра Цветковича, громадянина Ізраїлю, підозрюваного в участі у геноциді в Сребрениці (Боснія) у 1995 році.
Урі Бродський (2010 рік): Польща екстрадувала до Німеччини громадянина Ізраїлю Урі Бродського, підозрюваного у причетності до підробки паспортів у справі про вбивство командира ХАМАС у Дубаї.
Ізраїльський криптошахрай (2022 рік): Греція за запитом Німеччини екстрадувала 37-річного ізраїльтянина, причетного до міжнародної схеми з криптовалютами.

Умови екстрадиції

Згідно із законодавством Ізраїлю, громадянин може бути виданий, якщо:

Він був громадянином і жителем Ізраїлю на момент вчинення злочину.Запит зроблено для суду (а не відбування покарання).Країна, що запитує, гарантує повернення особи до Ізраїлю для відбування покарання.

Примітка: Інформація актуальна на 2026 рік,
показать весь комментарий
29.04.2026 09:41 Ответить
Так а для чого ж торчок терміново дружбана українського громадянства позбавив? Хіба не для цього?
показать весь комментарий
29.04.2026 09:44 Ответить
показать весь комментарий
29.04.2026 08:30 Ответить
Невже є такі? Таке враження, що їх зараз ще більше! Два дні гризуся у мордокнизі з тими дебілами, розумію, що це тільки нервову систему нищити, але їх там! І по манері спілкування розумію, що там мало ботів проплачених, в основному реальні персонажі, з акаунтами, без методичок. У них досі у всьому винен Порошенко, бубочка герой, спасітєль, я за путіна і взагалі не розумію нічого і т.д. Це якесь масове божевілля.
показать весь комментарий
29.04.2026 09:55 Ответить
Російська - мова корупції.
показать весь комментарий
29.04.2026 08:31 Ответить
Всем комментаторам восемь лет каторги за оголтелый темитизм,законопослушных шабашников нельзя ни в чем подозревать.
показать весь комментарий
29.04.2026 08:31 Ответить
В Європу ж йдемо. "бізнес" треба розширювати.
показать весь комментарий
29.04.2026 08:33 Ответить
показать весь комментарий
29.04.2026 08:33 Ответить
А я нічаго нє знал
показать весь комментарий
29.04.2026 08:37 Ответить
Ця банда не легетімна. По закону вони не залишат владу
показать весь комментарий
29.04.2026 08:43 Ответить
По закону з 2022р довічне за зраду.Я просто **** з мудрого наріту,який мовчки спостерігає за квартальною виставою.Майбутнього з такими ідіотами нажаль нема.
показать весь комментарий
29.04.2026 08:52 Ответить
Тільки Умерова не чипайте!! Бо не пустять до Турції відпочивати під час війни!! Або медова пахлава поперек горла раптово стане...то вам не золоті бейци...
показать весь комментарий
29.04.2026 08:43 Ответить
Якщо корупцію неможливо обо немає бажання перемогти-то її потрібно очолити...
показать весь комментарий
29.04.2026 08:45 Ответить
З Вовай? З Путіним, чі що?
показать весь комментарий
29.04.2026 08:46 Ответить
Зелений виродок повинен висіти на дереві.
показать весь комментарий
29.04.2026 08:47 Ответить
Обкурений ішак - ватажок злочинного угрупування, який прикривається статусом президента. Це чмо сприяє та покриває грабунок держави та її громадян.
показать весь комментарий
29.04.2026 08:58 Ответить
Реально дивують ті представники славного племені дегенератів, так поетично оспіваного відсмокчучкою, які до сих пір не зрозуміли, що реальним організатором та паханом зграї зелених мародерів є їхній залізнояйцевий вожак, тупе смердюче мстиве чмо, яке приймає безпосередню участь в щоденному грабунку держави!
показать весь комментарий
29.04.2026 09:00 Ответить
Лише наївні люди можуть думати що кандидати в президенти витрачають сотні мільйонів гривень на передвиборчу програму, ризикує їх втрати в разі програшу, для того щоб збагатити пересічних громадян. Щоб не було зловживань владою та корупції потрібно щоб генерального прокурора, суддів, голову ДБР, СБУ, НАБУ, САП нам обирали наші міжнародні партнери, які дають нам гроші, а не корумпована влада, тому що кожен президент назначає на ці посади виключно особисто відданих людей, щоб вони не заважали йому займатися власним збагаченням.
показать весь комментарий
29.04.2026 09:01 Ответить
Яценюк покою не дає? Тобі до лікаря.
показать весь комментарий
29.04.2026 10:43 Ответить
П'ять балів за комент, нарешті хоч хтось про це написав! В цьому наша проблема, що на вищі державні посади рвуться для того, щоб красти, щоб заробити на усі покоління своєї родини! Для цього вони оточують себе своїми надійними друзями, які прокручують схеми із заробляння грошей, щоб самому не світитися! Далі - мета якомога довше бути при владі і вибрати наступника, який все це не буде розкручувати і не буде шукати вкрадені мільярди! І в цьому ми на жаль не відрізняємось від білорусів і росіян...
показать весь комментарий
29.04.2026 09:21 Ответить
Це Ваша проблема. І вона в тому, що Ви обираєте тих, хто рветься до влади нищити і грабувати Україну. Це Вас так легко дурити телевізором. І цим, дійсно, Ви не відрізняєтесь від московитів і поціновувачив бульбофюрера.
показать весь комментарий
29.04.2026 10:47 Ответить
До речі, в Сингапурі нема стільки антикорупційних органів як в нас, а є тільки один, який є дійсно незалежним і працює,і в них нема корупції тому, що кожного корупціонера неминуче чекає повна конфіскація і в'язниця! А в нас при кучі антикорупційних органів Крупа, Галущенко, Гринчук та багато інших корупціонерів, які крали сотнями мільйонів доларів, до цього часу на свободі! Тому так і живемо...
показать весь комментарий
29.04.2026 09:45 Ответить
І зараз крадуть ще несамовитіше.
показать весь комментарий
29.04.2026 13:56 Ответить
Папа Саша і мама Римма задоволені синочком.
показать весь комментарий
29.04.2026 09:02 Ответить
Не тільки знав. Він організатор банди. Це все його люди
Зеля той самий лукашенка. Не треба обмінюватись
На його руках не лише мародерство а і кров українців
показать весь комментарий
29.04.2026 09:05 Ответить
Рафік ніучом не віноват
показать весь комментарий
29.04.2026 09:06 Ответить
як то у вас так виходить!? ну прям браво
показать весь комментарий
29.04.2026 09:19 Ответить
То нехай скидає.
Чи тільки ця "українська корумпована влада" здатна тримати україну?
показать весь комментарий
29.04.2026 11:09 Ответить
показать весь комментарий
29.04.2026 09:16 Ответить
Читаю коменти і диву даюсь.У 2019 на цензорі не можна було комент написать про квартал і Голобородька.Налітала купа ботів,тупих зебілів і борців з баригами.Всіх хто був проти Зе називали порохоботами і обіцяли швидку смерть.Зараз ці прекрасні люди перекваліфікувались в ухилянтів,борців з кварталом і тцк. А як же-хуже нє будєт,хоть паржем?За статистикою 8+ з 10 писак або голосували за Зе,або забили на вибори.Хочеться спитать-де ви такі розумні були перд виборами 2019?
показать весь комментарий
29.04.2026 09:18 Ответить
Було таке.Ідіоти так і писали-на зло проголосую за Зе і втечу за кордон.Мабуть не всі встигли втекти. Стосовно Бутусова,за кого голосував-не знаю.Папірєдніків критикував,але тільки лінивий того не робив.Загалом казав-хуженєбудєт.Але і Мосійчук не рівня.Те що він пішов до війська викликає повагу.Хоча всі порядні люди пішли з перших днів.
показать весь комментарий
29.04.2026 09:56 Ответить
Викликає величезний подив безмежна покірність українців, які терплять всю цю зграю маланських мародерів, замість того, щоб давно порозвішувати всю цю шоблу на київських каштанах
показать весь комментарий
29.04.2026 09:21 Ответить
ще більший подив викликає покірність вашого,прости Господи,"народця Богоносця"! жити при таких ресурсах в повній опі і покірно йти на смерть,намагаючись для чогось асвабадіть Україну...ви не чули як живуть громадяни інших нафтових країн,типу Еміратів,Катару,Кувейту? ви дивовижна отара,чувак)))
показать весь комментарий
29.04.2026 09:47 Ответить
від вашого коменту засмерділо болотами
показать весь комментарий
29.04.2026 09:59 Ответить
Не звертайте уваги, це один з місцевих нафронтників, полум'яних диванних борцунів за вихід під проводом улюбленого президента на кордони 1918-го року
показать весь комментарий
29.04.2026 10:42 Ответить
А ви відомий закацап.
показать весь комментарий
29.04.2026 15:57 Ответить
Знак питання тут зайвий!
показать весь комментарий
29.04.2026 09:26 Ответить
поцЗЕдент не знав..
він керував крадіжками
та здачею Херсону
показать весь комментарий
29.04.2026 09:37 Ответить
Щоб "Вова" не знав? Чи щоб йому не доповідали? такого в принципі не могло бути. А те, що рано чи пізно появляться документальні підтвердження, що він "в долі" - це просто питання часу. Тут така тенденція: цього гусака щипають, потихеньку, по чуть-чуть, щоб він сам не зрозумів, коли стане весь голий. Поки що підтверджено "а таки знав". Підтвердження "і був в долі" - згодом.
показать весь комментарий
29.04.2026 09:42 Ответить
"Перед шаббатом"
В когось ще сумніви хто окупував владу в Україні?
показать весь комментарий
29.04.2026 09:45 Ответить
З язика зняли. Тільки не владу обрізні окупували, а країну. І вже давно відкрито демонструють, хто на території справжній хазяїн.
показать весь комментарий
29.04.2026 09:59 Ответить
Тому і соломку підстелили у вигляді закону.
показать весь комментарий
29.04.2026 10:22 Ответить
Ніщо так не сприяє антисемітизму як отакі новини вкупі із тим що я жодного разу не чув щоб юдейські релігійні лідери офіційно засуджували дії своїх ʼодновірцівʼ-корупціонерів.
показать весь комментарий
29.04.2026 09:55 Ответить
А що в когось з притомних українців є ще якісь сумніви на рахунок того що найвеличніший ЗЕлідор є учасником схем міндіча? Я особисто впевнений що він є не тільки учасником а і одним з організаторів цих схем.
показать весь комментарий
29.04.2026 09:55 Ответить
Знав. Крав. Мародерив. Здавав і здає територію. Разом з кацапами винищує українську націю.
І що ви зробите зеленському і його злочинному угрупуванню?
показать весь комментарий
29.04.2026 09:57 Ответить
Портрет вишиємо.
показать весь комментарий
29.04.2026 10:00 Ответить
а були сумніви?
показать весь комментарий
29.04.2026 10:08 Ответить
цікаво, чим на цей раз влада буде перебивати хайп?
показать весь комментарий
29.04.2026 10:14 Ответить
В заголовку новини зайвий знак пунктуації-а саме знак питання ))).
показать весь комментарий
29.04.2026 10:19 Ответить
У промосковського фігляра вся його продажність і антиукраїнськість завжди була на морді прописана. Шкода, що так багато довбо@бів у нас знайшлося у 2019 році.
показать весь комментарий
29.04.2026 10:50 Ответить
Зеленеску повинен відповісти за все.
показать весь комментарий
29.04.2026 10:55 Ответить
Знову зробить вигляд, що це його не стосується.
показать весь комментарий
29.04.2026 11:05 Ответить
Питаня до 73% кого ви обрали?
Мародера,який ВСЕ знає,і отримує "президентську частку",чи Лоха,який НІЧОГО не знає?
показать весь комментарий
29.04.2026 11:08 Ответить
Тепер чекай кожен день звернення "найвеличнішого" до народу, щоб заговорити що корупцію покриває президент.
показать весь комментарий
29.04.2026 11:16 Ответить
Тільки одна помилка. Помилка в назві. Повинно бути не "Династія", а "ОЗЕРО". Якщо вже копіюєте, то копіюйте все. Так, Карлсон?
показать весь комментарий
29.04.2026 11:42 Ответить
Зараз як щічки небриті надає! Та як..поїде в чергове шоу дурне!
показать весь комментарий
29.04.2026 11:46 Ответить
зрозуміло що знав....зелений торчок і є организатором цієї ОПГ
показать весь комментарий
29.04.2026 12:29 Ответить
ЗНАЛ УКА ЗНАЛ !
показать весь комментарий
29.04.2026 12:39 Ответить
Хтоб сумнівався....(ЗЕбанати не в рахунок, там патологія).
показать весь комментарий
29.04.2026 13:53 Ответить
звісно знав. Буде хаос, буде війна , долар по 45... потвора.
показать весь комментарий
29.04.2026 14:37 Ответить
Зеленський:
...
Як ви спите вночі?
Скільки грошей вам ще потрібно взяти з бюджету країни, щоб наїстися?
...
Петре Олексійовичу, оберіть будь-яке запитання та відповідайте.
показать весь комментарий
29.04.2026 15:29 Ответить
Українці здихають в окопах, а євгеї в цей розкрадають все, що тільки попадає під руки під дахом основного мородера зеленого. Щоб ви вже всі зникли з нашого життя.
показать весь комментарий
29.04.2026 19:54 Ответить
Згідно нових законів України для українців всі хто погано говорять про Пана прзднт України, про Великий Ізраїль та взагалі про євреїв в Україні отримують до 8 років тюрми за антисемітизм. Це можна ікупить кров'ю на передові. Слава Новому Ізраїлю та його Величному Народові. УРА УРА УРА!
показать весь комментарий
29.04.2026 21:52 Ответить
Того ткача з плівками, де все "ймовірно" замовили, цікаво ХТО
показать весь комментарий
29.04.2026 23:05 Ответить
 
 