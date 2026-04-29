Президент знал?: СМИ обнародовали новые фрагменты разговоров Миндича с Шефиром и Умеровым. ВИДЕО

Журналисты обнародовали фрагменты разговора олигарха Зеленского Тимура Миндича с бывшим советником президента Сергеем Шефиром и экс-министром обороны, секретарем СНБО Рустемом Умеровым, зафиксированные в ходе операции "Мидас".

Материал УП.

Так, на записях обсуждают, в частности, залог для экс-вице-премьера Алексея Чернышова, а также строительство четырех домов - вероятно, кооператива "Династия". В разговорах упоминают об Андрее (вероятно, экс-главе ОП Андрее Ермаке) и Владимире (вероятно, президенте Зеленском).

Также там цитируется разговор Миндича с тогдашним министром обороны Рустемом Умеровым о, вероятно, закупке продукции Fire Point, бронежилетов и возможном назначении Умерова послом в США.

Журналист Михаил Ткач отметил, что участники записей также говорят о "Маше", речь идет не о Марии Берлинской, а, вероятно, о советнице гендиректора АО "Национальный фонд инвестиций Украины" по вопросам развития стратегического партнерства со странами Ближнего Востока Марии Доценко.

Авторы материала заявили, что пресс-служба Умерова не комментировала эти записи, в то же время Тимур Миндич сказал, что готов комментировать эти разговоры после допроса НАБУ.

