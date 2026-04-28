Умеров о "Миндичгейте": На все вопросы соответствующих органов ответил, не хочу политизировать это
Секретарь СНБО Рустем Умеров заявил, что по делу "Миндичгейт" предоставил все ответы соответствующим органам.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом он заявил во время выступления в парламенте.
Сегодня нардепы проголосовали за заслушивание Умерова по поводу "Миндичгейта". Предложение поддержали 152 парламентария.
"Если бы у соответствующих органов были вопросы, они бы меня пригласили. На все вопросы, которые у них были, я ответил. Не хочу политизировать этот вопрос.
Почти всем органам, которые обращались ко мне, были даны ответы", - прокомментировал секретарь СНБО.
Миндичгейт
- В ноябре 2025 года НАБУ проводило обыски у Миндича, который выехал из Украины за несколько часов до обысков.
- 4 ноября в одном из филиалов обособленных подразделений НАЭК "Энергоатом" прошли обыски по делу о коррупции.
- Также НАБУ проводило обыски у экс-министра энергетики Галущенко и в "Энергоатоме".
- 10 ноября 2025 года НАБУ и САП заявили о проведении масштабной операции по разоблачению коррупции в сфере энергетики.
- Впоследствии Национальное антикоррупционное бюро раскрыло офис в центре Киева, принадлежавший семье экс-нардепа и нынешнего сенатора РФ Андрея Деркача. Там вели "черную бухгалтерию", учет денег и организовывали отмывание.
- 11 ноября НАБУ обнародовало записи, в которых фигурируют экс-министр Герман Галущенко и Миндич.
- Экс-министру Алексею Чернышову сообщили о подозрении в незаконном обогащении в рамках операции "Мидас".
- Одного из подозреваемых - Дмитрия Басова - отправили под стражу с залогом в 40 млн грн.
- Бывшего советника Галущенко Миронюка поместили под стражу с залогом в 126 млн грн.
- Кабинет Министров внес на рассмотрение СНБО предложения о применении персональных санкций в отношении Тимура Миндича и Александра Цукермана после расследования НАБУ о коррупции в энергетике.
- Под стражу на 60 дней отправили Игоря Миронюка и исполнительного директора по безопасности "Энергоатома" Дмитрия Басова, фигурировавшего на пленках НАБУ под прозвищем Тенор.
- Также на 60 дней в СИЗО отправили другую фигурантку – Лесю Устименко.
- Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения для подозреваемого по делу о коррупции в энергетике Игоря Фурсенко (на записях НАБУ – Рёшик).
- 13 ноября ВАКС арестовал Людмилу Зорину, залог – 12 млн грн.
- Зеленский ввел санкции против Миндича и Цукермана.
1 декабря Миндичу заочно избрали меру пресечения - содержание под стражей. Следствие считает его руководителем группы, которая получала и отмывала деньги из коррупционных схем в энергетике. Теперь дело Миндича могут передать в Интерпол для его задержания, в частности при пересечении границы.
15 февраля 2026 года Германа Галущенко задержали при попытке пересечения границы. 16 февраля стало известно, что сотрудники НАБУ и САП сообщили экс-чиновнику о подозрении, а уже на следующий день суд отправил его в СИЗО с возможностью внесения залога в размере 200 миллионов гривен.
Як говориться , з поправкою на сьогодення - "Кому - війна , а кому - вілла у Флориді" ... " чи квартира в Іспанії" як у друзяки ЦАРЯ - Юзіка Криворізького!
АЛЛАХ АКБАР , пане Умєров!!!
У ВРУ, він зобов'язаний відповісти на питання нардепів!!
Але від дієвої люстрації та запитань Захисників Украни, як народу України, він і в своїх маєтках не сховається!! Портнов з ригоАНАЛАМИ подохшими, може це підтвердити!!
Ну звісно, "палітічєскіє прєслєдаванія"...
АУ, ви де?
Чи ви, як і справу "Краяна", будете цих "міндічів" десять років безрезультатно розслідувати?
альо, чувак, тебе ніхто не питає що ти хочеш! Ти маєш служити НАРОДУ і народ має бачити результати! І гроші міндічі ******* в народу а не в тебе!
це антисемітизм, пригнічення корінних народів, гомофобія, волюнтаризм та девальвація!
а, шо там з автономією? і автономіями взагалі?
ще не нажерлися?
я так не думаю.