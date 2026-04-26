Заявление о фигурировании Берлинской на "пленках Миндича" - фейк, - Железняк

Берлинская не фигурирует на пленках Миндича

Заявление экс-прокурора САП Станислава Броневицкого, в котором он утверждает, что Мария Берлинская упоминается на записях Миндича, — фейк.

Об этом пишет в Facebook нардеп от партии "Голос" Ярослав Железняк, сообщает Цензор.НЕТ.

Реакция Железняка

"Не люблю комментировать фейки. Особенно фейки от продажного идиота, который еще за пару дней до Миндичгейта утверждал, что записей Миндича не существует))) Но я даже не об этом. "Defence City" — это пакет законопроектов, который проходил через наш комитет ВРУ. Так вот: Мария Берлинская НИКОГДА не была вовлечена в этот процесс. Как и вообще тогда Минобороны очень опосредованно играло хоть какую-то роль (по крайней мере, конструктивную). Поэтому, даже теоретически, госпожа Берлинская здесь не может фигурировать. Не говоря уже о ее репутации порядочного человека", — заявил Железняк.

Читайте также: ВАКС отказался отменить подозрение Миндичу, который не приехал в суд, "поскольку в Украине обстрелы"

Миндичгейт

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Слуга народа" Гетманцев выступил против "банды Ермака" во власти

Топ комментарии
+35
"Куди кінь з копитом - туди і рак - з клешнею...". У самого Желєзняка", подібні "фейки" - "Як реп'яхи, у "Сірка", на хвості...", а він щемиться ще й Берлінську, "відмазувать"... Хай своїми "фейками", займеться...
26.04.2026 14:21 Ответить
+17
Железняк - з політичного проекту Пінчука - "Голос", а сам Пінчук зі своїм тестем Кучмою дуже в гарних стосунках з ЦАРЕМ ... тому не слід дивуватися тому , що Железняк виправдовує СлугуТогоНароду - Берлінську-"Чернігівську". Та й сам Пінчук теж з ТогоНароду і його телеканали приймали в 2019 році активну участь в захопленні влади в Неньці через вибори Президента Зеленським-"Голобородько" з іншими представниками ТогоНароду .
26.04.2026 15:37 Ответить
+14
Якщо це вкид\фейк\брехня, то новіщо усе прикоритне кодло так різко прокинулося і навипередки побігло все спростовувати?
26.04.2026 14:52 Ответить
"Куди кінь з копитом - туди і рак - з клешнею...". У самого Желєзняка", подібні "фейки" - "Як реп'яхи, у "Сірка", на хвості...", а він щемиться ще й Берлінську, "відмазувать"... Хай своїми "фейками", займеться...
26.04.2026 14:21 Ответить
Железняк - з політичного проекту Пінчука - "Голос", а сам Пінчук зі своїм тестем Кучмою дуже в гарних стосунках з ЦАРЕМ ... тому не слід дивуватися тому , що Железняк виправдовує СлугуТогоНароду - Берлінську-"Чернігівську". Та й сам Пінчук теж з ТогоНароду і його телеканали приймали в 2019 році активну участь в захопленні влади в Неньці через вибори Президента Зеленським-"Голобородько" з іншими представниками ТогоНароду .
26.04.2026 15:37 Ответить
Ба!!! Провалилася кремлівська спецоперація по дискредитації Берлінської??? Ги-ги... горло не застуди..
26.04.2026 17:42 Ответить
Ги ги дурнику, посмійся на кутні 😁
26.04.2026 17:50 Ответить
Янек шапку тобі на Рубльовці пошив з страуса...
26.04.2026 17:54 Ответить
"Наскільки відомо мені, Марія Берлінська погодилась на агентську угоду із СБУ щоб уникнути відповідальності за наведення ворожого обстрілу у Чернігові. Щоб не отримати вироку у кримінальному злочині, М. Берлінська, стала рупором влади за три біблійних срібних монети. Таких історій ми скоро почуємо ще багато…

Дякую Бронік"

https://www.facebook.com/100001919342118/posts/%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%BA%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BA%D0%B8-%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%BE-%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%96-%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%96%D1%8F-%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BB%D1%96%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%8C-%D0%BD%D0%B0-%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%83-%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D1%83-%D1%96%D0%B7-%D1%81%D0%B1%D1%83-%D1%89%D0%BE%D0%B1-/35131397269840805/ Андрій Богдан
27.04.2026 04:22 Ответить
вам відомо тільки як дескредитувати людину... Берлінську хотіли знищити в Чернігові це так. Те все проходило в режимі строгої секретності.. Кріт рашистський злив інформацію
27.04.2026 05:27 Ответить
Ну але Міндіча і Алібабу Железняк при цьому активно критикує...
26.04.2026 18:51 Ответить
Це відбувається в рамках "зеленого" ЖАБО-ГАДЮКІНГА !
26.04.2026 21:25 Ответить
Для чого це САПуну?
26.04.2026 14:25 Ответить
Він екс-САПун. Можливо підшуковує нову роботу.
26.04.2026 15:16 Ответить
До рішення суду всі вважаються підозрюваними або звинуваченими. Але ніяк не винними
26.04.2026 14:25 Ответить
Ті хто ждуни рашистів ті не довіряють Берлінській... Вона ні з порошенківською владою не співпрацювали ні з зеленою..Судите по собі
26.04.2026 17:43 Ответить
А я не довіряю тим, хто коми у своєму пості розставити не може.)) Це чудовий показник інтелектуального рівня!
Я от не знаю, фігурує Берлінська у записах чи ні - хоча б тому, що самих записів ще НЕ ОПРИЛЮДНИЛИ! А ви вже поспішаєте робити якісь висновки...
26.04.2026 18:53 Ответить
в армії клавіатуоу в учебці вивчив на память...а тут на клаві все стерто,то пропуски і помилки є .. иістер інтелектуал..А виправляти не завждм час є.. Бо тільки починаєш виправляти як світло вирубають.)))
26.04.2026 19:18 Ответить
А ти там хоть одного нормального бачив?
26.04.2026 15:22 Ответить
нєвінаватая я
26.04.2026 14:29 Ответить
Як можна повестится на такий тупий вкид? Броневицький показав КАРТИНКУ з текстом (не аудіозапис) на якій згадується якась Маша. Цікаво, що всі подумають якщо я намалюю таку картинку де буде написано що Лена брала за щоку у міндіча? Невже на жінку нелоха подумають?
26.04.2026 14:38 Ответить
У Бігуса про "свинарчуків" було інакше перед самими виборами 2019 року?
В Україні 99% ЗМІ подавали це тоді, як 100% -во достовірне розслідування.
І вони досягли свого, привели до влади зеленських-міндічів.
26.04.2026 15:23 Ответить
жабогадюкінг... скоро і до желєзняка доберуться
26.04.2026 14:40 Ответить
Для отримання владної посади.
26.04.2026 14:44 Ответить
Якщо це вкид\фейк\брехня, то новіщо усе прикоритне кодло так різко прокинулося і навипередки побігло все спростовувати?
26.04.2026 14:52 Ответить
Там згадується сам покидьок броневицький який користуючись схожістю прізвищ вирішив заплутати сліди.
26.04.2026 14:53 Ответить
Желєзняк сам фейк.
26.04.2026 14:56 Ответить
Таааак!
Соколова- є, Железняк - є...
Залишилося дочекатися ще цю, як її, що називала себе "дєвушка да-Вінчі" та віджала хату у його батьків...
Аліна Михайлова!
Оце подружки - одна одну тягне.
26.04.2026 15:01 Ответить
Ну, Соколова цілком ймовірно з жіночої солідарності її захищала
26.04.2026 15:11 Ответить
Когда мочили Залужного
Такой прыти - защитить генерала
Я не видела
Тогда все как крысы разбежались
И наблюдали - как ************ Банковой
НЕ МАША - А МАРЬЯША
Уничтожала Главнокомандующего
Где вы ,такой смелый
Такой борец за правду - были тогда?
А за Берлинскую, пан депутат , вы встали горой - причем моментально
А вы не пробовали ,пан депутат
Проверить БЭКГРАУНД БЕРЛИНСКОЙ
Прошерстить всю ее жизнь
Дело в том, что люди из ближнего круга Зеленского
Любят скрывать свою биографию
А там всегда столько интересного
И ,как правило - пахнет РУССКИМ ДУХОМ!!!!!
Случайностей в мире большой политики не бывает
Подружка Савченко ,которую я лично подозреваю в работе
На российские спецслужбы
Не может быть чистой априори
Вот и узнайте - БИОГРАФИЮ БЕРЛИНСКОЙ
А потом напишите про свое расследование
А заодно узнайте - где сегодня находится и чем занимается
Близкая подружка Берлинской
" ГЕРОИЧЕСКАЯ ДЕПУТАТКА САВЧЕНКО"
Меня этот вопрос мучает буквально...
26.04.2026 15:07 Ответить
Боевое подразделение Юрия Касьянова ,пан депутат
Который воюет всей семьей за Украину с 2014 года
Уничтожили
Травят самого Касьянова
Вы ,пан депутат, не написали НИ ОДНОГО СЛОВА
В защиту самого Касьянова и его побратимов
Почему?????????????
Конечно, фейк - это плохо
Но когда во время войны уничтожили
Боевое подразделение ,дроны которого долетели до Москвы
И влупили по Кремлю
Это не просто плохо
Это преступно!!!!!!!!!!!!
Что лично вы, как ДЕПУТАТ УКРАИНСКОГО ПАРЛАМЕНТА
Сделали, чтобы отстоять самого Касьянова и его побратимов?
Хочу вашего ответа......
26.04.2026 15:15 Ответить
Знаєте,якщо ви так касьянова захищаєте,то я починаю думати,що ви вовк в овечій шкурідовго ви ж приховувались патріотичними словами
26.04.2026 15:39 Ответить
Ще більше впевнення в своїх догадках Бо таке може задавати тільки хлопчик в пісочниці----ЧИ ТІТОЧКА в панталонах
26.04.2026 15:54 Ответить
Піддавати осуду людину, яка захищає офіцера ЗСУ? то вже цікаво. Чи тут відбувається (давно підозрював) щось більше, ніж дискусія і обмін думками, своя маленька війна? То, будь ласка, кого з ким і за що?
26.04.2026 18:20 Ответить
Надія Савченко служить у ЗCУ, командує стрілецькою ротою у складі 112-ї окремої бригади ТрО.
26.04.2026 18:10 Ответить
А мала сидіти за намагання зробити теракт в ВР. Дали їй відбілитись.
26.04.2026 18:20 Ответить
Читала такое
Не верю
Давно бы уже сняли сюжет
Взяли интервью
Любая информация требует подтверждения
Желательно - визуального
Написать ведь все можно
В Иране все время пишут релизы нынешнего главы
Вот только ЖИВЫМ ЕГО ДАВНО НИКТО НЕ ВИДЕЛ
Есть у вас фото Савченко????
В той самой бригаде
Про САМУЮ ИЗВЕСТНУЮ РАСПИАРЕННУЮ УКРАИНКУ САВЧЕНКО
Нет ни одного фото !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
26.04.2026 18:21 Ответить
"Defence City" - це пакет законопроектів, які проходив через наш Комітет ВРУ. Так ось: Марія Берлінська НІКОЛИ не була залучена до цього процесу.....НА ЯКОГО ЛОХА РОЗРАХОВАНА БРЕХНЯ ЖЄЛЄЗНЯКА ? вонять своїм ротом берлінській ніхто ж не забороняв.про "Defence City".Україна окупона зсередини гнилими дармоїдами.яка там перемога.....
26.04.2026 15:11 Ответить
Як кажуть в народі - кохала жаба гадюку
26.04.2026 15:14 Ответить
Та це просто антисемітизм

Марія Берлінська народилася 19 травня 1988 року в Кам'янці-Подільському в єврейській родині викладача історії та літератури Сергія Берлінського
26.04.2026 15:16 Ответить
Соупадєніє?
26.04.2026 15:19 Ответить
Ньє тумаю
26.04.2026 15:28 Ответить
Російської літератури?
26.04.2026 18:21 Ответить
Зате Берлінская нічого не каже прокурору, який це оприлюднив, а звично відпрацьовує по Пороху.

26.04.2026 15:18 Ответить
Якась "маруся клімова".. Хочеш Порошенка сцяними тряпками гнати? Та ще недостатньо ганчірок обісцяла, старайся далі😁
26.04.2026 17:08 Ответить
Індукція - це коли через дрібне розуміють загальне. Дедукція - це коли через загальне розуміють дрібне.
Наприклад.
Боти скаженіють через згадку про берлінську, значить це провокація, Це індукція.
Суд дозволив поділити майно, але тут про це мовчок, значить це правда. Це дедукція.
26.04.2026 15:35 Ответить
Залишилось Берлінський написати, що оце теж все.фейк, щоб розрахуватись з ярословом.

.'..«Ярослав Железняк (Народний депутат України)
Український економіст та політик, активний у парламентській діяльності.
Походження та освіта: Народився 20 жовтня 1989 року в Маріуполі. Здобув освіту в Інституті права Верховної Ради України (2009) та Інституті міжнародних відносин КНУ ім. Т. Шевченка (2013).
Кар'єра:
Працював у сфері GR (зв'язки з державними органами) та був експертом Американської торговельної палати.
З 2017 року був радником прем'єр-міністра Володимира Гройсмана з парламентських питань.
Викладає у Київській школі економіки (KSE). Мілованова, щоб було зрозуміло ху із ху.
Політика: У 2019 році обраний народним депутатом IX скликання від партії «Голос». Обіймає посаду першого заступника голови Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики, тобто гетьманцева.»

Ну, а про родину цього «вундеркінда» можна прочитати тут.
https://www.ukr.net/news/details/society/105933507.html

І отут. Навіть фотки спільні подивитися.
Росія мама🤔
І ось тут : https://from-ua.org/uk/obzor-pressi/678473-patriot-ukrainy-ili-posobnik-vraga-semia-nardepa-zelezniaka-mozet-vesti-biznes-v-okkupirovannom-mariupole.html

«....У минулому Железняк був помічником проросійського депутата-регіонала Олексія Плотнікова, працював у російській лобістській компанії Kesarev консалтінг, головний офіс якої розташований у Москві неподалік будівлі ФСБ. На момент обрання нардепом мешкав у кімнаті в гуртожитку, а вже влітку 2023 року перебрався у квартиру за понад 12 млн на столичному Печерську. Також він похвалився у декларації коштовними автомобілями «Інфініті» та «Лексус». Частина майна записана на тестя нардепа - Володимира Коваля, який раніше фігурував у корупційних скандалах і вів бізнес із російським аграрним олігархом Сергієм Кисловим.»(с)
26.04.2026 15:36 Ответить
То він вигідно одружився. Узяв в дружини депутатку від "Слуга народу" у ВР, дочку того багатія Коваля.
26.04.2026 18:28 Ответить
Ну заступник гетьманцева - то таке, бо якраз гетьманцева він постійно критикує за ідіотські рішення типу ПДВ для ФОП. У Раді дуже часто буває, що голова комітету і заступник - із різних фракцій і постійно сваряться. Таке з 1991 року було.
В інших комітетах буває, що голова - слуга, а заступник, наприклад, із ЄС. Це нормальна парламентська практика...
26.04.2026 18:57 Ответить
Поки Вовчик у вояжах, бояри розсоряться ))
26.04.2026 15:43 Ответить
Бродський-Денді, вязень замка Іф-кучма, перевертень, флюгер- він же ОБОЗ-оигователь 3 дня назад на свойому ОБОЗІ опублікував наклеп з плівок Міндіча на Марію. На наступні 2 дня воно скаучало на різні теми... Сьогодні теж десь проскаучало.. До цього воно не кисню в Україні незагиджувало.. То це воно бореться за лекторат Бойка, тобіш за Бомбас путінського мишлєнія, який атїхав в Україну і за кордон на випередки, або йому дали наказ видізти з нірки і перднути..І вибрали Марію Бероінську...Щоб запамятали Бродського..щось на те схоже..
26.04.2026 15:48 Ответить
Га??? Перекладіть.
26.04.2026 18:30 Ответить
І це зі слів антикорупціонера,колишнього і так званого подавалось.
26.04.2026 15:55 Ответить
ох як непогано кинулись прикривати істоту дєрьмака берлінську яка винна, як мінімум , в смертях українців в Чернігові
26.04.2026 16:04 Ответить
ти б zелізнячок так Червінського прикривав би ..як берлінську, яка з Zельної ОПи не вилазить

хоча чого очікувати від керівника "Голос", творець якої двічі кинув українців ..заводив свою партію і звалював - "красавчіг"(так так ..я про вакарчучку)
26.04.2026 16:11 Ответить
Кошерні ліплять із Марії Берлінської чергову Голду Меїр. Та теж народилася в Києві, але щиро ненавиділа, причому безпідставно це місто.
26.04.2026 16:26 Ответить
Цей Железняк як і пані Берлінська дуже часті гості на олігархічних каналах.
Олігархі запрошують на свої ЗМІ тільки щоб пропіарити запрошенного політика,або знищити його репутацію і самого політика. Щоб знищували пана Железняка і пані Берлінську на "незалежних і не на незаангажованих"каналах особисто,я не спостирігав. А от в ролі"антикорупціонерів і правдорубів дуже часто приходилось бачити.
26.04.2026 16:30 Ответить
Яка репутація, коли вона зібрала під ракетний удар дроноводів та підставила ще й цивільних. Це - шедевр тупості зібрати в великому місті таке зібрання. Далі вона оббрехала Касьянова, що начебто він заробляв на своїх військовослужбовцях, які робили дрони по ціні вдесятеро дешевше, ніж робила будь-яка інша фірма. Пролізла радницею по безпілотниках до такого самого невігласа, що заліз на трон, хоча не має ні профільної освіти ні професійних знань по ракетній і авіатехніці. Це - кухарка, яка влізла в авіадронову галузь і вважає себе великим експертом.
26.04.2026 16:40 Ответить
Так колись Железняк писав про свого однопартійця умєрова, за якого так сильно агітував на посаду МО. *Чесний, порядний* умєров за словами Железняка...ну ну
26.04.2026 16:50 Ответить
Скільки ботів повилазило ,звинувачують волантерів ,громадських активістів але тільки не владу ,все змішати корупціонерів ,ворогів і волонтерів щоб потім виправдати владу і сказати всі вони однакові.
26.04.2026 16:55 Ответить
Розстрілювати всіх підряд без розбору, якщо навіть тільки дим появився: потрапив на плівки - постріл у потилицю.
26.04.2026 17:16 Ответить
Довіри до Берлінської ніхто не вбє !!!! Цю ланку ФСБ хоче вибити з виробництва БПЛА... А вам всім Ганьба хто ротяку відкрив на Марію..Тьфу на вас!!!! рашистські прихвостні.
26.04.2026 17:49 Ответить
Для мене Касьянов - це людина, що заслуговує довіри й поваги. І коли Берлінська бреше, що він заробляв на підлеглих, використовував їх працю - це вона повторює звинувачення від шитої білими нитками справи, сфабрикованої проти людини, яка з 2014 року захищає Україну. Інший епізод - це коли вона фактично підставила людей під ракетний обстріл (тоді були загиблі й поранені), збиравши дроноводів у великому місті. Далі вона пішла радницею до невігласа Зеленського по дронам, не маючи ні фахової освіти, ні глибоких знань. Юрій Касьянов декілька разів звертався до цієї експертки за допомогою, а отримав брехню в інтервью. То чому я маю довіряти Берлінській, коли факти вказують на некомпетентну особу, яка намагається бути при владі?
27.04.2026 01:38 Ответить
а случайно про мене там нічого не казали?
26.04.2026 17:52 Ответить
Чомусь коли дивлюся на фейс Берлінської, то одразу пригадую фільми без звуку початку 20 століття. Там всі акторки були з такими ж колами під очима. Вона б тоді точно кінозіркою могла б стати. Без гриму.
26.04.2026 18:51 Ответить
26.04.2026 18:55 Ответить
26.04.2026 19:53 Ответить
Гопота молола языком как помелом. И не враги сожгли родную хату, а сами подпалили. А в бликах пламени замечен весь коллектив мемориального дома *Последний день Помпеи*. Даже официантки засветились.
26.04.2026 19:01 Ответить
Железняк и Берлинская - дети Сороса. Чистейшей воды - отмывание! Ворон, ворону око не выколет!
26.04.2026 19:25 Ответить
Вона у своїх постах завжди вихваляє Fire Point, повязану з міндічем, то не дивно, що вона можливо є на тих плівках...Те що вона повязана з дєрмаком, ще до міндічгейту зрозуміла...Берлінська своя в оп
26.04.2026 19:32 Ответить
Зеля .. решил время пришло бросить говно на вентилятор..
Не один ворюга все вот послушайте...
Какая разрица
26.04.2026 20:56 Ответить
Так а Богдан шо каже?
26.04.2026 21:05 Ответить
"Наскільки відомо мені, Марія Берлінська погодилась на агентську угоду із СБУ щоб уникнути відповідальності за наведення ворожого обстрілу у Чернігові. Щоб не отримати вироку у кримінальному злочині, М. Берлінська, стала рупором влади за три біблійних срібних монети. Таких історій ми скоро почуємо ще багато…

Дякую Бронік"

https://www.facebook.com/100001919342118/posts/%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%BA%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BA%D0%B8-%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%BE-%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%96-%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%96%D1%8F-%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BB%D1%96%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%8C-%D0%BD%D0%B0-%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%83-%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D1%83-%D1%96%D0%B7-%D1%81%D0%B1%D1%83-%D1%89%D0%BE%D0%B1-/35131397269840805/ Андрій Богдан
27.04.2026 04:47 Ответить
лібертаріанці - зло.
27.04.2026 04:36 Ответить
 
 