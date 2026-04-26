Заявление о фигурировании Берлинской на "пленках Миндича" - фейк, - Железняк
Заявление экс-прокурора САП Станислава Броневицкого, в котором он утверждает, что Мария Берлинская упоминается на записях Миндича, — фейк.
Об этом пишет в Facebook нардеп от партии "Голос" Ярослав Железняк, сообщает Цензор.НЕТ.
Реакция Железняка
"Не люблю комментировать фейки. Особенно фейки от продажного идиота, который еще за пару дней до Миндичгейта утверждал, что записей Миндича не существует))) Но я даже не об этом. "Defence City" — это пакет законопроектов, который проходил через наш комитет ВРУ. Так вот: Мария Берлинская НИКОГДА не была вовлечена в этот процесс. Как и вообще тогда Минобороны очень опосредованно играло хоть какую-то роль (по крайней мере, конструктивную). Поэтому, даже теоретически, госпожа Берлинская здесь не может фигурировать. Не говоря уже о ее репутации порядочного человека", — заявил Железняк.
Миндичгейт
- В ноябре 2025 года НАБУ проводило обыски у Миндича, который выехал из Украины за несколько часов до обысков.
- 4 ноября в одном из филиалов обособленных подразделений НАЭК "Энергоатом" прошли обыски по делу о коррупции.
- Также НАБУ проводило обыски у экс-министра энергетики Галущенко и в "Энергоатоме".
- 10 ноября 2025 года НАБУ и САП заявили о проведении масштабной операции по разоблачению коррупции в сфере энергетики.
- Впоследствии Национальное антикоррупционное бюро разоблачило офис в центре Киева, принадлежавший семье экс-нардепа и нынешнего сенатора РФ Андрея Деркача. Там вели "черную бухгалтерию", учет денег и организовывали отмывание.
- 11 ноября НАБУ обнародовало записи, в которых фигурируют экс-министр Герман Галущенко и Миндич.
- Экс-министру Алексею Чернышову сообщили о подозрении в незаконном обогащении в рамках операции "Мидас".
- Одного из подозреваемых — Дмитрия Басова — отправили под стражу с залогом в 40 млн грн.
- Бывшего советника Галущенко Миронюка поместили под стражу с залогом в 126 млн грн.
- Кабинет Министров внес на рассмотрение СНБО предложения о применении персональных санкций в отношении Тимура Миндича и Александра Цукермана после расследования НАБУ о коррупции в энергетике.
- Под стражу на 60 дней отправили Игоря Миронюка и исполнительного директора по безопасности "Энергоатома" Дмитрия Басова, фигурировавшего на пленках НАБУ под прозвищем Тенор.
- Также на 60 дней в СИЗО отправили другую фигурантку – Лесю Устименко.
- Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения для подозреваемого по делу о коррупции в энергетике Игоря Фурсенко (на записях НАБУ – Рёшик).
- 13 ноября ВАКС арестовал Людмилу Зорину, залог – 12 млн грн.
- Зеленский ввел санкции против Миндича и Цукермана.
1 декабря Миндичу заочно избрали меру пресечения — содержание под стражей. Следствие считает его руководителем группы, которая получала и отмывала деньги из коррупционных схем в энергетике. Теперь дело Миндича могут передать в Интерпол для его задержания, в частности при пересечении границы.
15 февраля 2026 года Германа Галущенко задержали при попытке пересечения границы. 16 февраля стало известно, что сотрудники НАБУ и САП сообщили экс-чиновнику о подозрении, а уже на следующий день суд отправил его в СИЗО с возможностью внесения залога в размере 200 миллионов гривен.
Дякую Бронік"
https://www.facebook.com/100001919342118/posts/%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%BA%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BA%D0%B8-%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%BE-%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%96-%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%96%D1%8F-%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BB%D1%96%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%8C-%D0%BD%D0%B0-%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%83-%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D1%83-%D1%96%D0%B7-%D1%81%D0%B1%D1%83-%D1%89%D0%BE%D0%B1-/35131397269840805/ Андрій Богдан
Я от не знаю, фігурує Берлінська у записах чи ні - хоча б тому, що самих записів ще НЕ ОПРИЛЮДНИЛИ! А ви вже поспішаєте робити якісь висновки...
В Україні 99% ЗМІ подавали це тоді, як 100% -во достовірне розслідування.
І вони досягли свого, привели до влади зеленських-міндічів.
Соколова- є, Железняк - є...
Залишилося дочекатися ще цю, як її, що називала себе "дєвушка да-Вінчі" та віджала хату у його батьків...
Аліна Михайлова!
Оце подружки - одна одну тягне.
Марія Берлінська народилася 19 травня 1988 року в Кам'янці-Подільському в єврейській родині викладача історії та літератури Сергія Берлінського
Наприклад.
Боти скаженіють через згадку про берлінську, значить це провокація, Це індукція.
Суд дозволив поділити майно, але тут про це мовчок, значить це правда. Це дедукція.
.'..«Ярослав Железняк (Народний депутат України)
Український економіст та політик, активний у парламентській діяльності.
Походження та освіта: Народився 20 жовтня 1989 року в Маріуполі. Здобув освіту в Інституті права Верховної Ради України (2009) та Інституті міжнародних відносин КНУ ім. Т. Шевченка (2013).
Кар'єра:
Працював у сфері GR (зв'язки з державними органами) та був експертом Американської торговельної палати.
З 2017 року був радником прем'єр-міністра Володимира Гройсмана з парламентських питань.
Викладає у Київській школі економіки (KSE). Мілованова, щоб було зрозуміло ху із ху.
Політика: У 2019 році обраний народним депутатом IX скликання від партії «Голос». Обіймає посаду першого заступника голови Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики, тобто гетьманцева.»
Ну, а про родину цього «вундеркінда» можна прочитати тут.
https://www.ukr.net/news/details/society/105933507.html
І отут. Навіть фотки спільні подивитися.
Росія мама🤔
І ось тут : https://from-ua.org/uk/obzor-pressi/678473-patriot-ukrainy-ili-posobnik-vraga-semia-nardepa-zelezniaka-mozet-vesti-biznes-v-okkupirovannom-mariupole.html
«....У минулому Железняк був помічником проросійського депутата-регіонала Олексія Плотнікова, працював у російській лобістській компанії Kesarev консалтінг, головний офіс якої розташований у Москві неподалік будівлі ФСБ. На момент обрання нардепом мешкав у кімнаті в гуртожитку, а вже влітку 2023 року перебрався у квартиру за понад 12 млн на столичному Печерську. Також він похвалився у декларації коштовними автомобілями «Інфініті» та «Лексус». Частина майна записана на тестя нардепа - Володимира Коваля, який раніше фігурував у корупційних скандалах і вів бізнес із російським аграрним олігархом Сергієм Кисловим.»(с)
В інших комітетах буває, що голова - слуга, а заступник, наприклад, із ЄС. Це нормальна парламентська практика...
хоча чого очікувати від керівника "Голос", творець якої двічі кинув українців ..заводив свою партію і звалював - "красавчіг"(так так ..я про вакарчучку)
Олігархі запрошують на свої ЗМІ тільки щоб пропіарити запрошенного політика,або знищити його репутацію і самого політика. Щоб знищували пана Железняка і пані Берлінську на "незалежних і не на незаангажованих"каналах особисто,я не спостирігав. А от в ролі"антикорупціонерів і правдорубів дуже часто приходилось бачити.
Дякую Бронік"
https://www.facebook.com/100001919342118/posts/%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%BA%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BA%D0%B8-%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%BE-%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%96-%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%96%D1%8F-%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BB%D1%96%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%8C-%D0%BD%D0%B0-%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%83-%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D1%83-%D1%96%D0%B7-%D1%81%D0%B1%D1%83-%D1%89%D0%BE%D0%B1-/35131397269840805/ Андрій Богдан