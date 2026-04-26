Заява про фігурування Берлінської на "плівках Міндіча" - фейк, - Железняк

Заява експрокурора САП Станіслава Броневицького, у якій він стверджує, що Марія Берлінська згадується на плівках Міндіча, - фейк.

Про це пише у фейсбуку нардеп "Голосу" Ярослав Железняк, інформує Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Реакція Железняка

"Не люблю коментувати фейки. Особливо фейки від продажного ідіота, який ще пару днів до МіндічГейту стверджував що плівок Міндіча не існує))) Але я навіть не про це. "Defence City" - це пакет законопроектів, які проходив через наш Комітет ВРУ. Так ось: Марія Берлінська НІКОЛИ не була залучена до цього процесу. Як і взагалі тоді Міноборони дуже опосередковано відігравав хоч якусь роль (щонайменше конструктивну). Тому, навіть теоретично, пані Берлинська тут не може фігурувати. Не говорячи вже про її репутацію порядної людини", - заявив Железняк.

Міндічгейт

