Заява про фігурування Берлінської на "плівках Міндіча" - фейк, - Железняк
Заява експрокурора САП Станіслава Броневицького, у якій він стверджує, що Марія Берлінська згадується на плівках Міндіча, - фейк.
Про це пише у фейсбуку нардеп "Голосу" Ярослав Железняк, інформує Цензор.НЕТ.
Реакція Железняка
"Не люблю коментувати фейки. Особливо фейки від продажного ідіота, який ще пару днів до МіндічГейту стверджував що плівок Міндіча не існує))) Але я навіть не про це. "Defence City" - це пакет законопроектів, які проходив через наш Комітет ВРУ. Так ось: Марія Берлінська НІКОЛИ не була залучена до цього процесу. Як і взагалі тоді Міноборони дуже опосередковано відігравав хоч якусь роль (щонайменше конструктивну). Тому, навіть теоретично, пані Берлинська тут не може фігурувати. Не говорячи вже про її репутацію порядної людини", - заявив Железняк.
Міндічгейт
- У листопаді 2025 року НАБУ проводило обшуки у Міндіча, який виїхав з України за кілька годин до обшуків.
- 4 листопада в одній із філій відокремлених підрозділів НАЕК "Енергоатом" відбулися обшуки у справі про корупцію.
- Також НАБУ проводило обшуки в ексміністра енергетики Галущенка та "Енергоатомі".
- 10 листопада 2025 року НАБУ та САП заявили про проведення масштабної операції з викриття корупції у сфері енергетики.
- Згодом Національне антикорупційне бюро викрило офіс у центрі Києва, що належав родині екснардепа й нинішнього сенатора РФ Андрія Деркача. Там вели "чорну бухгалтерію", облік грошей і організовували відмивання.
- 11 листопада НАБУ оприлюднило записи, на яких фігурують ексміністр Герман Галущенко та Міндіч.
- Ексміністру Олексію Чернишову повідомили про підозру у незаконному збагаченні в межах операції "Мідас".
- Одного з підозрюваних - Дмитра Басова –– відправили під варту із заставою у 40 млн грн.
- Ексрадника Галущенка Миронюка відправили під варту із заставою у 126 млн грн.
- Кабінет Міністрів вніс на розгляд РНБО пропозиції щодо застосування персональних санкцій щодо Тімура Міндіча та Олександра Цукермана після розслідування НАБУ про корупцію в енергетиці.
- Під варту на 60 днів відправили Ігоря Миронюка й виконавчого директора з безпеки "Енергоатому" Дмитра Басова, що фігурував на плівках НАБУ, під прізвиськом Тенор.
- Також на 60 днів у СІЗО відправили іншу фігурантку – Лесю Устименко.
- Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід для підозрюваного у справі щодо корупції в енергетиці Ігоря Фурсенка (на записах НАБУ – Рьошик).
- 13 листопада ВАКС арештував Людмилу Зоріну, застава - 12 млн грн.
- Зеленський запровадив санкції проти Міндіча та Цукермана.
1 грудня Міндічу заочно обрали запобіжний захід — тримання під вартою. Слідство вважає його керівником групи, яка отримувала й відмивала гроші з корупційних схем в енергетиці. Тепер справу Міндіча можуть передати до Інтерполу для його затримання, зокрема під час перетину кордону.
15 лютого 2026 року Германа Галущенка затримали під час спроби перетину кордону. 16 лютого стало відомо, що співробітники НАБУ і САП повідомили експосадовцю про підозру, а вже наступного дня суд відправив його у СІЗО із можливістю внесення застави у 200 мільйонів гривень.
Дякую Бронік"
https://www.facebook.com/100001919342118/posts/%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%BA%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BA%D0%B8-%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%BE-%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%96-%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%96%D1%8F-%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BB%D1%96%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%8C-%D0%BD%D0%B0-%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%83-%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D1%83-%D1%96%D0%B7-%D1%81%D0%B1%D1%83-%D1%89%D0%BE%D0%B1-/35131397269840805/ Андрій Богдан
Я от не знаю, фігурує Берлінська у записах чи ні - хоча б тому, що самих записів ще НЕ ОПРИЛЮДНИЛИ! А ви вже поспішаєте робити якісь висновки...
В Україні 99% ЗМІ подавали це тоді, як 100% -во достовірне розслідування.
І вони досягли свого, привели до влади зеленських-міндічів.
Соколова- є, Железняк - є...
Залишилося дочекатися ще цю, як її, що називала себе "дєвушка да-Вінчі" та віджала хату у його батьків...
Аліна Михайлова!
Оце подружки - одна одну тягне.
Такой прыти - защитить генерала
Я не видела
Тогда все как крысы разбежались
И наблюдали - как ************ Банковой
НЕ МАША - А МАРЬЯША
Уничтожала Главнокомандующего
Где вы ,такой смелый
Такой борец за правду - были тогда?
А за Берлинскую, пан депутат , вы встали горой - причем моментально
А вы не пробовали ,пан депутат
Проверить БЭКГРАУНД БЕРЛИНСКОЙ
Прошерстить всю ее жизнь
Дело в том, что люди из ближнего круга Зеленского
Любят скрывать свою биографию
А там всегда столько интересного
И ,как правило - пахнет РУССКИМ ДУХОМ!!!!!
Случайностей в мире большой политики не бывает
Подружка Савченко ,которую я лично подозреваю в работе
На российские спецслужбы
Не может быть чистой априори
Вот и узнайте - БИОГРАФИЮ БЕРЛИНСКОЙ
А потом напишите про свое расследование
А заодно узнайте - где сегодня находится и чем занимается
Близкая подружка Берлинской
" ГЕРОИЧЕСКАЯ ДЕПУТАТКА САВЧЕНКО"
Меня этот вопрос мучает буквально...
Который воюет всей семьей за Украину с 2014 года
Уничтожили
Травят самого Касьянова
Вы ,пан депутат, не написали НИ ОДНОГО СЛОВА
В защиту самого Касьянова и его побратимов
Почему?????????????
Конечно, фейк - это плохо
Но когда во время войны уничтожили
Боевое подразделение ,дроны которого долетели до Москвы
И влупили по Кремлю
Это не просто плохо
Это преступно!!!!!!!!!!!!
Что лично вы, как ДЕПУТАТ УКРАИНСКОГО ПАРЛАМЕНТА
Сделали, чтобы отстоять самого Касьянова и его побратимов?
Хочу вашего ответа......
Не верю
Давно бы уже сняли сюжет
Взяли интервью
Любая информация требует подтверждения
Желательно - визуального
Написать ведь все можно
В Иране все время пишут релизы нынешнего главы
Вот только ЖИВЫМ ЕГО ДАВНО НИКТО НЕ ВИДЕЛ
Есть у вас фото Савченко????
В той самой бригаде
Про САМУЮ ИЗВЕСТНУЮ РАСПИАРЕННУЮ УКРАИНКУ САВЧЕНКО
Нет ни одного фото !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Марія Берлінська народилася 19 травня 1988 року в Кам'янці-Подільському в єврейській родині викладача історії та літератури Сергія Берлінського
Наприклад.
Боти скаженіють через згадку про берлінську, значить це провокація, Це індукція.
Суд дозволив поділити майно, але тут про це мовчок, значить це правда. Це дедукція.
.'..«Ярослав Железняк (Народний депутат України)
Український економіст та політик, активний у парламентській діяльності.
Походження та освіта: Народився 20 жовтня 1989 року в Маріуполі. Здобув освіту в Інституті права Верховної Ради України (2009) та Інституті міжнародних відносин КНУ ім. Т. Шевченка (2013).
Кар'єра:
Працював у сфері GR (зв'язки з державними органами) та був експертом Американської торговельної палати.
З 2017 року був радником прем'єр-міністра Володимира Гройсмана з парламентських питань.
Викладає у Київській школі економіки (KSE). Мілованова, щоб було зрозуміло ху із ху.
Політика: У 2019 році обраний народним депутатом IX скликання від партії «Голос». Обіймає посаду першого заступника голови Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики, тобто гетьманцева.»
Ну, а про родину цього «вундеркінда» можна прочитати тут.
https://www.ukr.net/news/details/society/105933507.html
І отут. Навіть фотки спільні подивитися.
Росія мама🤔
І ось тут : https://from-ua.org/uk/obzor-pressi/678473-patriot-ukrainy-ili-posobnik-vraga-semia-nardepa-zelezniaka-mozet-vesti-biznes-v-okkupirovannom-mariupole.html
«....У минулому Железняк був помічником проросійського депутата-регіонала Олексія Плотнікова, працював у російській лобістській компанії Kesarev консалтінг, головний офіс якої розташований у Москві неподалік будівлі ФСБ. На момент обрання нардепом мешкав у кімнаті в гуртожитку, а вже влітку 2023 року перебрався у квартиру за понад 12 млн на столичному Печерську. Також він похвалився у декларації коштовними автомобілями «Інфініті» та «Лексус». Частина майна записана на тестя нардепа - Володимира Коваля, який раніше фігурував у корупційних скандалах і вів бізнес із російським аграрним олігархом Сергієм Кисловим.»(с)
В інших комітетах буває, що голова - слуга, а заступник, наприклад, із ЄС. Це нормальна парламентська практика...
хоча чого очікувати від керівника "Голос", творець якої двічі кинув українців ..заводив свою партію і звалював - "красавчіг"(так так ..я про вакарчучку)
Олігархі запрошують на свої ЗМІ тільки щоб пропіарити запрошенного політика,або знищити його репутацію і самого політика. Щоб знищували пана Железняка і пані Берлінську на "незалежних і не на незаангажованих"каналах особисто,я не спостирігав. А от в ролі"антикорупціонерів і правдорубів дуже часто приходилось бачити.
Не один ворюга все вот послушайте...
Какая разрица
