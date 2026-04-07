В НАБУ рассказали об операции "Мидас": расследование перешло в открытую фазу

Расследование масштабной антикоррупционной операции "Мидас" перешло в открытую стадию. На данном этапе следователи уже сообщили о подозрениях ряду лиц и продолжают сбор доказательств.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в интервью Deutsche Welle заявил руководитель САП Александр Клименко.

"До этого мы не могли применить все механизмы, поскольку операция проводилась скрытно. Мы не могли истребовать никакой документации ни у "Энергоатома", ни у банковских учреждений, ни получать информацию о перемещении телефонов. Сейчас этот процесс идет, к тому же нами направлено огромное количество запросов о международной правовой помощи в другие юрисдикции. А пока больше деталей мы дать не можем. Как мы и говорили в начале, дело достаточно сложное, с огромным количеством финансовых операций. И займет, я думаю, весь максимально предусмотренный законом срок - до 12 месяцев", - отметил Клименко.

По словам руководителя САП, в материалах дела фигурируют сотни лиц с различными псевдонимами, которые использовались в рамках предполагаемой преступной схемы.

Следствие также присваивает собственные условные идентификаторы фигурантам для процессуальной работы. При этом часть лиц еще не идентифицирована полностью.

Комментируя вопрос о возможной причастности отдельных должностных лиц к так называемым "пленкам Миндича", Клименко заявил, что не может подтвердить эту информацию и не комментирует возможные будущие подозрения.

