В НАБУ рассказали об операции "Мидас": расследование перешло в открытую фазу
Расследование масштабной антикоррупционной операции "Мидас" перешло в открытую стадию. На данном этапе следователи уже сообщили о подозрениях ряду лиц и продолжают сбор доказательств.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в интервью Deutsche Welle заявил руководитель САП Александр Клименко.
"До этого мы не могли применить все механизмы, поскольку операция проводилась скрытно. Мы не могли истребовать никакой документации ни у "Энергоатома", ни у банковских учреждений, ни получать информацию о перемещении телефонов. Сейчас этот процесс идет, к тому же нами направлено огромное количество запросов о международной правовой помощи в другие юрисдикции. А пока больше деталей мы дать не можем. Как мы и говорили в начале, дело достаточно сложное, с огромным количеством финансовых операций. И займет, я думаю, весь максимально предусмотренный законом срок - до 12 месяцев", - отметил Клименко.
По словам руководителя САП, в материалах дела фигурируют сотни лиц с различными псевдонимами, которые использовались в рамках предполагаемой преступной схемы.
Следствие также присваивает собственные условные идентификаторы фигурантам для процессуальной работы. При этом часть лиц еще не идентифицирована полностью.
Комментируя вопрос о возможной причастности отдельных должностных лиц к так называемым "пленкам Миндича", Клименко заявил, что не может подтвердить эту информацию и не комментирует возможные будущие подозрения.
Миндичгейт
- Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что НАБУ проводит обыски у Миндича, который выехал из Украины за несколько часов до обысков.
- Как сообщалось, во вторник, 4 ноября, в одном из филиалов обособленных подразделений НАЭК "Энергоатом" прошли обыски по делу о коррупции.
- Также НАБУ проводит обыски у экс-министра энергетики Галущенко и в "Энергоатоме".
- НАБУ и САП заявили о проведении масштабной операции по разоблачению коррупции в сфере энергетики.
- Действующий министр энергетики Светлана Гринчук фигурирует в записях НАБУ в рамках расследования коррупции в энергетике.
- Впоследствии Национальное антикоррупционное бюро раскрыло офис в центре Киева, принадлежавший семье экс-нардепа и нынешнего сенатора РФ Андрея Деркача. Там вели "черную бухгалтерию", учет денег и организовывали отмывание.
- 11 ноября НАБУ обнародовало записи, на которых фигурируют министр Галущенко и Миндич.
- Чернышову сообщено о подозрении в незаконном обогащении в рамках операции "Мидас".
- Одного из подозреваемых — Дмитрия Басова — отправили под стражу с залогом в 40 млн грн.
- Экс-советника Галущенко Миронюка отправили под стражу с залогом в 126 млн грн.
- Кабинет Министров внес на рассмотрение СНБО предложения о применении персональных санкций в отношении Тимура Миндича и Александра Цукермана после расследования НАБУ о коррупции в энергетике.
- Ранее под стражу на 60 дней отправили Игоря Миронюка и исполнительного директора по безопасности "Энергоатома" Дмитрия Басова, фигурировавшего на пленках НАБУ под прозвищем Тенор.
- Также на 60 дней в СИЗО отправили другую фигурантку – Лесю Устименко.
- Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения для подозреваемого по делу о коррупции в энергетике Игоря Фурсенко (на записях НАБУ – Решик).
- 13 ноября ВАКС арестовал Людмилу Зорину, залог – 12 млн грн.
- Зеленский ввел санкции против Миндича и Цукермана.
ні за що не відповідає, ніде підпис не ставив.
ну, може, десь там вантус, упаковку туалетного папіру та лампочку сп*здив.