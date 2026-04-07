Новости Миндичгейт
В НАБУ рассказали об операции "Мидас": расследование перешло в открытую фазу

САП и НАБУ ведут масштабное антикоррупционное расследование

Расследование масштабной антикоррупционной операции "Мидас" перешло в открытую стадию. На данном этапе следователи уже сообщили о подозрениях ряду лиц и продолжают сбор доказательств.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в интервью Deutsche Welle заявил руководитель САП Александр Клименко.

"До этого мы не могли применить все механизмы, поскольку операция проводилась скрытно. Мы не могли истребовать никакой документации ни у "Энергоатома", ни у банковских учреждений, ни получать информацию о перемещении телефонов. Сейчас этот процесс идет, к тому же нами направлено огромное количество запросов о международной правовой помощи в другие юрисдикции. А пока больше деталей мы дать не можем. Как мы и говорили в начале, дело достаточно сложное, с огромным количеством финансовых операций. И займет, я думаю, весь максимально предусмотренный законом срок - до 12 месяцев", - отметил Клименко.

По словам руководителя САП, в материалах дела фигурируют сотни лиц с различными псевдонимами, которые использовались в рамках предполагаемой преступной схемы.

Следствие также присваивает собственные условные идентификаторы фигурантам для процессуальной работы. При этом часть лиц еще не идентифицирована полностью.

Комментируя вопрос о возможной причастности отдельных должностных лиц к так называемым "пленкам Миндича", Клименко заявил, что не может подтвердить эту информацию и не комментирует возможные будущие подозрения.

САП (2388) Миндич Тимур (216) Клименко Александр САП (67)
Топ комментарии
07.04.2026 09:02
Для чого випустили Міндіча і Єрмаку ніяких пред"яв - вже адвокатом розїзжає по військах
07.04.2026 09:01
"Фронтовик" дєрьмак коли почне нари полірувати?
07.04.2026 09:11
Комментировать
Главному фигуранту всей коррупции пока даже пидозру не воткнули,крупная рыба продолжает спокойно плавать,мелкая уплыла на Средиземное море,а эти типа расследуют.
07.04.2026 08:56
Соттні осіб!!!! Це Бібінатор в Україну заселфитися вже не приїде
07.04.2026 08:57
Для чого випустили Міндіча і Єрмаку ніяких пред"яв - вже адвокатом розїзжає по військах
а, я казав, що дермачина хитросракіший ніж увесь той кагал.
ні за що не відповідає, ніде підпис не ставив.
ну, може, десь там вантус, упаковку туалетного папіру та лампочку сп*здив.
07.04.2026 09:17
дЄрьмак звісно "нє прі чьом"? Друзів реЗЕдента випустили зеленим коридором в Ізраїль, а покарають дрібноту для вигляду, ото і все що буде.
07.04.2026 09:14
"максимум часу, який передбачено законом - до 12 місяців" - а скільки років НАБУ, САП та НАЗК "ковиряються" в справі одеського "Краяну", нагадати? Вже майже 10 років, пане Клименко! Десять років не можуть розібратися, куди ж ділися як мінімум 92 млн.грн.
07.04.2026 09:14
Проблема масової корупції в масовому атеїзмі. Це прямий наслідок
07.04.2026 09:15
Ти хочеш сказати, що над Саничом треба провести обряд екзорцизму?🤡
07.04.2026 09:24
 
 