У САП розповіли про операцію "Мідас": розслідування перейшло у відкриту фазу
Розслідування масштабної антикорупційної операції "Мідас" перейшло у гласну стадію. На цьому етапі вже повідомлено про підозри низці осіб, продовжується збір доказів.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв’ю Deutsche Welle заявив керівник САП Олександр Клименко.
"До цього ми не могли застосувати всі механізми, через те, що операція відбувалася приховано. Ми не могли витребувати жодну документацію ні з "Енергоатому", ні з банківських установ, ні отримувати інформацію про переміщення телефонів. Наразі цей процес відбувається, до того ж нами направлено величезну кількість запитів про міжнародну правову допомогу до інших юрисдикцій. А поки що більше деталей ми дати не можемо. Як ми й говорили на початку, справа досить складна, з величезною кількістю фінансових операцій. І займе, я думаю, весь максимум часу, який передбачено законом - до 12 місяців", - зазначив Клименко.
За словами керівника САП, у матеріалах справи фігурують сотні осіб із різними псевдонімами, які використовувалися в межах ймовірної злочинної схеми.
Слідство також присвоює власні умовні ідентифікатори фігурантам для процесуальної роботи. При цьому частина осіб ще не ідентифікована повністю.
Коментуючи питання про можливу причетність окремих посадовців до так званих "плівок Міндіча", Клименко заявив, що не може підтвердити цю інформацію та не коментує можливі майбутні підозри.
Міндічгейт
- Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що НАБУ проводить обшуки у Міндіча, який виїхав з України за кілька годин до обшуків.
- Як повідомлялося, у вівторок, 4 листопада, в одній із філій відокремлених підрозділів НАЕК "Енергоатом" відбулися обшуки у справі про корупцію.
- Також НАБУ проводить обшуки в ексміністра енергетики Галущенка та "Енергоатомі".
- НАБУ та САП заявили про проведення масштабної операції з викриття корупції у сфері енергетики.
- Чинна міністерка енергетики Світлана Гринчук фігурує на записах НАБУ в рамках розслідування корупції в енергетиці.
- Згодом Національне антикорупційне бюро викрило офіс у центрі Києва, що належав родині екснардепа й нинішнього сенатора РФ Андрія Деркача. Там вели "чорну бухгалтерію", облік грошей і організовували відмивання.
- 11 листопада НАБУ оприлюднило записи, на яких фігурують міністр Галущенко та Міндіч.
- Чернишову повідомлено про підозру у незаконному збагаченні в межах операції "Мідас".
- Одного з підозрюваних - Дмитра Басова - відправили під варту із заставою у 40 млн грн.
- Ексрадника Галущенка Миронюка відправили під варту із заставою у 126 млн грн.
- Кабінет Міністрів вніс на розгляд РНБО пропозиції щодо застосування персональних санкцій щодо Тімура Міндіча та Олександра Цукермана після розслідування НАБУ про корупцію в енергетиці.
- Раніше під варту на 60 днів відправили Ігоря Миронюка й виконавчого директора з безпеки "Енергоатому" Дмитра Басова, що фігурував на плівках НАБУ, під прізвиськом Тенор.
- Також на 60 днів у СІЗО відправили іншу фігурантку – Лесю Устименко.
- Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід для підозрюваного у справі щодо корупції в енергетиці Ігоря Фурсенка (на записах НАБУ – Рьошик).
- 13 листопада ВАКС арештував Людмилу Зоріну, застава - 12 млн грн.
- Зеленський запровадив санкції проти Міндіча та Цукермана.
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