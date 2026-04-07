УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10970 відвідувачів онлайн
Новини Міндічгейт
4 971 10

У САП розповіли про операцію "Мідас": розслідування перейшло у відкриту фазу

САП та НАБУ ведуть масштабне антикорупційне розслідування

Розслідування масштабної антикорупційної операції "Мідас" перейшло у гласну стадію. На цьому етапі вже повідомлено про підозри низці осіб,  продовжується збір доказів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв’ю Deutsche Welle заявив керівник САП Олександр Клименко.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

"До цього ми не могли застосувати всі механізми, через те, що операція відбувалася приховано. Ми не могли витребувати жодну документацію ні з "Енергоатому", ні з банківських установ, ні отримувати інформацію про переміщення телефонів. Наразі цей процес відбувається, до того ж нами направлено величезну кількість запитів про міжнародну правову допомогу до інших юрисдикцій. А поки що більше деталей ми дати не можемо. Як ми й говорили на початку, справа досить складна, з величезною кількістю фінансових операцій. І займе, я думаю, весь максимум часу, який передбачено законом - до 12 місяців", -  зазначив Клименко.

За словами керівника САП, у матеріалах справи фігурують сотні осіб із різними псевдонімами, які використовувалися в межах ймовірної злочинної схеми.

Слідство також присвоює власні умовні ідентифікатори фігурантам для процесуальної роботи. При цьому частина осіб ще не ідентифікована повністю.

Коментуючи питання про можливу причетність окремих посадовців до так званих "плівок Міндіча", Клименко заявив, що не може підтвердити цю інформацію та не коментує можливі майбутні підозри.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Єрмак на "плівках Міндіча" фігурує під псевдонімом Хірург, - детектив НАБУ Абакумов

Міндічгейт

Читайте також на "Цензор.НЕТ": 77,5 мільйонів повернуть державі: ВАКС затвердив угоду у справі екснардепа Грановського

Автор: 

САП (2628) Міндіч Тімур (339) Клименко Олександр САП (90)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+5
показати весь коментар
07.04.2026 09:02 Відповісти
+3
Для чого випустили Міндіча і Єрмаку ніяких пред"яв - вже адвокатом розїзжає по військах
показати весь коментар
07.04.2026 09:01 Відповісти
+3
"Фронтовик" дєрьмак коли почне нари полірувати?
показати весь коментар
07.04.2026 09:11 Відповісти

Завантаження...

 
 