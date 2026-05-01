Зеленский должен уволить Умерова после обнародованных новых "плёнок Миндича", — "слуга народа" Вениславский

После обнародованных "Украинской правдой" предполагаемых разговоров с олигархом Зеленского Тимуром Миндичем было бы "мудрым политическим решением" уволить секретаря СНБО Рустема Умерова.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом народный депутат от фракции "Слуга народа", член парламентского комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский сказал в эфире Радио Свобода в программе "Свобода Live".

Умерова нужно уволить

"На мой взгляд, учитывая резонанс тех записей, которые мы услышали во время его пребывания на посту министра обороны, я думаю, что да. Это было бы мудрым политическим решением уволить господина Умерова для того, чтобы продемонстрировать, что даже само подозрение в том, что это имело место и это связано с его профессиональными обязанностями как министра обороны и явно диссонировало с интересами государства, я думаю, что это было бы абсолютно правильным решением", – сказал он.

Его коллега по фракции Анастасия Радина на днях также высказала мнение, что Умеров должен сложить полномочия секретаря СНБО.

Согласно процедуре, секретаря СНБО назначает и освобождает от должности президент Украины.

Что предшествовало?

  • 29 апреля СМИ обнародовали новые "пленки Миндича", на которых зафиксированы разговоры Тимура Миндича с бывшим советником президента Сергеем Шефиром и экс-министром обороны, секретарем СНБО Рустемом Умеровым, в частности о финансировании Fire Point.
  • 1 мая народный депутат Ярослав Железняк обнародовал новые записи.

Зеленський Владимир Вениславський Федор Миндич Тимур Умеров Рустем
Топ комментарии
01.05.2026 23:00 Ответить
01.05.2026 22:38 Ответить
01.05.2026 22:45 Ответить
ВІН ВАМ "НІЧЕГО НЕ ДОЛЖЕН"

Для нього ви гої - ніхто, гній під ногами. Навіть якщо всі гої помруть - йому чхати
01.05.2026 22:38 Ответить
Умерова не можна звільняти допоки він фізично не повернеться до України.
01.05.2026 22:39 Ответить
Там треба звільнити всіх навіть прибиральниць в першу чергу недонаполеона з конфіскацією всього накраденого. Решту покидьків за ноги притягнути і повісити на стовпах до Кривого рогу.
01.05.2026 22:45 Ответить
Та ніхто ж не проти. Але Конституція забороняє робити це зараз.
01.05.2026 22:49 Ответить
Це як чума в місті. Заражені всі. Але симптоми хвороби зараз видно ще не у кожного.
02.05.2026 04:03 Ответить
Е ні. Нічого й подібного не буде. Вони не вилізуть звідти, від чого їм нарід дав ключики і булаву у 2019 році. Вони скоріше притягнуть нас за ноги, просто стовпів ще на всіх поки не вистачає. Нічого їм ніхто не зробить. Їм подобається красти, яке красти - брати в себе, вони ж господарі? Вони вже всі на горі українців - мільярдери. Не плачтеся, пригадайте що вони писали на білбордах: ''зробимо їх разом''( це малося на увазі вас) і ''хуже нє будєт'' ( так воно і є, вже гірше бути не може).
02.05.2026 05:58 Ответить
у моносброда скам'я падсудімих подовжуєтья за рахунок кадрової.
01.05.2026 22:40 Ответить
01.05.2026 23:00 Ответить
Думаєте Зеленський може прийняти мудре рішення?А хто тоді буде йому грошенята в офшори тягати?
01.05.2026 22:41 Ответить
О пенька ти з за зелену владу топиш і сраку лижеш
01.05.2026 22:41 Ответить
Думаю, що з великою вирогідністю, Умерова дійсно звільнять. Але звільнять, коли він буде в черговому закордонному турне, що б вже не повертався до України.
01.05.2026 22:42 Ответить
Тоді він подасть до суду й виграє його.
01.05.2026 23:02 Ответить
А за що його звільнять? Він же працював на ''династію''. Йому мають дати нагороду. Мало що гої там собі надумали.
Тут інше - весь склад РНБО під кримінальними справами, в як же бути з тими на кого вони на приймали санкцій?
02.05.2026 06:01 Ответить
Своїх не кидають.
01.05.2026 22:42 Ответить
спочатку "чебурека" а слідом за ним і він сам.Це є "зелена ракова пухлина в Україні"
01.05.2026 22:44 Ответить
Якого ''чебурека''? Це діамант, якого 73% реальних чебуреків відшукали на цілому світі, як і Тарана та Резнікова, принесли на своїх чебурекових ручках на трон, дали всі секрети і воєнний бюджет і сльозно попросили - беріть грошенята, ставайте мільярдерами, наші праправнучки кредити віддадуть.
02.05.2026 06:05 Ответить
і що потім?
д'Єрмака "звільнив",
Чернишова "звільнив",
Міндіча "звільнив",
тепер хочуть Умерова,
а далі захочуть і Вову ("Парт-Рета") ...
01.05.2026 22:46 Ответить
Навіть така риганина, як Веніславський відкрито каже Шашличному про необхідні дії, але Рустем багато знає
01.05.2026 22:47 Ответить
це шлюхи.
01.05.2026 22:49 Ответить
це ж одна компашка шашличний , ермак, миндич и умерова туди ермак присунув, невже не ясно було з самого початку, більшість українців думають що вони якісь ексклюзивні а насправді вся па-раша заповнена цими самими "лохами" яких туди вивозили чи самі туди їхали, як тільки славянське обличчя то всі корні з україни, а тепер їх з обох боків "могилізують", українців з гаслом а кацапів з рубльом
01.05.2026 23:06 Ответить
А яка різниця? Зеленський назначає лише шахраїв і злодіїв, які обслуговують його кодло.
01.05.2026 22:49 Ответить
01.05.2026 22:52 Ответить
Якщо винен, то звичайно. Але на плівках я не почув нічого, де йшлося б про корупцію, скоріше навпаки, турбувались про існування держави.
01.05.2026 22:54 Ответить
Сашка.
01.05.2026 22:57 Ответить
Більше того, на всяк випадок треба заарештувати Порошенко
01.05.2026 23:47 Ответить
Звичайно що звільнити, і десь послом на Сейшели.
01.05.2026 22:54 Ответить
Так воно і є.

01.05.2026 22:57 Ответить
Риба гниє з голови, плівки мабуть є і на ішака, питання коли їх оприлюднять.
01.05.2026 23:01 Ответить
Так він для цього їх призначає щоб були йому вірними і крали. Ну звільнить він Умерова і що, призначить іншого і все пійде по тому ж замкненому колу корупції і мародерства. Всі сім років його діяльності були такими, це вже діагноз.
01.05.2026 23:11 Ответить
Як Верховний Головнокомандувач, він має застрелитися, хочаб з бутафорського пістолета.
01.05.2026 23:14 Ответить
Та нет, только подать в отставку ему нужно.
01.05.2026 23:40 Ответить
Тільки метеорит діаметром 9 кілометрів може виправити ситуацію
02.05.2026 00:20 Ответить
https://t.me/allgolobutsky/34885 Олексій Голобуцький:
Вже бачу низку дописів від «позитивних», «непозитивних» і просто нейтральних блогерів. Та й загалом від купи людей мчить одна думка: це російське ІПСО, американське ІПСО, китайське ІПСО... Таке враження, що це взагалі відбувається на замовлення абсолютно всіх розвідок світу одночасно.
Але найцікавіше в цьому інше. Сама базова опція - «може, треба було просто не красти?» - в принципі навіть не обговорюється. Як щось фантастичне.
Ну і паралельно дивлюсь, що канали-мільйонники якось дуже старанно ігнорують цю тему. Зрозуміло, п'ятниця, кінець тижня, всім хочеться просто випити і відпочити. Який там Міндіч, які там записи, який ще Карлсон…
02.05.2026 00:27 Ответить
Звільнити? Весна час посадок.
02.05.2026 00:27 Ответить
Звільнили, вже пів України від українців. 11 мільйонів за кордоном, 6 мільйонів під окупантом і 5 мільйонів без нічого( залишивши все на окупованих територіях), скидаються без куска хліба по іншій території України під ударами дронів, ракет, КАБів і нікому не потрібні. А решта - пнуться, щоб віддати останнє ''Династії''.
02.05.2026 06:12 Ответить
Штурмовика космічних військ Федю не спитали,що його робити. А він тут як тут зі своїми порадами..Янкі+НАБУ+ Федя-це ж термоядерна суміш.
02.05.2026 01:48 Ответить
И тебя заодно вместе с зЕ
02.05.2026 01:51 Ответить
.........
02.05.2026 02:26 Ответить
але винен у всьому так званий "ухилянт", бо не хоче йти вмирати за безплатно, коли пейсаті крадуть мільйони і мільярди доларів, і при цьому не воюють взагалі!
02.05.2026 04:51 Ответить
Коли про цю шоблу теж засвітять плівки як він намародерив на хатинки в оае
02.05.2026 05:03 Ответить
Зільонскі має піти на вихід без речей разом з усією зебандою
02.05.2026 07:35 Ответить
Зєля ПОВИНЕН НЕГАЙНО подати у відставку !!!
02.05.2026 08:32 Ответить
Арешт всій банди Зе потрібен.
02.05.2026 08:33 Ответить
1. якщо знайдуть мого "Свинарчука" я піду!
2. я вам ничєво не должен!
02.05.2026 08:36 Ответить
Від чого звільнити? Від відповідальності?
А посадити? Весна прийшла. Воно буде саджать?
02.05.2026 09:41 Ответить
 
 