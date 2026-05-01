Зеленский должен уволить Умерова после обнародованных новых "плёнок Миндича", — "слуга народа" Вениславский
После обнародованных "Украинской правдой" предполагаемых разговоров с олигархом Зеленского Тимуром Миндичем было бы "мудрым политическим решением" уволить секретаря СНБО Рустема Умерова.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом народный депутат от фракции "Слуга народа", член парламентского комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский сказал в эфире Радио Свобода в программе "Свобода Live".
Умерова нужно уволить
"На мой взгляд, учитывая резонанс тех записей, которые мы услышали во время его пребывания на посту министра обороны, я думаю, что да. Это было бы мудрым политическим решением уволить господина Умерова для того, чтобы продемонстрировать, что даже само подозрение в том, что это имело место и это связано с его профессиональными обязанностями как министра обороны и явно диссонировало с интересами государства, я думаю, что это было бы абсолютно правильным решением", – сказал он.
Его коллега по фракции Анастасия Радина на днях также высказала мнение, что Умеров должен сложить полномочия секретаря СНБО.
Согласно процедуре, секретаря СНБО назначает и освобождает от должности президент Украины.
Что предшествовало?
- 29 апреля СМИ обнародовали новые "пленки Миндича", на которых зафиксированы разговоры Тимура Миндича с бывшим советником президента Сергеем Шефиром и экс-министром обороны, секретарем СНБО Рустемом Умеровым, в частности о финансировании Fire Point.
- 1 мая народный депутат Ярослав Железняк обнародовал новые записи.
Для нього ви гої - ніхто, гній під ногами. Навіть якщо всі гої помруть - йому чхати
Тут інше - весь склад РНБО під кримінальними справами, в як же бути з тими на кого вони на приймали санкцій?
д'Єрмака "звільнив",
Чернишова "звільнив",
Міндіча "звільнив",
тепер хочуть Умерова,
а далі захочуть і Вову ("Парт-Рета") ...
Вже бачу низку дописів від «позитивних», «непозитивних» і просто нейтральних блогерів. Та й загалом від купи людей мчить одна думка: це російське ІПСО, американське ІПСО, китайське ІПСО... Таке враження, що це взагалі відбувається на замовлення абсолютно всіх розвідок світу одночасно.
Але найцікавіше в цьому інше. Сама базова опція - «може, треба було просто не красти?» - в принципі навіть не обговорюється. Як щось фантастичне.
Ну і паралельно дивлюсь, що канали-мільйонники якось дуже старанно ігнорують цю тему. Зрозуміло, п'ятниця, кінець тижня, всім хочеться просто випити і відпочити. Який там Міндіч, які там записи, який ще Карлсон…
