Зеленский должен уволить Умерова после обнародованных новых "плёнок Миндича", — "слуга народа" Вениславский

После обнародованных "Украинской правдой" предполагаемых разговоров с олигархом Зеленского Тимуром Миндичем было бы "мудрым политическим решением" уволить секретаря СНБО Рустема Умерова.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом народный депутат от фракции "Слуга народа", член парламентского комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский сказал в эфире Радио Свобода в программе "Свобода Live".

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Умерова нужно уволить

"На мой взгляд, учитывая резонанс тех записей, которые мы услышали во время его пребывания на посту министра обороны, я думаю, что да. Это было бы мудрым политическим решением уволить господина Умерова для того, чтобы продемонстрировать, что даже само подозрение в том, что это имело место и это связано с его профессиональными обязанностями как министра обороны и явно диссонировало с интересами государства, я думаю, что это было бы абсолютно правильным решением", – сказал он.

Его коллега по фракции Анастасия Радина на днях также высказала мнение, что Умеров должен сложить полномочия секретаря СНБО.

Согласно процедуре, секретаря СНБО назначает и освобождает от должности президент Украины.

Что предшествовало?

29 апреля СМИ обнародовали новые "пленки Миндича", на которых зафиксированы разговоры Тимура Миндича с бывшим советником президента Сергеем Шефиром и экс-министром обороны, секретарем СНБО Рустемом Умеровым, в частности о финансировании Fire Point.

1 мая народный депутат Ярослав Железняк обнародовал новые записи.

