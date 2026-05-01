Защита Миндича усматривает признаки "информационной манипуляции и давления" в обнародованных СМИ записях
Адвокат фигуранта дела "Мидас" и олигарха Зеленского Тимура Миндича прокомментировал новые данные о его предполагаемых телефонных разговорах, которые в последние дни появились в публичном пространстве. Защита заявляет, что ей не предоставили доступ к "записям".
Об этом адвокат Андрей Костенко сказал в комментарии "Радио Свобода", передает Цензор.НЕТ.
Что говорит защита Миндича?
По словам Андрея Костенко, защита Миндича не получала доступа к этим материалам.
"Сторона защиты не может подтвердить подлинность разговоров, обнародованных в материалах журналистов и народных депутатов, поскольку такие аудиозаписи и их стенограммы не предоставлялись защите ни официально, ни неофициально в рамках уголовного производства", —утверждает адвокат.
Костенко добавляет, что защита фигуранта не имела возможности изучить или проверить эти записи. Кроме того, в материалах дела, которые получила защита, таких записей и их стенограмм нет. Адвокат считает, что это ставит под сомнение "их происхождение, законность получения и обстоятельства попадания к третьим лицам".
Защитник Миндича утверждает, что на данный момент отсутствуют процессуально подтвержденные данные, которые позволили бы установить контекст, участников или правовую природу этих записей, и называет "публичные выводы" по этому поводу преждевременными и необоснованными.
"Позиция господина Миндича заключается в том, что распространение непроверенных материалов за пределами процессуального расследования имеет признаки информационной манипуляции и может рассматриваться как форма давления. Именно поэтому сторона защиты настаивает на проведении полноценного расследования источника утечки и проверке достоверности обнародованных материалов в установленном законом порядке",— заявил Костенок.
Кроме того, адвокат также опроверг предположения народного депутата Ярослава Железняка о причастности защиты Миндича к утечке информации как безосновательные и попытку дискредитировать адвокатов и отвлечь внимание от реальных источников утечки.
Что предшествовало?
- 29 апреля СМИ обнародовали новые "пленки Миндича", на которых зафиксированы разговоры Тимура Миндича с бывшим советником президента Сергеем Шефиром и экс-министром обороны, секретарем СНБО Рустемом Умеровым, в частности о финансировании Fire Point.
- 1 мая нардеп Ярослав Железняк обнародовал новые записи.
А якщо вiдкрили - то що, вже й запит на екстрадицiю є?
Коротше, як 10 рокiв назад було, так й досi є - НАБУ це не про антикоррупцiю, НАБУ це про тримання за яйця особливо ретивих.
Ваш дєвіз, -"карасти всєгда, красти вєздє".
Коли Подляка, Єрмака і Зеленьського водитимуть на допити, вони по дорозі будуть красти одини у одного
За попереднiй рiк з 1.5 тисяч наявних проваджень (+367 нових) - 70 вирокiв = 4.6% це ознака як ефективно працюе слiдчий орган.
Для порiвняння, проваджень за крадiжки (ст. 185) - ~82000, а вирокiв ~56000 = 65.1%.
I це при тому, що крадiя треба знайти i довести, що саме вiн стирив отой годинник, а в випадках корупцii все документуеться.
Тому кого Подляку, Єрмаку i Зеленському треба боятись менше всього - то це НАБУ
Та ні - ми просто ОКУПОВАНІ. З 2019 року. Татари, евреї і рузкіе займають всі ключові посади в Україні, вони командують грошима, армією і тд
Українцям відвели роль - платити БОЖЕВІЛЬНІ ГРОШІ в бюджет і помирати
"мудрий український наріт" !
своїми дурними руцями, які сували у виборчі урні
відповідно ну дууууже "розумному" "Закону про правову сегрегацію громадян України", нещодавно підписаному ЗЄлєнським
Навіть ШІ відмовляється відповідати щодо цього закону:
"...Нам дуже шкода, але ваш запит може порушувати наші правила використання контенту..."
закон про антисемитизм до порнографії !
підняли руку (тобто слово) та неназиваємоє ..за яке світить 8 років
Де там Білецький з рожевими свинками? Хоча тут потрібні вже зелені жабки, але (якщо він усі не використав на "клятого баригу"), то й свинки підійдуть. Де "правдоруби" наєми-лєщенки-мосєчучки-іванови-петрови? Невже у них очі повилазили і вони вже нічого не бачать?
Хоча... Схоже, що питання риторичні, але де ж "смєтуни"? Де "хочпаржатєлі" і "шашличники"? Ще ржуть і жеруть шашлики? Ще лізе?
1. Оприлюднені журналістом Ткачем роздруківки розмов Міндіча - копії офіційних матеріалів обвинувачення, які пройшли всі необхідні експертизи і надані обвинуваченим для ознайомлення. Відтак, це підтверджені розмови і підтверджені особи.
2. Стиль розмов 100% співпадає з поведінкою бандюків з 90-х. Смотрящі, общак, криси, поняття.
Тільки це опг складається не з рекетирів та злодіїв у татуюванні, а з друзів президента і призначених ним посадових осіб. А грабують вони не окремих громадян, а всю країну на "10%, або Шлагбаум на всіх державних грошових потоках".
3. Найгірше в цій історії те, що банда чітко усвідомлює: для них все закінчиться із закінченням війни. Тому вся енергія йде на освоєння небачених в мирний час коштів. Боротьба за виживання країни - не для них.
4. Тема близької Міндічу фірми Фаєр поінт потребує спокійного аналізу. Не можна з брудною водою корупції вилити підприємство, яке випускає дуже добрі дальнобійні дрони. Не можна і гальмувати їхню програму розробки ракет. Треба взяти це підприємство під фінансовий контроль і припинити наживу опг на військових замовленнях.
5. Кооператив Династія - верхівка айсберга опг. Тут вони заливали бетон набагато краще, ніж на фортифікаціях. За краденими коштами на ці будинки для Вови, Андрія, Чернишова і Міндіча слід виведе на схеми всеукраїнського масштабу. Включно з "двушечкою на Москву". Впевнений, далі буде.
6. Реакція Офісу незмінна - "Незнайка на Луне". Провладні медіа теж традиційно діють по 2 напрямкам: російська гра "а ви докажите". І класичне звинувачення усіх, хто говорить про цю справу в підтримці російських інтересів.
7. Насправді у президента є 2 варіанти: мовчати і тим самим визнати причетність до безкарності опг або вибачитися і звільнити з посад всіх учасників опг та їхніх виконавців. Вірогідність останнього близька до вірогідності перетворення 95 кварталу в штурмовий батальйон.
8. Розраховувати на реакцію Європи не варто. Вона давно все знає про укр корупцію, але зацікавлена в продовженні війни, щоб отримати час на власну перебудову системи безпеки.
9. Питання імпічменту висить у повітрі.
Тому українське суспільство має самостійно визначатися, чи можна виграти війну з таким керівництвом такими методами в такий час. Достатньо просто поставити поруч дві фотографії - будинків Династії і живих скелетів наших бійців, які тримали позиції без харчів.
Вже бачу низку дописів від «позитивних», «непозитивних» і просто нейтральних блогерів. Та й загалом від купи людей мчить одна думка: це російське ІПСО, американське ІПСО, китайське ІПСО... Таке враження, що це взагалі відбувається на замовлення абсолютно всіх розвідок світу одночасно.
Але найцікавіше в цьому інше. Сама базова опція - «може, треба було просто не красти?» - в принципі навіть не обговорюється. Як щось фантастичне.
Ну і паралельно дивлюсь, що канали-мільйонники якось дуже старанно ігнорують цю тему. Зрозуміло, п'ятниця, кінець тижня, всім хочеться просто випити і відпочити. Який там Міндіч, які там записи, який ще Карлсон…