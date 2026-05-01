Защита Миндича усматривает признаки "информационной манипуляции и давления" в обнародованных СМИ записях

Адвокат фигуранта дела "Мидас" и олигарха Зеленского Тимура Миндича прокомментировал новые данные о его предполагаемых телефонных разговорах, которые в последние дни появились в публичном пространстве. Защита заявляет, что ей не предоставили доступ к "записям".

Об этом адвокат Андрей Костенко сказал в комментарии "Радио Свобода", передает Цензор.НЕТ.

Что говорит защита Миндича?

По словам Андрея Костенко, защита Миндича не получала доступа к этим материалам.

"Сторона защиты не может подтвердить подлинность разговоров, обнародованных в материалах журналистов и народных депутатов, поскольку такие аудиозаписи и их стенограммы не предоставлялись защите ни официально, ни неофициально в рамках уголовного производства", —утверждает адвокат.

Костенко добавляет, что защита фигуранта не имела возможности изучить или проверить эти записи. Кроме того, в материалах дела, которые получила защита, таких записей и их стенограмм нет. Адвокат считает, что это ставит под сомнение "их происхождение, законность получения и обстоятельства попадания к третьим лицам".

Защитник Миндича утверждает, что на данный момент отсутствуют процессуально подтвержденные данные, которые позволили бы установить контекст, участников или правовую природу этих записей, и называет "публичные выводы" по этому поводу преждевременными и необоснованными.

"Позиция господина Миндича заключается в том, что распространение непроверенных материалов за пределами процессуального расследования имеет признаки информационной манипуляции и может рассматриваться как форма давления. Именно поэтому сторона защиты настаивает на проведении полноценного расследования источника утечки и проверке достоверности обнародованных материалов в установленном законом порядке",— заявил Костенок.

Кроме того, адвокат также опроверг предположения народного депутата Ярослава Железняка о причастности защиты Миндича к утечке информации как безосновательные и попытку дискредитировать адвокатов и отвлечь внимание от реальных источников утечки.

Что предшествовало?