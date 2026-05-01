РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
23928 посетителей онлайн
Новости Миндичгейт Новые пленки Миндича
1 499 27

Защита Миндича усматривает признаки "информационной манипуляции и давления" в обнародованных СМИ записях

Адвокат фигуранта дела "Мидас" и олигарха Зеленского Тимура Миндича прокомментировал новые данные о его предполагаемых телефонных разговорах, которые в последние дни появились в публичном пространстве. Защита заявляет, что ей не предоставили доступ к "записям".

Об этом адвокат Андрей Костенко сказал в комментарии "Радио Свобода", передает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Что говорит защита Миндича?

По словам Андрея Костенко, защита Миндича не получала доступа к этим материалам.

"Сторона защиты не может подтвердить подлинность разговоров, обнародованных в материалах журналистов и народных депутатов, поскольку такие аудиозаписи и их стенограммы не предоставлялись защите ни официально, ни неофициально в рамках уголовного производства", —утверждает адвокат.

Костенко добавляет, что защита фигуранта не имела возможности изучить или проверить эти записи. Кроме того, в материалах дела, которые получила защита, таких записей и их стенограмм нет. Адвокат считает, что это ставит под сомнение "их происхождение, законность получения и обстоятельства попадания к третьим лицам".

Защитник Миндича утверждает, что на данный момент отсутствуют процессуально подтвержденные данные, которые позволили бы установить контекст, участников или правовую природу этих записей, и называет "публичные выводы" по этому поводу преждевременными и необоснованными.

"Позиция господина Миндича заключается в том, что распространение непроверенных материалов за пределами процессуального расследования имеет признаки информационной манипуляции и может рассматриваться как форма давления. Именно поэтому сторона защиты настаивает на проведении полноценного расследования источника утечки и проверке достоверности обнародованных материалов в установленном законом порядке",— заявил Костенок.

Кроме того, адвокат также опроверг предположения народного депутата Ярослава Железняка о причастности защиты Миндича к утечке информации как безосновательные и попытку дискредитировать адвокатов и отвлечь внимание от реальных источников утечки.

Что предшествовало?

Автор: 

коррупция (8731) Миндич Тимур (259)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+8
Це політичні переслідування. Негайно міндічу компенсацію 10 лямів за моральні збитки.
показать весь комментарий
01.05.2026 19:20 Ответить
+5
А що вбачає його дружбан зільонський?
показать весь комментарий
01.05.2026 19:18 Ответить
+5
А недарма ж прийняли Закон про антисемітизм, недарма... Почекайте ще трошки, почекайте...
Навіть ШІ відмовляється відповідати щодо цього закону:
"...Нам дуже шкода, але ваш запит може порушувати наші правила використання контенту..."
показать весь комментарий
01.05.2026 19:26 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
показать весь комментарий
він вбачає що такий самий довгоносик

.
показать весь комментарий
01.05.2026 19:24 Ответить
Коли слід промовчати, як наприклад про живіт Орбана, то у цього блазня прокидається фонтан образ і звинувачень, вже всі партнери відвертаються від цього невігласа. А коли справа стосується зашкварів його друзів, то наче води в рот набрав (або чогось іншого).
показать весь комментарий
01.05.2026 19:41 Ответить
Це політичні переслідування. Негайно міндічу компенсацію 10 лямів за моральні збитки.
показать весь комментарий
І васстанавлєніє на занімаємой ранєє должнасті!
показать весь комментарий
пропонувати виключно шекелями !

.
показать весь комментарий
Негайно гарю в дурку,шлюшку😁
показать весь комментарий
Адвокат? А що, вже кримiнальну справу вiдкрили?
А якщо вiдкрили - то що, вже й запит на екстрадицiю є?

Коротше, як 10 рокiв назад було, так й досi є - НАБУ це не про антикоррупцiю, НАБУ це про тримання за яйця особливо ретивих.
показать весь комментарий
01.05.2026 19:20 Ответить
Та вам у Подляка і Зеленьського, щоб того НАБУ ніколи б не існувало.
Ваш дєвіз, -"карасти всєгда, красти вєздє".
Коли Подляка, Єрмака і Зеленьського водитимуть на допити, вони по дорозі будуть красти одини у одного
показать весь комментарий
01.05.2026 23:43 Ответить
НАБУ що iснуе, що не iснуе - до одного мiсця.

За попереднiй рiк з 1.5 тисяч наявних проваджень (+367 нових) - 70 вирокiв = 4.6% це ознака як ефективно працюе слiдчий орган.

Для порiвняння, проваджень за крадiжки (ст. 185) - ~82000, а вирокiв ~56000 = 65.1%.

I це при тому, що крадiя треба знайти i довести, що саме вiн стирив отой годинник, а в випадках корупцii все документуеться.

Тому кого Подляку, Єрмаку i Зеленському треба боятись менше всього - то це НАБУ
показать весь комментарий
02.05.2026 01:36 Ответить
ОФ КОРС)))))))

Та ні - ми просто ОКУПОВАНІ. З 2019 року. Татари, евреї і рузкіе займають всі ключові посади в Україні, вони командують грошима, армією і тд

Українцям відвели роль - платити БОЖЕВІЛЬНІ ГРОШІ в бюджет і помирати
показать весь комментарий
01.05.2026 19:22 Ответить
І хто ж нам, українцям, дохтур?
показать весь комментарий
01.05.2026 19:26 Ответить
і хто привів окупантів до влади ?

"мудрий український наріт" !

своїми дурними руцями, які сували у виборчі урні

.
показать весь комментарий
01.05.2026 19:28 Ответить
Так, так! "Палітічєскіє прєслєдаванія па нацианальному прізнаку"!
показать весь комментарий
01.05.2026 19:23 Ответить
Це махровий антисемитизм!!!
показать весь комментарий
01.05.2026 19:31 Ответить
он виноват уж в том, что "міндіч",

відповідно ну дууууже "розумному" "Закону про правову сегрегацію громадян України", нещодавно підписаному ЗЄлєнським

.
показать весь комментарий
01.05.2026 19:23 Ответить
показать весь комментарий
01.05.2026 19:26 Ответить
мда, ЗЄлічку можна привітати, якщо навіть ШІ прирівнює в Україні

закон про антисемитизм до порнографії !

.
показать весь комментарий
01.05.2026 19:40 Ответить
Як сформульовано ваш запит?
показать весь комментарий
02.05.2026 07:08 Ответить
виплатіть міндічу лярд другий з наших податків чи грантів Заходу ..реально гої уху їли

підняли руку (тобто слово) та неназиваємоє ..за яке світить 8 років
показать весь комментарий
01.05.2026 19:30 Ответить
"Рафік ніучом нє вінауват!" (с)

Де там Білецький з рожевими свинками? Хоча тут потрібні вже зелені жабки, але (якщо він усі не використав на "клятого баригу"), то й свинки підійдуть. Де "правдоруби" наєми-лєщенки-мосєчучки-іванови-петрови? Невже у них очі повилазили і вони вже нічого не бачать?

Хоча... Схоже, що питання риторичні, але де ж "смєтуни"? Де "хочпаржатєлі" і "шашличники"? Ще ржуть і жеруть шашлики? Ще лізе?
показать весь комментарий
01.05.2026 19:46 Ответить
міндічь не мав ніякої посади, але фактично керував країною. міндічь прямо звязаний з зеленським. а не випадкова людина. де запитання де зеленського?
показать весь комментарий
01.05.2026 19:52 Ответить
https://www.facebook.com/LlutsenkoYuri?__cft__[0]=AZafTaTO8Mqn2RKEedca8lBBuxCEYmHcGQMAXU3Ea30KZ2sU67c4R782Vo_ekCCpn5XvUsghq2fRCJAm7OwhK6POZtKTJrtymCU2G_kJceELp5ML-riah--Lx0YuEqd5XsuRkDXEpWZFXqrBqauk7u_qo2dd1FfLcf45G-2S-OIMcQ&__tn__=%2CO%2CP-R Юрій Луценко, комісований комроти, ветеран ЗСУ, ексгенпрокурор, експолітв'язень, ексміністр МВС:
1. Оприлюднені журналістом Ткачем роздруківки розмов Міндіча - копії офіційних матеріалів обвинувачення, які пройшли всі необхідні експертизи і надані обвинуваченим для ознайомлення. Відтак, це підтверджені розмови і підтверджені особи.
2. Стиль розмов 100% співпадає з поведінкою бандюків з 90-х. Смотрящі, общак, криси, поняття.
Тільки це опг складається не з рекетирів та злодіїв у татуюванні, а з друзів президента і призначених ним посадових осіб. А грабують вони не окремих громадян, а всю країну на "10%, або Шлагбаум на всіх державних грошових потоках".
3. Найгірше в цій історії те, що банда чітко усвідомлює: для них все закінчиться із закінченням війни. Тому вся енергія йде на освоєння небачених в мирний час коштів. Боротьба за виживання країни - не для них.
4. Тема близької Міндічу фірми Фаєр поінт потребує спокійного аналізу. Не можна з брудною водою корупції вилити підприємство, яке випускає дуже добрі дальнобійні дрони. Не можна і гальмувати їхню програму розробки ракет. Треба взяти це підприємство під фінансовий контроль і припинити наживу опг на військових замовленнях.
5. Кооператив Династія - верхівка айсберга опг. Тут вони заливали бетон набагато краще, ніж на фортифікаціях. За краденими коштами на ці будинки для Вови, Андрія, Чернишова і Міндіча слід виведе на схеми всеукраїнського масштабу. Включно з "двушечкою на Москву". Впевнений, далі буде.
6. Реакція Офісу незмінна - "Незнайка на Луне". Провладні медіа теж традиційно діють по 2 напрямкам: російська гра "а ви докажите". І класичне звинувачення усіх, хто говорить про цю справу в підтримці російських інтересів.
7. Насправді у президента є 2 варіанти: мовчати і тим самим визнати причетність до безкарності опг або вибачитися і звільнити з посад всіх учасників опг та їхніх виконавців. Вірогідність останнього близька до вірогідності перетворення 95 кварталу в штурмовий батальйон.
8. Розраховувати на реакцію Європи не варто. Вона давно все знає про укр корупцію, але зацікавлена в продовженні війни, щоб отримати час на власну перебудову системи безпеки.
9. Питання імпічменту висить у повітрі.
Тому українське суспільство має самостійно визначатися, чи можна виграти війну з таким керівництвом такими методами в такий час. Достатньо просто поставити поруч дві фотографії - будинків Династії і живих скелетів наших бійців, які тримали позиції без харчів.
показать весь комментарий
01.05.2026 19:57 Ответить
то что "порциями" в "нужное" время сливают "компромат" вместо того что бы РЕАЛЬНО бороться с коррупцией наводит на очень не хорошие вопросы к "борцам" с коррупцией!
показать весь комментарий
01.05.2026 20:32 Ответить
показать весь комментарий
01.05.2026 20:43 Ответить
https://t.me/allgolobutsky/34885 Олексій Голобуцький:
Вже бачу низку дописів від «позитивних», «непозитивних» і просто нейтральних блогерів. Та й загалом від купи людей мчить одна думка: це російське ІПСО, американське ІПСО, китайське ІПСО... Таке враження, що це взагалі відбувається на замовлення абсолютно всіх розвідок світу одночасно.
Але найцікавіше в цьому інше. Сама базова опція - «може, треба було просто не красти?» - в принципі навіть не обговорюється. Як щось фантастичне.
Ну і паралельно дивлюсь, що канали-мільйонники якось дуже старанно ігнорують цю тему. Зрозуміло, п'ятниця, кінець тижня, всім хочеться просто випити і відпочити. Який там Міндіч, які там записи, який ще Карлсон…
показать весь комментарий
02.05.2026 00:30 Ответить
 
 