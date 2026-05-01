Захист Міндіча вбачає ознаки "інформаційної маніпуляції та тиску" в оприлюднених ЗМІ плівках

Адвокат фігуранта справи "Мідас" та олігарха Зеленського Тімура Міндіча прокоментував нові дані про його ймовірні телефонні розмови, що останні днями з’явилися в публічному просторі. Захист каже, що йому не надавали доступу до "плівок".

Про це адвокат Андрій Костенко сказав у коментарі "Радіо Свобода", передає Цензор.НЕТ.

Що каже захист Міндіча?

За словами, Андрія Костенка, захист Міндіча не отримував доступу до цих матеріалів.

"Сторона захисту не може підтвердити автентичність розмов, оприлюднених у матеріалах журналістів і народних депутатів, оскільки такі аудіозаписи та їхні стенограми не надавалися захисту ані офіційно, ані неофіційно в межах кримінального провадження", - стверджує адвокат.

Костенко додає, що захист фігуранта не мав можливості дослідити чи перевірити ці записи. Крім того, у матеріалах справи, які захист отримав, таких записів і їхніх стенограм немає. Адвокат вважає, що це ставить під сумнів "їхнє походження, законність отримання та обставини потрапляння до третіх осіб".

Захисник Міндіча стверджує, що наразі відсутні процесуально підтверджені дані, які б дозволяли встановити контекст, учасників або правову природу цих записів, і називає "публічні висновки" із цього приводу передчасними й необґрунтованими.

"Позиція пана Міндіча полягає в тому, що поширення неперевірених матеріалів поза межами процесуального дослідження має ознаки інформаційної маніпуляції та може розглядатися як форма тиску. Саме тому сторона захисту наполягає на проведенні повноцінного розслідування джерела витоку та перевірці достовірності оприлюднених матеріалів у встановленому законом порядку", - заявив Костенок.

Крім того, адвокат також заперечив припущення народного депутата Ярослава Железняка про причетність захисту Міндіча до витоку інформації як безпідставні та спробу дискредитувати адвокатів і відвернути увагу від реальних джерел витоку.

Що передувало?

  • 29 квітня ЗМІ оприлюднили нові "плівки Міндіча", на яких зафіксовано розмови Тімура Міндіча із колишнім радником президента Сергієм Шефіром та ексміністром оборони, секретарем РНБО Рустемом Умєровим, зокрема про фінансування Fire Point.
  • 1 травня нардеп Ярослав Железняк оприлюднив нові записи.

Топ коментарі
+8
Це політичні переслідування. Негайно міндічу компенсацію 10 лямів за моральні збитки.
01.05.2026 19:20 Відповісти
+5
А що вбачає його дружбан зільонський?
01.05.2026 19:18 Відповісти
+5
А недарма ж прийняли Закон про антисемітизм, недарма... Почекайте ще трошки, почекайте...
Навіть ШІ відмовляється відповідати щодо цього закону:
"...Нам дуже шкода, але ваш запит може порушувати наші правила використання контенту..."
01.05.2026 19:26 Відповісти
він вбачає що такий самий довгоносик

.
01.05.2026 19:24 Відповісти
Коли слід промовчати, як наприклад про живіт Орбана, то у цього блазня прокидається фонтан образ і звинувачень, вже всі партнери відвертаються від цього невігласа. А коли справа стосується зашкварів його друзів, то наче води в рот набрав (або чогось іншого).
01.05.2026 19:41 Відповісти
І васстанавлєніє на занімаємой ранєє должнасті!
показати весь коментар
01.05.2026 19:24 Відповісти
пропонувати виключно шекелями !

.
01.05.2026 19:25 Відповісти
Негайно гарю в дурку,шлюшку😁
01.05.2026 19:32 Відповісти
Адвокат? А що, вже кримiнальну справу вiдкрили?
А якщо вiдкрили - то що, вже й запит на екстрадицiю є?

Коротше, як 10 рокiв назад було, так й досi є - НАБУ це не про антикоррупцiю, НАБУ це про тримання за яйця особливо ретивих.
01.05.2026 19:20 Відповісти
Та вам у Подляка і Зеленьського, щоб того НАБУ ніколи б не існувало.
Ваш дєвіз, -"карасти всєгда, красти вєздє".
Коли Подляка, Єрмака і Зеленьського водитимуть на допити, вони по дорозі будуть красти одини у одного
01.05.2026 23:43 Відповісти
НАБУ що iснуе, що не iснуе - до одного мiсця.

За попереднiй рiк з 1.5 тисяч наявних проваджень (+367 нових) - 70 вирокiв = 4.6% це ознака як ефективно працюе слiдчий орган.

Для порiвняння, проваджень за крадiжки (ст. 185) - ~82000, а вирокiв ~56000 = 65.1%.

I це при тому, що крадiя треба знайти i довести, що саме вiн стирив отой годинник, а в випадках корупцii все документуеться.

Тому кого Подляку, Єрмаку i Зеленському треба боятись менше всього - то це НАБУ
02.05.2026 01:36 Відповісти
Не переймася, коли тебе також поведуть у КПЗ за розкрадання бюджету України разом із твоїм роботодавцем Зеленьським, НАБУ посприяє, щоб тебе до Подляка всадили. Будете один одному галіматью на вуха чіаляти
02.05.2026 11:43 Відповісти
ОФ КОРС)))))))

Та ні - ми просто ОКУПОВАНІ. З 2019 року. Татари, евреї і рузкіе займають всі ключові посади в Україні, вони командують грошима, армією і тд

Українцям відвели роль - платити БОЖЕВІЛЬНІ ГРОШІ в бюджет і помирати
01.05.2026 19:22 Відповісти
І хто ж нам, українцям, дохтур?
01.05.2026 19:26 Відповісти
і хто привів окупантів до влади ?

"мудрий український наріт" !

своїми дурними руцями, які сували у виборчі урні

.
01.05.2026 19:28 Відповісти
Так, так! "Палітічєскіє прєслєдаванія па нацианальному прізнаку"!
01.05.2026 19:23 Відповісти
Це махровий антисемитизм!!!
01.05.2026 19:31 Відповісти
он виноват уж в том, что "міндіч",

відповідно ну дууууже "розумному" "Закону про правову сегрегацію громадян України", нещодавно підписаному ЗЄлєнським

.
01.05.2026 19:23 Відповісти
мда, ЗЄлічку можна привітати, якщо навіть ШІ прирівнює в Україні

закон про антисемитизм до порнографії !

.
01.05.2026 19:40 Відповісти
Як сформульовано ваш запит?
02.05.2026 07:08 Відповісти
виплатіть міндічу лярд другий з наших податків чи грантів Заходу ..реально гої уху їли

підняли руку (тобто слово) та неназиваємоє ..за яке світить 8 років
01.05.2026 19:30 Відповісти
"Рафік ніучом нє вінауват!" (с)

Де там Білецький з рожевими свинками? Хоча тут потрібні вже зелені жабки, але (якщо він усі не використав на "клятого баригу"), то й свинки підійдуть. Де "правдоруби" наєми-лєщенки-мосєчучки-іванови-петрови? Невже у них очі повилазили і вони вже нічого не бачать?

Хоча... Схоже, що питання риторичні, але де ж "смєтуни"? Де "хочпаржатєлі" і "шашличники"? Ще ржуть і жеруть шашлики? Ще лізе?
01.05.2026 19:46 Відповісти
міндічь не мав ніякої посади, але фактично керував країною. міндічь прямо звязаний з зеленським. а не випадкова людина. де запитання де зеленського?
01.05.2026 19:52 Відповісти
https://www.facebook.com/LlutsenkoYuri?__cft__[0]=AZafTaTO8Mqn2RKEedca8lBBuxCEYmHcGQMAXU3Ea30KZ2sU67c4R782Vo_ekCCpn5XvUsghq2fRCJAm7OwhK6POZtKTJrtymCU2G_kJceELp5ML-riah--Lx0YuEqd5XsuRkDXEpWZFXqrBqauk7u_qo2dd1FfLcf45G-2S-OIMcQ&__tn__=%2CO%2CP-R Юрій Луценко, комісований комроти, ветеран ЗСУ, ексгенпрокурор, експолітв'язень, ексміністр МВС:
1. Оприлюднені журналістом Ткачем роздруківки розмов Міндіча - копії офіційних матеріалів обвинувачення, які пройшли всі необхідні експертизи і надані обвинуваченим для ознайомлення. Відтак, це підтверджені розмови і підтверджені особи.
2. Стиль розмов 100% співпадає з поведінкою бандюків з 90-х. Смотрящі, общак, криси, поняття.
Тільки це опг складається не з рекетирів та злодіїв у татуюванні, а з друзів президента і призначених ним посадових осіб. А грабують вони не окремих громадян, а всю країну на "10%, або Шлагбаум на всіх державних грошових потоках".
3. Найгірше в цій історії те, що банда чітко усвідомлює: для них все закінчиться із закінченням війни. Тому вся енергія йде на освоєння небачених в мирний час коштів. Боротьба за виживання країни - не для них.
4. Тема близької Міндічу фірми Фаєр поінт потребує спокійного аналізу. Не можна з брудною водою корупції вилити підприємство, яке випускає дуже добрі дальнобійні дрони. Не можна і гальмувати їхню програму розробки ракет. Треба взяти це підприємство під фінансовий контроль і припинити наживу опг на військових замовленнях.
5. Кооператив Династія - верхівка айсберга опг. Тут вони заливали бетон набагато краще, ніж на фортифікаціях. За краденими коштами на ці будинки для Вови, Андрія, Чернишова і Міндіча слід виведе на схеми всеукраїнського масштабу. Включно з "двушечкою на Москву". Впевнений, далі буде.
6. Реакція Офісу незмінна - "Незнайка на Луне". Провладні медіа теж традиційно діють по 2 напрямкам: російська гра "а ви докажите". І класичне звинувачення усіх, хто говорить про цю справу в підтримці російських інтересів.
7. Насправді у президента є 2 варіанти: мовчати і тим самим визнати причетність до безкарності опг або вибачитися і звільнити з посад всіх учасників опг та їхніх виконавців. Вірогідність останнього близька до вірогідності перетворення 95 кварталу в штурмовий батальйон.
8. Розраховувати на реакцію Європи не варто. Вона давно все знає про укр корупцію, але зацікавлена в продовженні війни, щоб отримати час на власну перебудову системи безпеки.
9. Питання імпічменту висить у повітрі.
Тому українське суспільство має самостійно визначатися, чи можна виграти війну з таким керівництвом такими методами в такий час. Достатньо просто поставити поруч дві фотографії - будинків Династії і живих скелетів наших бійців, які тримали позиції без харчів.
01.05.2026 19:57 Відповісти
то что "порциями" в "нужное" время сливают "компромат" вместо того что бы РЕАЛЬНО бороться с коррупцией наводит на очень не хорошие вопросы к "борцам" с коррупцией!
01.05.2026 20:32 Відповісти
01.05.2026 20:43 Відповісти
https://t.me/allgolobutsky/34885 Олексій Голобуцький:
Вже бачу низку дописів від «позитивних», «непозитивних» і просто нейтральних блогерів. Та й загалом від купи людей мчить одна думка: це російське ІПСО, американське ІПСО, китайське ІПСО... Таке враження, що це взагалі відбувається на замовлення абсолютно всіх розвідок світу одночасно.
Але найцікавіше в цьому інше. Сама базова опція - «може, треба було просто не красти?» - в принципі навіть не обговорюється. Як щось фантастичне.
Ну і паралельно дивлюсь, що канали-мільйонники якось дуже старанно ігнорують цю тему. Зрозуміло, п'ятниця, кінець тижня, всім хочеться просто випити і відпочити. Який там Міндіч, які там записи, який ще Карлсон…
02.05.2026 00:30 Відповісти
Да, стільки накрасти- є чим платити. І адвокату, і судді, і прокурору.
02.05.2026 11:37 Відповісти
 
 