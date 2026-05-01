Захист Міндіча вбачає ознаки "інформаційної маніпуляції та тиску" в оприлюднених ЗМІ плівках

Адвокат фігуранта справи "Мідас" та олігарха Зеленського Тімура Міндіча прокоментував нові дані про його ймовірні телефонні розмови, що останні днями з’явилися в публічному просторі. Захист каже, що йому не надавали доступу до "плівок".

Про це адвокат Андрій Костенко сказав у коментарі "Радіо Свобода", передає Цензор.НЕТ.

Що каже захист Міндіча?

За словами, Андрія Костенка, захист Міндіча не отримував доступу до цих матеріалів.

"Сторона захисту не може підтвердити автентичність розмов, оприлюднених у матеріалах журналістів і народних депутатів, оскільки такі аудіозаписи та їхні стенограми не надавалися захисту ані офіційно, ані неофіційно в межах кримінального провадження", - стверджує адвокат.

Костенко додає, що захист фігуранта не мав можливості дослідити чи перевірити ці записи. Крім того, у матеріалах справи, які захист отримав, таких записів і їхніх стенограм немає. Адвокат вважає, що це ставить під сумнів "їхнє походження, законність отримання та обставини потрапляння до третіх осіб".

Захисник Міндіча стверджує, що наразі відсутні процесуально підтверджені дані, які б дозволяли встановити контекст, учасників або правову природу цих записів, і називає "публічні висновки" із цього приводу передчасними й необґрунтованими.

"Позиція пана Міндіча полягає в тому, що поширення неперевірених матеріалів поза межами процесуального дослідження має ознаки інформаційної маніпуляції та може розглядатися як форма тиску. Саме тому сторона захисту наполягає на проведенні повноцінного розслідування джерела витоку та перевірці достовірності оприлюднених матеріалів у встановленому законом порядку", - заявив Костенок.

Крім того, адвокат також заперечив припущення народного депутата Ярослава Железняка про причетність захисту Міндіча до витоку інформації як безпідставні та спробу дискредитувати адвокатів і відвернути увагу від реальних джерел витоку.

