З Міндічем не знайома, у нього на квартирі не бувала, - Свириденко
Прем'єр-міністерка Юлія Свириденко відповіла, чи була вона знайома із Тімуром Міндічем.
Про це вона заявила під час години запитань до уряду у Верховній Раді, передає Цензор.НЕТ.
Подробиці
Так, нардеп Олексій Гончаренко запитав у прем'єрки, чи знайома вона із Тімуром Міндічем та чи була у нього на квартирі в Києві.
"Не знайома, не була", - коротко відповіла Свириденко.
Що передувало?
- 29 квітня ЗМІ оприлюднили нові "плівки Міндіча", на яких зафіксовано розмови Тімура Міндіча із колишнім радником президента Сергієм Шефіром та ексміністром оборони, секретарем РНБО Рустемом Умєровим, зокрема про фінансування Fire Point.
- 1 травня нардеп Ярослав Железняк оприлюднив нові записи.
Це той що за чотири роки досі ненавчений і снайпера боїться? 😂
Бо як же щє "єднатися та гуртуватися"!!? Тим більше новий Закон забороняє розхитувати та іпсо'шити!! 8 років !!