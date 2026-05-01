З Міндічем не знайома, у нього на квартирі не бувала, - Свириденко

Прем'єр-міністерка Юлія Свириденко відповіла, чи була вона знайома із Тімуром Міндічем.

Про це вона заявила під час години запитань до уряду у Верховній Раді, передає Цензор.НЕТ.

Так, нардеп Олексій Гончаренко запитав у прем'єрки, чи знайома вона із Тімуром Міндічем та чи була у нього на квартирі в Києві.

"Не знайома, не була", - коротко відповіла Свириденко.

29 квітня ЗМІ оприлюднили нові "плівки Міндіча", на яких зафіксовано розмови Тімура Міндіча із колишнім радником президента Сергієм Шефіром та ексміністром оборони, секретарем РНБО Рустемом Умєровим, зокрема про фінансування Fire Point.

1 травня нардеп Ярослав Железняк оприлюднив нові записи.

