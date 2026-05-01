Міша Ткач пішов ва-банк, щоб збити напрямок руху президента, - "слуга народу" Богуцька про нові "плівки Міндіча"
Нардепка "Слуги народу" Ліза Богуцька вважає, що публікаціями нових "плівок Міндіча" хочуть "збити напрямок руху президента" Зеленського.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Нардепка про Ткача
"Нещодавно дивувалась, як розгублений Мішаткач пєчально в інтервью "уп" розповідав, що скоріш за все нікому нічого не буде, а так добре все починалось: обшуки в Андрія Єрмака, його звільнення, глузування з його "важкої долі"...
І раптом якось все стало колом: Єрмак очолює асоціацію адвокатів, просуває адвокатську допомогу військовим, працює над тим, щоб Рашка врешті сплатила кожному українцю і Державі Україна", - зазначила вона.
"І тут Мішаткач іде ва-банк і випускає чергову серію "плівок" ... І цікаво, що там, де навіть натяку нема, Міша вже докручує своє. Якщо це буква А, значить логічно, що це Єрмак, а якщо В, то звісно - Зеленський", - додала Богуцька.
За словами нардепки, всі ці "плівки" публікують "аккурат перед якимись важливими подіями".
"Або, щоб збити напрямок руху Президента. ... Володимир Зеленський вийшов на новий рівень Світового політика. Впевнено вибиваючи путіна зі світової арени, він робить теж саме акуратно, без шуму і пилу з Трампом. Витончено. Як митець. Пишаюсь нашим Президентом!" - підсумувала вона.
Що передувало?
- 29 квітня ЗМІ оприлюднили нові "плівки Міндіча", на яких зафіксовано розмови Тімура Міндіча із колишнім радником президента Сергієм Шефіром та ексміністром оборони, секретарем РНБО Рустемом Умєровим, зокрема про фінансування Fire Point.
- 1 травня нардеп Ярослав Железняк оприлюднив нові записи.
У відповідь на нову хвилю скандалу по плівках Міндича з ОП вкинули тезу: це інформаційна атака, що б'є по фірмі "Fire Point", це атака проти всього українського ВПК бо вона вигідна Росії та США (читайте - клятому Трампу).
На мою думку, це маніпуляція, при чому маніпуляція доволі неоковирна. Поясню чому.
Зразу зауважу. Я не працюю з технікою виробництва FP (хоча не втрачаю надії) і по безпосередніх її ТТХ не скажу нічого - ані поганого, ані гарного.
Проте. Говорити про популярність техніки FP серед військових - некоректно, просто тому що військові часто не мають з чого обирати. Що дають - на тому літають. За ближчого знайомства практично у всіх зразків техніки знаходяться вади і недоліки, які комусь сильно не подобаються.
Вибір небагатий. Або воюй тим що дають, або діставай сам, а 50-100 тис доларів за апарат (і це далеко не межа) багатьом не по грошах.
А від чого залежить, якою конкретно технікою послуговуються ЗСУ? А дуже просто. Що закуповують - на тому і літають. А закуповують часто те, що краще себе подає, тобто продукцію компаній, які мають краще фінансування.
У т ч - державне фінансування.
Далі. FP відома такими типами бортів. Це дрони-камікадзе літакового типу FP-1 і FP-2 для ударів на короткі і на середні дистанції.
Судячи з відгуків - дрони хороші. Але. Це далеко не єдині дрони такого типу які випробляють в Україні. Я точно знаю інших виробників які займаються подібною продукцією.
Тобто у цій ніші ми від "атаки на "Fire Point"" ніякої атаки на український ВПК не бачимо й близько. Не бракує інших виробників, і якщо дати тим виробникам державне фінансування...
У нас же держфінансування дають не тільки фірмам пов'язаним з Міндічем і Арахамією, правда?
Далі. Наразі широко розрекламована робота по українській балістичні ракеті FP-7. І шанувальники ЗЕ вже волають що ця балістика може бути (!!) дешевша за західную. І тому, мовляв, Захід атакує "Fire Point", бо, мовляв, він боїться конкуренції.
Все б добре, але навіть самі розробники заявляють що FP-7 існує лише у випробувальних зразках. Перше випробування FP-7 сталося три місяці тому. А від випробувань до серійного зразка - шлях неблизький.
Зазнає український ВПК удару, якщо призупиняться роботи по FP-7? А з чого раптом? Україна має вітчизняну серійну ракету "Нептун" біля розробки якої "Fire Point" навіть не ночував. В Україні не бракує інших відомих розробників ракет, які займалися ними десятиріччями. Зрештою, наразі "Fire Point" нічого не заважає продовжувати розробку своїх ракет - інші розробники роблять те саме у набагато складніших умовах.
Нарешті, найвідоміший вироб "Fire Point" - крилата ракета FP-5 "Фламінго". Їх, нагадаю обіцяли випускати масово ще до кінця 2025 р. По 200 шт. щомісяця.
Тут зразу зауважу. Свого часу я писав, що "Фламінго" існують і що їх запускають. Мій тодішній пост викликав хвилю обурення, мене звинувачували навіть в співпраці з владою. Ну нічого я не можу зробити, якщо певна кількість читачів не сприймає реальність і не усвідомлює що стріляти і влучати - далеко не одне й те саме.
Повторюю. Так, "Фламінго" існують. Так, їх запускають по ворогу. А от далі...
На ТГ-каналі "Dnipro Osint ⟨ Гарбуз ⟩", порахували всі пуски ракет "Фламінго" що потрапили у відкриті джерела. І от що вийшло.
За весь період існування точно підтверджено 23 пуски по ворогу ракет "Фламінго". З них до цілі долетіли лише 6. А в об'єкт прицілювання влучили лише 2. Тобто влучання склало аж 9%.
Скільки кажете коштує кожна "Фламінго"? А яку точність демонструють "Нептун" або "Шторм Шедоу"?
Кажете, удар по ВПК?
Я звісно не втрачаю надії що крім відомих 23 пусків "Фламінго" були ще пара тисяч пусків таємних, серед яких влучання не менше 50%. Але наразі факти - от такі. Будуть інші факти - будуть інші розмови.
А тепер повертаємося до питання. Ви удар по ВПК бачите?
1. Оприлюднені журналістом Ткачем роздруківки розмов Міндіча - копії офіційних матеріалів обвинувачення, які пройшли всі необхідні експертизи і надані обвинуваченим для ознайомлення. Відтак, це підтверджені розмови і підтверджені особи.
2. Стиль розмов 100% співпадає з поведінкою бандюків з 90-х. Смотрящі, общак, криси, поняття.
Тільки це опг складається не з рекетирів та злодіїв у татуюванні, а з друзів президента і призначених ним посадових осіб. А грабують вони не окремих громадян, а всю країну на "10%, або Шлагбаум на всіх державних грошових потоках".
3. Найгірше в цій історії те, що банда чітко усвідомлює: для них все закінчиться із закінченням війни. Тому вся енергія йде на освоєння небачених в мирний час коштів. Боротьба за виживання країни - не для них.
4. Тема близької Міндічу фірми Фаєр поінт потребує спокійного аналізу. Не можна з брудною водою корупції вилити підприємство, яке випускає дуже добрі дальнобійні дрони. Не можна і гальмувати їхню програму розробки ракет. Треба взяти це підприємство під фінансовий контроль і припинити наживу опг на військових замовленнях.
5. Кооператив Династія - верхівка айсберга опг. Тут вони заливали бетон набагато краще, ніж на фортифікаціях. За краденими коштами на ці будинки для Вови, Андрія, Чернишова і Міндіча слід виведе на схеми всеукраїнського масштабу. Включно з "двушечкою на Москву". Впевнений, далі буде.
6. Реакція Офісу незмінна - "Незнайка на Луне". Провладні медіа теж традиційно діють по 2 напрямкам: російська гра "а ви докажите". І класичне звинувачення усіх, хто говорить про цю справу в підтримці російських інтересів.
7. Насправді у президента є 2 варіанти: мовчати і тим самим визнати причетність до безкарності опг або вибачитися і звільнити з посад всіх учасників опг та їхніх виконавців. Вірогідність останнього близька до вірогідності перетворення 95 кварталу в штурмовий батальйон.
8. Розраховувати на реакцію Європи не варто. Вона давно все знає про укр корупцію, але зацікавлена в продовженні війни, щоб отримати час на власну перебудову системи безпеки.
9. Питання імпічменту висить у повітрі.
Тому українське суспільство має самостійно визначатися, чи можна виграти війну з таким керівництвом такими методами в такий час. Достатньо просто поставити поруч дві фотографії - будинків Династії і живих скелетів наших бійців, які тримали позиції без харчів.
Вже бачу низку дописів від «позитивних», «непозитивних» і просто нейтральних блогерів. Та й загалом від купи людей мчить одна думка: це російське ІПСО, американське ІПСО, китайське ІПСО... Таке враження, що це взагалі відбувається на замовлення абсолютно всіх розвідок світу одночасно.
Але найцікавіше в цьому інше. Сама базова опція - «може, треба було просто не красти?» - в принципі навіть не обговорюється. Як щось фантастичне.
Ну і паралельно дивлюсь, що канали-мільйонники якось дуже старанно ігнорують цю тему. Зрозуміло, п'ятниця, кінець тижня, всім хочеться просто випити і відпочити. Який там Міндіч, які там записи, який ще Карлсон…