Міша Ткач пішов ва-банк, щоб збити напрямок руху президента, - "слуга народу" Богуцька про нові "плівки Міндіча"

Нардепка "Слуги народу" Ліза Богуцька вважає, що публікаціями нових "плівок Міндіча" хочуть "збити напрямок руху президента" Зеленського.

Нардепка про Ткача

"Нещодавно дивувалась, як розгублений Мішаткач пєчально в інтервью "уп" розповідав, що скоріш за все нікому нічого не буде, а так добре все починалось: обшуки в Андрія Єрмака, його звільнення, глузування з його "важкої долі"...

І раптом якось все стало колом: Єрмак очолює асоціацію адвокатів, просуває адвокатську допомогу військовим, працює над тим, щоб Рашка врешті сплатила кожному українцю і Державі Україна", - зазначила вона.

"І тут Мішаткач іде ва-банк і випускає чергову серію "плівок" ... І цікаво, що там, де навіть натяку нема, Міша вже докручує своє. Якщо це буква А, значить логічно, що це Єрмак, а якщо В, то звісно - Зеленський", - додала Богуцька.

За словами нардепки, всі ці "плівки" публікують "аккурат перед якимись важливими подіями".

"Або, щоб збити напрямок руху Президента. ... Володимир Зеленський вийшов на новий рівень Світового політика. Впевнено вибиваючи путіна зі світової арени, він робить теж саме акуратно, без шуму і пилу з Трампом. Витончено. Як митець. Пишаюсь нашим Президентом!" - підсумувала вона.

Що передувало?

29 квітня ЗМІ оприлюднили нові "плівки Міндіча", на яких зафіксовано розмови Тімура Міндіча із колишнім радником президента Сергієм Шефіром та ексміністром оборони, секретарем РНБО Рустемом Умєровим, зокрема про фінансування Fire Point.

1 травня нардеп Ярослав Железняк оприлюднив нові записи.

