Миша Ткач пошел ва-банк, чтобы сбить курс президента, - "слуга народа" Богуцкая о новых "пленках Миндича"
Депутат от партии "Слуга народа" Лиза Богуцкая считает, что публикациями новых "пленок Миндича" хотят "сбить курс" президента Зеленского.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Депутат о Ткаче
"Недавно удивлялась, как растерянный Мишаткач печально в интервью "УП" рассказывал, что, скорее всего, никому ничего не будет, а так хорошо все начиналось: обыски у Андрея Ермака, его увольнение, насмешки над его "тяжелой судьбой"...
И вдруг как-то все замкнулось: Ермак возглавляет ассоциацию адвокатов, продвигает адвокатскую помощь военным, работает над тем, чтобы Рашка наконец-то заплатила каждому украинцу и государству Украина", — отметила она.
"И тут Мишаткач идет ва-банк и выпускает очередную серию "пленок"... И интересно, что там, где даже намека нет, Миша уже докручивает своё. Если это буква А, значит логично, что это Ермак, а если В, то конечно - Зеленский", - добавила Богуцкая.
По словам нардепа, все эти "пленки" публикуют "как раз перед какими-то важными событиями".
"Или чтобы сбить курс Президента. ... Владимир Зеленский вышел на новый уровень мирового политика. Уверенно вытесняя Путина с мировой арены, он делает то же самое аккуратно, без шума и пыли с Трампом. Изящно. Как художник. Горжусь нашим Президентом!" - подытожила она.
Что предшествовало?
- 29 апреля СМИ обнародовали новые "пленки Миндича", на которых зафиксированы разговоры Тимура Миндича с бывшим советником президента Сергеем Шефиром и экс-министром обороны, секретарем СНБО Рустемом Умеровым, в частности о финансировании Fire Point.
- 1 мая нардеп Ярослав Железняк обнародовал новые записи.
У відповідь на нову хвилю скандалу по плівках Міндича з ОП вкинули тезу: це інформаційна атака, що б'є по фірмі "Fire Point", це атака проти всього українського ВПК бо вона вигідна Росії та США (читайте - клятому Трампу).
На мою думку, це маніпуляція, при чому маніпуляція доволі неоковирна. Поясню чому.
Зразу зауважу. Я не працюю з технікою виробництва FP (хоча не втрачаю надії) і по безпосередніх її ТТХ не скажу нічого - ані поганого, ані гарного.
Проте. Говорити про популярність техніки FP серед військових - некоректно, просто тому що військові часто не мають з чого обирати. Що дають - на тому літають. За ближчого знайомства практично у всіх зразків техніки знаходяться вади і недоліки, які комусь сильно не подобаються.
Вибір небагатий. Або воюй тим що дають, або діставай сам, а 50-100 тис доларів за апарат (і це далеко не межа) багатьом не по грошах.
А від чого залежить, якою конкретно технікою послуговуються ЗСУ? А дуже просто. Що закуповують - на тому і літають. А закуповують часто те, що краще себе подає, тобто продукцію компаній, які мають краще фінансування.
У т ч - державне фінансування.
Далі. FP відома такими типами бортів. Це дрони-камікадзе літакового типу FP-1 і FP-2 для ударів на короткі і на середні дистанції.
Судячи з відгуків - дрони хороші. Але. Це далеко не єдині дрони такого типу які випробляють в Україні. Я точно знаю інших виробників які займаються подібною продукцією.
Тобто у цій ніші ми від "атаки на "Fire Point"" ніякої атаки на український ВПК не бачимо й близько. Не бракує інших виробників, і якщо дати тим виробникам державне фінансування...
У нас же держфінансування дають не тільки фірмам пов'язаним з Міндічем і Арахамією, правда?
Далі. Наразі широко розрекламована робота по українській балістичні ракеті FP-7. І шанувальники ЗЕ вже волають що ця балістика може бути (!!) дешевша за західную. І тому, мовляв, Захід атакує "Fire Point", бо, мовляв, він боїться конкуренції.
Все б добре, але навіть самі розробники заявляють що FP-7 існує лише у випробувальних зразках. Перше випробування FP-7 сталося три місяці тому. А від випробувань до серійного зразка - шлях неблизький.
Зазнає український ВПК удару, якщо призупиняться роботи по FP-7? А з чого раптом? Україна має вітчизняну серійну ракету "Нептун" біля розробки якої "Fire Point" навіть не ночував. В Україні не бракує інших відомих розробників ракет, які займалися ними десятиріччями. Зрештою, наразі "Fire Point" нічого не заважає продовжувати розробку своїх ракет - інші розробники роблять те саме у набагато складніших умовах.
Нарешті, найвідоміший вироб "Fire Point" - крилата ракета FP-5 "Фламінго". Їх, нагадаю обіцяли випускати масово ще до кінця 2025 р. По 200 шт. щомісяця.
Тут зразу зауважу. Свого часу я писав, що "Фламінго" існують і що їх запускають. Мій тодішній пост викликав хвилю обурення, мене звинувачували навіть в співпраці з владою. Ну нічого я не можу зробити, якщо певна кількість читачів не сприймає реальність і не усвідомлює що стріляти і влучати - далеко не одне й те саме.
Повторюю. Так, "Фламінго" існують. Так, їх запускають по ворогу. А от далі...
На ТГ-каналі "Dnipro Osint ⟨ Гарбуз ⟩", порахували всі пуски ракет "Фламінго" що потрапили у відкриті джерела. І от що вийшло.
За весь період існування точно підтверджено 23 пуски по ворогу ракет "Фламінго". З них до цілі долетіли лише 6. А в об'єкт прицілювання влучили лише 2. Тобто влучання склало аж 9%.
Скільки кажете коштує кожна "Фламінго"? А яку точність демонструють "Нептун" або "Шторм Шедоу"?
Кажете, удар по ВПК?
Я звісно не втрачаю надії що крім відомих 23 пусків "Фламінго" були ще пара тисяч пусків таємних, серед яких влучання не менше 50%. Але наразі факти - от такі. Будуть інші факти - будуть інші розмови.
А тепер повертаємося до питання. Ви удар по ВПК бачите?
1. Оприлюднені журналістом Ткачем роздруківки розмов Міндіча - копії офіційних матеріалів обвинувачення, які пройшли всі необхідні експертизи і надані обвинуваченим для ознайомлення. Відтак, це підтверджені розмови і підтверджені особи.
2. Стиль розмов 100% співпадає з поведінкою бандюків з 90-х. Смотрящі, общак, криси, поняття.
Тільки це опг складається не з рекетирів та злодіїв у татуюванні, а з друзів президента і призначених ним посадових осіб. А грабують вони не окремих громадян, а всю країну на "10%, або Шлагбаум на всіх державних грошових потоках".
3. Найгірше в цій історії те, що банда чітко усвідомлює: для них все закінчиться із закінченням війни. Тому вся енергія йде на освоєння небачених в мирний час коштів. Боротьба за виживання країни - не для них.
4. Тема близької Міндічу фірми Фаєр поінт потребує спокійного аналізу. Не можна з брудною водою корупції вилити підприємство, яке випускає дуже добрі дальнобійні дрони. Не можна і гальмувати їхню програму розробки ракет. Треба взяти це підприємство під фінансовий контроль і припинити наживу опг на військових замовленнях.
5. Кооператив Династія - верхівка айсберга опг. Тут вони заливали бетон набагато краще, ніж на фортифікаціях. За краденими коштами на ці будинки для Вови, Андрія, Чернишова і Міндіча слід виведе на схеми всеукраїнського масштабу. Включно з "двушечкою на Москву". Впевнений, далі буде.
6. Реакція Офісу незмінна - "Незнайка на Луне". Провладні медіа теж традиційно діють по 2 напрямкам: російська гра "а ви докажите". І класичне звинувачення усіх, хто говорить про цю справу в підтримці російських інтересів.
7. Насправді у президента є 2 варіанти: мовчати і тим самим визнати причетність до безкарності опг або вибачитися і звільнити з посад всіх учасників опг та їхніх виконавців. Вірогідність останнього близька до вірогідності перетворення 95 кварталу в штурмовий батальйон.
8. Розраховувати на реакцію Європи не варто. Вона давно все знає про укр корупцію, але зацікавлена в продовженні війни, щоб отримати час на власну перебудову системи безпеки.
9. Питання імпічменту висить у повітрі.
Тому українське суспільство має самостійно визначатися, чи можна виграти війну з таким керівництвом такими методами в такий час. Достатньо просто поставити поруч дві фотографії - будинків Династії і живих скелетів наших бійців, які тримали позиції без харчів.
Вже бачу низку дописів від «позитивних», «непозитивних» і просто нейтральних блогерів. Та й загалом від купи людей мчить одна думка: це російське ІПСО, американське ІПСО, китайське ІПСО... Таке враження, що це взагалі відбувається на замовлення абсолютно всіх розвідок світу одночасно.
Але найцікавіше в цьому інше. Сама базова опція - «може, треба було просто не красти?» - в принципі навіть не обговорюється. Як щось фантастичне.
Ну і паралельно дивлюсь, що канали-мільйонники якось дуже старанно ігнорують цю тему. Зрозуміло, п'ятниця, кінець тижня, всім хочеться просто випити і відпочити. Який там Міндіч, які там записи, який ще Карлсон…