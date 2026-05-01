Миша Ткач пошел ва-банк, чтобы сбить курс президента, - "слуга народа" Богуцкая о новых "пленках Миндича"

Депутат от партии "Слуга народа" Лиза Богуцкая считает, что публикациями новых "пленок Миндича" хотят "сбить курс" президента Зеленского.

Депутат о Ткаче

"Недавно удивлялась, как растерянный Мишаткач печально в интервью "УП" рассказывал, что, скорее всего, никому ничего не будет, а так хорошо все начиналось: обыски у Андрея Ермака, его увольнение, насмешки над его "тяжелой судьбой"...

И вдруг как-то все замкнулось: Ермак возглавляет ассоциацию адвокатов, продвигает адвокатскую помощь военным, работает над тем, чтобы Рашка наконец-то заплатила каждому украинцу и государству Украина", — отметила она.

"И тут Мишаткач идет ва-банк и выпускает очередную серию "пленок"... И интересно, что там, где даже намека нет, Миша уже докручивает своё. Если это буква А, значит логично, что это Ермак, а если В, то конечно - Зеленский", - добавила Богуцкая.

По словам нардепа, все эти "пленки" публикуют "как раз перед какими-то важными событиями".

"Или чтобы сбить курс Президента. ... Владимир Зеленский вышел на новый уровень мирового политика. Уверенно вытесняя Путина с мировой арены, он делает то же самое аккуратно, без шума и пыли с Трампом. Изящно. Как художник. Горжусь нашим Президентом!" - подытожила она.

Что предшествовало?

29 апреля СМИ обнародовали новые "пленки Миндича", на которых зафиксированы разговоры Тимура Миндича с бывшим советником президента Сергеем Шефиром и экс-министром обороны, секретарем СНБО Рустемом Умеровым, в частности о финансировании Fire Point.

1 мая нардеп Ярослав Железняк обнародовал новые записи.

