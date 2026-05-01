10 458 43
Обнародованы новые "пленки Миндича": обсуждают замену правительства, посла США и загадочный проект "23". ВИДЕО
Нардеп Ярослав Железняк обнародовал новые "пленки Миндича", на которых зафиксирован разговор друга президента Тимура Миндича и действующего секретаря СНБО Рустема Умерова.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Подробности
По словам нардепа, записи "просочились" точно со стороны защиты.
Также Железняк заявил, что на пленках стороны обсуждают:
- замену правительства и Минобороны
- посла США
- загадочный проект "23"
Что предшествовало?
- 29 апреля СМИ обнародовали новые "пленки Миндича", на которых зафиксированы разговоры Тимура Миндича с бывшим советником президента Сергеем Шефиром и экс-министром обороны, секретарем СНБО Рустемом Умеровым, в частности о финансировании Fire Point.
- Антикоррупционный совет при Минобороны Украины заявил, что компания может лишиться возможности поставлять оружие для украинской армии. Президента Владимира Зеленского просили инициировать процесс частичной национализации Fire Point, чтобы продолжить поставки ее продукции Силам обороны.
Топ комментарии
+26 Ан Мур
показать весь комментарий01.05.2026 08:37 Ответить Ссылка
+20 Євгеній #587108
показать весь комментарий01.05.2026 08:27 Ответить Ссылка
+17 Grygir Kucher
показать весь комментарий01.05.2026 08:49 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Думаю очевидно, що основна ціль євреїв максимально видавити українців
Тобто, дехто з учасників ЗЄ-банди не згоден, що він сидить, а у інших фігурантів все зашибісь.
Хто такий взагалі цей Тімур Міндіч, який на процитованих плівках НАБУ роздає вказівки цілому міністру оборони? Навіть колишній патрон Мігдича олігарх Коломойський свого часу зневажливо характеризував його як людину трьох «П» - «подай, принеси, почухай». І ось тепер цей персонаж, не маючи жодної офіційної посади, вказує тодішньому міністру оборони, як вирішувати фінансові проблеми свого приватного бізнесу? Причому все це супроводжується вимогою «Виклич банк. Ти Пишного викликав?». А коли з'ясовується, що голови НБУ немає в країні, лунає наступна команда: «Тоді виклич Сенс». І міністр, замість того щоб викликати правоохоронців, звітує про виконання.
Це вже не просто корупція чи кумівство - це абсолютна інституційна катастрофа. Колишній міністр оборони і нинішній глава Нацбанку на побігеньках у особи з кримінальним лексиконом? Ого. Тут як мінімум потрібно обох викликати на допит в НСК і ставити питання про характер взаємовідносин з другом Зеленського. І приймати рішення по всіх фігурантах.
Ви уявляєте наскільки вразливими і нестійкими є інституції країни, яка воює проти сильного ворога, якщо один запис розмов корупціонерів з президентського оточення спричиняє справжній землетрус? А головне - як вижити державі, глава якої не хоче нічого змінювати і готовий потягнути за собою всю Україну, але не випустити з рук викохану корупційну вертикаль.
Зелобобик делает из себя белого и пушистого перекладывая вину на поца который всего лишь возглавляет коррупцию которая начинается в саамом низу с простого Миколы котором понадобилась справка или решить мелкий вопрос и он ищет выход з деньги!
Краще би всім нам обирати притомну владу - парламент і президента.
-кандидати мусять останні 5 років постійно проживати в округах, від яких висуваються, їх змінює наступний по списку в данному окрузі
- на керівні посади призначаються тільки з числа нардепів
- членам заборонених партій, після того, як вони перевзулись, заборона висуватись в кандидати
і ін.конче потрібні зміни
- усунення дубляжа в роботі ОП і кабміну: мабудь доречне упразднєніє посади преза... і не буде ані дубляжу, а ні сварок...
‼️ПУБЛІКУЮ ВСІ ПЛІВКИ МІНДІЧА!
‼️ПУБЛІКУЮ ВСІ ПЛІВКИ МІНДІЧА!

"ВОВА ВСЕ ЗНАЕТ! СЛИВ ВСЕХ ПЛЕНОК МИНДИЧА! 2 ЧАСА РАЗГОВОРОВ! УМЕРОВ, ЧЕРНЫШОВ, ЕРМАК!"