Обнародованы новые "пленки Миндича": обсуждают замену правительства, посла США и загадочный проект "23". ВИДЕО

Нардеп Ярослав Железняк обнародовал новые "пленки Миндича", на которых зафиксирован разговор друга президента Тимура Миндича и действующего секретаря СНБО Рустема Умерова.

По словам нардепа, записи "просочились" точно со стороны защиты.

Также Железняк заявил, что на пленках стороны обсуждают:

  • замену правительства и Минобороны
  • посла США
  • загадочный проект "23"

Читайте: Компания Fire Point об упоминании в новых "пленках Миндича": "Это откровенная ложь, НАБУ должно подтвердить подлинность"

Что предшествовало?

  • 29 апреля СМИ обнародовали новые "пленки Миндича", на которых зафиксированы разговоры Тимура Миндича с бывшим советником президента Сергеем Шефиром и экс-министром обороны, секретарем СНБО Рустемом Умеровым, в частности о финансировании Fire Point.
  • Антикоррупционный совет при Минобороны Украины заявил, что компания может лишиться возможности поставлять оружие для украинской армии. Президента Владимира Зеленского просили инициировать процесс частичной национализации Fire Point, чтобы продолжить поставки ее продукции Силам обороны.

Читайте также: Миндич подал иск против Железняка, поскольку слова нардепа "причиняют ему существенный дискомфорт"

Железняк Ярослав (587) Миндич Тимур (259)
+26
https://t.me/zakrytazona/2656 Володимир АРʼЄВ:
Хто такий взагалі цей Тімур Міндіч, який на процитованих плівках НАБУ роздає вказівки цілому міністру оборони? Навіть колишній патрон Мігдича олігарх Коломойський свого часу зневажливо характеризував його як людину трьох «П» - «подай, принеси, почухай». І ось тепер цей персонаж, не маючи жодної офіційної посади, вказує тодішньому міністру оборони, як вирішувати фінансові проблеми свого приватного бізнесу? Причому все це супроводжується вимогою «Виклич банк. Ти Пишного викликав?». А коли з'ясовується, що голови НБУ немає в країні, лунає наступна команда: «Тоді виклич Сенс». І міністр, замість того щоб викликати правоохоронців, звітує про виконання.
Це вже не просто корупція чи кумівство - це абсолютна інституційна катастрофа. Колишній міністр оборони і нинішній глава Нацбанку на побігеньках у особи з кримінальним лексиконом? Ого. Тут як мінімум потрібно обох викликати на допит в НСК і ставити питання про характер взаємовідносин з другом Зеленського. І приймати рішення по всіх фігурантах.
Ви уявляєте наскільки вразливими і нестійкими є інституції країни, яка воює проти сильного ворога, якщо один запис розмов корупціонерів з президентського оточення спричиняє справжній землетрус? А головне - як вижити державі, глава якої не хоче нічого змінювати і готовий потягнути за собою всю Україну, але не випустити з рук викохану корупційну вертикаль.
01.05.2026 08:37 Ответить
+20
Ні
Думаю очевидно, що основна ціль євреїв максимально видавити українців
01.05.2026 08:27 Ответить
+17
Хабадсько-московське ОЗУ рішає питання життя і смерті України? Довибиралися українчики?
01.05.2026 08:49 Ответить
Ще не дивився відуху... але одразу запитання: А що це за олігарх Зеленський? Невже "Вова"?
01.05.2026 08:11 Ответить
А чому подозово видає плівки Железняк ? Чи "плівки" проходять рецензію, тоді хто і що не попадає в остаточний варіант плівок?
01.05.2026 08:14 Ответить
Чувак, тебе Подоляк висіче за некреативність. Записи у роздруківках передає сторо5а захистсу. І зрозуміло чому. Вони на нарах чаляця, а когось викупили, а хтось купаєця в Герцлії, а хтось ВЕДЕ ПЕРЕМОВИНИ ІЗ МЕРИКАНЦЯМИ.
01.05.2026 12:17 Ответить
Прожэкт 23. Кодовое имя зебобы?)
01.05.2026 08:14 Ответить
Ні
Думаю очевидно, що основна ціль євреїв максимально видавити українців
01.05.2026 08:27 Ответить
Мабуть якась оманська ( небезпечна) угода 23го року.
01.05.2026 11:19 Ответить
Умєрова ловлять?
01.05.2026 08:14 Ответить
01.05.2026 08:27 Ответить
Коли там найшпшличніший обіцяв блекаут на москві? У https://www.radiosvoboda.org/a/news-zelensky-blackout-u-moskvi/33542623.html вересні минулого року? А батареї репали саме в Києві.
01.05.2026 08:36 Ответить
Для чого цей переклад Железняка?
01.05.2026 08:19 Ответить
Цікаво хто за цим стоїть, там в тіні ?!
01.05.2026 08:19 Ответить
Там кацапське фсб шморгає за ниточки...
01.05.2026 09:08 Ответить
В піздінг теж кацапи організували?
01.05.2026 14:55 Ответить
Проект 23 це мабуть створення атомної бомби
01.05.2026 08:28 Ответить
Обрізаної бомби, обрізане буде виведено на офшори, а обрізанти приєднаються до обрізаних.
01.05.2026 08:36 Ответить
За https://www.youtube.com/watch?v=GFnaLijpO1Q словами нардепа, плівки "витекли" точно зі сторони захисту.

Тобто, дехто з учасників ЗЄ-банди не згоден, що він сидить, а у інших фігурантів все зашибісь.
01.05.2026 08:31 Ответить
там застави по 200 млн. кожному. Нiхто не буде iх вносити. Це ж не готiвку на рахунок покласти. Тому так. Обiдно мабудь.
01.05.2026 14:02 Ответить
01.05.2026 08:37 Ответить
хорошо много текста но в конце как всегда зелобобские выводы))))
Зелобобик делает из себя белого и пушистого перекладывая вину на поца который всего лишь возглавляет коррупцию которая начинается в саамом низу с простого Миколы котором понадобилась справка или решить мелкий вопрос и он ищет выход з деньги!
01.05.2026 08:53 Ответить
Із грязІ в смотрящІЄ.
01.05.2026 10:54 Ответить
начебто гаманець зе і єрмака
01.05.2026 15:32 Ответить
Щоб не було корупції та зловживань владою потрібно щоб генерального прокурора, суддів, голову ДБР, СБУ, НАБУ, САП та суддів нам обирали наші міжнародні партнери які дають нам гроші а не корумпована влада. В Україні завжди президенти дають любим друзям країну на розграбування.
01.05.2026 08:40 Ответить
Кандидатів на керівників НАБУ і САП і нині обирають незалежні комісії з-за участі іноземців. Але навіть вони рекомендують, буває, таких, що ховайся...
Не вихід...

Краще би всім нам обирати притомну владу - парламент і президента.
01.05.2026 08:46 Ответить
Щоб обирати притомну владу, треба Виборчий кодекс кардинально змінювати:
-кандидати мусять останні 5 років постійно проживати в округах, від яких висуваються, їх змінює наступний по списку в данному окрузі
- на керівні посади призначаються тільки з числа нардепів
- членам заборонених партій, після того, як вони перевзулись, заборона висуватись в кандидати
і ін.конче потрібні зміни
- усунення дубляжа в роботі ОП і кабміну: мабудь доречне упразднєніє посади преза... і не буде ані дубляжу, а ні сварок...
01.05.2026 11:24 Ответить
Азохєн вэй, і танкі наші бістрі.....вперьод за родіну пейсатіє арлі....
01.05.2026 08:43 Ответить
01.05.2026 08:49 Ответить
https://t.me/oleksiihoncharenko/54344 Олексій Гончаренко:https://t.me/oleksiihoncharenko

‼️ПУБЛІКУЮ ВСІ ПЛІВКИ МІНДІЧА!

https://www.youtube.com/watch?v=4kT9GIKXfIY На ютуб-каналі. "ВОВА ВСЕ ЗНАЕТ! СЛИВ ВСЕХ ПЛЕНОК МИНДИЧА! 2 ЧАСА РАЗГОВОРОВ! УМЕРОВ, ЧЕРНЫШОВ, ЕРМАК!"
01.05.2026 08:53 Ответить
Тому просрочене с міндічами і цукерманами своїми землячками устроїв геноцид Українцям через своїх інвалідів мусорів і нквд
01.05.2026 08:57 Ответить
так званий ексмінісьтєрь вже у маямі? вассайєдінілся нарешті з сім'єю?
01.05.2026 08:58 Ответить
И что,два фигуранта балаболят,тут криминальное только одно - судя по содержанию и лексике разговора Украиной керуют полные идиоты.
01.05.2026 09:08 Ответить
А ішак є на тих плівках? Я думаю зовсім на часі коли ми і про Оман заслухаємо
01.05.2026 11:27 Ответить
Трамп про мародерство зеленського і його банди сказав одразу після інавгурації, і вимагав усунення зеленського від влади. Не повірили, почали обєднуватись навколо Лідора💩
01.05.2026 11:41 Ответить
До виборів зебілам пояснював. Якщо очолити будь що призначити кухарку як заповідав Карл Маркс, будь чим буде управляти будь хто тільки не кухарка.
01.05.2026 12:49 Ответить
У психології часте моргання найчастіше сигналізує про стрес, тривогу, високе емоційне напруження або когнітивне перевантаження. Це може бути спробою мозку "перезавантажитися" або захиститися від неприємної інформації. Також це часто свідчить про брехню, невпевненість або спробу приховати справжні наміри.
