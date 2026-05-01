Оприлюднено нові "плівки Міндіча": обговорюють заміну Уряду, посла США та загадковий проєкт "23". ВIДЕО

Нардеп Ярослав Железняк оприлюднив нові "плівки Міндіча", на яких зафіксовано розмову друга президента Тімура Міндіча та чинного секретаря РНБО Рустема Умєрова.

Подробиці

За словами нардепа, плівки "витекли" точно зі сторони захисту.

Також Железняк заявив, що на плівках сторони обговорюють:

  • заміну Уряду та МінОборони
  • посла США
  • загадковий проєкт "23"

Читайте: Компанія Fire Point про згадку у нових "плівках Міндіча": "Це відверта брехня, НАБУ має підтвердити автентичність"

Що передувало?

  • 29 квітня ЗМІ оприлюднили нові "плівки Міндіча", на яких зафіксовано розмови Тімура Міндіча із колишнім радником президента Сергієм Шефіром та ексміністром оборони, секретарем РНБО Рустемом Умєровим, зокрема про фінансування Fire Point.
  • Антикорупційна рада при Міноборони України заявила, що компанія може втратити можливість постачати зброю для українського війська. Президента Володимира Зеленського просили ініціювати процес часткової націоналізації Fire Point, щоб продовжити постачання її продукції до Сил оборони.

Також читайте: Міндіч подав позов проти Железняка, оскільки слова нардепа "завдають йому суттєвого дискомфорту"

Железняк Ярослав Міндіч Тімур
Топ коментарі
https://t.me/zakrytazona/2656 Володимир АРʼЄВ:
Хто такий взагалі цей Тімур Міндіч, який на процитованих плівках НАБУ роздає вказівки цілому міністру оборони? Навіть колишній патрон Мігдича олігарх Коломойський свого часу зневажливо характеризував його як людину трьох «П» - «подай, принеси, почухай». І ось тепер цей персонаж, не маючи жодної офіційної посади, вказує тодішньому міністру оборони, як вирішувати фінансові проблеми свого приватного бізнесу? Причому все це супроводжується вимогою «Виклич банк. Ти Пишного викликав?». А коли з'ясовується, що голови НБУ немає в країні, лунає наступна команда: «Тоді виклич Сенс». І міністр, замість того щоб викликати правоохоронців, звітує про виконання.
Це вже не просто корупція чи кумівство - це абсолютна інституційна катастрофа. Колишній міністр оборони і нинішній глава Нацбанку на побігеньках у особи з кримінальним лексиконом? Ого. Тут як мінімум потрібно обох викликати на допит в НСК і ставити питання про характер взаємовідносин з другом Зеленського. І приймати рішення по всіх фігурантах.
Ви уявляєте наскільки вразливими і нестійкими є інституції країни, яка воює проти сильного ворога, якщо один запис розмов корупціонерів з президентського оточення спричиняє справжній землетрус? А головне - як вижити державі, глава якої не хоче нічого змінювати і готовий потягнути за собою всю Україну, але не випустити з рук викохану корупційну вертикаль.
01.05.2026 08:37 Відповісти
Ні
Думаю очевидно, що основна ціль євреїв максимально видавити українців
01.05.2026 08:27 Відповісти
Хабадсько-московське ОЗУ рішає питання життя і смерті України? Довибиралися українчики?
01.05.2026 08:49 Відповісти
Ще не дивився відуху... але одразу запитання: А що це за олігарх Зеленський? Невже "Вова"?
01.05.2026 08:11 Відповісти
А чому подозово видає плівки Железняк ? Чи "плівки" проходять рецензію, тоді хто і що не попадає в остаточний варіант плівок?
01.05.2026 08:14 Відповісти
Чувак, тебе Подоляк висіче за некреативність. Записи у роздруківках передає сторо5а захистсу. І зрозуміло чому. Вони на нарах чаляця, а когось викупили, а хтось купаєця в Герцлії, а хтось ВЕДЕ ПЕРЕМОВИНИ ІЗ МЕРИКАНЦЯМИ.
01.05.2026 12:17 Відповісти
Прожэкт 23. Кодовое имя зебобы?)
01.05.2026 08:14 Відповісти
Ні
Думаю очевидно, що основна ціль євреїв максимально видавити українців
01.05.2026 08:27 Відповісти
Мабуть якась оманська ( небезпечна) угода 23го року.
01.05.2026 11:19 Відповісти
Умєрова ловлять?
01.05.2026 08:14 Відповісти
01.05.2026 08:27 Відповісти
Коли там найшпшличніший обіцяв блекаут на москві? У https://www.radiosvoboda.org/a/news-zelensky-blackout-u-moskvi/33542623.html вересні минулого року? А батареї репали саме в Києві.
01.05.2026 08:36 Відповісти
Для чого цей переклад Железняка?
01.05.2026 08:19 Відповісти
Цікаво хто за цим стоїть, там в тіні ?!
01.05.2026 08:19 Відповісти
Там кацапське фсб шморгає за ниточки...
01.05.2026 09:08 Відповісти
В піздінг теж кацапи організували?
01.05.2026 14:55 Відповісти
Проект 23 це мабуть створення атомної бомби
01.05.2026 08:28 Відповісти
Обрізаної бомби, обрізане буде виведено на офшори, а обрізанти приєднаються до обрізаних.
01.05.2026 08:36 Відповісти
За https://www.youtube.com/watch?v=GFnaLijpO1Q словами нардепа, плівки "витекли" точно зі сторони захисту.

Тобто, дехто з учасників ЗЄ-банди не згоден, що він сидить, а у інших фігурантів все зашибісь.
01.05.2026 08:31 Відповісти
там застави по 200 млн. кожному. Нiхто не буде iх вносити. Це ж не готiвку на рахунок покласти. Тому так. Обiдно мабудь.
01.05.2026 14:02 Відповісти
хорошо много текста но в конце как всегда зелобобские выводы))))
Зелобобик делает из себя белого и пушистого перекладывая вину на поца который всего лишь возглавляет коррупцию которая начинается в саамом низу с простого Миколы котором понадобилась справка или решить мелкий вопрос и он ищет выход з деньги!
01.05.2026 08:53 Відповісти
Із грязІ в смотрящІЄ.
01.05.2026 10:54 Відповісти
начебто гаманець зе і єрмака
01.05.2026 15:32 Відповісти
Щоб не було корупції та зловживань владою потрібно щоб генерального прокурора, суддів, голову ДБР, СБУ, НАБУ, САП та суддів нам обирали наші міжнародні партнери які дають нам гроші а не корумпована влада. В Україні завжди президенти дають любим друзям країну на розграбування.
01.05.2026 08:40 Відповісти
Кандидатів на керівників НАБУ і САП і нині обирають незалежні комісії з-за участі іноземців. Але навіть вони рекомендують, буває, таких, що ховайся...
Не вихід...

Краще би всім нам обирати притомну владу - парламент і президента.
01.05.2026 08:46 Відповісти
Щоб обирати притомну владу, треба Виборчий кодекс кардинально змінювати:
-кандидати мусять останні 5 років постійно проживати в округах, від яких висуваються, їх змінює наступний по списку в данному окрузі
- на керівні посади призначаються тільки з числа нардепів
- членам заборонених партій, після того, як вони перевзулись, заборона висуватись в кандидати
і ін.конче потрібні зміни
- усунення дубляжа в роботі ОП і кабміну: мабудь доречне упразднєніє посади преза... і не буде ані дубляжу, а ні сварок...
01.05.2026 11:24 Відповісти
Азохєн вэй, і танкі наші бістрі.....вперьод за родіну пейсатіє арлі....
01.05.2026 08:43 Відповісти
https://t.me/oleksiihoncharenko/54344 Олексій Гончаренко:https://t.me/oleksiihoncharenko

‼️ПУБЛІКУЮ ВСІ ПЛІВКИ МІНДІЧА!

https://www.youtube.com/watch?v=4kT9GIKXfIY На ютуб-каналі. "ВОВА ВСЕ ЗНАЕТ! СЛИВ ВСЕХ ПЛЕНОК МИНДИЧА! 2 ЧАСА РАЗГОВОРОВ! УМЕРОВ, ЧЕРНЫШОВ, ЕРМАК!"
01.05.2026 08:53 Відповісти
Тому просрочене с міндічами і цукерманами своїми землячками устроїв геноцид Українцям через своїх інвалідів мусорів і нквд
01.05.2026 08:57 Відповісти
так званий ексмінісьтєрь вже у маямі? вассайєдінілся нарешті з сім'єю?
01.05.2026 08:58 Відповісти
И что,два фигуранта балаболят,тут криминальное только одно - судя по содержанию и лексике разговора Украиной керуют полные идиоты.
01.05.2026 09:08 Відповісти
А ішак є на тих плівках? Я думаю зовсім на часі коли ми і про Оман заслухаємо
01.05.2026 11:27 Відповісти
Трамп про мародерство зеленського і його банди сказав одразу після інавгурації, і вимагав усунення зеленського від влади. Не повірили, почали обєднуватись навколо Лідора💩
01.05.2026 11:41 Відповісти
До виборів зебілам пояснював. Якщо очолити будь що призначити кухарку як заповідав Карл Маркс, будь чим буде управляти будь хто тільки не кухарка.
01.05.2026 12:49 Відповісти
У психології часте моргання найчастіше сигналізує про стрес, тривогу, високе емоційне напруження або когнітивне перевантаження. Це може бути спробою мозку "перезавантажитися" або захиститися від неприємної інформації. Також це часто свідчить про брехню, невпевненість або спробу приховати справжні наміри.
