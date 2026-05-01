Оприлюднено нові "плівки Міндіча": обговорюють заміну Уряду, посла США та загадковий проєкт "23". ВIДЕО
Нардеп Ярослав Железняк оприлюднив нові "плівки Міндіча", на яких зафіксовано розмову друга президента Тімура Міндіча та чинного секретаря РНБО Рустема Умєрова.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Подробиці
За словами нардепа, плівки "витекли" точно зі сторони захисту.
Також Железняк заявив, що на плівках сторони обговорюють:
- заміну Уряду та МінОборони
- посла США
- загадковий проєкт "23"
Що передувало?
- 29 квітня ЗМІ оприлюднили нові "плівки Міндіча", на яких зафіксовано розмови Тімура Міндіча із колишнім радником президента Сергієм Шефіром та ексміністром оборони, секретарем РНБО Рустемом Умєровим, зокрема про фінансування Fire Point.
- Антикорупційна рада при Міноборони України заявила, що компанія може втратити можливість постачати зброю для українського війська. Президента Володимира Зеленського просили ініціювати процес часткової націоналізації Fire Point, щоб продовжити постачання її продукції до Сил оборони.
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Думаю очевидно, що основна ціль євреїв максимально видавити українців
Тобто, дехто з учасників ЗЄ-банди не згоден, що він сидить, а у інших фігурантів все зашибісь.
Хто такий взагалі цей Тімур Міндіч, який на процитованих плівках НАБУ роздає вказівки цілому міністру оборони? Навіть колишній патрон Мігдича олігарх Коломойський свого часу зневажливо характеризував його як людину трьох «П» - «подай, принеси, почухай». І ось тепер цей персонаж, не маючи жодної офіційної посади, вказує тодішньому міністру оборони, як вирішувати фінансові проблеми свого приватного бізнесу? Причому все це супроводжується вимогою «Виклич банк. Ти Пишного викликав?». А коли з'ясовується, що голови НБУ немає в країні, лунає наступна команда: «Тоді виклич Сенс». І міністр, замість того щоб викликати правоохоронців, звітує про виконання.
Це вже не просто корупція чи кумівство - це абсолютна інституційна катастрофа. Колишній міністр оборони і нинішній глава Нацбанку на побігеньках у особи з кримінальним лексиконом? Ого. Тут як мінімум потрібно обох викликати на допит в НСК і ставити питання про характер взаємовідносин з другом Зеленського. І приймати рішення по всіх фігурантах.
Ви уявляєте наскільки вразливими і нестійкими є інституції країни, яка воює проти сильного ворога, якщо один запис розмов корупціонерів з президентського оточення спричиняє справжній землетрус? А головне - як вижити державі, глава якої не хоче нічого змінювати і готовий потягнути за собою всю Україну, але не випустити з рук викохану корупційну вертикаль.
Зелобобик делает из себя белого и пушистого перекладывая вину на поца который всего лишь возглавляет коррупцию которая начинается в саамом низу с простого Миколы котором понадобилась справка или решить мелкий вопрос и он ищет выход з деньги!
Не вихід...
Краще би всім нам обирати притомну владу - парламент і президента.
-кандидати мусять останні 5 років постійно проживати в округах, від яких висуваються, їх змінює наступний по списку в данному окрузі
- на керівні посади призначаються тільки з числа нардепів
- членам заборонених партій, після того, як вони перевзулись, заборона висуватись в кандидати
і ін.конче потрібні зміни
- усунення дубляжа в роботі ОП і кабміну: мабудь доречне упразднєніє посади преза... і не буде ані дубляжу, а ні сварок...
‼️ПУБЛІКУЮ ВСІ ПЛІВКИ МІНДІЧА!
https://www.youtube.com/watch?v=4kT9GIKXfIY На ютуб-каналі. "ВОВА ВСЕ ЗНАЕТ! СЛИВ ВСЕХ ПЛЕНОК МИНДИЧА! 2 ЧАСА РАЗГОВОРОВ! УМЕРОВ, ЧЕРНЫШОВ, ЕРМАК!"