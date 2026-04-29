Громадська антикорупційна рада при МОУ зробила заяву щодо справи "Мідас" і компанії "Fire Point"

Громадська антикорупційна рада при Міністерстві оборони України оприлюднила заяву щодо справи "Мідас" і можливих зв’язків навколо компанії "Fire Point".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у заяві ГАР МОУ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

У документі зазначається, що антикорупційні органи отримали матеріали, які можуть свідчити про зв’язки між колишнім міністром оборони Рустемом Умєровим, підсанкційним бізнесменом Тимуром Міндічем та компанією "Fire Point".

За цими даними, Міндіча розглядають як можливого бенефіціара компанії або одного з її фактичних власників.

Можливі наслідки для постачання в армію

У заяві підкреслюється, що у разі юридичного підтвердження цих зв’язків компанія може втратити право постачати продукцію для Сил оборони України через санкційний статус Міндіча. Також йдеться про ймовірне надання неправдивих відомостей щодо кінцевих бенефіціарів.

"Всі дані беззаперечно вказують на те, що Тимур Міндіч справді є або одним з бенефіціарів компанії, або єдиним справжнім бенефіціаром", - йдеться у повідомленні.

Водночас ситуація залишається юридично невизначеною. Формально зв’язок може не бути доведеним тривалий час через судові процеси. Однак у публічному просторі вже сформувалося уявлення про можливу причетність бізнесмена до компанії.

Заклики та пропозиції антикорупційної ради

ГАР МОУ заявляє про наявність ознак можливих правопорушень у діях окремих осіб. Зокрема, йдеться про можливе зловживання владою, впливом та інші порушення, які мають бути оцінені правоохоронними органами.

У зв’язку з цим рада закликає владу ухвалити низку рішень. Серед них — відсторонення Рустема Умєрова від посади секретаря РНБО, ініціювання часткової націоналізації компанії "Fire Point" для збереження постачання продукції на фронт, а також створення робочої групи для перевірки контрактів і ціноутворення.

Окремо наголошується на важливості збереження безперебійного забезпечення військових, водночас із дотриманням законодавства та антикорупційних принципів.

Що передувало?

29 квітня ЗМІ оприлюднили нові "плівки Міндіча", на яких зафіксовано розмови Тімура Міндіча із колишнім радником президента Сергієм Шефіром та ексміністром оборони, секретарем РНБО Рустемом Умєровим.

