Громадська антикорупційна рада при МОУ зробила заяву щодо справи "Мідас" і компанії "Fire Point"

Міндіч і Умєров на нових плівках міндіча

Громадська антикорупційна рада при Міністерстві оборони України оприлюднила заяву щодо справи "Мідас" і можливих зв’язків навколо компанії "Fire Point".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у заяві ГАР МОУ.

У документі зазначається, що антикорупційні органи отримали матеріали, які можуть свідчити про зв’язки між колишнім міністром оборони Рустемом Умєровим, підсанкційним бізнесменом Тимуром Міндічем та компанією "Fire Point".

За цими даними, Міндіча розглядають як можливого бенефіціара компанії або одного з її фактичних власників.

Можливі наслідки для постачання в армію

У заяві підкреслюється, що у разі юридичного підтвердження цих зв’язків компанія може втратити право постачати продукцію для Сил оборони України через санкційний статус Міндіча. Також йдеться про ймовірне надання неправдивих відомостей щодо кінцевих бенефіціарів.

"Всі дані беззаперечно вказують на те, що Тимур Міндіч справді є або одним з бенефіціарів компанії, або єдиним справжнім бенефіціаром", - йдеться у повідомленні.

Водночас ситуація залишається юридично невизначеною. Формально зв’язок може не бути доведеним тривалий час через судові процеси. Однак у публічному просторі вже сформувалося уявлення про можливу причетність бізнесмена до компанії.

Заклики та пропозиції антикорупційної ради

ГАР МОУ заявляє про наявність ознак можливих правопорушень у діях окремих осіб. Зокрема, йдеться про можливе зловживання владою, впливом та інші порушення, які мають бути оцінені правоохоронними органами.

У зв’язку з цим рада закликає владу ухвалити низку рішень. Серед них — відсторонення Рустема Умєрова від посади секретаря РНБО, ініціювання часткової націоналізації компанії "Fire Point" для збереження постачання продукції на фронт, а також створення робочої групи для перевірки контрактів і ціноутворення.

Окремо наголошується на важливості збереження безперебійного забезпечення військових, водночас із дотриманням законодавства та антикорупційних принципів.

Що передувало?

  • 29 квітня ЗМІ оприлюднили нові "плівки Міндіча", на яких зафіксовано розмови Тімура Міндіча із колишнім радником президента Сергієм Шефіром та ексміністром оборони, секретарем РНБО Рустемом Умєровим.

Міндіч Тімур (274) Умєров Рустем (873) Громадська антикорупційна рада при Міноборони (17)
Топ коментарі
+19
Шо за ракети? Гіперзвук Смарагдовий балабол?
29.04.2026 19:01 Відповісти
+18
Здається, був запит до ізраїлю на екстрадицію мідчіча та цукермана. І тут раптом шкандаль з краденим українським зерном. Совпадєніє? Ну, от поб'ють горшки з ізраїлем, той скаже "хрін вам, а не екстрадиція", і усьо - діло шито-крито. Але ж "вова" туть...
29.04.2026 18:51 Відповісти
+17
Мав Умєров із своїми трьома чи чотирма громадянствами вас усіх...
29.04.2026 19:07 Відповісти
Гудименко згадав що має боротися з корупцією
29.04.2026 18:44 Відповісти
Гудименко не забував!
29.04.2026 19:07 Відповісти
не забував, але не було команди
29.04.2026 19:09 Відповісти
Розширяйте кругозор.
29.04.2026 19:28 Відповісти
В какую сторону?
29.04.2026 20:37 Відповісти
До забора.😁
29.04.2026 20:44 Відповісти
Умєрова ловлять? - у Флориду він рветься - гад
29.04.2026 18:45 Відповісти
Ніхтотнікого ловити не буде. Вова не дозволить.
29.04.2026 18:47 Відповісти
Проти НАБУ поперти в нього кишка тонка
29.04.2026 18:50 Відповісти
а сере, немов з товстої
29.04.2026 19:00 Відповісти
Натягнув на себе маску преза - от і надуває щоки
29.04.2026 19:04 Відповісти
Зайшла, каже, в зевєдєніє "За дві щоки", розділась, чекаю, а тут вдруг пєльмєні принесли

ой як невдобно вийшло
29.04.2026 20:09 Відповісти
В такій гарній забігайлівці "За дві щоки" могла б труси не знімати
29.04.2026 21:06 Відповісти
29.04.2026 18:51 Відповісти
Так він і до цього ні одного "жмурика" не видав - як це видати грошового мішка
29.04.2026 18:56 Відповісти
то треба більше менор? може, видати офіційний дозвіл на купівлю краденого врожая?
29.04.2026 19:05 Відповісти
Ізраіль не видає своїх громадян НІКОЛИ!
29.04.2026 19:14 Відповісти
Ну, це може бути як контрольний постріл, щоб вже напевно
29.04.2026 19:22 Відповісти
Немає ніяких пострілів. Є політика семітизму. І крадіжки не у євреїв не є злочином.
29.04.2026 19:31 Відповісти
Видавав і не раз..
29.04.2026 19:34 Відповісти
на основі чого Ізраіль видасть не громадянина України - Україні??? Зеля завбачливо позбавив Мінідіча ( і не тільки) - громадянства
29.04.2026 20:14 Відповісти
Есть в этих движениях вокруг огненных понтов и капля моего труда)))
29.04.2026 18:51 Відповісти
https://youtu.be/oOIkwrUaZxA
29.04.2026 18:53 Відповісти
гудименко, стерненко......
холуї на службі у зелених дегенератів мародерів!!!
29.04.2026 18:53 Відповісти
Гудименко і Стерненко порівнювати як Зеленського з Порошенком. Щось не те Ви вкурили.
29.04.2026 19:45 Відповісти
Ще і Чмут у цій "раді"...
29.04.2026 23:02 Відповісти
Поддерживаю!!!!!
29.04.2026 18:56 Відповісти
Вже до краю надоїли ці огидні маланські пики, які тотально узурпували владу в Україні. Давно пора згадати славні козацькі традиції, які після захопленя чергового міста або селища недаремно наступними після ляхів пускали в розхід представників богообраної національноості
29.04.2026 18:57 Відповісти
А ось і справжня причина зливу компромата підійшла: заблокувати компанії Файерпойнт постачання ракет ЗСУ. Амери таким чином знищують конкурентів. Народ, коли ви вже почнете думати, а не бігти як ошпарені після кожного скандалу? Дивіться, хто зливає і в чиїх інтересах.
29.04.2026 18:57 Відповісти
29.04.2026 19:01 Відповісти
29.04.2026 19:03 Відповісти
Справжня причина прилетить, коли НАБУ і САП підготують матеріали про корупційний злочин для судового розгляду.
29.04.2026 19:25 Відповісти
Копіюєте один текст (дослівно) в усі новини?
Дорого?
29.04.2026 20:39 Відповісти
Ото аналітика. Як тількі Зелька поставив на дрони лєву компанію з іще більш лєвим Шпігельшнауцером при наявності державних компаній, було зрозуміло, це робиться з однією метою - красти гроші та виводити їх у Ізраіль. З балістикою та ракетами фігуранти вообще задвігалі лютую дічь, а тіпа прокатіт.
29.04.2026 19:00 Відповісти
Громадська антикорупційна рада при МОУ наривається на статтю 161 ККУ про антисемітизм, яка трактується як певне сприйняття євреїв, виражене як ненависть, риторичні чи фізичні прояви, спрямовані на євреїв, їхню власність, установи чи релігійні споруди.
Покарання: За вчинення проявів антисемітизму, зокрема організованою групою, передбачено позбавлення волі на строк до 8 років.
29.04.2026 19:06 Відповісти
Там є якийсь вова-думаю що він порішає всіх
29.04.2026 19:06 Відповісти
29.04.2026 19:07 Відповісти
кацапи дуже хотіли щоб у 2019 році обрали блазня малороса, аби не Порошенко
29.04.2026 19:09 Відповісти
Будь який інший призидент(трамп не рахується), не просто б пішов з поста, а і застрелився...
29.04.2026 19:11 Відповісти
Штілєрмана розкулачить, компанію націоналізувати, а якщо Помпео буде щось заперечувати, то посилати його *****. Так переможемо.
29.04.2026 19:13 Відповісти
Товаріщі смєлиє, рєволюціонниє, конниє матроси!
Кулаков ми раскулачім! Кунаков ми раскуначім! Коряков ми .......... с корякамі ми что-нібудь позже прідумаєм! Так побєдім!
29.04.2026 20:05 Відповісти
гудименко за десять років ***** не змінився, навіть військовий однострій на нього ніяк не вплинув.
29.04.2026 20:15 Відповісти
А мав би неодмінно вплинути?
29.04.2026 21:16 Відповісти
чесно? я на це сподвався. Але бачу що він продовжує махати своє сокирою наліво-направо без розбору. Якби йому у 1991 році не було б всього чотири рочки, то він би і на В'ячеслава Максимовича щось би накопав.
Корисні ідіоти в нашій країні нколи не закінчаться.
29.04.2026 21:42 Відповісти
Нагадаю, шо діастрайки у на всі на FP-1. Можна тішитисть скільки завгодно, але це буде дупа
29.04.2026 19:15 Відповісти
Ви віруєте у фірму міндіча ?
А у зоряний крейсер теж повірили б ?
29.04.2026 19:42 Відповісти
Портнов💀☠️, уже чекає на надходження нових вертухаїв-аферистів від зеленського??? Міндіч гадить Україні за крадені у неї ж гроші???
А у зеленського клопоту🤑🤑🤑 ще на будівництві маєтків у Козині додається!?!?!? Припікає йому, як не крути…
Дієва люстрація з вірьовкою його ж ********* на посадах в Урядовому кварталі та потікавших за кордон, невблаганно насувається, як дим на голови московитів, в Туапсе чи Пензі🫣🫣🫣🫣👍🤣🫡 ‼️🇺🇦🇪🇺❤️⚔️
29.04.2026 19:19 Відповісти
Кубло сплело свій спрут в Україні для мародерства на крові українців. Дивно, але чомусь в переважній більшості, це кубло є соплемінниками гідранта. Їм плювати на захист України, їх цікавлять лише бариші!
29.04.2026 19:21 Відповісти
Верховний міндіч ні сном ні духом.
Йому не кажуть !!
29.04.2026 19:41 Відповісти
бл.дь, такий висер наче на програмі соловйова побував.
29.04.2026 20:04 Відповісти
Зєля - прЄзідєнт Мідаса! ураааа!..
понавибирали, блін, лайна зєлєнскага, а оно "шота нє єдєт"...
29.04.2026 19:57 Відповісти
Громадська антикорупційна рада ризикукє отримати 8 років...
29.04.2026 20:26 Відповісти
Так просто відріжте 'кінцевих бенефіціарів', заблокувавши певні трансакції компанії, і нехай вона працює й надалі на благо України
29.04.2026 20:30 Відповісти
У демократичних країнах в таких випадках самі йдуть у відставку, якщо мають честь. Але це не наш випадок, тому що ця влада перетворила нашу країну на авторитарну.
29.04.2026 20:45 Відповісти
Балістичних ракет нема і не буде. Бо шкандаль із міндічами.
Тож, зебіли вочевидь підуть на триденне перемир'я до "дня победьі", яке пропонує *****.
Бінго!
29.04.2026 20:47 Відповісти
29.04.2026 21:42 Відповісти
Скільки терабайт порожніх слів,
Це все може зробити тільки династія із зовнішньою підтримкою.
29.04.2026 21:44 Відповісти
Т.е. 90 млрд, не просто так) Видимо, необходимо небольшую отару на заклание.
30.04.2026 01:51 Відповісти
 
 