Це історія про те, як свої почали "зливати" своїх, - Ніколов про нові "плівки Міндіча". ВIДЕО

Публікація нових "плівок Міндіча" пов'язана з можливим бажанням фігурантів справи укласти угоду з НАБУ та САП, "здавши" своїх.

Про це заявив журналіст Юрій Ніколов, передає Цензор.НЕТ.

"За моїми даними, розмови Міндіча з Шефіром і Умєровим потекли від фігурантів кримінальної справи, які чаляться на нарах, і яким слідчі офіційно розкрили матеріали справи.

Вони не прохлаждаються у всяких герцліях і адвокатських тьорках. Їм обідно, що одним нари, а іншим Канари. Бо робили ж одно дєло вмєстє, а як баланду хлєбать - так порознь. На Че Гевару гроші знайшли для викупу, а на решту шо? Забвєніє і прєзрєніє?" - зазначив він.

На думку Ніколова, фігуранти розуміють, що можливості "зарішать справу НАБУ" немає.

"Тому пробують дискредитувати, розвалити, потягаться в судах. І тут новина для них. Є можливість просто дати покази/докази на подєльніків. І тоді вам поблажка буде. НАБУ і САП укладають угоди. Здавайте", - додав він.

Витік матеріалів і внутрішній конфлікт

Журналіст зазначив, що розшифровки прослуховувань були передані фігурантам у межах слідчих процедур, однак саме це і спричинило подальший витік інформації.

"Вони ці розшифровки отримали ще раніше, ніж ми всі їх побачили", – пояснює Ніколов.

Люди, які опинилися під слідством і не отримали підтримки від своїх партнерів, могли бути зацікавлені у поширенні компромату назовні, додав він.

Гроші, застави та фактор жадібності

Він також звернув увагу на фінансові розмови між ключовими фігурами – зокрема щодо збору коштів на заставу для одного з учасників.

"Йдеться про десятки мільйонів, але вони поводяться так, ніби це останні гроші", – зазначає журналіст.

Йдеться про суми, які, здавалося б, не є критичними для осіб такого рівня впливу. Водночас сам характер цих розмов, за оцінкою Ніколова, демонструє небажання витрачати власні ресурси навіть у критичних ситуаціях.

На його думку, це свідчить або про обмежені реальні фінансові можливості, або про домінування жадібності як ключового мотиву.

"Це виглядає як банальна жадібність – ніхто не хоче платити за іншого", – додає він.

Як працював механізм витоку

Окрему увагу журналіст приділяє механізму витоку інформації. Він пояснює, що згідно з процедурою, слідство зобов’язане відкривати матеріали справи підозрюваним. Саме після цього документи могли опинитися поза межами слідства.

"Спочатку це був не витік у публічну площину – це була спроба домовитися між собою", – пояснює Ніколов.

За його словами, первинна мета витоку могла полягати у спробі вплинути на інших учасників справи та змусити їх шукати способи "вирішення" ситуації. Однак, коли це не спрацювало, матеріали потрапили до журналістів.

Ніколов також наголошує, що розрахунки на політичне втручання або можливість "вирішити питання" через впливових осіб не виправдалися.

"Ніхто не може просто взяти і "порішати" такі справи", – підкреслює він.

Оборонні проєкти і концентрація коштів

Ще один важливий блок аналізу стосується оборонної тематики. У записах, за словами журналіста, фігурує історія з концентрацією фінансування оборонних проєктів в одних руках.

"Коли всі гроші зводяться в одне місце – це завжди ризик", – зазначає Ніколов.

Йдеться про тиск щодо виділення значних бюджетних коштів на конкретні розробки. Журналіст підкреслює, що така централізація може призводити до зниження ефективності, адже ресурси спрямовуються не на найкращі рішення, а на ті, які просуваються через особисті зв’язки.

Він звертає увагу і на технічний результат таких рішень – за його словами, окремі проєкти не продемонстрували очікуваної ефективності.

Влада, баланс і відсутність повного контролю

Окремо у плівках простежується і тема кадрових рішень та внутрішніх протиріч у владі.

"Це не виглядає як система, де всі підпорядковуються одній людині", – зауважує журналіст.

Зокрема, деякі посадовці виступали проти виділення значних коштів, демонструючи певну незалежність у прийнятті рішень. Це, на його думку, свідчить про наявність внутрішнього балансу.

Висновки Ніколова

"Це історія про те, як свої ж почали "зливати" своїх", – підсумовує він.

Водночас журналіст наголошує, що ключовим фактором розвитку подій є робота антикорупційних органів. За його словами, у подібних справах єдиною реальною стратегією для фігурантів залишається співпраця зі слідством.

