2 630 42

Великі Telegram-канали ігнорують нові "плівки Міндіча" та атакують НАБУ, - Железняк

Чергова атака на НАБУ від анонімних Telegram-каналів

Низка анонімних Telegram-каналів проігнорувала новину про публікацію нових "плівок Міндіча", натомість оприлюднивши дописи, в який Бюро звинувачують у "тоталітарних практиках".

Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк, передає Цензор.НЕТ.

Подробиці

"Спеціально заліз перевірити, що ж пишуть анонімні телеграм канали під кураторство СБУ…. Взагалі жодного повідомлення) Тільки черговий накид на НАБУ", - зазначив парламентар.

Також читайте: Железняк про нові "плівки Міндіча": Якщо там дійсно говорять про маєтки Зеленського та Єрмака, то навіть їхні виборці це не оцінять

Що передувало?

  • 29 квітня ЗМІ оприлюднили нові "плівки Міндіча", на яких зафіксовано розмови Тімура Міндіча із колишнім радником президента Сергієм Шефіром та ексміністром оборони, секретарем РНБО Рустемом Умєровим.

Читайте: Тепер не можна казати про те, що Зеленський нічого не знав, - Ар’єв про нові "плівки Міндіча"

НАБУ (5698) Telegram (359) Железняк Ярослав (721) Міндіч Тімур (274)
у цих каналів 4 ворога: Порошенко, Железняк, Шабунін і НАБУ
29.04.2026 15:16 Відповісти
Хто б сумнівався.У влади і телеграма є спільне-обидва проєкти рашки по знищенню України.
29.04.2026 15:17 Відповісти
Інсайдір, рєальна война це помойки-жополізки зеленьського і там ненавидять Порошенка. Які плівки?
29.04.2026 15:18 Відповісти
Ректора КНУ Бугрова звільнено з посади за наказом МОН

Вчора апеляційний суд визнав його корупціонером. Через це він не зможе прийняти участь у нових виборах ректора.
29.04.2026 15:13 Відповісти
і тут мона почитати https://life.pravda.com.ua/society/bugrova-zvilnili-z-posadi-rektora-knu-314685/. перед черговими виборами всіх діючих ректорів звільняють - така процедура
29.04.2026 15:21 Відповісти
у цих каналів 4 ворога: Порошенко, Железняк, Шабунін і НАБУ
5 ворогів. 5й їх ворог це Україна.
29.04.2026 15:22 Відповісти
для цих телеграм-помийок

"Україна понад усе"...
має бути спаплюжена

.
29.04.2026 15:38 Відповісти
зображення НАБУ в кольорах рашиської ганчірки є дискредитацією державних органів !

якщо ці канали анонімно-провладні, то невже саме НАБУ не може вчинити позов і вимагати припинення їх діяльності ?

а загалом, це - повна срака для України!
так і будемо борсатись в ЗЄльоной гівняній ополонці...

.
.
29.04.2026 15:29 Відповісти
Так ці телеграм-канали, виходить, що працюють на користь ******-прутіна проти України!!! Допомагають окупантам з московії!?!?!?
29.04.2026 15:58 Відповісти
Хто з цих осіб не засраний по вуха не смішіть
29.04.2026 16:08 Відповісти
по вуха тільки Шабуня, решта на фоні зеленої глистодрісні - практично святі люди.
29.04.2026 16:22 Відповісти
Залужний, Гончаренко, Федина, Тетяна Чорновол, Касьянов - коротше всі хто пише про міндічів і їх гешефт а також при їх карликового хуцпатого шефа.
29.04.2026 16:21 Відповісти
Хто б сумнівався.У влади і телеграма є спільне-обидва проєкти рашки по знищенню України.
Інсайдір, рєальна война це помойки-жополізки зеленьського і там ненавидять Порошенка. Які плівки?
инсайдер и око это помойки с надутым количеством подписчиков. Делите как минимум на 10 и получите украинскую аудиторию. Остальное боты и кацапня.
29.04.2026 19:00 Відповісти
Від ціх телеграм-каналів завжи смердит парашними лаптями в zеленому говні.
29.04.2026 15:21 Відповісти
По марафону кстаті теж врядлі покажуть про плівки. Ото тіки Цензор і УП оплот свободи слова. Так шо бабусі і чувихі бальзмківського возраса не дізнаються про новий поворот у цій справі. Хіба шо спустять з ОПи якийсь темник як і шо треба казать
29.04.2026 15:22 Відповісти
Бальзаківський вік - це умовна назва вікового періоду жінок від 30 до 40 років.
Термін виник у XIX столітті після виходу роману Оноре де Бальзака «Тридцятирічна жінка» (1831) і описує жінок, які відрізняються незалежністю, сміливістю суджень та повною свободою у прояві своїх почуттів.
29.04.2026 15:31 Відповісти
ото й усе !

мудрий український наріт за тєлєграм !

.
29.04.2026 15:22 Відповісти
невірно !
помістіть вови в оточенні міндича, чернишова та дь'Єрмака і тоді дійсно побачите ... ефект вау грьобана Вова !

.
29.04.2026 15:32 Відповісти
Умєрова ловлять?
29.04.2026 15:26 Відповісти
Мерзений персонаж - Гудименко
29.04.2026 15:31 Відповісти
Ну навіть не знаю...
НАБУ, САП, ВАКС вже 10 років "розслідують" махінації у справі одеського "Краяну".
Це теж буде вважатися "черговим накидом на НАБУ"?
Чи все ж таки "Пробзділось шось у Дацькому князівстві..." (с)
29.04.2026 15:29 Відповісти
Звернись в СБУ, може вони швидше розслідують
29.04.2026 15:33 Відповісти
Не в моїй компетенції. Як ви собі уявляєте таке звернення, - у вигляді листа "в нікуди"?
Кабінетне СБУ нічим не краще за згадані вище контори, і персонажі на кшталт генерала Вітюка - яскраве тому підтвердження.
Доречі, чули про нещодавню операцію СБУ проти злочинців з ТЦК? Як гадаєте, чому вони так оперативно кинулися захищати якогось пересічного митного брокера від людоловів-вимагачів? І кому належали ті $30k (або 50)?
На цю тему одеські жартівники навіть сліпили ось таке фейкове повідомлення:
29.04.2026 15:43 Відповісти
після "вови" всякі краяни-хєрани будуть вважатись наклепом на НАБУ

бо вова то супер-нова !

у його корупційному "сяйві" всяка школота ******

.
29.04.2026 15:35 Відповісти
У нас таке законодавство що "чесний" суддя може вертіти ним як хоче і причому та ж дійова особа може бути винна а може те саме звинувачення стати наклепом та і отримати компенсацію від держави. Навіть якщо буде багато відеозаписів а не тільки плівки, суддя може не признати їх аутентичність та і все.
29.04.2026 15:38 Відповісти
Закон "Про АНТИСЕМІТИЗМ" прийняли вчасно
29.04.2026 15:40 Відповісти
Судово-юридична газета ім.Портнова.
29.04.2026 15:45 Відповісти
Давно відписався від цих помийок
29.04.2026 16:00 Відповісти
Тому що "великі" телеграм канали це тупо розкручені за державний кошт пропаганда зеслуги які більше ніж на 70 відсотків складаються з вьетнамських чи рашистських ботів, Дурову нічого не заважає натиснути кнопку і їх видалити
29.04.2026 16:04 Відповісти
І не тільки великі. Всяка екс-порохобоська перефарбована срань типу Шрайка роблять вигляд що всі ці зашквари і всі хто про них пише це звичайне зрадойобство.
Кільксть перекуплених мудаків серед українських журнашльондр і "активістів" зашкалює.
29.04.2026 16:07 Відповісти
Агент мельник з шабуніним і ************** під діваном лежали і записували 21 сторіччя ш і що хочеш видасть як і хочеш плівеи вилізуть на будь кого
29.04.2026 16:13 Відповісти
Та вони краще Бутусову кістки перестають, чим міндічгейт обговорюють

29.04.2026 16:13 Відповісти
Так Железняк пару дней назад сам писал что это фейк когда про Берлинскую было. Переобулся?
29.04.2026 16:15 Відповісти
ну тіпа Маша то не Маша, а от Вова і Гандруша - то вава і гандруша )))
29.04.2026 16:24 Відповісти
Маша там тоже есть. Это те же самые пленки, только пару дней назад Железняк был против их.
29.04.2026 16:26 Відповісти
він не казав що він "против них", він казав дослівно що Маша це не про Берлінську.
29.04.2026 16:30 Відповісти
Я думаю что Берлинская. Достаточно вспомнить как её с какого-то сватали на министра обороны. Значит у неё прямые связи с властью.
29.04.2026 16:39 Відповісти
Вони мають вибір, або говорити що кажуть, або закриють
29.04.2026 16:33 Відповісти
То Єрмак рулить!
29.04.2026 16:40 Відповісти
..навіть не знав про існування цих зепомийок..
інфогігієна - понад усе, навіть якщо часто "дуже інтєрЄсна".. - відписуюсь від каналів при найменшому натяку на брехню, продажність чи заангажованість..
29.04.2026 16:50 Відповісти
 
 