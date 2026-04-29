Великі Telegram-канали ігнорують нові "плівки Міндіча" та атакують НАБУ, - Железняк

Низка анонімних Telegram-каналів проігнорувала новину про публікацію нових "плівок Міндіча", натомість оприлюднивши дописи, в який Бюро звинувачують у "тоталітарних практиках".

Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк, передає Цензор.НЕТ.

"Спеціально заліз перевірити, що ж пишуть анонімні телеграм канали під кураторство СБУ…. Взагалі жодного повідомлення) Тільки черговий накид на НАБУ", - зазначив парламентар.











Що передувало?

29 квітня ЗМІ оприлюднили нові "плівки Міндіча", на яких зафіксовано розмови Тімура Міндіча із колишнім радником президента Сергієм Шефіром та ексміністром оборони, секретарем РНБО Рустемом Умєровим.

