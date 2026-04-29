Железняк про нові "плівки Міндіча": Якщо там дійсно говорять про маєтки Зеленського та Єрмака, то навіть їхні виборці це не оцінять

Нардеп Ярослав Железняк після оприлюднення нових "плівок Міндіча" готує засідання ТСК Ради.

Про це він заявив у коментарі Цензор.НЕТ.

Подробиці

"Якщо раптом, ми припускаємо, що "Вова" - це Володимир Зеленський, а "Андрій" - це Андрій Єрмак, мені здається, що навіть їхні виборці не оцінять ту частину, що під час війни з таких грошей будуються собі маєтки", - зазначив парламентар.

Відповідаючи на питання, чи буде запрошено секретаря РНБО Рустема Умєрова на засідання ТСК з питань розслідування дій, що загрожують економічній безпеці України, Железняк відповів, що наразі проводять з колегами, кого запрошуватимуть на засідання та у якому форматі.

Раніше у Telegram-каналі нардеп заявив, що згідно з його інформацією цей "злив" - не від НАБУ/САП чи інших правоохоронних органів, а сторона захисту "активно почала їх поступово зливати в різні сторони".

Железняку невідомо, чому саме зараз це почалося.

"Павуки в банках гризуться, напевно хтось там чимось незадоволений", - додав він.

Що передувало?

29 квітня ЗМІ оприлюднили нові "плівки Міндіча", на яких зафіксовано розмови Тімура Міндіча із колишнім радником президента Сергієм Шефіром та ексміністром оборони, секретарем РНБО Рустемом Умєровим.

