Железняк про нові "плівки Міндіча": Якщо там дійсно говорять про маєтки Зеленського та Єрмака, то навіть їхні виборці це не оцінять

Нардеп Ярослав Железняк після оприлюднення нових "плівок Міндіча" готує засідання ТСК Ради.

Про це він заявив у коментарі Цензор.НЕТ.

Подробиці

"Якщо раптом, ми припускаємо, що "Вова" - це Володимир Зеленський, а "Андрій" - це Андрій Єрмак, мені здається, що навіть їхні виборці не оцінять ту частину, що під час війни з таких грошей будуються собі маєтки", - зазначив парламентар.

Відповідаючи на питання, чи буде запрошено секретаря РНБО Рустема Умєрова на засідання ТСК з питань розслідування дій, що загрожують економічній безпеці України, Железняк відповів, що наразі проводять з колегами, кого запрошуватимуть на засідання та у якому форматі.

Раніше у Telegram-каналі нардеп заявив, що згідно з його інформацією цей "злив" - не від НАБУ/САП чи інших правоохоронних органів, а сторона захисту "активно почала їх поступово зливати в різні сторони".

Железняку невідомо, чому саме зараз це почалося.

"Павуки в банках гризуться, напевно хтось там чимось незадоволений", - додав він.

Що передувало?

  • 29 квітня ЗМІ оприлюднили нові "плівки Міндіча", на яких зафіксовано розмови Тімура Міндіча із колишнім радником президента Сергієм Шефіром та ексміністром оборони, секретарем РНБО Рустемом Умєровим.

Железняк Ярослав Міндіч Тімур
Топ коментарі
+13
Якщо громадянин України, який має доступ до всієї наявної інформації, що стосується діяльності тупого обдовбаного торчка, до сих пір сприймає зеленого покидька і мародера як легітимного Президента України, то це вже невиліковне нічим.
29.04.2026 14:01 Відповісти
+12
Це вже імпічмент чи ще "не на часі"?)
29.04.2026 13:52 Відповісти
+11
якщо поруч з міндичем та чернишовим будуються "вова" та "андрій", то....
#при чьом здєсь ЗЄлєнський ?"

це всього лише єврейський квартал "Династія" Нового Ієрусалима

.
29.04.2026 13:57 Відповісти
Єрмак більш вразливий - шо мішає взяти його за зябра?
29.04.2026 13:51 Відповісти
не що, а хто.
До того ж, недаремно і Андрєй, і Баканов пішли в адвокати.
Без згоди Спілки адвокатів жодні "пред*яви" та "наїзди" на її членів з боку державних органів неможливі.
29.04.2026 14:03 Відповісти
Всяко буває - недавно писали шо адвоката дубасили - навіть ногами і без згоди адвокатської гільдії
29.04.2026 14:15 Відповісти
то були судді дядька Лінча...

їм можна

.
29.04.2026 19:46 Відповісти
тоді треба цю спілку об'явити ворогами України, діяльність якіх шкодить національним інтересам України ,а як шо є докази ,то ніяка міжнародна спілка їх не врятує ,від статті та звинувачення ...
29.04.2026 14:24 Відповісти
Єрмак,це ствол куйла біля виска "зепоцріота" .який був приставлений куйлом "зезраднику" в Омані, і який "зегавара" не в силі відвести від своєї "зеленозрадницької" макітри
29.04.2026 14:10 Відповісти
Тора .Тора,кипа,обрез- ви шо, таки хотите шоб его как последнего гоя на цугундер взяли? Не смешите мой шнобель
29.04.2026 15:29 Відповісти
Це вже імпічмент чи ще "не на часі"?)
29.04.2026 13:52 Відповісти
Ще щури не нажерлися
29.04.2026 14:02 Відповісти
Не на часі.
Нагадаю, що ані закон, ані якісь регулюючі норми про імпічмент президенту досі не прийнято.
А от щось там про відповідальність за антисемітизм (забув точне формулювання закону) після року роздумів вова з плівки міндича нещодавно підписав
29.04.2026 14:03 Відповісти
який імпічмент? Влада узурпована.
29.04.2026 14:14 Відповісти
колись в Ашані продавали з дисконтом.... за десять копійок томик.

а ви що подумали ?
за все ПСС ЗЄлі ?

.
29.04.2026 14:00 Відповісти
ці книжки написані, щоб легалізувати накрадене і не платити податки. Ось і вся Муза зеленського, який самостійно 2 слова з'вязати не може.
29.04.2026 14:23 Відповісти
Дешевше туалетного паперу
29.04.2026 14:03 Відповісти
але шкідливо навіть... для сраки.

про мізки я взагалі мовчу

.
29.04.2026 16:15 Відповісти
Зараз не знайдеш виборців Зелі
29.04.2026 13:59 Відповісти
Зайди у ФБ🤣
29.04.2026 14:35 Відповісти
Доречі, де "vad vad" і «обліковий запис»?
29.04.2026 16:08 Відповісти
У всякому разі,це відповідь Тр. найвеличнішому на "бокс в Овальному".Певно,думав,що все зійде так йому з рук,та вагову категорію явно не прорахував.
29.04.2026 14:10 Відповісти
Ці виборці ще й аплодувати будуть, тіпо вміють жити посони. Або будуть рвати горлянки і пускати піну, доказуючи, що то робота Порошенка.
29.04.2026 14:11 Відповісти
Наріду пофіг вони за ішака
29.04.2026 14:22 Відповісти
Єврейська династія на Дніпровських пагорбах....
29.04.2026 15:11 Відповісти
Новий Ієрусалим !

все як заповідав Фавл, однопартієць Іісуса нашого Христа

буде тут град з чертогами сяючими золотими !
навіть унітаз і той буде золотим !

.
