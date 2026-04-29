Железняк о новых "пленках Миндича": Если там действительно говорят об имениях Зеленского и Ермака, то даже их избиратели это не оценят

Депутат Ярослав Железняк после обнародования новых "пленок Миндича" готовит заседание Временной специальной комиссии Верховной Рады.

Об этом он заявил в комментарии Цензор.НЕТ.

"Если вдруг, мы предполагаем, что "Вова" - это Владимир Зеленский, а "Андрей" - это Андрей Ермак, мне кажется, что даже их избиратели не оценят ту часть, что во время войны на такие деньги строят себе имения", - отметил парламентарий.

Отвечая на вопрос, будет ли приглашен секретарь СНБО Рустем Умеров на заседание ВСК по вопросам расследования действий, угрожающих экономической безопасности Украины, Железняк ответил, что сейчас обсуждают с коллегами, кого приглашать на заседание и в каком формате.

Ранее в Telegram-канале нардеп заявил, что, согласно его информации, этот "слив" - не от НАБУ/САП или других правоохранительных органов, а сторона защиты "активно начала их постепенно сливать в разные стороны".

Железняку неизвестно, почему именно сейчас это началось.

"Пауки в банках грызутся, наверное, кто-то там чем-то недоволен", - добавил он.

Что предшествовало?

29 апреля СМИ обнародовали новые "пленки Миндича", на которых зафиксированы разговоры Тимура Миндича с бывшим советником президента Сергеем Шефиром и экс-министром обороны, секретарем СНБО Рустемом Умеровым.

