Железняк о новых "пленках Миндича": Если там действительно говорят об имениях Зеленского и Ермака, то даже их избиратели это не оценят

Железняк прокомментировал новые записи Миндича

Депутат Ярослав Железняк после обнародования новых "пленок Миндича" готовит заседание Временной специальной комиссии Верховной Рады.

Об этом он заявил в комментарии Цензор.НЕТ.

Подробности

"Если вдруг, мы предполагаем, что "Вова" - это Владимир Зеленский, а "Андрей" - это Андрей Ермак, мне кажется, что даже их избиратели не оценят ту часть, что во время войны на такие деньги строят себе имения", - отметил парламентарий.

Отвечая на вопрос, будет ли приглашен секретарь СНБО Рустем Умеров на заседание ВСК по вопросам расследования действий, угрожающих экономической безопасности Украины, Железняк ответил, что сейчас обсуждают с коллегами, кого приглашать на заседание и в каком формате.

Ранее в Telegram-канале нардеп заявил, что, согласно его информации, этот "слив" - не от НАБУ/САП или других правоохранительных органов, а сторона защиты "активно начала их постепенно сливать в разные стороны".

Железняку неизвестно, почему именно сейчас это началось.

"Пауки в банках грызутся, наверное, кто-то там чем-то недоволен", - добавил он.

Что предшествовало?

  • 29 апреля СМИ обнародовали новые "пленки Миндича", на которых зафиксированы разговоры Тимура Миндича с бывшим советником президента Сергеем Шефиром и экс-министром обороны, секретарем СНБО Рустемом Умеровым.

Автор: 

Железняк Ярослав (585) Миндич Тимур (244)
Топ комментарии
Якщо громадянин України, який має доступ до всієї наявної інформації, що стосується діяльності тупого обдовбаного торчка, до сих пір сприймає зеленого покидька і мародера як легітимного Президента України, то це вже невиліковне нічим.
29.04.2026 14:01 Ответить
Це вже імпічмент чи ще "не на часі"?)
29.04.2026 13:52 Ответить
якщо поруч з міндичем та чернишовим будуються "вова" та "андрій", то....
#при чьом здєсь ЗЄлєнський ?"

це всього лише єврейський квартал "Династія" Нового Ієрусалима

.
29.04.2026 13:57 Ответить
Єрмак більш вразливий - шо мішає взяти його за зябра?
29.04.2026 13:51 Ответить
не що, а хто.
До того ж, недаремно і Андрєй, і Баканов пішли в адвокати.
Без згоди Спілки адвокатів жодні "пред*яви" та "наїзди" на її членів з боку державних органів неможливі.
29.04.2026 14:03 Ответить
Всяко буває - недавно писали шо адвоката дубасили - навіть ногами і без згоди адвокатської гільдії
29.04.2026 14:15 Ответить
то були судді дядька Лінча...

їм можна

.
29.04.2026 19:46 Ответить
тоді треба цю спілку об'явити ворогами України, діяльність якіх шкодить національним інтересам України ,а як шо є докази ,то ніяка міжнародна спілка їх не врятує ,від статті та звинувачення ...
29.04.2026 14:24 Ответить
Єрмак,це ствол куйла біля виска "зепоцріота" .який був приставлений куйлом "зезраднику" в Омані, і який "зегавара" не в силі відвести від своєї "зеленозрадницької" макітри
29.04.2026 14:10 Ответить
Тора .Тора,кипа,обрез- ви шо, таки хотите шоб его как последнего гоя на цугундер взяли? Не смешите мой шнобель
29.04.2026 15:29 Ответить
Ще щури не нажерлися
29.04.2026 14:02 Ответить
Не на часі.
Нагадаю, що ані закон, ані якісь регулюючі норми про імпічмент президенту досі не прийнято.
А от щось там про відповідальність за антисемітизм (забув точне формулювання закону) після року роздумів вова з плівки міндича нещодавно підписав
29.04.2026 14:03 Ответить
який імпічмент? Влада узурпована.
29.04.2026 14:14 Ответить
колись в Ашані продавали з дисконтом.... за десять копійок томик.

а ви що подумали ?
за все ПСС ЗЄлі ?

.
29.04.2026 14:00 Ответить
ці книжки написані, щоб легалізувати накрадене і не платити податки. Ось і вся Муза зеленського, який самостійно 2 слова з'вязати не може.
29.04.2026 14:23 Ответить
Дешевше туалетного паперу
29.04.2026 14:03 Ответить
але шкідливо навіть... для сраки.

про мізки я взагалі мовчу

.
29.04.2026 16:15 Ответить
Зараз не знайдеш виборців Зелі
29.04.2026 13:59 Ответить
Зайди у ФБ🤣
29.04.2026 14:35 Ответить
Доречі, де "vad vad" і «обліковий запис»?
29.04.2026 16:08 Ответить
У всякому разі,це відповідь Тр. найвеличнішому на "бокс в Овальному".Певно,думав,що все зійде так йому з рук,та вагову категорію явно не прорахував.
29.04.2026 14:10 Ответить
Ці виборці ще й аплодувати будуть, тіпо вміють жити посони. Або будуть рвати горлянки і пускати піну, доказуючи, що то робота Порошенка.
29.04.2026 14:11 Ответить
Наріду пофіг вони за ішака
29.04.2026 14:22 Ответить
Єврейська династія на Дніпровських пагорбах....
29.04.2026 15:11 Ответить
Новий Ієрусалим !

все як заповідав Фавл, однопартієць Іісуса нашого Христа

буде тут град з чертогами сяючими золотими !
навіть унітаз і той буде золотим !

.
29.04.2026 16:19 Ответить
 
 