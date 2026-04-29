Теперь нельзя говорить о том, что Зеленский ничего не знал, - Арьев о новых "пленках Миндича"

Арьев прокомментировал новые записи Миндича: что известно?

То, что в "пленках Миндича" речь перешла от энергетики к оборонной сфере, вызывает тревогу.

Об этом в комментарии Цензор.НЕТ заявил народный депутат от "Европейской Солидарности" Владимир Арьев.

Подробности

"Если рядом с домами Миндича и Чернышова находятся "Вова" и "Андрей", то в принципе круг подозреваемых сужается до невозможного. Теперь нельзя говорить о том, что Зеленский ничего не знал. Этот аргумент просто не выдерживает критики", - отметил парламентарий.

По мнению Арьева, НАБУ не может заниматься расследованиями в отношении президента, однако имеет возможность делать это в отношении бывшего главы ОП.

"Если подтвердится, что Вова - это тот человек, которого невозможно привлечь сейчас к уголовной ответственности, то это будет означать только то, что в будущем вероятность этого остается", - добавил нардеп.

Смотрите также: От дел Майдана до "схематоза" в "Энергоатоме": как экс-прокурор Басов (Тенор) годами срывал расследования и стал фигурантом пленок Миндича. ВИДЕО

То, что от энергетики в "пленках Миндича" перешли к оборонной сфере, вызывает тревогу, отметил он.

"Другое дело, что, очевидно, реализация полного объема с подозрениями и задержаниями по коррупции в оборонной сфере только впереди. Надеюсь, что НАБУ будет это делать, не обращая внимания на личности и политические обстоятельства. Но если мы будем делать вид, что не замечаем коррупцию в оборонной сфере, о которой известно нашим партнерам, то это будет означать для наших партнеров, что мы ненадежны.

Это в итоге может серьезно повлиять, в частности, на поддержку Украины в вопросах обороны. Поэтому с этим медлить нельзя и рано или поздно нам нужно будет показать, что мы не мафия, которая покрывает своих, а демократическое общество, которое претендует на то, чтобы стать европейской частью", — подытожил Арьев.

Что предшествовало?

  • 29 апреля СМИ обнародовали новые "пленки Миндича", на которых зафиксированы разговоры Тимура Миндича с бывшим советником президента Сергеем Шефиром и экс-министром обороны, секретарем СНБО Рустемом Умеровым

Читайте: Рада отказалась вызвать Умерова после публикации новых "пленок Миндича": "за" проголосовали лишь 87 нардепов

а, коли можна було казати, що не знав?

за вибір цього "короля" з його кагалом ми заплатили найдорожчим що є у світі - сотнями тисяч життів наших синів та дочок

ЗЕЛЕНСЬКИЙ ОСОБИСТО обіцяв САДЖАТИ В ТЮРМУ ЗА ОДНУ ГРИВНЮ ХАБАРА // «ЮРЧЕНКО ОБОВ'ЯЗКОВО БУДЕ СИДІТИ В ТЮРМІ - Зеленський. На думку президента, якщо "людина взяла хоч якийсь хабар, ХОЧ ГРИВНЮ - вона повинна сидіти". Народний депутат від "Слуги народу" Олександр Юрченко, якому https://zn.ua/POLITICS/deputatu-jurchenko-objavili-podozrenie.html#_blank НАБУ оголосило підозру в хабарництві, обов'язково буде сидіти в тюрмі. Про це президент Володимир Зеленський заявив на брифінгу у Львівській області, передає http://interfax.com.ua/#_blank Інтерфакс-Україна. "Я дуже радий, що знайшли першого хабарника. Хоча я знаю, що багато хабарників серед чиновників, особливо, чесно кажучи, в областях, на місцях. Я РАДИЙ, ЩО ЗАТРИМАЛИ ЛЮДИНУ, ЯКА В ПАРТІЇ "СЛУГА НАРОДУ", який завжди говорив, що він такий чесний і порядний. Сьогодні йому вручила підозра генеральна прокурорка, він її отримав, і обов'язково сяде в тюрму. Тому що очищення влади ми повинні робити, починати з себе, дивитися в очі людям", - вважає він. Президент додав, що до влади люди спочатку приходять "ввічливі і чесні, але міцності їм не вистачає". Щодо Юрченка Зеленський сказав, що це "приклад людини, міцності якого вистачило на один рік". Президент запевнив, що "так буде з кожною людиною, яка бере хабарі", незалежно від партійної приналежності і суми неправомірної вигоди. На думку Зеленського, якщо "людина взяла якусь хабар, хоч гривню - він повинен сидіти"». ДЗЕРКАЛО ТИЖНЯ, 2020, 17.09 - https://zn.ua/ukr/POLITICS/jurchenko-obovjazkovo-bude-siditi-v-tjurmi-zelenskij.html#_blank https://zn.ua/ukr/POLITICS/jurchenko-obovjazkovo-bude-siditi-v-tjurmi-zelenskij.html
Який махровий антисемітизм
гомофобія та волюнтаризм і девальвація!
Антизеленізм.
І що далі? Всі державні структури під ковпаком зелених виродків.
із такою фотокарточкою не потрібні й "ідіотські дерев'яні циркулі"....
Это истинное рыло лицо парашного агента и врага Украины Янелоха Оманского.
Начальнік, да не тиріл я з Міндічєм, не тиріл!
Ну знав. І що далі? Он вам нічєво нє абєсчял!
#а прічьом здєсь ЗЄлєнський ?
це просто єврейський квартал "Династія" Нового Ієрусалима

Если это не тянет на 8 лет, то на 5 точно.
#а прі чьом здєсь ЗЄлєнскій Мишкевич ?

Евреи за Иисуса Христа !
есть такая партия !

Він давно має сидіти зі своєю бандою.
Можна подумати, що не знав. Зараз це його основна фішка включати дурня-нічого не бачив, не чув, не знав...
Не прокатить включати дурня. Усі ж знають про надзвичайно високий, навіть аномально високий рівень розумового розвитку найінтелектуальнішого (патентую назву) лідора всесвіту. Так як же він одночасно може бути дурнем? Щось тут не сходиться.
Розумова здатність тупого нарка
За що?!
Не время пока. Вот закончим войну, победим раху и тогда уж....
А впевнений, що в їх планах є наша перемога?
До самых выдающихся умов Украины дошла полная картина событий и действий фигурантов,а самые скромные мыслители из самых низов общества про все и всех знали уже в 22 ом году,после "жрите шашлыки войны не будет" и "финансирование армии это популизм".
З самого початку було зрозуміло.
Питання лише в тому,що йому перепало за "кришу".
Ніхто і не казав...
Це з самого початку відомо було. Бо воно дурне, тупе, нічого не знало, не зна і ніколи знати не буде.
Та їм всерівно, якби хоч трохи боялись чогось то б так нагло не крали. Знищать країну а потім продадуть ресурси, тому хто більше заплатить, якщо орки більше дадуть то їм здадуть.
це обдовбане зеленське чмо , з легкістю вбиває ,грабує українців ,і ніяка пад* о ,яка пхало цю потвору в крісло президента, не скаже шо воно су* о , і не дасть йому по макитрі ?!!! ...Біз* ець повний ,багатства України ,не дає спокою єврейським бандитам , маскуються під українців ,і знищюють все до чого торкаються ...
Такі да, Вова в курсе! Вова - на цугундер...
То ти виходить - ворог, Вова?
Походу вованчик все, готовьте новую марионетку олигархов для плебса
Убогии не будет ваш порох больше президентом а Бутусов фельдмаршалом не старайтесь. Рядом дом,кум жены,еврей,должен был знать. Даже Ткач с выводами не спешит. Смешные.
проснувся, єдиний зебобік на весь форум кинувся гавкотом захищати свого хазяїна
Слід просто пам'ятати одну істину: міндічгейт - це лише "first-gate" для персонажу "Вова"... і будуть інші...
Усе воно знає і геноцидом керує с по знищенню Українців Українців
