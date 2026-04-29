Теперь нельзя говорить о том, что Зеленский ничего не знал, - Арьев о новых "пленках Миндича"

То, что в "пленках Миндича" речь перешла от энергетики к оборонной сфере, вызывает тревогу.

Об этом в комментарии Цензор.НЕТ заявил народный депутат от "Европейской Солидарности" Владимир Арьев.

"Если рядом с домами Миндича и Чернышова находятся "Вова" и "Андрей", то в принципе круг подозреваемых сужается до невозможного. Теперь нельзя говорить о том, что Зеленский ничего не знал. Этот аргумент просто не выдерживает критики", - отметил парламентарий.

По мнению Арьева, НАБУ не может заниматься расследованиями в отношении президента, однако имеет возможность делать это в отношении бывшего главы ОП.

"Если подтвердится, что Вова - это тот человек, которого невозможно привлечь сейчас к уголовной ответственности, то это будет означать только то, что в будущем вероятность этого остается", - добавил нардеп.

То, що від енергетики в "плівках Мінді ча" перейшли до оборонної сфери, викликає тривогу, зазначив він.

"Другое дело, что, очевидно, реализация полного объема с подозрениями и задержаниями по коррупции в оборонной сфере только впереди. Надеюсь, что НАБУ будет это делать, не обращая внимания на личности и политические обстоятельства. Но если мы будем делать вид, что не замечаем коррупцию в оборонной сфере, о которой известно нашим партнерам, то это будет означать для наших партнеров, что мы ненадежны.

Это в итоге может серьезно повлиять, в частности, на поддержку Украины в вопросах обороны. Поэтому с этим медлить нельзя и рано или поздно нам нужно будет показать, что мы не мафия, которая покрывает своих, а демократическое общество, которое претендует на то, чтобы стать европейской частью", — подытожил Арьев.

Что предшествовало?

29 апреля СМИ обнародовали новые "пленки Миндича", на которых зафиксированы разговоры Тимура Миндича с бывшим советником президента Сергеем Шефиром и экс-министром обороны, секретарем СНБО Рустемом Умеровым

