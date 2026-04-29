Рада отказалась вызвать Умерова после публикации новых "пленок Миндича": "за" проголосовали лишь 87 нардепов

Верховная Рада на сегодняшнем пленарном заседании не поддержала предложение о вызове в сессионный зал ВР секретаря СНБО Рустема Умерова после публикации СМИ новых фрагментов "плёнок Миндича".

Об этом сообщил в Telegram-канале народный депутат от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко, сообщает Цензор.НЕТ.

Что рассказал Гончаренко?

По его словам, он только что поставил на голосование предложение о вызове секретаря СНБО Умерова в Раду. "После сегодняшних пленок о "сотрудничестве" с другом Зеленского Миндичем, когда тот был министром, у нас очень много вопросов. Но вы думаете, слугам интересно слушать о коррупции и деле Мидаса? Таким образом, решение не поддержали. Только 87 депутатам это интересно. Но жду Умерова на ВСК. Будем там расспрашивать", — написал нардеп.

Что предшествовало?

Ранее сообщалось, что Миндич и Умеров обсуждали оборонные закупки.

Кроме того, Миндич и экс-министр обороны Рустем Умеров обсуждали назначение Дениса Шмыгаля на пост главы Минобороны в июле 2025 года.

Сам секретарь СНБО Рустем Умеров заявил, что по делу "Миндичгейт" предоставил все ответы соответствующим органам.

Напомним, что в материале журналистки Татьяны Николаенко "Как Умеров у Миндича бронежилеты покупал, и что для этого нарушил ПДР" говорится о том, что совладелец студии "Квартал-95" Тимур Миндич стоял за коррупционной схемой контракта на бронежилеты.

