Рада отказалась вызвать Умерова после публикации новых "пленок Миндича": "за" проголосовали лишь 87 нардепов

Умеров фигурирует на записях Миндича

Верховная Рада на сегодняшнем пленарном заседании не поддержала предложение о вызове в сессионный зал ВР секретаря СНБО Рустема Умерова после публикации СМИ новых фрагментов "плёнок Миндича".

Об этом сообщил в Telegram-канале народный депутат от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко, сообщает Цензор.НЕТ.

Что рассказал Гончаренко?

По его словам, он только что поставил на голосование предложение о вызове секретаря СНБО Умерова в Раду. "После сегодняшних пленок о "сотрудничестве" с другом Зеленского Миндичем, когда тот был министром, у нас очень много вопросов. Но вы думаете, слугам интересно слушать о коррупции и деле Мидаса? Таким образом, решение не поддержали. Только 87 депутатам это интересно. Но жду Умерова на ВСК. Будем там расспрашивать", — написал нардеп.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Шефир и Миндич обсуждают внесение залога за Чернышова: Я сказал, что все примем участие, сложимся

Что предшествовало?

  • Ранее сообщалось, что Миндич и Умеров обсуждали оборонные закупки.
  • Кроме того, Миндич и экс-министр обороны Рустем Умеров обсуждали назначение Дениса Шмыгаля на пост главы Минобороны в июле 2025 года.
  • Сам секретарь СНБО Рустем Умеров заявил, что по делу "Миндичгейт" предоставил все ответы соответствующим органам.
  • Напомним, что в материале журналистки Татьяны Николаенко "Как Умеров у Миндича бронежилеты покупал, и что для этого нарушил ПДР" говорится о том, что совладелец студии "Квартал-95" Тимур Миндич стоял за коррупционной схемой контракта на бронежилеты.

Читайте: Гончаренко вызывает Шефира на заседание ВСК по делу "Миндичгейта": Он обсуждал спасение Чернышова. ДОКУМЕНТ

Вони усі одна шобла,що тут можна ще обговорювати?
29.04.2026 11:27 Ответить
Рада - зрада - це народні обранці чи шушера?
29.04.2026 11:28 Ответить
Очевидна змова виродків. Та й як можна викликати того, хто вже пів-року оминає Україну і за державний кошт подорожує по світу?
29.04.2026 12:00 Ответить
29.04.2026 11:27 Ответить
Хай НАБУ вруча підозру якшо шо, а то дитяча вистави, детский садик влаштували, *****
29.04.2026 11:55 Ответить
Хай вруча, щоправда толку з цього - нуль
От якби їх ще й затримували та ізолювали на час проведення слідчих дій...
А також перевіряли походження грошей на відкупні (Пронін, спиш?).
29.04.2026 12:32 Ответить
Решта в темі. Який жах!!!
29.04.2026 12:25 Ответить
І в ДОЛІ їв ТЕМІ
29.04.2026 18:47 Ответить
29.04.2026 11:28 Ответить
Я думаю що чи.....
29.04.2026 11:57 Ответить
29.04.2026 12:00 Ответить
Тут правитьно - і те, і інше. Нарід обрав собі у депутати шушеру.
29.04.2026 12:28 Ответить
Це очевидні речі, але чому ти радієш цьому?
29.04.2026 11:35 Ответить
Конечно,конверты кто им носит,пинать курку несущую золотые яйца будет только полный болван,круговая коррупционная порука созданная кварталом работает идеально.
29.04.2026 11:37 Ответить
Не пытайся перевести все на вонючего кучму,твои хитрожопые клоуны должны сидеть на скамейке подсудимых.
29.04.2026 13:38 Ответить
Как достало это татарское чучело. Лети в маякми,умеров.с Украины и так много высосал,комар.
29.04.2026 11:44 Ответить
Накрав і Маямі, непогано, ліпше через тюрьму на його любімую березу
29.04.2026 11:56 Ответить
К татарам он не имеет отношения Изучи вопрос глубже кто он такой
29.04.2026 14:15 Ответить
А зачем? Обещали татарина. Такшто...
29.04.2026 20:46 Ответить
Щиро бажаю тим, хто проголосував "проти", приєднатися (разом з уморовим) до своїх "колег" - Портнова та Киви.
29.04.2026 12:04 Ответить
по фракциям!
зато рабов новыми налогами обложить вонючие голоса есть
29.04.2026 12:05 Ответить
Решта зрадники.
29.04.2026 12:13 Ответить
Решти мабуть просто не було на робочому місці.
Навіть 87 - то вже забагато депутатів для типового сесійного засідання.
29.04.2026 12:34 Ответить
А кого їм боятися? Вони у владі навічно.
29.04.2026 13:26 Ответить
Хто би тільки міг уявити...А путіна не намагалися викликати???
29.04.2026 12:17 Ответить
Інші в долі, тому в не голосують.
29.04.2026 12:29 Ответить
Але є нюанс. Не "Рада", а "слуги+ОПЗЖ"!
29.04.2026 12:36 Ответить
Бджоли проти меду не голосують.
Хто ж тоді їм буде $20к на місяць видавати на прокорм?
29.04.2026 12:42 Ответить
чебурек лише сидить за кордоном і кеш ховає в офшор шобли, в
29.04.2026 12:47 Ответить
29.04.2026 12:52 Ответить
Терпіть Українці цю наволоч що відверто сере на вас,на ваших дітей,на Україну,терпіть і не скіглить,самі обирали, ТЕРПІТЬ як на інше у вас не вистачає розуму,бажання,вам же " не на часі", ато путін нападЕт блд.
29.04.2026 13:01 Ответить
ЗЕЛЕНІ «безкорисливі слуги народу». Насправді - ЖАДІБНІ НЕНАЖЕРЛИВІ СЛУГИ хитромудрих схем, щедрих відкатів та ТОВСТИХ КОНВЕРТІВ...
29.04.2026 13:18 Ответить
Свій же пацан, шо його смикати туди-сюди?
29.04.2026 14:14 Ответить
в команді президента зеленського заміна:
замість крадія-татарина Рустема Умерова буде призначений на посаду справжній український патріот - Рєшат Вапросов!
29.04.2026 15:37 Ответить
Рука руку миє!
29.04.2026 17:57 Ответить
О боже. Та їм срати на всіх. Ніхто нічого не може їм зробити навіть якщо вони завтра почнуть дітей їсти.
29.04.2026 18:22 Ответить
кому служат слуги народа?
29.04.2026 18:56 Ответить
Тобто, в Раді є ті,котрі брали в розпилі ) можливо на шухері стояв,можливо в дубровку їздив,можливо закрив очі на очевидні речі...)))
29.04.2026 19:59 Ответить
Пєсєнка Умєрова

Flew in from Miami Beach, B-O-A-C
Didn't get to bed last night
On the way, the paper bag was on my knee
Man, I had a dreadful flight

I'm back in the U-S-S-R
You don't know how lucky you are, boy
Back in the U-S-S-R
29.04.2026 20:06 Ответить
 
 