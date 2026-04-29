Рада отказалась вызвать Умерова после публикации новых "пленок Миндича": "за" проголосовали лишь 87 нардепов
Верховная Рада на сегодняшнем пленарном заседании не поддержала предложение о вызове в сессионный зал ВР секретаря СНБО Рустема Умерова после публикации СМИ новых фрагментов "плёнок Миндича".
Об этом сообщил в Telegram-канале народный депутат от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко, сообщает Цензор.НЕТ.
Что рассказал Гончаренко?
По его словам, он только что поставил на голосование предложение о вызове секретаря СНБО Умерова в Раду. "После сегодняшних пленок о "сотрудничестве" с другом Зеленского Миндичем, когда тот был министром, у нас очень много вопросов. Но вы думаете, слугам интересно слушать о коррупции и деле Мидаса? Таким образом, решение не поддержали. Только 87 депутатам это интересно. Но жду Умерова на ВСК. Будем там расспрашивать", — написал нардеп.
Что предшествовало?
- Ранее сообщалось, что Миндич и Умеров обсуждали оборонные закупки.
- Кроме того, Миндич и экс-министр обороны Рустем Умеров обсуждали назначение Дениса Шмыгаля на пост главы Минобороны в июле 2025 года.
- Сам секретарь СНБО Рустем Умеров заявил, что по делу "Миндичгейт" предоставил все ответы соответствующим органам.
- Напомним, что в материале журналистки Татьяны Николаенко "Как Умеров у Миндича бронежилеты покупал, и что для этого нарушил ПДР" говорится о том, что совладелец студии "Квартал-95" Тимур Миндич стоял за коррупционной схемой контракта на бронежилеты.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
От якби їх ще й затримували та ізолювали на час проведення слідчих дій...
А також перевіряли походження грошей на відкупні (Пронін, спиш?).
зато рабов новыми налогами обложить вонючие голоса есть
Навіть 87 - то вже забагато депутатів для типового сесійного засідання.
Хто ж тоді їм буде $20к на місяць видавати на прокорм?
замість крадія-татарина Рустема Умерова буде призначений на посаду справжній український патріот - Рєшат Вапросов!
