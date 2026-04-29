Шефир и Миндич обсуждают внесение залога за Чернышова: Я сказал, что все примем участие, сложимся

Миндич и Шефир обсуждали внесение залога за Чернышова

Олигарх Зеленского Тимур Миндич и бывший помощник президента Сергей Шефир накануне выбора меры пресечения в отношении экс-вице-премьера Алексея Чернышова обсуждали его судьбу.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в материале УП.

Залог Чернышову

Шефир сообщает Миндичу, что встречался с Чернышовым за день до этого. Миндич также говорит, что разговаривал с Чернышовым.

Собеседники договариваются, что могут "сложиться", вероятно, на залог Чернышову.

Дело Чернышова

  • Ранее НАБУ сообщило о подозрении пяти лицам по делу о коррупционной сделке в строительной сфере с участием топ-чиновников государства.
  • В частности, подозрения в злоупотреблении служебным положением, получении и предоставлении неправомерной выгоды в особо крупном размере получили член правления НАК "Нафтогаз Украины" Василий Володин, директор по коммерческим вопросам АО "Укргаздобыча" Максим Горбатюк, бывшая директорка госпредприятия "Укркомунобслуживание" Алла Сушон и застройщик Сергей Копистыра.
  • 13 июня 2025 года ВАКС арестовал Горбатюка с возможностью внесения залога в размере 25 млн грн, 17 июня суд арестовал Володина с альтернативой в виде залога в размере 20 млн грн, а 20 июня меру пресечения в виде ареста с альтернативой внесения залога в размере 100 млн грн получил застройщик Копистыра.
  • На момент совершения преступления Володин был госсекретарем Минсоци, а Горбатюк – советником главы министерства Алексея Чернышова, который впоследствии возглавил "Нафтогаз", куда перешли на работу и его соратники. Сейчас Чернышов возглавляет Министерство национального единства.
  • По данным следствия, застройщик разработал схему незаконного получения земельного участка в Киеве под строительство жилого комплекса. Для этого он обратился к топ-чиновникам Минрегиона, которые создали условия для передачи земли подконтрольному госпредприятию. Оно же незаконным образом заключило с "нужной" строительной компанией инвестиционные договоры. При этом землю и имеющиеся на ней здания оценили почти в пять раз дешевле, а разница между такой оценкой и рыночной стоимостью превысила 1 млрд грн.
  • По данным УП, по этому делу детективы НАБУ планировали провести обыск у самого Чернышова еще год назад, но его отменили по просьбе директора Бюро Семена Кривоноса. При этом Чернышов тайно встречался с Кривоносом, позже объяснив эту встречу обсуждением антикоррупционной программы "Нафтогаза". Сам Кривонос причастность к отмене обысков у Чернышова отрицал.
  • 27 июня 2025 года ВАКС применил к Алексею Чернышову меру пресечения в виде залога в размере 120 002 668 грн с возложением ряда процессуальных обязанностей.
  • 2 июля 2025 года за вице-премьера — министра национального единства Алексея Чернышова внесли 120 млн грн залога.
  • 11 ноября 2025 года НАБУ и САП сообщили бывшему вице-премьер-министру Украины о подозрении в незаконном обогащении. Речь идет об Алексее Чернышове, который причастен к коррупционной схеме в энергетике.

Шефир Сергей Чернышов Алексей Миндич Тимур
Топ комментарии
Плівки "міндіча" це вирок державі Україна який винесла їй ЗЕбанда!!!
29.04.2026 11:25 Ответить
Зеля як завжди промовчить, запише відосік про ПОТУЖНІСТЬ і все
29.04.2026 11:24 Ответить
До Філіпа Проніна досі нема питань, він знову десь по світу "працює"?
Походження грошей на застави для цих виродків нікого не зацікавило?
29.04.2026 11:29 Ответить
Ну, в чому би не скластися, він даже якщо втече, то гроші з відсотками поверне.
29.04.2026 11:24 Ответить
Скинемся - не чужі ж люди - і без піздєжа! - Міндіч
ОПГ імені "Голобородька".
До Філіпа Проніна досі нема питань, він знову десь по світу "працює"?
Походження грошей на застави для цих виродків нікого не зацікавило?
СВОих не бросаем!
29.04.2026 11:41 Ответить
Где записи шашлычника и козыря,нах нам немец и семит,они уже далеко за горизонтом.
29.04.2026 11:47 Ответить
Зелені обісралися і зашкварилися в корупції по повній, стоять на сцені, гівно тече по штанах, затікає в туфлі але він танцює
29.04.2026 11:47 Ответить
«та не , ну с кассы». А де каса?
29.04.2026 11:51 Ответить
ахахах, олігархи чергову банду привели до влади, а для чого? хто не дурак, той розуміє - щоб жити в кращих куточках світу як боги
29.04.2026 13:23 Ответить
З зеленого ВОРОВСЬКОГО ОБЩАКА
29.04.2026 13:25 Ответить
Один друг Зеленського обговорює з іншим другом Зеленського - як будуть збирати і вносити багато-мільйонну судову заставу в кримінальному провадженні стосовно третього друга Зеленського.
Усі четверо - на чолі із Зеленським - кошерні семіти - не Українці.
Ось це і називається в криміналістиці і кримінології - Організоване Етнічне Злочинне Угрупування.

Ці виродки самі Владу не захоплювали.
Саме таку Владу обрав собі на горе - ''мудрий'' Український народ в 2019році.
29.04.2026 15:21 Ответить
олігархам з їх баблом і змі дуже легко маніпулювати народом. Очевидно, рейтинг потужного дуже сильно обвалився на фоні масового невдоволення, то ж, можливо, будуть міняти, щоб зберегти керованість суспільством. Навіть цікаво - до чого все йде?
29.04.2026 15:52 Ответить
кєфір та сендвіч труть долю кума кібуци **********
29.04.2026 20:38 Ответить
 
 