Шефир и Миндич обсуждают внесение залога за Чернышова: Я сказал, что все примем участие, сложимся
Олигарх Зеленского Тимур Миндич и бывший помощник президента Сергей Шефир накануне выбора меры пресечения в отношении экс-вице-премьера Алексея Чернышова обсуждали его судьбу.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в материале УП.
Залог Чернышову
Шефир сообщает Миндичу, что встречался с Чернышовым за день до этого. Миндич также говорит, что разговаривал с Чернышовым.
Собеседники договариваются, что могут "сложиться", вероятно, на залог Чернышову.
Дело Чернышова
- Ранее НАБУ сообщило о подозрении пяти лицам по делу о коррупционной сделке в строительной сфере с участием топ-чиновников государства.
- В частности, подозрения в злоупотреблении служебным положением, получении и предоставлении неправомерной выгоды в особо крупном размере получили член правления НАК "Нафтогаз Украины" Василий Володин, директор по коммерческим вопросам АО "Укргаздобыча" Максим Горбатюк, бывшая директорка госпредприятия "Укркомунобслуживание" Алла Сушон и застройщик Сергей Копистыра.
- 13 июня 2025 года ВАКС арестовал Горбатюка с возможностью внесения залога в размере 25 млн грн, 17 июня суд арестовал Володина с альтернативой в виде залога в размере 20 млн грн, а 20 июня меру пресечения в виде ареста с альтернативой внесения залога в размере 100 млн грн получил застройщик Копистыра.
- На момент совершения преступления Володин был госсекретарем Минсоци, а Горбатюк – советником главы министерства Алексея Чернышова, который впоследствии возглавил "Нафтогаз", куда перешли на работу и его соратники. Сейчас Чернышов возглавляет Министерство национального единства.
- По данным следствия, застройщик разработал схему незаконного получения земельного участка в Киеве под строительство жилого комплекса. Для этого он обратился к топ-чиновникам Минрегиона, которые создали условия для передачи земли подконтрольному госпредприятию. Оно же незаконным образом заключило с "нужной" строительной компанией инвестиционные договоры. При этом землю и имеющиеся на ней здания оценили почти в пять раз дешевле, а разница между такой оценкой и рыночной стоимостью превысила 1 млрд грн.
- По данным УП, по этому делу детективы НАБУ планировали провести обыск у самого Чернышова еще год назад, но его отменили по просьбе директора Бюро Семена Кривоноса. При этом Чернышов тайно встречался с Кривоносом, позже объяснив эту встречу обсуждением антикоррупционной программы "Нафтогаза". Сам Кривонос причастность к отмене обысков у Чернышова отрицал.
- 27 июня 2025 года ВАКС применил к Алексею Чернышову меру пресечения в виде залога в размере 120 002 668 грн с возложением ряда процессуальных обязанностей.
- 2 июля 2025 года за вице-премьера — министра национального единства Алексея Чернышова внесли 120 млн грн залога.
- 11 ноября 2025 года НАБУ и САП сообщили бывшему вице-премьер-министру Украины о подозрении в незаконном обогащении. Речь идет об Алексее Чернышове, который причастен к коррупционной схеме в энергетике.
Походження грошей на застави для цих виродків нікого не зацікавило?
Усі четверо - на чолі із Зеленським - кошерні семіти - не Українці.
Ось це і називається в криміналістиці і кримінології - Організоване Етнічне Злочинне Угрупування.
Ці виродки самі Владу не захоплювали.
Саме таку Владу обрав собі на горе - ''мудрий'' Український народ в 2019році.