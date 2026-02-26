У экс-министра Чернышова не было платной камеры в СИЗО, - Минюст

У бывшего вице-премьер-министра - министра национального единства Алексея Чернышова, не было платной камеры в СИЗО перед рассмотрением меры пресечения.

Об этом заместитель министра юстиции Украины Евгений Пикалов заявил во время заседания Комитета по вопросам антикоррупционной политики, передает Цензор.НЕТ.

Пребывание Чернышова

"Что касается господина Чернышова - ему не предоставлялась платная камера. Он менее суток провел в учреждении и он не был в платной камере. Он был в другой камере, но она, насколько я помню, не была платной. И он на следующий день вышел", - сказал Пикалов.

Руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Александр Клименко заявил, что у них была оперативная информация о том, что платные камеры для сотрудника Национального антикоррупционного бюро Руслана Магамедрасулова и его отца Сентябра были недоступны якобы из-за блокировки Службой безопасности.

О детективе НАБУ

"Нам было передано – и мне, и директору (НАБУ – ред.) сообщение, что директор якобы должен ехать к главе Службы и решать этот вопрос, чтобы она (платная камера – ред.) стала доступной (для Руслана Магамедрасулова – ред.). То есть, вопрос не был в том, что там очередь или еще что-то – искусственно созданные условия", – сказал руководитель САП.

Глава НАБУ Семен Кривонос отметил, что через некоторое время камеру с улучшенными условиями дали Сентябру Магамедрасулову, а его сыну не дали.

Пикалов добавил, что в отношении платной камеры для Руслана Магамедрасулова, то есть с улучшенными условиями, соответствующее обращение к ним поступило 27 ноября, а он вышел из СИЗО 2 декабря.

Дело Чернышова

В 2025 году НАБУ сообщило о подозрении пяти лицам по делу о коррупционной махинации в строительной сфере с участием топ-чиновников государства.

В частности, подозрения в злоупотреблении служебным положением, получении и предоставлении неправомерной выгоды в особо крупном размере получили член правления НАК "Нафтогаз Украины" Василий Володин, директор по коммерческим вопросам АО "Укргаздобыча" Максим Горбатюк, бывшая директор госпредприятия "Укркоммунообслуживание" Алла Сушон и застройщик Сергей Копистыра.

13 июня ВАКС арестовал Горбатюка с возможностью внесения 25 млн грн залога, 17 июня суд арестовал Володина с альтернативой в виде залога в размере 20 млн грн, а 20 июня меру пресечения в виде ареста с альтернативой внесения 100 млн залога получил застройщик Копистыра.

На момент совершения преступления Володин был госсекретарем Мингосад, а Горбатюк – советником главы министерства Алексея Чернышова, который впоследствии возглавил "Нафтогаз", куда перешли на работу и его соратники. Сейчас Чернышов возглавляет Министерство национального единства.

По данным следствия, застройщик разработал схему незаконного получения земельного участка в Киеве под строительство жилого комплекса. Для этого обратился к топ-чиновникам Минрегиона, которые создали условия для передачи земли подконтрольному госпредприятию. Оно же незаконным образом заключило с "нужной" строительной компанией инвестиционные договоры. При этом землю и имеющиеся на ней здания оценили почти в пять раз дешевле, а разница между такой оценкой и рыночной стоимостью превысила 1 млрд грн.

По данным УП, в этом деле детективы НАБУ планировали провести обыск у самого Чернышова еще год назад, но его отменили по просьбе директора Бюро Семена Кривоноса. При этом Чернышов тайно встречался с Кривоносом, позже объяснив эту встречу обсуждением антикоррупционной программы "Нафтогаза". Сам Кривонос причастность к отмене обысков у Чернышова отрицал.

27 июня ВАКС применил к Алексею Чернышову меру пресечения в виде залога в размере 120 002 668 грн с возложением ряда процессуальных обязанностей.

2 июля за вице-премьера - министра национального единства Алексея Чернышова внесли 120 млн грн залога.

