РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8145 посетителей онлайн
Новости Дело Чернышова
1 079 14

У экс-министра Чернышова не было платной камеры в СИЗО, - Минюст

Чернишов

У бывшего вице-премьер-министра - министра национального единства Алексея Чернышова, не было платной камеры в СИЗО перед рассмотрением меры пресечения.

Об этом заместитель министра юстиции Украины Евгений Пикалов заявил во время заседания Комитета по вопросам антикоррупционной политики, передает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Пребывание Чернышова

"Что касается господина Чернышова - ему не предоставлялась платная камера. Он менее суток провел в учреждении и он не был в платной камере. Он был в другой камере, но она, насколько я помню, не была платной. И он на следующий день вышел", - сказал Пикалов.

Руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Александр Клименко заявил, что у них была оперативная информация о том, что платные камеры для сотрудника Национального антикоррупционного бюро Руслана Магамедрасулова и его отца Сентябра были недоступны якобы из-за блокировки Службой безопасности.

Читайте также: Суд оставил без движения исковое заявление жены Чернышова о разделе квартир и миллионов

О детективе НАБУ

"Нам было передано – и мне, и директору (НАБУ – ред.) сообщение, что директор якобы должен ехать к главе Службы и решать этот вопрос, чтобы она (платная камера – ред.) стала доступной (для Руслана Магамедрасулова – ред.). То есть, вопрос не был в том, что там очередь или еще что-то – искусственно созданные условия", – сказал руководитель САП.

Глава НАБУ Семен Кривонос отметил, что через некоторое время камеру с улучшенными условиями дали Сентябру Магамедрасулову, а его сыну не дали.

Пикалов добавил, что в отношении платной камеры для Руслана Магамедрасулова, то есть с улучшенными условиями, соответствующее обращение к ним поступило 27 ноября, а он вышел из СИЗО 2 декабря.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Заместитель главы Минюста о камере для Магамедрасулова: Фото прислал Галущенко, чтобы только показать, как она выглядит

Дело Чернышова

  • В 2025 году НАБУ сообщило о подозрении пяти лицам по делу о коррупционной махинации в строительной сфере с участием топ-чиновников государства.
  • В частности, подозрения в злоупотреблении служебным положением, получении и предоставлении неправомерной выгоды в особо крупном размере получили член правления НАК "Нафтогаз Украины" Василий Володин, директор по коммерческим вопросам АО "Укргаздобыча" Максим Горбатюк, бывшая директор госпредприятия "Укркоммунообслуживание" Алла Сушон и застройщик Сергей Копистыра.
  • 13 июня ВАКС арестовал Горбатюка с возможностью внесения 25 млн грн залога, 17 июня суд арестовал Володина с альтернативой в виде залога в размере 20 млн грн, а 20 июня меру пресечения в виде ареста с альтернативой внесения 100 млн залога получил застройщик Копистыра.
  • На момент совершения преступления Володин был госсекретарем Мингосад, а Горбатюк – советником главы министерства Алексея Чернышова, который впоследствии возглавил "Нафтогаз", куда перешли на работу и его соратники. Сейчас Чернышов возглавляет Министерство национального единства.
  • По данным следствия, застройщик разработал схему незаконного получения земельного участка в Киеве под строительство жилого комплекса. Для этого обратился к топ-чиновникам Минрегиона, которые создали условия для передачи земли подконтрольному госпредприятию. Оно же незаконным образом заключило с "нужной" строительной компанией инвестиционные договоры. При этом землю и имеющиеся на ней здания оценили почти в пять раз дешевле, а разница между такой оценкой и рыночной стоимостью превысила 1 млрд грн.
  • По данным УП, в этом деле детективы НАБУ планировали провести обыск у самого Чернышова еще год назад, но его отменили по просьбе директора Бюро Семена Кривоноса. При этом Чернышов тайно встречался с Кривоносом, позже объяснив эту встречу обсуждением антикоррупционной программы "Нафтогаза". Сам Кривонос причастность к отмене обысков у Чернышова отрицал.
  • 27 июня ВАКС применил к Алексею Чернышову меру пресечения в виде залога в размере 120 002 668 грн с возложением ряда процессуальных обязанностей.
  • 2 июля за вице-премьера - министра национального единства Алексея Чернышова внесли 120 млн грн залога.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Следствие в отношении Чернышова по делу о коррупции в Минрегионе завершено, - НАБУ

Автор: 

Минюст (103) СИЗО (71) Чернышов Алексей (124)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+4
😁 Маніпулюють, шулєри! Він прохання подав і його прохання на відміну від прохання Магоиндрасудових (обидвох) задовільнили. Просто він туди в камеру не встиг - надто швидко змінили запобіжний засіб.
показать весь комментарий
26.02.2026 16:34 Ответить
+3
Навіть в камері не був
показать весь комментарий
26.02.2026 16:30 Ответить
+2
гадаю в нього ніякої камери не було, їздив з дому
показать весь комментарий
26.02.2026 16:28 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
гадаю в нього ніякої камери не було, їздив з дому
показать весь комментарий
26.02.2026 16:28 Ответить
Навіть в камері не був
показать весь комментарий
26.02.2026 16:30 Ответить
😁 Маніпулюють, шулєри! Він прохання подав і його прохання на відміну від прохання Магоиндрасудових (обидвох) задовільнили. Просто він туди в камеру не встиг - надто швидко змінили запобіжний засіб.
показать весь комментарий
26.02.2026 16:34 Ответить
І шо тепер? Нагородити?Субсидію виділити? Як то зелене болото вже остогидло..
показать весь комментарий
26.02.2026 16:36 Ответить
Це точно, не було, якщо і сидів, то на халяву, або хтось за нього платив.
показать весь комментарий
26.02.2026 16:40 Ответить
Лохторат напевно повірив, що кум Зеленского драє очко, і ситить в переповненій камері 4х4.
показать весь комментарий
26.02.2026 16:42 Ответить
Звісно. Була безплатна платна.
показать весь комментарий
26.02.2026 16:44 Ответить
показать весь комментарий
26.02.2026 16:45 Ответить
НАБУ викрило новий епізод корупції в Мін'юсті
показать весь комментарий
26.02.2026 16:52 Ответить
Конечно будут менять если им будет стыдно за отцов.
показать весь комментарий
26.02.2026 18:31 Ответить
Бідолага! Сльози заважають писати далі!
показать весь комментарий
26.02.2026 17:58 Ответить
Читаю комментарии Пикалова и просто душе приятно!
показать весь комментарий
26.02.2026 18:29 Ответить
 
 